Altres veus: “Vida privada” / “Vie Privée” / “Vita privata”, de Rebecca Zlotowski

A Vida privada, Jodie Foster és la reconeguda psiquiatra Lilian Steiner que s’assabenta de la mort d’un dels seus pacients i en queda profundament preocupada. Convençuda que ha estat un assassinat, decideix investigar-ho. La crítica es mostra força unànime en aplaudir el treball interpretatiu de Jodie Foster i Daniel Auteuil; però ja hi ha més discrepància en la valoració del film. Permeteu que, tot primer, en destaqui aquests fragments del que se n’ha publicat i, després, ja en faci el recull habitual:
Un thriller sofisticat i carregat d’ambigüitats. (..) Zlotowski centra tot el film en la mirada i els gestos d’una excel·lent Jodie Foster, que treballa lluny del seu entorn habitual i actua com una estrangera dins el cinema europeu, però que s’hi adapta perfectament. La seva sensibilitat interpretativa esdevé un dels principals atractius de la pel·lícula. (..) La directora sap jugar amb prou ambigüitat i delicadesa per situar-nos en un territori incert en què la racionalitat de la interpretació detectivesca entra en conflicte amb la sobreinterpretació inherent a l’exploració psicoanalítica (Àngel Quintana). Un thriller encantador i profund. (..) I la brillantor de Rebecca Zlotowski rau en haver escollit l’actriu americana per al seu primer paper important en francès (amb un accent indetectable), basant-se en la tensió que ha impregnat la seva carrera: la raó freda contra l’amenaça sempre present de la irracionalitat. Una ment impermeable a les emocions, que cal vigilar com la llet al foc perquè si abaixes la guàrdia… vessa. (Sandra Onana). La terapeuta que s’ocupa de les seves pròpies neurosis és un personatge de manual, però aquí Foster aconsegueix transcendir l’estereotip fent reviure una dona estoica, poc acostumada a mostrar els seus sentiments, que de sobte es torna impulsiva, irracional i emotiva. I mentrestant, gràcies a la química irresistible que comparteix amb Auteuil, fa que la pel·lícula sigui molt més entretinguda del que probablement es mereix (Nando Salvà) El més hitchcockià dels girs argumentals, amb referències explícites a “Recuerda” / [“Spellbound”] incloses, és també el més allennesc (Zlotowski admet la influència de “Manhattan Murder Mystery” i “Another Woman”). Sobretot, és una oportunitat perquè la química i la complicitat entre Foster i un encantador Daniel Auteuil, que aquí interpreta el seu exmarit, un oftalmòleg, facin aflorar una altra faceta de l’actriu, una de més relaxada, més irracional i, per descomptat, més desconeguda pel públic en general (Sergi Sánchez) És força enrevessat el desenvolupament argumental de “Vida privada” (..). Pot semblar un film lleuger, però potser està massa carregat. La directora, que sol explorar en secrets de família i en la vulnerabilitat humana, converteix la psiquiatra en una detectiu aficionada (a la manera d’alguns personatges de Hitchcock i Woody Allen, a qui també li agrada jugar amb la hipnosi i l’il·lusori) sense quedar clar si arriba a cap veritat o si tot ho imagina (Imma Merino)
FOTO: “Vida privada” (Caramel Films / YouPlanet)
Una psiquiatra en un labertint, crítica d’Imma Merino, al diari El Punt Avui:
(..) és força enrevessat el desenvolupament argumental de “Vida privada”: una mena de comèdia (que tira cap el negre, però dona joc a les dots humorístiques d’una actriu a qui no se li han concedit gaires oportunitats d’explorar-les) en què la protagonista, que en principi sembla segura, es desequilibra en saber que una seva pacient s’ha suïcidat.
