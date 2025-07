Altres veus: “Tornar a tu”, de Jeanette Nordahl

Sinopsi de Tornar a tu:

Enmig d’un procés de separació, l’Ane pateix un contratemps que canvia el rumb de la seva vida, obligant-la a romandre amb en Thomas i endarrerir la notícia als seus fills. Units per les circumstàncies, afronten una nova realitat i troben de nou la complicitat als llocs més inesperats.

De Jeanette NORDAHL, “Tornar a tu” / “Volver a ti” / “Beginnings” / ” Begyndelser”

Producció: Dinamarca. Any: 2025. Durada: 1h36. Guió: Jeanette Nordahl, Rasmus Birch. Amb: Trine Dyrholm, David Dencik, Johanne Louise Schmidt. Estrenada en VOSC. DE: Avalon. EE: 27.06.2025. Cine de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona). Festivals: Berlín 2025 – Panorama.

FOTO: Tornar a tu (Avalon)

Articles publicats ran de l'estrena a Catalunya:

Entre l’amor i la compassió, crítica de Marla Jacarilla, a Filmtopia: (..) El procés de separació és dur, però relativament civilitzat, i tant ella com ell busquen la millor manera d’explicar-ho tot a les nenes, que encara no en saben res. Però un dia, estant sola a casa, l’Ana pateix un inesperat accident: una hemorràgia cerebral li paralitza la meitat del cos. El procés de recuperació serà llarg i, molt probablement, l‘Ana no podrà tornar a portar la vida que feia abans. Durant mesos, necessitarà ajuda per fer les tasques quotidianes i per desplaçar-se. Thomas, incapaç d’abandonar-la en aquest moment i deixar-la sola amb les nenes, decidirà posposar la separació fins que l’Ana pugui tornar a dur una vida normal / (..) En aquest film, estrenat en la secció Panorama de la Berlinale, percebem l’interès de Jeanette Nordahl i del guionista Rasmus Birch per desenvolupar uns personatges creïbles i plens de matisos. Personatges (inspirats en el pare i la mare de la pròpia Nordahl) que tenen alts i baixos, que dubten i que se senten insegurs. Que poden actuar amb bondat, però també amb una certa mesquinesa segons la situació. Personatges que s’adapten com poden a una realitat inesperada que ha trastocat els seus plans. Són personatges de carn i ossos que, això sí, es veuen sotmesos a un parell de girs de guió una mica forçats i a un final complaent que, com a espectadores, ens fa reflexionar sobre la difusa línia que sovint separa l’amor de la compassió, o fins i tot de la culpabilitat. Ha ressorgit l’amor entre l’Ana i en Thomas? Pot una malaltia tornar a unir dues persones que ja no s’estimen? O potser tot respon a un sentiment de compassió per part d’un pare que no se sent amb coratge per desfer la família després del que ha passat? / (..) Llàstima que la qualitat de les interpretacions quedi una mica enfosquida per una posada en escena amb tics massa televisius i per uns girs de guió innecessaris que acaben desvirtuant parcialment un conjunt que, en la seva primera meitat, semblava força més sòlid.

Un melodrama danès sobre les segones oportunitats quan la vida colpeja, crítica de Paula Arantzazu Ruiz, al diari Ara: Una dona i un home ballen junts en una animada vetllada. És estiu, estan contents, flirtegen i acaben embolicant-se. Aquesta imatge és una estampa habitual en moltes comèdies romàntiques, però a “Begyndelser” [Els inicis] planteja un enorme interrogant dramàtic, perquè els protagonistes no són uns desconeguts, sinó una parella que s’està divorciant al mateix temps que ella s’està recuperant d’un accident cerebrovascular que ha trasbalsat la seva vida i l’ha convertit en una persona dependent. El doble tabú de la dona amb una malaltia, així doncs, ocupa aquesta pel·lícula dirigida per Jeanette Nordahl que celebra, d’altra banda, el significat més profund de l’amor i el compromís. Ara bé, si els primers compassos de la cinta, dominats per la tensió tranquil·la amb què es relacionen l’Ane i el Thomas –ja en procés de separació–, ens fan imaginar un possible lligam de la cineasta amb el naturalisme més minimalista, una sèrie de cops d’efecte dramàtics vinculen aquesta història amb les propostes escatològiques, en el sentit de visceralitat, de la tradició del cinema danès contemporani. Són uns girs i uns subratllats que semblen trair la contenció amb què Nordahl va dibuixant la reestructuració d’aquesta família ferida i, tot i que hi ha moments d’una vitalitat colpidora –com el preciós moment d’emancipació de l’Ane a través del ball–, d’altres desequilibren absolutament la proposta.

