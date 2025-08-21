Altres veus: “Una película inacabada” / “Chroniques chinoises” / “An Unfinished Film”, de Lou Ye

Gener de 2020. Un equip de filmació es reuneix en un hotel prop de Wuhan, la Xina, per reprendre la producció d’una pel·lícula interrompuda deu anys abans. A mesura que circulen els rumors sobre una malaltia estranya, l’equip es veu confinat amb les seves pantalles com a únic contacte amb el món exterior: viuran els desafiaments inesperats de la pandèmia de la COVID-19 i els confinaments.
FOTO: “Una película inacabada” (©Yingfilms Pte. Ltd., Essential Filmproduktion GmbH – BAC Films)
De Lou YE, Una película inacabada / Chroniques chinoises / An Unfinished Film / Yi Bu Wei Wan Cheng De Dian Ying. Producció: Singapur, Alemanya. Any: 2024. Durada: 1h47. Guió: Lou Ye, Yingli Ma. Amb Qin Hao (Jiang Cheng), Qi Xi (Sang Qi), Mao Xiaorui (director Xiaorui), Huang Xuan (Ye Xiao), Liang Ming (Ah-Jian), Zhang Songwen (Tang), Zeng Jian (director de fotografia, ell mateix). Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. Festivals i premis: Canes 2024 – Sessions Especials | Seminci 2024 – Alquimias | Altres reconeixements. Distribuïdores i estrenes al cine, DE: Elástica, EE: 01.08.2025, DF: Bac Films, EF: 23.10.2024. DI: Lucky Red*. EI: Pendent. Cines de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona).
FOTO: “Una película inacabada” (©Yingfilms Pte. Ltd., Essential Filmproduktion GmbH – BAC Films)
Com abordar amb imatges la pandèmia?, crítica d’Imma Merino, al diari El Punt Avui: Pel que fa a les pel·lícules fins ara realitzades a propòsit de la covid-19, m’atreveixo a dir que una de les més interessants és “Una película inacabada” , del xinès Lou Ye, un cineasta brillant que sempre ha tingut problemes amb la censura del seu país (..) / La trama parteix del propòsit d’un director d’acabar una pel·lícula que, per manca de finançament, va abandonar 10 anys abans. Lou Ye manlleva del propi cinema (principalment de “Spring fever”, en què circula un desig homosexual) imatges que atribueix a la hipotètica pel·lícula inacabada. El rodatge es reprèn però, a punt d’enllestir-se, l’equip queda atrapat en un hotel a prop de Wuhan / Aleshores, el protagonisme recau en un actor, que, confinat en una habitació, conversa amb la seva esposa, que és a Pequín amb una filla recent nascuda, i amb els altres membres de l’equip a través de videotrucades i missatges de text. Diuen coses que quasi tots ens vam dir (com ara que mai no hauríem pensat que passés això) i ens podem reconèixer en la inquietud, si no la por, el dolor davant la mortaldat i també la voluntat de reconfortar-nos. Allò que ho dota de complexitat i profunditat és que, entre l’experiència personal i la col·lectiva, Lou Ye busca com reconstruir el moment, anant més enllà, del confinament (amb l’interès afegit per a nosaltres que és el lloc on es va detectar el primer brot de la covid-19) a través de diversos formats i captures d’imatges, entre les quals amb càmeres de vigilància i de mòbils. Tot plegat és fragmentari, tan incert com inacabat, com correspon a tot allò relacionat amb una pandèmia que cueja. I, Imma Merino, també: Una pel·lícula que mai no s’acabarà (Full de Sala del Cinema Truffaut).