Alguna cosa, doncs, trontolla en la psiquiatra, que no para de llagrimejar sense que el seu ex-marit optometrista (Daniel Auteil, sempre amb el to just) li detecti cap problema als ulls. Mentre investiga pel seu compte sobre la mort de la pacient, amb la sospita que va ser assassinada, qui la ‘cura’ és una hipnotitzadora, que també la indueix a visions en què persones conegudes ‘apareixen’ al París ocupat pels nazis: com si allà hi hagués la clau del misteri que l’ocupa. Tot es fa laberíntic mentre, com és propi de Rebecca Zlotowski, entra en joc la identitat jueva. Pot semblar un film lleuger, però potser està massa carregat. La directora, que sol explorar en secrets de família i en la vulnerabilitat humana, converteix la psiquiatra en una detectiu aficionada (a la manera d’alguns personatges de Hitchcock i Woody Allen, a qui també li agrada jugar amb la hipnosi i l’il·lusori) sense quedar clar si arriba a cap veritat o si tot ho imagina. No deu ser per res que, al principi, soni ‘Psycho Killer’ (“qu’est-ce que c’est?” es canta a la tornada) dels Talking Heads: l’anunci d’una confusió mental.
Interpretació i sobreinterpretació, article d’Àngel Quintana, al Full de Sala del Cinema Truffaut:
Als títols de crèdit de “Vida privada” (“Vie privée”), els Talking Heads canten ‘Psycho Killer’, mentre la càmera ens convida a entrar al consultori de la Lilian, una psiquiatra i psicoanalista nord-americana d’origen jueu que parla perfectament francès (Jodie Foster). La mítica cançó és perfecta per introduir-nos en una trama que podem situar entre l’excepcionalitat que implica la recerca d’un psicòpata i l’acceptació silenciosa de la quotidianitat que comporta assaborir la vida privada. La psiquiatra acaba una sessió inicial amb un pacient conflictiu i difícil de redirigir, quan rep la trucada de la filla d’una pacient per la qual sent un afecte especial. La dona li comunica que la seva mare s’ha suïcidat. La Lilian visita la família, però és rebutjada pel marit de la difunta, que la culpa d’haver-li prescrit uns medicaments que han estat contraproduents i que han empès la dona cap a la mort. Incapaç d’assumir aquesta culpa, la Lilian comença a sospitar que potser es troba a l’epicentre d’un cas d’assassinat perpetrat per la filla o pel marit de la víctima. Les hipòtesis condueixen a descobrir el pes familiar d’una herència i el robatori de les cintes de l’última gravació que va tenir lloc al divan de la pacient.
La cineasta francesa Rebecca Zlotowski —directora de “Los hijos de otros”— construeix un thriller sofisticat i carregat d’ambigüitats. En el plantejament de la trama veiem com una dona dedicada a analitzar i indagar l’inconscient ocult dels seus pacients pot transformar-se en una excel·lent detectiva per arribar fins al final d’un cas en què les conductes amaguen una sèrie de conflictes psicològics. La veritable qüestió que planteja la cineasta rau a saber fins a quin punt la psicoanàlisi pot servir per alimentar la investigació i si existia una veritat oculta darrere les confusions del divan. “Vida privada” no es queda només en aquestes preguntes evidents, sinó que va una mica més enllà i es planteja si la feina de la psicoanalista deriva cap a un gust pels relats, cap a la creació d’un imaginari de ficció en què la sospita acaba perfectament instal·lada. La capacitat de fabulació que s’amaga darrere els relats exposats al divan i l’atracció que aquests exerceixen sobre la vida privada de la professional esdevenen el gran tema sobre el qual es construeix l’eix essencial de la pel·lícula.
Zlotowski centra tot el film en la mirada i els gestos d’una excel·lent Jodie Foster, que treballa lluny del seu entorn habitual i actua com una estrangera dins el cinema europeu, però que s’hi adapta perfectament. La seva sensibilitat interpretativa esdevé un dels principals atractius de la pel·lícula. La peculiaritat de “Vida privada” és que aquest gran treball d’actriu es veu reforçat per la presència del que podríem qualificar de la primera divisió interpretativa del cinema francès: Mathieu Amalric, Virginie Efira, Daniel Auteuil, Vincent Lacoste, entre d’altres.
