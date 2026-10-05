Crítiques i articles de ‘Narciso’ (Marcelo Martinessi, 2026)

«Narciso no és una pel·lícula sobre un locutor famós de la ràdio pública del Paraguai que va començar a programar rock’n’roll el 1958 (Buddy Holly, Chuck Berry o Bill Haley and his Comets). De fet, ni tan sols és explícitament una pel·lícula sobre la fricció brutal entre el progrés que simbolitzava aquesta música per a la joventut d’Asunción i el retrocés en les llibertats que estava implementant la dictadura d’Alfredo Stroessner. Aquesta és una pel·lícula que va del magnetisme que pot exercir sobre certes persones la desviació i l’alteritat» (Joan Pons [§]). «La pel·lícula arrenca amb el cos sense vida de Narciso. ¿Qui el va matar? La pregunta, potser sense una resposta plausible, s’estén per tot el metratge. Per en Marcelo Martinessi és una excusa perfecta per parlar del conservadorisme de la societat paraguaiana, la de llavors i la d’ara, i també del seu moralisme i de com afecta l’art, tant si és cinematogràfic com radiofònic» (Quim Casas [§]). «Un cop en Narciso ja és un cadàver, la narració recula un any i, sense voler aclarir el crim, mostra per què estava condemnat a morir. Encarnant l’esperit d’una música que, menant els cossos a moure’s lliurement, la dictadura repudiava, en Narciso (..) desperta desig, cosa que pertorba els defensors de l’ordre moral. (..) La mort de Narciso desencadena una operació contra homosexuals i més persones considerades perilloses. Amb el pretext de buscar l’assassí, la dictadura desplega la seva criminalitat. Ella mata Narciso, allò que representa, i tota llibertat. Aquesta idea és l’ànima d’un film amb una atmosfera de cinema negre que, amb pertinença, fa present Dràcula: un país vampiritzat i atemorit» (Imma Merino [§]).
«Com a film de gènere històric que explora l’ascens de l’autoritarisme, Narciso funciona com una obra de cambra (..). En Martinessi posa l’èmfasi en la insinuació i l’atmosfera, i examina com el poder es consolida a través d’ajustos graduals. La reiterada emissió de Dràcula, que es transmet des del mateix estudi on en Narciso presenta música nova, adquireix una ressonància al·legòrica: la figura del vampir representa l’absorció sigil·losa de l’autoritat en la vida quotidiana. Combinant el drama d’època amb elements de misteri i thriller paranoic, i introduint la perspectiva queer en un entorn social repressiu, en Martinessi elabora un estudi sobre la transició cultural en què la vulnerabilitat personal i la transformació política es desenvolupen en paral·lel» (Martin Kudláč [§]) «El director crea una atmosfera hipnòtica entre l’alegre i el fosc, el festiu i el grotesc, que arriba al seu punt culminant en les escenes en què es representa la radionovel·la del comte Dràcula. Pura màgia. El que comença com la història d’un jove transgressor ple d’energia es va convertint en un noir asfixiant i opressiu marcat per la seva condició d’homosexual» (Laura Pérez [§]). «De factura més aviat correcta, transmet amb eficàcia l’ambient de l’època i compta amb un repartiment impecable» (Jordi Batlle Caminal [§]». «Tenia elements per ser un film interessant: (..). Però l’encaix es fa feixuc i la història avança a batzegades. La seducció és només parcial i el desenllaç deixa absolutament fred» (Marc Garriga [§])
Una dictadura contra el rock. Al diari El Punt Avui, 02.10.2026. Crítica d’Imma Merino. | Quan el rock’n’roll i la ràdio van ser ‘queer’. Al diari Ara, 29.09.2026. Crítica de Joan Pons. | Rock-and-roll contra la dictadura. