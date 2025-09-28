Altres veus: “One battle after another”, de Paul Thomas Anderson

En Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) és un exrevolucionari la vida del qual fa un tomb quan un enemic del seu passat (Sean Penn) li segresta la filla. Desesperat per recuperar-la, en Bob es veu obligat a confrontar velles ferides i recórrer a un grup d’antics companys revolucionaris liderats per l’experimentat Sensei Sergio (Benício del Toro). Junts planegen enfrontar-se a forces perilloses, combinant astúcia, estratègia i habilitats adquirides en el passat militant. La història barreja acció, suspens i redempció mentre en Bob lluita per salvar la seva filla i reconciliar-se amb la seva història.
VO.
De Paul Thomas Anderson, One battle after another / Una batalla tras otra / Une bataille après l’autre / Una battaglia doppo l’altra. Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 2h42. Guió: Paul Thomas Anderson, lleugerament inspirat en la novel·la ‘Vineland‘ -1990- de Thomas Pynchon (de qui anteriorment Anderson va adaptar “Vici inherent”). Fotografia: Michael Bauman. Música: Jonny Greenwood. Amb: Leonardo DiCaprio (Bob Ferguson), Sean Penn (coronel Steven J. Lockjaw), Benicio del Toro (Sensei Sergio), Regina Hall (DeAndre), Teyana Taylor (Perfidia Beverly Hills), Chase Infiniti (Willa Ferguson, la filla), Alana Haim, Wood Harris, Shayna McHayle. Enllaços: Wikipedia, Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, World of Reel, The Film Stage. Distribuïdores i estrena als cines, DE: Warner, EE: 26.09.2025, DF: Warner, EF: 24.09.2026, DI: Warner, EI: 25.09.2026.
Àngel Quintana, a Facebook: L’any 1970, el cineasta Robert Kramer roda Ice. La pel·lícula és una distopia sobre els Estats Units de l’època. El país viu una situació deteriorada i es troba davant una guerra en la frontera amb Mèxic. L’agitació i la resistència s’han estès al llarg dels Estats Units i un moviment armat amenaça el poder establert. Aquesta poc coneguda obra del millor cinema independent va ser feta en el moment en què Richard Nixon acabava d’arribar a la Casa Blanca i quan el país vivia un fort malestar per la guerra del Vietnam i la repressió contra els moviments polítics alternatius. Era el moment en què la lluita armada començava a ser present en algunes revoltes d’altres països i on es parlava del declivi de l’imperi americà. En una escena de “A battle after another”, Ghetto Pat -Leonardo DiCaprio- mira per la televisió “La batalla d’Argel” de Gillo Pontecorvo (1966) on es reconstruïa el moment en què el Front Nacional d’Alliberament d’Algèria va començar a utilitzar el terrorisme en la seva lluita anti colonial contra França. Ghetto Pat porta setze anys retirat de la lluita armada, però anteriorment havia estat una de les figures claus del grup anomenat ‘French 67’, que com els revolucionaris de Ice, actuava a la frontera mexicana rescatant emigrants d’un centre de detenció. El comandament va crear un estat de guerra civil per alterar l’ordre establert mentre atacaven les seus de partits polítics i bancs per poder finançar l’armament. Ghetto Pat no pot continuar veient la pel·lícula perquè un comandament militar irromp a casa seva i comença una llarga història de persecucions, segrestaments, venjances i altres batalles. Paul Thomas Anderson s’inspira molt lliurament en la novel·la de Thomas Pinchon, ‘Vineland’, que parla d’uns hipotètics moviments radicals que van tenir lloc als Estats Units l’any 1984 en el moment de la reelecció de Ronald Reagan. No deixa de ser curiós que “A battle after another” es desenvolupi en dues etapes, l’any 2001 moment en què ocupa el poder Georges Bush Jr i 2017 quan ha estat elegit per primer cop Donald Trump. És com si entre Ice, ‘Vineland’ i “A Battle after another” es dibuixés un veritable mapa dels governs conservadors per crear-ne una distopia contra els diferents models de supremacisme americà. Encara que Paul Thomas Anderson no ha parat de dir que no ha volgut fer una pel·lícula política, és evident que darrere el despatx dels magnats blancs que volen imposar el seu ordre i al voltant la figura del capità Steve Lokjaw -Sean Penn- s’hi condensa una caricatura grotesca de les formes del poder. Com també està clar que el relat proposa una denúncia de la