Al final, tot sembla desembocar en un thriller convencional, però la directora sap jugar amb prou ambigüitat i delicadesa per situar-nos en un territori incert en què la racionalitat de la interpretació detectivesca entra en conflicte amb la sobreinterpretació inherent a l’exploració psicoanalítica. Fa anys, Umberto Eco va coordinar un llibre titulat ‘Interpretació i sobreinterpretació’; Rebecca Zlotowski sembla agafar en préstec aquell debat teòric per traslladar-lo, amb molta intel·ligència, al territori de la ficció
FOTO: “Vida privada” (©JEROME PREBOIS_LES FILMS VELVET)
Les amargues llàgrimes de Jodie Foster, apunt de Sergi Sánchez al seu compte de Facebook:
Que Jodie Foster plori a “Vida privada” és una cosa tan excèntrica com que Greta Garbo esbossés un somriure a “Ninotchka”. Aquesta llàgrima desbordada, aquesta patologia del plor sense emoció, esdevé un símptoma alarmant en una actriu que sempre està pendent de controlar el gest i contenir la dimensió afectiva dels seus personatges. Així les coses, a “Vida privada” Rebecca Zlotowski treu suc dels trets severs, adustos, esculpits en una primesa aguilenca i vigilant, de Foster, que aquesta converteix en la malaltia moral de Lilian, una psiquiatre que acaba de perdre una pacient sense entendre molt bé les raons del seu suïcidi, i carrega amb la responsabilitat la responsabilitat que hi hagin pogut tenir els nou anys que han compartit entre confessions i divans.
La pel·lícula esdevé llavors una doble recerca. La primera dona lloc a una trama paranoica d’estil detectivesc, en la qual Lilian, impulsada per la seva trobada amb un hipnotitzador enigmàtic, investiga la mort de la Paula (la fugaç Virginie Efira), convençuda que va ser un assassinat. El més hitchcockià dels girs argumentals, amb referències explícites a “Recuerda” / [“Spellbound”] incloses, és també el més allennesc (Zlotowski admet la influència de “Manhattan Murder Mystery” i “Another Woman”). Sobretot, és una oportunitat perquè la química i la complicitat entre Foster i un encantador Daniel Auteuil, que aquí interpreta el seu exmarit, un oftalmòleg, facin aflorar una altra faceta de l’actriu, una de més relaxada, més irracional i, per descomptat, més desconeguda pel públic en general. La segona recerca té a veure amb el que la Lilian descobreix sobre ella mateixa a través d’aquesta investigació, que no és ni més ni menys que el desglaç del seu caràcter, una profunda comprensió del seu distanciament de la família i un dubte raonable sobre si està fent la seva feina amb el compromís envers els altres que se n’espera. Zlotowski, que té al seu crèdit retrats femenins tan reeixits com «Los hijos de otros» [“Les enfants des autres”], de vegades no aconsegueix que la pel·lícula més juganera i improbable, que també és la més absurda, encaixi bé amb la més existencial, que pretén ser més profunda. Aquesta desconnexió provoca irregularitats en la narrativa, seqüències poc convincents —com quan la Lilian li planta cara al seu fill en un sopar familiar— que ens fan dubtar de les intencions de Zlotowski, ja que ella sembla més còmoda als pantans de la novel·la popular que no pas en les digressions freudiànes.
Una magnètica Jodie Foster sala “Vida privada” de la nimietat, crítica de Nando Salvà, al diari El Periódico:
El primer paper protagonista de Jodie Foster en francès —el quart de la seva carrera en aquesta llengua— li dona l’oportunitat de desfermar-se i exercitar els seus talents còmics, que han estat en gran mesura inexplorats durant dècades de treball en el cinema americà. Els posa en pràctica en una barreja d’intriga criminal una mica absurda i d’estudi psicològic una mica confús que, en qualsevol cas, funciona molt millor si s’entén com una comèdia romàntica trufada de ‘slapstick’ sobre una dona que es retroba amb el seu ex, interpretat de manera impecable per Daniel Auteuil.
