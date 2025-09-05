Altres veus: “Romería”, de Carla Simón

La Marina té 18 anys i viatja a Vigo per conèixer la família del seu pare biològic, que va morir de sida, igual que la seva mare, quan ella era molt petita. A través de les trobades amb els oncles, les tietes i els avis, la noia intenta reconstruir un relat dels seus pares, però tots plegats senten massa vergonya cap als conflictes de drogues de la parella, cosa que la Marina els fa present amb la seva presència. Serà la història d’amor adolescent que viu amb el seu cosí la que permet reimaginar els seus pares i connectar-hi. D’aquesta manera, inventa un conte, gràcies al diari de la seva mare, que l’allibera de l’estigma que la seva família sent per ells i compleix el desig d’entendre el passat…
‘Romería’: la pel·lícula que desvela Carla Simón com a gran directora de la sensualitat, crítica d’Eulàlia Iglesias, al diari Ara: (..) Amb “Romería”, Carla Simón continua el trànsit iniciat als seus films anteriors a l’hora de concebre el cinema com un territori per reconciliar-se amb la memòria familiar, aquí, la dels pares morts tan joves a causa de la sida. Acompanyem la Marina en el seu viatge de descoberta de la família paterna i dels llocs on els seus progenitors van ser feliços, però també on van enganxar-se a l’heroïna. Com a “Estiu 1993”, la directora fa present l’experiència de viure sense els pares biològics. Però aquí ja no des del punt de vista d’una nena marcada per la seva absència, sinó des de la perspectiva d’una noia adulta que vol comprendre uns joves de la seva edat, la vida dels quals va quedar estroncada de forma prematura. I com a Alcarràs (2022), Simón construeix un drama familiar coral en què conflueixen figures molt diverses, des de l’avi patriarca que tot ho soluciona amb diners a l’oncle que sempre parla amb franquesa. El progressiu coneixement per part de la Marina dels seus oncles, ties i parella d’avis afegeix capes de complexitat a aquesta història familiar marcada per un estigma, el de la sida, convertida en un tabú sobre el qual no es parla / Quan “Romería” just corre el perill d’estancar-se com un drama de secrets i mentides al voltant d’una família burgesa amb una neta rebel, fa acte de presència un gat que ja hem vist abans al vaixell on van viure els pares de la Marina (atenció als molts detalls que trufen la pel·lícula com pedretes per recórrer un nou camí). Com el conill d”Alícia al país de les meravelles’, el felí condueix la protagonista a l’altre cantó del mirall, tot passant per un dels espais de la memòria de la mare, la botiga de còmics on va treballar de jove. Aleshores “Romería” s’endinsa en un terreny inèdit en el cinema de Carla Simón, més proper al fantàstic i al surrealisme, sense abandonar del tot els codis naturalistes. A la manera de “Petite Maman” (2021), la millor obra de Céline Sciamma, la pel·lícula entra en una nova dimensió en què una filla i una mare coincideixen com a noies de la mateixa edat, cosa que permet a la primera imaginar la història d’amor i mort de la segona amb el seu pare / La directora es distancia de l’imaginari sòrdid i depriment amb què s’associa el jovent dels vuitanta víctimes de la droga i de la sida per recordar com també van ser la generació que va abraçar un concepte alliberador de la vida després de dècades de foscor repressiva. I així representa els seus pares, com una parella que s’escapa a una illa ideada com un territori edènic on tot pot començar de bell nou (..) / En aquest segment fantàstic, Simón convoca l’erotisme resplendent vora el mar de l’Ingmar Bergman d’un “Estiu amb Monika” (1953), l’esperit rebel de “Pierrot le Fou” (1965) de Jean-Luc Godard però també els imaginaris hippies de “Zabriskie Point” (1970) de Michelangelo Antonioni i de l’oblidada “More” (1969) de Barbet Schroeder, rodada a Eivissa. Simón es desvela així com una gran cineasta de la sensualitat, com una directora que no només sap invocar imatges emotives sinó que fa bategar la pantalla amb l’erotisme desbordant dels cossos de la parella protagonista, la debutant Llúcia Garcia i el músic Mitch, que transmeten un magnetisme físic com poques vegades sentim al cinema del nostre país. Una sensació que també genera, per cert, l’altra gran pel·lícula catalana de la temporada, “Estrany riu” de Jaume Claret Muxart. Així, “Romería” clou una trilogia que confirma Carla Simón com un dels grans noms del panorama cinematogràfic contemporani alhora que deixa oberta la porta per emprendre nous camins.