implementació d’una política neofeixista a l’interior dels Estats Units. Un relat que acaba amb l’esperança d’un mon femení puntuat pels memorables acords d”American girl’ de Tom Petty / L’encert de “A battle after another” és que aquest retrat cru no es fa des d’una retòrica pretensiosa sinó des de la utilització de la millor tradició del cinema d’acció. Paul Thomas Anderson filma un ‘blockbuster’ que proposa les línies bàsiques d’un relat, les creua i fins i tot transita en algun moment cap al melodrama, però sobretot imposa l’acceleració de les situacions. Al llarg de prop de tres hores tot flueix, els fets s’encadenen de forma trepidant, l’acció s’imposa davant la pantalla perquè tot condueixi cap a un sentiment de lluita permanent per una llibertat que ha estat escapçada. Si fa uns anys, Paul Thomas Anderson va néixer dins les coordenades de la postmodernitat fílmica, actualment sembla fer un gir per posar-se de ple en l’exploració de l’anomenat cinema de l’excés. La pel·lícula podria situar-se en la mateixa línia que les darreres obres de Damian Chazelle o Ari Aster, on els cineastes d’una nova generació tensen el relat fins a portar-lo cap a una situació límit en la qual tot s’acumula fins que el fracàs resulta inevitable. Paul Thomas Anderson també ho posa tot sota les cordes, força el ritme dels esdeveniments, encadena moviments a partir de quàdruples salts mortals, utilitza de forma omnipresent la brillant música de Jonny Greenwood i destrossa tota pretensió naturalista per anar cap una dimensió grotesca transformant els seus personatges en personatges de dibuixos animats fins el punt de reprendre l’eterna lluita entra ‘Correcaminos’ i el ‘Coyote’. Tot plegat podria conduir cap al fracàs, podria dur a estimbar-se pel precipici. La gran força de la pel·lícula resideix en com des de l’excés es demostra que també és possible trobar un equilibri sense que la imatge neobarroca no s’immoli sinó que acabi liderant una operació delicada. El risc no es tant la possibilitat de perdre’s i destruir una obra de plantejaments originals com la de caure en un cert virtuosisme. “A battle after another” és, en el fons, un ‘blockbuster’ de gran potència, pertany a un model de pel·lícula que no havíem vist des de “Mad Max Fury Road” de George Miller, però té el risc del solista virtuós. En determinants moments sembla com si en la posada en escena, en el muntatge, en la construcció de cada enquadrament hi hagués una clara voluntat per Paul Thomas Anderson de demostrar que és el millor cineasta americà viu. La pel·lícula no ho posa en dubte, sinó al contrari, n’és la demostració palpable. De totes maneres, hi ha en la forma com funciona els mecanismes de la posada en escena el perill de convertir la pel·lícula en una exhibició. I que aquesta provoqui que alguns invoquin la perillosa etiqueta de l’obra mestra, sense adonar-se que Balzac ja fa anys que ens va deixar clar que l’única obra mestra que existeix és la desconeguda.
DiCaprio crida a la revolució en l’estrena més arriscada i triomfal del 2025, crítica de Gerard Casau, al diari Ara: (..) Després de dedicar la major part del darrer quart de segle a examinar episodis pretèrits de la història dels Estats Units, Paul Thomas Anderson fa estavellar-se un vehicle carregat d’àcid contra l’actual clima polític del país. Ho fa mirant de reüll el ‘Vineland’ de Thomas Pynchon, escriptor a qui ja va adaptar a Pur vici, i que li ofereix la dosi justa d’estupor al·lucinat per fer plausibles coses impensables, com ara que l’exèrcit converteixi una localitat qualsevol en zona de guerra sense que a ningú li importi gaire, o que les decisions polítiques veritablement transcendentals es prenguin en passadissos subterranis que connecten les cases suburbanes de supremacistes aris. Desenterrant un format gairebé oblidat, el VistaVision que el Hollywood de mitjan segle passat reservava per als grans espectacles, Anderson filma una farsa propulsiva –pràcticament una concatenació de persecucions– que, com és habitual en el cineasta, troba reveladores vetes de veritat en els primers plans d’un repartiment en què conviuen registres antitètics, del patetisme d’un DiCaprio transformat en heroi inútil a la tensió de cada gest i microexpressió de l’antagonista interpretat per Sean Penn, personificació d’una vilesa viril i, en darrera instància, ridícula.
