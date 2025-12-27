Altres veus: “Nuremberg” / “Núremberg” / “Norimberga”, de James Vanderbilt

De Nuremberg / Núremberg / Norimberga (2025), segon llargmetratge dirigit pel guionista nord-americà James Vanderbilt, interessat especialment a explorar la naturalesa del mal, la crítica Imma Merino n’ha dit: té una factura molt convencional, però té un propòsit: recordar que aquella barbàrie [els crims del nazisme] va ser comesa per humans, com els que actualment també cometen crims contra la humanitat.
Un psiquiatre observant un nazi, crítica d’Imma Merino, al diari El Punt Avui:
Guionista de l’excel·lent Zodiac (David Fincher), de 2007, però també de productes de les franquícies de ‘Spider’ Man i ‘Scream’, James Vanderbilt va debutar com a director amb Truth, una reconstrucció del calvari de Mary Mapes, productora d’informatius de la CBS, després de l’emissió, al 2004, d’un programa que va presentar una investigació sobre com George Bush Jr. podria haver usat influències per escapolir-se de la guerra del Vietnam. El debut va ser un fracàs i, fins deu anys després, Vanderbilt no ha dirigit un altre film. Ho ha fet amb un tema pesant, el judici de Nuremberg, fent atenció a la relació entre Hermann Göring i el psiquiatra Douglas H. Kelly,l’encarregat de dictaminar si els acusats tenien les condicions mentals per ser sotmesos a judici: va concloure que no eren “bojos”, sinó que eren “normals”. No es va cansar de dir-ho per alertar sobre la possibilitat que la barbàrie nazi es repeteixi en tot el seu abast.
(..) El cas és que, quan s’ocupa de la relació entre Göring (Russell Crowe) i el psiquiatre (Rami Malek, un estaquirot), la pel·lícula es recrea incòmodament en el tòpic de la fascinació que pot exercir el Mal. I quan aborda el judici ho fa amb els convencionalismes del “cinema judicial” més tronat (..).
A la seva crònica des del Festival de Sant Sebastià 2025, en va dir: La pel·lícula de Vanderbilt té una factura molt convencional, però té un propòsit: recordar que aquella barbàrie va ser comesa per humans, com els que actualment també cometen crims contra la humanitat.
“Buscava què fa els nazis diferents, la naturalesa del mal”, article de Bernat Salvà, des de Sant Sebastià 2025, al diari El Punt Avui:
“Explorar la naturalesa del mal és fascinant per a mi com a cineasta”, explica James Vanderbilt, director de “Núremberg” (..)
En una entrevista a ‘El Punt Avui’, el cineasta explica: “Amb David Fincher vaig fer fa molts anys Zodiac, que tractava sobre l’exploració de la naturalesa del mal: com es poden cometre certs crims, com gent així pot viure entre nosaltres i què els fa diferents, però també què els fa ser com nosaltres?” El psiquiatre Douglas Kelley, explica el guionista i director, “buscava saber quina era la naturalesa del mal, què fa que els nazis siguin diferents, què els fa capaços de cometre els crims que han comès”. “Finalment, ell arriba a una conclusió molt pertorbadora que no era gaire popular en el seu moment i potser encara no ho és avui dia”, afirma el cineasta.
La pel·lícula se centra en la detenció de Hermann Göring, quan fugia amb la família, la seva reclusió, l’avaluació psiquiàtrica que li fa el doctor Kelley, amb la intenció de conèixer-lo a fons i posar-lo en evidència davant el jurat, i el procés judicial a què és sotmès a Nuremberg. “Crec que Hermann Göring era una mena de narcisista clàssic –diu Vanderbilt–. Rami Malek va fer molta recerca i diu que Göring és un narcisista clàssic i el Dr. Kelley, el seu personatge, és un obsessiu clàssic. Són dues persones molt diferents que s’enfronten a la pel·lícula. Una de les coses que em van atreure és la idea d’un duel psicològic entre aquests dos homes. Vam parlar molt d’El silenci dels anyells i la idea de l’interrogatori d’un presoner; allà era entre un home i una dona, però aquí són dues persones que intenten treure alguna cosa de l’altre i acaben afectant-se la vida de maneres que crec que cap d’ells va preveure al començament.”
Una altra cosa interessant per al director, que adapta una novel·la de Jack El-Hai, és que aquest és un moment en la història “en què les persones van unir-se per dur a terme un acte noble”. “L’opinió general era que s’havien d’executar aquells homes, però el jutge del Tribunal Suprem dels EUA Robert Jackson, que interpreta Michael Shannon, va dir que era molt important fer un judici. Li deien que era una idea terrible, però ell va insistir. I no només això: no hi havia dret internacional aleshores i el van haver de crear (..).
———
FOTOS: “Núremberg” (DeA Planeta)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!