(..) Les seves investigacions hitchcockianes ofereixen prou embolics per donar a la història una gran agilitat narrativa, però no aconsegueixen revelar cap substància real. En qualsevol cas, la directora Rebecca Zlotowski utilitza l’element criminal només com a excusa per explorar allò que la doctora descobreix sobre si mateixa en el procés.
La terapeuta que s’ocupa de les seves pròpies neurosis és un personatge de manual, però aquí Foster aconsegueix transcendir l’estereotip fent reviure una dona estoica, poc acostumada a mostrar els seus sentiments, que de sobte es torna impulsiva, irracional i emotiva. I mentrestant, gràcies a la química irresistible que comparteix amb Auteuil, fa que la pel·lícula sigui molt més entretinguda del que probablement es mereix.
FOTO: “Vida privada” (Caramel Films / YouPlanet)
Sandra Onana, la crítica per a Libération:
Rebecca Zlotowski imagina una psiquiatra, interpretada per l’actriu nord-americana, que investiga el suïcidi d’una pacient en un thriller encantador i profund.
Si hi ha una cosa que a Lilian Steiner mai no li han dit en tota la seva vida, és que és molt receptiva a deixar anar. Lilian Steiner? Una psicoanalista nord-americana de renom establerta a París, en un despatx preciós, amb un pentinat quadrangular amb ratlles rosses i un aire implacablement sever. Per si no n’hi hagués prou, el compliment ve d’un representant del bàndol enemic: un hipnoterapeuta. És a dir, un defensor de la pseudociència, que et fa tremolar els braçalets davant de la cara, et xiuxiueja disbarats sobre magnetisme i energies que floten per l’habitació, abans de donar-te tranquil·lament el terminal de la seva targeta de crèdit. La Lilian no hauria baixat mai a tals extrems si una pacient no l’hagués deixat plantada de mala manera uns dies abans, afirmant que havia deixat de fumar en una sola sessió, cosa que anys de psicoteràpia no havien aconseguit curar.
Escollir la cerebral Jodie Foster, sovint vista fent de reina de gel, per al paper de Lilian no era potser era una mica un clixé? La brillantor de vegades prové d’idees massa òbvies. I la brillantor de Rebecca Zlotowski rau en haver escollit l’actriu americana per al seu primer paper important en francès (amb un accent indetectable), basant-se en la tensió que ha impregnat la seva carrera: la raó freda contra l’amenaça sempre present de la irracionalitat. Una ment impermeable a les emocions, que cal vigilar com la llet al foc perquè si abaixes la guàrdia… vessa.
En les seves dues últimes pel·lícules, ens ha encantat això, quan el cinema de Rebecca Zlotowski vessa, d’una manera que aquesta vegada recorda el gir encantador que va prendre l’Innocent de Louis Garrel: descartar la seriositat per dir coses profundes i tornar a posar el ridícul al seu lloc en la sintaxi del suposat cinema d’autor “intel·lectual”. “Vida privada” comença com un drama psicològic abans de vessar cap al thriller, ple de sentimentalitat i tremolant de fantasia juganera. Tot encaixa en aquest guió: després de saber del sobtat suïcidi d’una pacient (la pantasmàtica i hitchcockiana Virginie Efira), els ulls de Lilian Steiner comencen a vessar un torrent de llàgrimes que no pot controlar. La psiquiatra està encara més angoixada perquè sentia una atracció inexplicable per aquesta dona i va signar la recepta que va proporcionar la dosi mortal de pastilles per dormir. Però creieu-la: «No sóc jo qui plora, són només els meus ulls!».
El millor encara ha d’arribar, ja que l’exmarit a qui recorre a tall d’emergència, i amb qui reviscolarà una mena de flama, és òbviament un oftalmòleg (Daniel Auteuil, erotitzat per la càmera com poques vegades abans dels 75 anys). El que segueix és una qüestió d’hipnosi i d’investigació en un territori irracional. On la psicòloga pragmàtica improvisa com a detectiva, buscant la clau del misteri en les seves vides passades, i revela l’extravagant poder de les seves fantasies. O d’un secret familiar reprimit?