Units per un fil invisible, article de Quim Casas, al diari El Periódico: El novel·lista Thomas Pynchon (nascut a Long Island, Nova York, el 1938) i el cineasta Paul Thomas Anderson (Studio City, Los Angeles, 1970) coincideixen en diverses coses. Tots dos són postmoderns en les seves respectives disciplines. Els agraden les estructures laberíntiques –recordeu “Magnolia” (1999), d’Anderson, un dels films més encertats en la modalitat d’històries creuades– i tant la prosa de Pynchon com alguns dels personatges que poblen la filmografia d’Anderson poden arribar a ser molt feridors i paranoics / Un té la sensació que a Pynchon, un altre dels eterns candidats al Nobel de literatura, li deu agradar “El fil invisible” (2017), l’obra mestra d’Anderson, el retrat d’un cotitzat modista britànic dels anys 50 a partir de la complexa relació que estableix amb una jove convertida en amant, després en musa i finalment en esposa (..) / Anderson va debutar rere la càmera amb una atractiva mostra de drama i intriga ambientada a Reno, la ciutat del joc: “Sydney” (1996). Pynchon ho va fer molt abans, el 1963, any de la publicació de la seva primera novel·la, ‘V’, a la qual seguiria el 1966 ‘La subasta del lote 49’, un veritable exercici paranoide. La tercera el va consagrar: ‘El arco iris de gravedad’ va de la ficció històrica (ambientada a finals de la Segona Guerra Mundial) a la ciència-ficció. Pel que sembla, va ser rebutjada pel premi Pulitzer perquè alguns passatges es van considerar obscens. A l’inici dels 60, Pynchon va treballar a la multinacional Boeing, empresa que fabrica avions, helicòpters, satèl·lits i míssils, i sens dubte en va treure una part substancial d’’El arco iris de gravedad’ i de ‘V’, com ara el disseny i llançament del coet V2, el míssil balístic de l’exèrcit alemany / Pynchon va publicar el 1990 la seva quarta novel·la, ‘Vineland’, amb una trama protagonitzada per una cineasta radicalitzada i un agent de l’FBI vinculat als programes de contraintel·ligència –una excusa per a una panoràmica acarnissada sobre els moviments socials dels 60– i que devia fer passar una bona estona a Anderson. Però no seria fins a la setena novel·la de l’escriptor, ‘Vicio propio’ (2009), que els universos de Pynchon i el cineasta connectarien directament: Anderson la va adaptar a “Pur vici” (2014), un deliri neonoir o postnoir ambientat a Los Angeles dels anys 70 i protagonitzat per un peculiar detectiu (Joaquin Phoenix) a qui la seva exdona demana que investigui la desaparició del seu acabalat amant. Utilitzant codis de la novel·la negra clàssica, amb trames que s’espesseixen cada vegada més i personatges que aparenten ser el que no són, Pynchon i Anderson –l’adaptació és bastant fidel– recorren la cultura californiana d’aquells anys, embriagada d’LSD, psicodèlia, surf, combatents que tornen del Vietnam, agents federals d’incògnit i una organització secreta de dentistes cortesia de l’humor negre de Pynchon / La literatura del novaiorquès és complicada de traslladar el llenguatge cinematogràfic. “Pur vici” era tan alambinada com disseminada. (..) “Una batalla tras otra” (2025) (..) és precisament l’adaptació de ‘Vineland’, aquella novel·la que per trama i personatges devia fer passar una bona estona al director de “Punch-drunk love” (“Embriagado de amor”, 2002), la desconstrucció que va fer de les comèdies romàntiques protagonitzada per Adam Sandler i Emily Watson / “Una batalla tras otra” també és una reconstrucció, en aquest cas del thriller, la comèdia negra i el cine d’acció, amb música d’un dels col·laboradors habituals d’Anderson, Jonny Greenwood (del grup Radiohead), i un repartiment encapçalat per Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall i Benicio del Toro, que ja va estar present a “Pur vici”. Sembla que només Anderson s’atreveix a versionar Pynchon i només ell pot filmar els complexos engranatges exposats per l’escriptor en una sàvia barreja de cultura popular i reflexió crítica sobre els estaments i el paroxisme nord-americà de les últimes dècades. En el fons, no hi ha tanta diferència entre l’experiència al·lucinada i metafòrica dels protagonistes d’”Una batalla tras otra”, un grup d’exrevolucionaris que tornen als vells costums amb l’objectiu de rescatar la filla d’un d’ells, i els de “Boogie nights” (1997), un retrat agredolç de la indústria del cine porno dels anys 70 i 80.
***
FOTOS: “One battle after another” (Warner Bros.)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!