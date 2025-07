Altres veus: “Vora el torrent”, de Hong Sang-soo

Sinopsi de Vora el torrent:

Quan un escàndol que involucra diverses estudiants esclata en una universitat femenina, la Jeonim, artista i professora al centre, demana com a favor el seu oncle Sieon, actor i director teatral retirat, que dirigeixi una peça per al festival del seu departament. Aquest accepta encantat, motivat per un record de joventut viscut en aquell lloc. Mentre avancen els assajos, en Sieon comença a sentir-se atret per la professora Jeong, col·lega de Jeonim, alhora que aquesta troba a les aquarel·les i als seus passejos matutins al costat del rierol una forma perfecta d’observar i comprendre el secret del seu corrent.

Tràiler:

Dades:

De Hong Sang-soo, “Vora el torrent” / “En la corriente” / “By the Stream” / “Suyoocheon“. Producció: Corea del Sud. Any: 2024. Durada: 1h51. Guió: Hong Sang-soo. Amb: Kim Min-hee, Kwon Hae-hyo, Cho Yun-hee, Ha Seong-guk, Kang So-yi, Park Han-bit-na-ra, O Yoon-soo, Park Mi-so. Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. DE: Atalante. EE: 11.07.2025. DF: pendent. EF: pendent. DI: pendent. EI: Pendent. Festivals i premis: Locarno 2024 – Concurs Internacional | Xixón 2024 – Albar.

Articles publicats ran de l’estrena a Catalunya:

El cinema-riu de Hong Sang-soo: sempre igual i sempre diferent, crítica de Joan Pons, al diari Ara: El cineasta coreà torna a observar les variacions i les repeticions del comportament humà a ‘Vora el torrent’ / (..) les seves obres són totes part d’un ‘continuum’, d’un tot en el qual els nous títols es poden confondre o ser intercanviables per films anteriors. (..) El cineasta coreà sempre assoleix uns mínims d’interès i agudesa en la seva observació transparent i repetitiva del comportament humà (potser és que som així: repetitius). I encara que sigui com un cas d’estudi per als amants dels exercicis de tema i variacions (i aquí entren els admiradors de Bach, de Cézanne, dels Ramones i, ja en cinema, d’Ozu i Rohmer), les seves pel·lícules sempre aporten / (..) Hem de ser nosaltres, com a espectadors, els que n’hem d’extreure el missatge, sovint amagat entre línies, en un gest aparentment fútil, en uns diàlegs intranscendents d’un sopar ben amarat d’alcohol. En aquesta ocasió, Sang-soo parla de la presa de consciència que molts fets d’aquesta vida passen perquè passen, que són inevitables i no es poden tenir ni previstos ni són el que voldríem. Però, com passa amb la protagonista de “Vora el torrent”, el millor que es pot fer és, com diu el títol, assumir que tot –nosaltres també– forma part d’un flux. El cinema de Sang-soo, també.

***

FOTOS: “Vora el torrent” (Atalante)