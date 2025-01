Altres veus: “The Brutalist”, de Brady Corbet

Tres dècades de la vida de László Tóth (Adrien Brody), un arquitecte jueu d’origen hongarès que va sobreviure a l’Holocaust i que, acabada la Segona Guerra Mundial, va emigrar als Estats Units amb la seva dona, Erzsébet (Felicity Jones), per viure el “somni americà”, d’això va “The Brutalist“: fitxa i comentari, en aquest blog.

ALGUNS ARTICLES SOBRE LA PEL·LÍCULA:

L’experiència cinematogràfica de la temporada impugna el somni americà des de la mirada jueva, crítica d’Eulàlia Iglesias, al diari ‘Ara‘: Quan arriba als Estats Units després d’haver sobreviscut al camp de concentració de Buchenwald, la visió que dona la benvinguda a László Tóth (Adrien Brody, en un paper en ressonància i a l’altura del d'”El pianista”) és la d’una Estàtua de la Llibertat capgirada i inestable. Una imatge òbvia però potentíssima que anticipa de quina manera “The brutalist” revisa la narrativa sobre el somni nord-americà a partir d’un angle inèdit: la del supervivent de l’Holocaust que tampoc troba als Estats Units una terra d’acollida. (..) El tercer llargmetratge com a director del també actor Brady Corbet entronca amb una tradició en què també s’inscriuen Paul Thomas Anderson o James Gray, cineastes actuals que prenen el relleu al Nou Hollywood (a films com “La porta del cel” de Michael Cimino) a l’hora de celebrar una concepció d’aires clàssics, ambiciosa i èpica del cinema per construir relats sobre la naturalesa depredadora i violenta del país. Perquè a “The brutalist”, l’escala de la imatge no és un mer capritx estètic. Al cap i a la fi, som davant de l’epopeia d’un arquitecte amb un bagatge traumàtic que va redefinint al llarg de la pel·lícula la seva relació amb el paisatge en què intenta integrar-se. (..) Dividida en dues parts, la primera ofereix una experiència cinematogràfica d’aquelles que pensàvem que ja no podríem gaudir mai més en una sala. El segon segment arrenca amb una gloriosa visita a les pedreres de marbre de Carrara i culmina amb una escena xocant que subratlla en excés un discurs que ja s’entenia des del subtext. L’epíleg afegeix una ambigüitat més innecessària que incòmoda a un film que retrata l’experiència jueva als Estats Units com gairebé cap altra pel·lícula havia gosat fer fins ara. Som davant d’una justificació del discurs sionista o d’una exposició de com certes postures contemporànies s’apropien el dolor dels seus ancestres en els seus discursos sobre Israel?.

