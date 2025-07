Altres veus: Trois amies / Tres amigas / Tre amiche, d’Emmanuel Mouret

Sinopsi de Trois amies:

La Joan ja no està enamorada d’en Victor i pateix per no ser-li honesta. L’Alice, la seva millor amiga, la tranquil·litza assegurant-li que ella mateixa no sent cap passió per la seva parella, l’Eric i tanmateix la relació els va molt bé. Ella ignora que l’Eric té una aventura amb la Rebecca, la seva amiga comuna… Quan la Joan decideix finalment deixar en Victor i aquest desapareix, les vides i les històries de les tres amigues fan un tomb.

L’amor arriba i se’n va, crítica d’Imma Merino, al diari El Punt Avui: En un moment de “Trois amies” , un personatge masculí comenta que tota parella ha de recordar que pot ser que l’amor se’n vagi o permetre’s aquesta llibertat. Es diuen moltes altres coses sobre l’amor (i el desamor) en la nova pel·lícula d’Emmanuel Mouret, mentre els personatges experimenten tota mena de mudances sentimentals en la circulació imprevisible del desig. De fet, això és el que sempre passa, amb variacions, en el cinema del director (..) / A partir d’un narrador, que té un caràcter omniscient des d’un lloc o un estat que no pot revelar-se i que fa que irrompi amb bellesa el fantàstic dins del realisme dominant, el centre del relat l’ocupen, certament, tres dones que són amigues: Joan (India Hair), a qui primer veiem trista perquè s’ha desenamorat de la seva parella sense saber el perquè; Alice (Camille Cottin), que, en principi, diu que mai no ha estat enamorada de l’home amb qui fa anys conviu a gust, i Rebecca (Sara Forestier), que té un amant secret sense poder dir qui és (i també és millor no dir-ho) a les amigues. Com pot suposar-se, hi intervenen diversos homes (com a objectes de l’amor i del desamor de les amigues, però també com a subjectes dels propis sentiments) en una refinada trama d’embolics amorosos amb un to força malenconiós acordat a l’atmosfera de Lió en un temps tardoral. En tot cas, Mouret (de qui sempre es diu, i ell mateix ho reconeix, que té com a referents Sacha Gitry, que fa un segle va emprendre la renovació del vodevil, i Woody Allen) continua demostrant enginy narratiu, intel·ligència i subtilitat amb aquest nou capítol de la seva ‘comèdia sentimental humana’.

La fugacitat de l’amor i el desamor, article de Paco Vilallonga, al Full de Sala del Cinema Truffaut: “Tres amigas” és el tancament d’una trilogia inconfessada del cineasta francès Emmanuel Mouret. Amb ressonàncies evidents del cinema d’Éric Rohmer i de Woody Allen, el director francès tanca el tríptic sobre l’amor i el desamor que va iniciar-se amb “Les coses que diguem, les coses que fem” i que va continuar amb “Crònica d’un amor efímer” (..). I mencionava el concepte de “trilogia no confessada” perquè la disposició de les tres pel·lícules, que dialoguen perfectament entre si, no forma part d’un pla preconcebut sinó d’un procés natural en el qual el director francès ha anat elaborant variants i explorant camins sobre la temàtica de les relacions sentimentals / Aquesta nova pel·lícula comença d’una manera certament singular. Tenim un narrador que ens situa en l’acció i ens presenta els personatges. Poc després descobrirem que aquesta veu en off no és la d’un narrador convencional que es manté com un observador extern sinó que pertany a un altre personatge, amb la particularitat que aquest personatge… està mort. Mouret fa servir aquest artefacte narratiu amb molta habilitat, perquè introdueix una perspectiva completament original a l’anàlisi de les variables i les disquisicions dels personatges que s’aniran desplegant a la pel·lícula. És un recurs no només d’articulació argumental sinó de reflexió lúcida sobre com actuen i com pensen, sobre les seves contradiccions i les seves actituds, i sobre els camins imprevisibles de les pulsions sentimentals / Els personatges de “Tres amigas” són fonamentalment infeliços o aspiren a una felicitat idealitzada sense valorar el que tenen. Una de les temàtiques de la pel·lícula és la dicotomia entre amor i enamorament. “No em vull tornar a enamorar”, li diu Alice a Rebecca en un moment del film. L’enamorament com un estadi efímer i l’amor idealitzat basculen permanentment en la ment dels personatges. Però “Tres amigas” també parla de la hipocresia: de Rebecca amagant-li a Alice que és l’amant del seu home mentre ella li fa constantment confidències, de Joan incapaç d’expressar els seus sentiments a Thomas, d’Eric no volent perdre la seva dona mentre l’enganya amb la seva millor amiga. En el cercle de l’amor, “Tres amigas” ens presenta un conjunt de desitjos no correspostos, de frustracions sentimentals, i en certa forma ens parla de la dificultat d’estimar. Tornant a la frase d’Alice, l’atracció de l’enamorament és també un camí obert cap al patiment i la frustració / Formalment, el nou treball de Mouret té una gran coherència amb les dues anteriors peces d’aquesta inconfessada trilogia. Veient les imatges del film tens una gran sensació de continuïtat, en el to, en la fluïdesa, en com la càmera filma amb elegància i sensibilitat els personatges. I en destaquen dos elements fonamentals: com Mouret treu partit de la profunditat de camp -amb escenes on veiem els personatges a través de portes mig obertes entrant en la seva intimitat-, i l’ús pràcticament omnipresent d’una música que ens situa en l’estat emocional d’aquests personatges. La selecció musical és exquisida, amb preeminència de les sonates per a piano de Beethoven i Mozart que es combinen amb obres de Bach i amb peces originals compostes per Benjamin Esdraffo / “Tres amigas” és una pel·lícula madura i molt rodona, que excel·leix en un guió magnífic, farcit de diàlegs punyents i plens de sentit, en el que aquesta vegada Mouret ha col·laborat amb Carmen Leroi. I, com és habitual en el director, ens ofereix un festival interpretatiu coral, encapçalat per Vincent Macaigne, el seu actor fetitx, que és l’únic que apareix a les tres pel·lícules de la trilogia, i al que donen rèplica les excel·lents Camille Cottin, Damien Bonnard i Sara Forestier. I potser el gran descobriment és l’actriu India Hair, amb aquesta composició plena de matisos i misteriosa del personatge de Joan.