L’esclat de la pandèmia a la Xina vist a través del rodatge d’una pel·lícula, crítica d’Eulàlia Iglesias, al diari Ara: (..) “An unfinished film” [de Lou Ye] comparteix amb “A la deriva” [de Jia Zhang-ke, de la díscola sisena generació de cineastes xinesos com Lou Ye] la voluntat de revisar el passat recent de la Xina a través de la pròpia filmografia. El punt de partida és la trobada ficcionada de l’equip habitual de Lou Ye per reprendre el rodatge d’una pel·lícula que hauria romàs inacabada fa deu anys. Es pot recuperar l’esperit creatiu que va quedar estroncat fa una dècada? Aquesta sembla la reflexió que planteja un film ambientat a prop de Wuhan, quan de sobte esclata la pandèmia de la covid-19. El discurs sobre la dificultat per tirar endavant un projecte creatiu agafa nous matisos i acaba mutant en un context per reflectir des de dins l’inici d’aquesta crisi mundial. Lou Ye segueix diferents personatges que queden reclosos dins d’un hotel, sobretot l’actor del seu film, per mostrar des de la intimitat l’impacte de les primeres setmanes de confinament. I acabar celebrant la capacitat de resiliència, malgrat tot, de la ciutadania.
FOTO: “Una película inacabada” (© Yingfilms Pte. Ltd., Essential Filmproduktion GmbH – BAC Films)
Diego Lerer, crítica per a ‘Micropsia’. Diego Batlle, crítica per a ‘Otros Cines’. Peter Bradshaw, ressenya per a ‘The Guardian’.
FOTO: Lou Ye (Festival de Canes 2024)
Lou Ye va néixer a Shanghai l’any 1965. Va estudiar animació a l’Escola de Belles Arts de Shanghai i després cinema a la Beijing Film Academy. La seva pel·lícula debut, Weekend Lover (1994), va ser prohibida durant dos anys a la Xina. Va atreure l’atenció internacional amb el seu segon llargmetratge El riu Suzhou / Suzhou River / Suzhou he (2000), que va guanyar el premi Tiger al Festival Internacional de Cinema de Rotterdam. També estava prohibit a la Xina. La pel·lícula, considerada ara un clàssic del cinema xinès modern, va ser restaurada en 4K el 2021, sota la supervisió del mateix Lou Ye, treballant a partir del negatiu original de 16 mm A-B. Les seves tres pel·lícules següents: Purple Butterfly (2003), Summer Palace (2006) i Nits d’embriaguesa primaveral / Spring Fever (2009) van ser seleccionades a la Competició de Canes. La seva pel·lícula ambientada a París Love and Bruises (2011), es va estrenar al Festival Internacional de Cinema de Venècia. Ye va tornar a Canes amb Mystery (2012), que va ser seleccionat per Un Certain Regard. Blind Massage (2014) es va estrenar en Competició a Berlín i va guanyar l’Ós de Plata per Contribució Artística destacada. The Shadow Play (2018) es va estrenar al Festival de Cinema del Cavall d’Or de Taipei. Saturday Fiction (2019) va ser seleccionat al Concurs de Venècia | Pel·lícules de Lou Ye disponibles a FilminCat.
Informació (extreta d’un apunt anterior d’aquest blog): Al cineasta xinès Lou Ye el vaig seguir amb molt d’interès quan aconseguí entrar a la primera fila dels autors seleccionats pels grans festivals, en particular, pel Festival de Canes, quan (i on) li vaig veure “Purple Butterfly” (2003), “Summer Palace” (2006) i “Nits d’embriaguesa primaveral” / “Spring Fever” (2009). Després, li vaig perdre una mica la pista, en presentar pel·lícules que, si les hi he vistes, ja m’han resultat menys interessants: “Love and Bruises” (2011), “Mystery” (2012). De fet, el seu film que més em va impactar fou l’intricat, caòtic, fascinant, absorbent “Purple Butterfly” (2003), després, la cosa anà baixant, pel·lícula rere pel·lícula, en perdre força d’expressió visual i deixar-se anar pels arguments (inclòs el seu valent treball sobre els fets de la plaça de Tian’anmen). (..) El títol que el va revelar internacionalment fou “El riu Suzhou” / “Suzhou River” / “Suzhou he” (2000)
FOTO DE L’APUNT: © Travis Wei
