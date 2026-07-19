Altres veus: “Omaha” – “Sur la route d’Omaha” (Cole Webley, 2025)

«Darrere de cada estadística sobre els índexs de pobresa hi ha històries com la que explica aquesta pel·lícula [Omaha], tan depriment com captivadora. Un home destrossat per la mort de la seva esposa, desesperat per la situació que viu, posa els seus dos fills i el gos al cotxe amb ben poca cosa i abandona la llar per no tornar-hi mai més. Durant el viatge, intenta alimentar els infants amb records feliços mentre pren decisions que ells no entenen» (Nando Salvà [3]); «La veritat de la bellesa: en aquest melodrama itinerant amb denominació d’origen 100% Sundance, John Magaro (..) condueix sense saber exactament cap a on ni per què. Entre ell i la petita Molly Belle Wright construeixen una relació paternofilial fictícia però tan naturalitzada que emociona com si fossin pare i filla de veritat. Potser perquè és tendre, potser perquè és tràgica» (Joan Pons [1]); «John Magaro, tot un tòtem de la desesperació continguda, broda el paper d’un home desnonat per la vida que ho ha perdut tot, però el nen i la nena que l’acompanyen en aquest viatge sense retorn no es queden enrere. És extraordinària la manera com la pel·lícula aconsegueix fer-nos pair un esquinçador procés d’abandonament» (Philipp Engel [2])
La bellesa de la veritat: gasolineres recòndites, motels que no són ni sinistres, només vulgars, aparcaments de supermercat, llocs de pas… Omaha transcorre en indrets on ningú roda pel·lícules perquè no semblen merèixer-ho. Cole Webley, en el seu debut, pensa el contrari: que la veritat cinematogràfica batega precisament allà, als marges. Que també hi ha bellesa i expressivitat en alguns no-llocs. Sobretot si serveixen per explicar, com si fos un paisatge amb temperatura emocional i psicològica, una road movie sobre un pare i els seus dos fills empobrits (el film té lloc durant la crisi del 2008) que, després d’una tragèdia familiar que mai s’acaba d’explicar del tot, vaguen per les carreteres secundàries de Nebraska.
La veritat de la bellesa: en aquest melodrama itinerant amb denominació d’origen 100% Sundance, John Magaro (..) condueix sense saber exactament cap a on ni per què. Entre ell i la petita Molly Belle Wright construeixen una relació paternofilial fictícia però tan naturalitzada que emociona com si fossin pare i filla de veritat. Potser perquè és tendre, potser perquè és tràgica. Com si ens volguessin dir, però sense acabar-ho de verbalitzar mai, que el dol i l’amor són de vegades el mateix, expressat de manera diferent segons qui tens, o ja no tens, al teu voltant.
(..) Senzilla i commovedora pel·lícula d’aire indie, dirigida per Cole Webley i escrita per Robert Machoian, tots dos desconeguts, encara que el segon ja va demostrar la seva vàlua amb La integridad de Joseph Chambers, que també parlava d’alguna manera de restes d’integritat moral en temps de misèria. La cinta té traços impressionistes, el viatge es compon de petites experiències joioses passades junts en família, on els ulls tristos del Martin ho diuen tot, està intentant arrabassar al temps estones de felicitat que aviat seran, potser, només un record.
Sorprèn la força d’aquest film dur en el qual gairebé no passa res, però passa tot. Webley, director de curts i reportatges publicitaris, exhibeix una gran sensibilitat en suggerir els sentiments dels tres personatges principals: el pare amb la seva creu a coll; la nena, més madura, que intueix alguna cosa, i el nen despreocupat, per al qual aquest viatge és ni més ni menys que una aventura. El cineasta atrapa sensacions inefables amb la manera com uneix els plans o segons transcorren les converses, uns focs artificials al cel o la devolució d’un article al supermercat, els tiquets de beneficència s’estan esgotant, diuen molt, encara que no ho sembli. No es pot parlar millor del trencament interior amb tanta sobrietat.
Ho fan molt bé els actors, John Magaro com el pare transmet molt només amb la mirada, i els nens Molly Belle Wright i Wyatt Solis es mostren molt naturals. Els altres, secundaris, són completament creïbles en els seus petits rols.
Podria formar un triangle, en clau d’indie nord-americà, amb la plàcida Rebuilding i la més nerviosa Go Get Some Rosemary, dels germans Safdie: homes ferits i vinguts a menys que no poden o no saben fer-se càrrec dels seus fills. John Magaro, tot un tòtem de la desesperació continguda, broda el paper d’un home desnonat per la vida que ho ha perdut tot, però el nen i la nena que l’acompanyen en aquest viatge sense retorn no es queden enrere. És extraordinària la manera com la pel·lícula aconsegueix fer-nos pair un esquinçador procés d’abandonament.
Darrere de cada estadística sobre els índexs de pobresa hi ha històries com la que explica aquesta pel·lícula, tan depriment com captivadora. Un home destrossat per la mort de la seva esposa, desesperat per la situació que viu, posa els seus dos fills i el gos al cotxe amb ben poca cosa i abandona la llar per no tornar-hi mai més. Durant el viatge, intenta alimentar els infants amb records feliços mentre pren decisions que ells no entenen i prova, amb ben poc èxit, d’amagar-los les evidències que està a punt de succeir alguna cosa traumàtica.
El director Cole Webley es pren el seu temps per anar incrementant la intensitat emocional del relat mentre l’acosta a un desenllaç previsible —perquè és inevitable—, però que, tot i així, fa molt de mal. Mentrestant (..). Tot i que la seva recerca del lirisme de vegades resulta una mica formulària, defuig altres afectacions, com ara l’excés de dramatisme i el miserabilisme —de fet, fins i tot es permet insinuar un tènue bri d’esperança—, i fins gairebé al final evita fer sociologia. Prefereix deixar constància, amb una concisió i una contenció tan admirables com contundents, de la vergonya, el penediment, els dilemes extrems i l’agonia que provoca l’enfonsament econòmic.
Drama intimista de viatge per carretera, centrat en un pare en crisi, que captiva pel seu lirisme visual i la seva honestedat emocional. Crítica de Carlos Aguilar, a Variety: «John Magaro protagonitza aquest primer llargmetratge, tendre i devastador alhora, al costat de dos actors infantils que meravellen per l’espontaneïtat i la sinceritat de les seves interpretacions»
John Magaro commou en un drama sobri però colpidor sobre el dol i la paternitat. Crítica de David Rooney, a The Hollywood Reporter: «El primer llargmetratge de Cole Webley, amb guió de Robert Machoian —guionista i director de The Killing of Two Lovers— i presentat a competició al Festival de Sundance, narra el viatge per carretera d’una família després d’una pèrdua que els trasbalsa la vida»
—
PORTADA: Omaha (© 2025 Condor Distribution)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!