Un bell pas del realisme a l’oníric, crítica d’Imma Merino, al diari El Punt Avui: (..) Carla Simón construeix “Romería” a partir d’una experiència personal que, pel fet mateix de ser relatada, es transfigura en una ficció. De fet, les experiències viscudes mai no poden reconstruir-se fidelment perquè, si les recordem, i això només passa en el cas d’una part ínfima, perviuen com una construcció de la memòria que, a més, va mudant. També construïm les experiències, o relatem la pròpia vida, amb la memòria d’altres. Més encara si són dels nostres primers anys, dels quals a penes tenim records. D’aquí, a “Estiu 1993”, Simón va remetre al que li havien explicat per ficcionar el moment en què, quan ella tenia sis anys, va haver d’adaptar-se a la família adoptiva després que la seva mare biològica morís a causa de la sida. Tanmateix, la cineasta va apel·lar a la imaginació per omplir els forats de la memòria. Alguna cosa semblant passa a “Romería”, si bé d’una manera diferent amb la qual Simón s’ha atrevit a transitar del realisme cap a l’oníric fent així bellament manifesta la capacitat del cinema per crear una memòria i el poder que té per inventar allò que no hem vist i no sabrem mai / A “Romería”, una jove catalana de divuit anys que vol fer cinema (Marina, un altre ‘alter ego’ de Simón) viatja amb la seva càmera, l’estiu del 2005, cap a Vigo per conèixer la família paterna, però potser sobretot per saber alguna cosa dels seus pares biològics i de la relació d’amor que, tenint-ne indicis a través d’un dietari de la mare, van viure en aquell lloc de Galícia mentre consumien heroïna. Ella vol saber. Els avis, però, no en parlen (..). Les dues ties tampoc no diuen res i els dos oncles expliquen coses diferents sobre el germà mort (..) / Resta, doncs, la imaginació. El cas és que, a partir d’una revelació, Marina entra en un món imaginari on es fan visibles els seus pares amagats a la barca (la memòria dels espais) on van estimar-se. Aleshores, amb una invocació a “Un estiu amb Mònica” d’Ingmar Bergman, la pel·lícula agafa una gran volada. No només retornen els seus pares biològics, imaginats o somiats amb generositat moral, sinó alguna cosa d’aquell Vigo de finals dels anys 80 en què van emergir grups de rock, però també, com en altres llocs de l’Estat espanyol, circulava la heroïna. D’aquí, a partir d’una experiència personal, Simón recorda un fet que sembla amagat dins de la (des)memòria col·lectiva: la devastació a causa de l’heroïna i la sida en aquells temps de la Transició i els seus derivats.
Acostar-se a la realitat a través de la càmera, article de Paco Vilallonga, al Full de Sala del Cinema Trufffaut: “Romería” és el tancament de la trilogia autobiogràfica de Carla Simón i és també la seva pel·lícula més madura. És una obra que suposa un salt endavant en la seva trajectòria com a directora, perquè més enllà de continuar investigant els seus orígens i la història dels seus pares -morts de SIDA a principis dels noranta-, s’hi percep un canvi estilístic. Passem del registre naturalista i transparent de “Estiu 1993” i “Alcarràs” a una pel·lícula molt més elaborada i arriscada en el seu aparell formal, i en la que juga també amb un component metacinematogràfic que la fa més rica i complexa. I en la recerca dels seus orígens, és la pel·lícula en la qual el despullament emocional es fa present d’una forma més directa i sense filtres / A més, a “Romería” s’hi fan presents referents cinematogràfics directes que no sovintejaven a les anteriors obres de Simón. Així, s’estableix en el darrer terç de la pel·lícula un joc de dimensions temporals que recorda moltíssim el que va fer la directora Céline Sciamma a “Petit maman”, un dels referents clars del film, juntament amb “Un estiu amb Mònica” d’Ingmar Bergman, per la sensualitat i llibertat que mostren les imatges dels anys vuitanta. “Romería” és una recerca apassionant sobre la memòria i també del poder de les imatges per recrear aquesta memòria imaginada. I és també un retrat generacional, d’un temps en què viure al límit formava part d’una certa idealització de la llibertat individual portada a l’extrem / Però potser el més interessant és com aquest procés de recerca de la pròpia identitat se’ns mostra en paral·lel a la construcció de la mirada cinematogràfica de la directora. Mentre filma els espais i paisatges on van viure els seus pares, la jove Carla Simón està naixent també com a cineasta, està articulant la seva percepció sobre la realitat, i està buscant la seva forma d’acostar-se a aquesta realitat a través de la càmera. A més, a “Romería” hi ha una reflexió sobre la pervivència dels espais com un lloc de connexió entre persones de diferents generacions, com si les presències impregnessin aquests espais i permetessin reviure les vivències dels familiars o amics. En definitiva, “Romería” és el brillant darrer capítol d’una trilogia fonamental, que confirma l’immens talent de Carla Simón i sobretot, la seva capacitat de fer un pas endavant com a cineasta i no quedar-se ancorada en la seva zona de confort.