Secrets d’un matrimoni interromput, article de Jordi Camps i Linnell, al Full de Sala del Cinema Truffaut: Quan un matrimoni està agonitzant, encara es complica

més la relació si un membre de la parella emmalalteix. Pel seu segon llargmetratge, Jeannette Nordhal (Wildland) construeix un drama familiar de to realista a partir d’aquesta premissa, el d’un divorci interromput agreujat per un tema de salut (..) / Tot això succeeix en els primers vint minuts de metratge d’aquest film que explora la dissolució d’una família, tan magistralment executats i explicats a través d’una narrativa continguda i minimalista, que va posant sobre la taula la situació extraordinària que viuen els personatges; mostrant la seva intimitat, a través de diàlegs, silencis i mirades. Ella, una professora universitària de biologia marina que està a punt de publicar un estudi de recerca però que alhora s’ocupa de la major part de la intendència familiar (Trine Dyrholm). Ell, aparentment més relaxat de temperament tot i treballar com a assessor en un centre de menors (David Dencik), descobrim que manté una relació amb una companya de feina, i per això sempre ve tard a casa, ja amb el dinar a taula, on també hi seuen una filla que sospita que quelcom passa i una altra més petita que és més tancada. Nordhal mostra amb delicadesa aquesta quotidianitat en què molts espectadors es podran sentir identificats, fins que tot esclata i, com dèiem, altera els plans de Thomas d’anar-se’n de casa com tenia pensat quan sap que Anne necessitarà algú al costat que la cuidi / Amb aquests elements sobre la taula, “Volver a ti” es torna un retrat subtil de la mala remor entre la parella, el desconcert i la ira que sent la malalta (ja sabem que deixar-se cuidar tampoc tampoc resulta mai fàcil i, molt menys com passa aquí, quan saps que el teu home et vol deixar). També, però, de l’acceptació i l’estima d’allò viscut i compartit durant tants anys. Tot, mentre les filles viuen una etapa emocional de creixement. La directora observa amb cura i intensitat els afectes d’un i altre, fins i tot el sacrifici i la renúncia de l’home, que accepta amb naturalitat les obligacions persistents. Una mirada compassiva a aquesta complexa situació, en què també trobem una amant que espera amb paciència el següent capítol de la seva pròpia vida / Una història de desamor i amor que funciona a la perfecció gràcies al bon pols a la direcció de Nordhal, que sap conduir el relat a bon port tots els girs de guió amb una precisa direcció. Farcida de detallisme, té moments d’una gran emotivitat, com quan la filla gran ha de sortir de l’habitació de l’hospital per plorar en la intimitat, quan veu per primera vegada la mare postrada al llit o quan el pare, en segon pla, s’emociona escoltant el pronòstic del metge i veu que l’Ane comença a desfer-se. També com a història de recuperació és colpidora, posant en primer pla l’esgotament extern i intern, físic i emocional, d’una ment i un cos que ja no sents del tot teu i que no pots controlar. La sensació d’estar atrapat i no saber deixar-se cuidar pels qui t’estimen o t’envolten, amb escenes tan representatives quan Anne s’enfada durant un àpat familiar, impotent ella, per no saber menjar amb correcció, o quan li retreu a Thomas amb un contundent «No ets el meu infermer!». Per sort, hi ha moments de felicitat, en l’etapa de recuperació, quan tota la família balla i ella s’aixeca per unir-se a la festa, fins al punt que projecta que ho fa sense cap impediment, desfermada de passió / Que tot qualli també hi té molt a veure comptar com a pilar central una descomunal Trine Dyrholm, superba en cada registre que aporta per conformar el retrat emocional del personatge principal. Així mateix, perquè la directora no cau en el terreny de l’acusació ni el judici quan es tracta del personatge masculí, un home que dubta del camí que ha pres i que es mostra summament humà i tendre quan les coses es capgiren.

FOTO DE L’APUNT: Tornar a tu (Festival de Berlín 2025)