Naturalment, caldrà aprofundir en les gravacions de les sessions anteriors amb la pacient que es va suïcidar, a la recerca d’indicis, la inflexió de veu que ho explicaria tot. Alguns recordaran Planétarium (2016), la decebedora aventura hollywoodiana de Zlotowski, que relatava el destí de dues germanes mèdiums a la França dels anys trenta, a punt de ser lliurades als nazis. En aquesta pel·lícula, el cineasta ja entrellaçava el tema molt personal del judaisme amb el tema altament cinematogràfic de l’espiritisme.
La trama era densa. “Vida privada” és una manera àgil de tornar-hi, com una reencarnació franco-americana d’una pel·lícula anterior: sense el pes de la narració històrica, fluida però preocupada, que sempre veu la psique com una espiral en la qual hom pot enfonsar-se. «Sembla que no puc afrontar els fets», canten els Talking Heads als crèdits de ‘Psycho Killer’. Per a això serveix el cinema, i a nosaltres ens agrada una mica psicòtic, una mica assassí, com ‘Vida privada’.
Peter Bradshaw, crítica per a The Guardian, en què li posa 3 estrelles sobre 5 i en diu:
Rebecca Zlotowski serves up a genial, preposterous psychological mystery caper: the tale of an American psychoanalyst in Paris, watchably played by Jodie Foster in elegant French, who suspects that a patient who reportedly committed suicide was actually murdered. Zlotowski is perhaps channelling Hitchcock or De Palma, or even late-period Woody Allen – or maybe Zlotowski has, like so many of us, fallen under the comedy spell of Only Murders in the Building on TV and fancied the idea of bringing its vibe to Paris and transforming the mood – slightly – into something more serious
Foster is classy shrink Lilian Steiner, stunned at the news that her client Paula Cohen-Solal (Virginie Efira) has taken her own life. She is also furiously confronted by Paula’s grieving widower Simon (Mathieu Amalric), who believes she bears some responsibility for her death, having prescribed antidepressants which were apparently taken in overdose. But a tense visit from Paula’s daughter Valérie (Luàna Bajrami) leads her to suspect foul play. Soon, she and her tolerant ex-husband Gabriel (Daniel Auteuil) are putting people under surveillance and generally staking them out; then someone breaks into Lilian’s private office and steals the minidiscs on which she records analysis sessions
Things get even weirder: Lilian, stressed out and drinking, pays a visit to a cheesy hypnotherapist (Sophie Guillemin) who regresses her into some kind of past-life dream state in which she and Paula were lovers, playing in the string section of a Paris orchestra during the Nazi occupation and one of the Hitler militia is her estranged son Julien (Vincent Lacoste). Huh? Lilian’s own analyst, incidentally, is played in cameo by iconic documentary-maker Frederick Wiseman, and he angers her by raising the painful question of Lilian’s mother – a plot point that is not pursued and may have been lost in the edit
But what is the point of these bizarre Nazi orchestra scenes with Simon conducting, his baton transformed into a revolver? They are striking and amusing (and maybe show the influence of 40s movies such as Nightmare Alley or The Seventh Veil). Do they reveal Lilian’s concern with antisemitism? She certainly objects to a bigoted wisecrack from the hypnotherapist about Freud. Her ex-husband is an ophthalmologist who has treated her for problems with tear-ducts; again, it could signify something about Lilian’s problems with compassion, or perhaps it’s just the pretext for a bit of high-spirited comedy, a style that Foster carries off rather well, despite being hardly a natural
“Vie Privée” canters along to a faintly silly, slightly anticlimactic conclusion and audiences might have been expecting a bigger and more sensational twist. Yet Foster’s natural charisma sells it.
FOTO DE L’APUNT: “Vida privada” (©JEROME PREBOIS -LES FILMS VELVET)