Triomf i tragèdia, article del diari ‘El Periódico‘: (..) És temptador comparar la pel·lícula amb l’edifici aclaparador i dement que vol erigir el protagonista, Laszlo Toth, un arquitecte supervivent de l’Holocaust que fuig d’Europa cap als EUA i, un cop allà, lluita contra la fal·làcia del somni americà, el trauma causat pel genocidi i els límits de la seva pròpia arrogància. Però si l’edifici de Toth és desorbitat i inescrutable, “The Brutalist” avança àgil i sense esforç encara que parli de temes de màxima envergadura, exhibint energia pròpia del cine indie i alhora alineant-se amb epopeies clàssiques com “El padrí”, “Hi havia una vegada a Amèrica”, “Pous d’ambició” i “The Master”. El tema central és el xoc entre la recerca de l’expressió artística pura i l’afany del capitalisme per limitar-la. Després d’arribar a un pacte faustià amb un benefactor que no té la capacitat intel·lectual ni espiritual per distingir la forma de la funció i les idees del significat, al llarg dels anys Toth serà successivament admirat, adorat, tolerat, menyspreat, explotat i terriblement abusat mentre intenta fer realitat el seu disseny mestre, inspirat per les atrocitats del nazisme i el turment acumulat després d’haver-ne escapat. En el procés, la seva angoixa augmentarà al mateix ritme que el seu consum d’heroïna, i el seu idealisme inicial donarà pas a un individualisme intolerant i una negativa ferotge a adaptar els seus plans als estúpids gustos aliens. Adrien Brody ofereix un treball demolidor capturant les cruentes guerres que es produeixen a l’interior del personatge. Brady Corbet mai ha sigut un director subtil. Els seus dos primers llargmetratges, “La infancia de un líder” i “Vox Lux”, van prescindir del subtext per investigar respectivament l’ascens del feixisme i les zones grises de l’estrellat pop, mentre que a “The Brutalist”, un sorprenent acte de violència en el tercer acte s’esforça massa per explicitar la seva càrrega metafòrica. Però això no mitiga la fúria i el dolor que aquesta pel·lícula transpira, el poder esgarrifós que transmet, l’impacte que causen la seva successió d’aclaparadores imatges i el seu evocador disseny sonor i el nombrós repertori de temes que explora: parla d’arquitectura, del mal que la política i la ideologia causen a l’art, de l’ombra del nazisme, del geni i la bogeria desencadenats per la tragèdia, de la identitat jueva, l’antisemitisme i l’experiència immigrant; i, tot i que no s’hi arriba a endinsar tant com probablement voldria, sí que ofereix el tipus d’experiència que exigeix ser viscuda davant la pantalla més gran possible. És, és clar, cine monumental.

‘The brutalist’, un triple salt mortal amb aroma d’Oscar, article de Bernat Salvà, al diari ‘El Punt Avui‘: Gairebé tot surt de les grans autopistes de Hollywood en el projecte “The brutalist”: està rodat en el format VistaVision, dura tres hores i 45 minuts i es projecta amb intermedi, només va costar deu milions de dòlars, el director (Brady Corbet) hi ha treballat durant deu anys, és una pel·lícula complexa, amb moltes capes… Tot això no ha estat obstacle perquè hagi protagonitzat una carrera d’èxits (..). El director explica que s’inspira lliurement en Marcel Breuer, membre de l’escola Bauhaus. Al film no hi ha referències al moviment arquitectònic del brutalisme, fora del títol. Però per les seves creacions (minimalistes, amb molt formigó, grises…), el protagonista sembla un dels seus impulsors. Tóth ha sobreviscut al nazisme però, i això és una altra diferència respecte a Hollywood, no hi ha ni un sol ‘flashback’. El que intuïm del seu passat és a través de la mirada, l’expressivitat, la dificultat de verbalitzar el que ha viscut Tóth/Brody. (..) Amb un estil despullat, contingut, amb predomini dels grisos, que recorda el brutalisme, Brady Corbet desplega aquesta història per camins imprevistos, i hi va intercalant temes i capes: les dificultats de l’artista per imposar els seus criteris, la reunificació familiar i la difícil convivència amb els traumes de la guerra i l’Holocaust, el naixement de l’Estat jueu…(..).

Crònica dels premis de Venècia 2024 (Manu Yáñez, diari ‘Ara‘): (..) La també històrica “The brutalist” li ha valgut al nord-americà Brady Corbet el premi a la millor direcció per la monumental crònica de l’odissea d’un arquitecte hongarès que arriba a Nova York després de sobreviure en un camp de concentració nazi. La projecció en 70 mm d’aquest film de 215 minuts ha sigut un dels grans esdeveniments fílmics del festival (..).

Crònica dels premis de Venècia 2024 (Nando Salvà, diari ‘El Periódico): (..) I el nord-americà Brady Corbet va obtenir un premi a la millor direcció que en realitat queda curt per “The Brutalist”, una pel·lícula monumental que parla del preu que es paga per anar a buscar la fal·làcia del somni americà –i del que significa ser un artista, la història d’Europa, la identitat jueva i l’antisemitisme…–; sens dubte, la més aclaparadora de les que s’han presentat aquest any a la Mostra. (..).