Quan alguna cosa s’esquerda, article d’Àngel Quintana, al Full de Sala del Cinema Trufffaut: A “Romería” hi ha dues càmeres que filmen. La primera és la de la jove Marina, que recorre els espais que li van ser vedats durant la infantesa. Amb la seva càmera filma el mar Atlàntic, les espelmes, un edifici on presumptament van viure els seus pares i una romeria popular on troba la calor que el seu entorn no ha acabat de donar-li. Amb l’altra càmera, la mateixa Carla Simón decideix filmar el procés d’investigació sobre els seus orígens biològics, els moviments del seu propi ‘alter ego’ enmig del paisatge. Filma com s’imagina el món ocult dels seus pares i les paraules del diari íntim que va deixar escrit la seva mare. En aquesta ocasió, ningú no podrà tornar a utilitzar el tòpic que la cineasta ha fet cinema neorealista. A “Romería” hi ha una jove debutant, actors professionals i altres seleccionats en un càsting, però és el que menys importa. El més interessant es troba en el moment en què tot un univers s’esquerda. Marina puja per una escala de corda cap a la teulada d’un edifici situat davant del mar. A la terrassa es troba els pares i la realitat dona pas al somieig. Una sèrie de fluxos de caràcter oníric s’alternen amb les paraules del diari de la mare de Marina, mentre que des de la distància, la cineasta –i el seu ‘alter ego’– es pregunten com van ser aquells anys tan desordenats situats després de la Transició. “Romería” se submergeix en el temps en què l’heroïna era al carrer i alguns joves preferien viure la vida amb una intensitat que era millor descansar quan estiguessin morts. Eren els anys en què Vigo no era només un port, ni la ciutat del Celta, sinó el lloc on Siniestro Total cantava ‘Bailaré sobre tu tumba’ i Os Resentidos entonaven ‘Galícia caníbal (Fa un sol de carallo)’. Des de la distància, la pel·lícula busca les empremtes d’aquell temps. Entre el somni i el record, les càmeres estan allà per intentar comprendre, i quan “Romería” aconsegueix situar-se més enllà del que esperàvem d’ella, comença a enlairar-se.
Una memòria personal que fa present una desmemòria col·lectiva, article d’Imma Merino, al Full de Sala del Cinema Trufffaut: En un moment d’ “Estiu 1993”, Frida (una nena de sis anys inspirada, com és sabut, en la mateixa Carla Simón d’aquesta mateixa edat) pregunta de què va morir la seva mare. Ho pregunta a la seva mare adoptiva, que li explica que va ser a causa d’un virus sense pronunciar la paraula Sida. En una altra seqüència, la nena cau mentre juga amb altres nens i, sortint-li sang d’una ferida, provoca inquietud i fins rebuig: la por al contagi. Hi ha altres detalls al respecte, però, sense insistir-hi, perquè seria impropi d’un film que no vol subratllar res, mai no s’anomena la Sida pel fet que és un tabú: Carla Simón no va saber fins que tenia dotze anys que el seus pares van contraure-la i van morir-ne / (..) Carla Simón diu que “Romería” és un film sobre la memòria i, per tant, sobre la seva subjectivitat: cadascú recorda a la seva manera, ni ho recorda tot, i a vegades tampoc vol recordar. Mai no es podran reconstruir els fets com van passar, però es poden imaginar: Simón utilitza la capacitat del cinema per crear una memòria del que mai se sabrà. De fet, com en els dos seus anteriors, “Romería” és un film que ficciona la memòria personal i familiar per omplir-ne les llacunes i els oblits. En aquest cas, des de l’experiència personal aborda un fet que sembla esborrat de la memòria col·lectiva: als últims anys vuitanta i noranta, molts joves van morir a causa de l’heroïna, de manera directa per sobredosi o els seus efectes, o per la Sida, que van contraure amb les xeringues infectades pel virus. És una de les cares fosques dels temps de la Transició i les seves derivacions: l’heroïna s’escampava i els joves que es drogaven no feien política. Amb “Romería”, Carla Simón fa present alguna cosa amagada: ens ho recorda.
FOTOS: De la pel·lícula (© Quim Vives – Elastica Films); de la directora (© Mario Llorca – Elastica Films)
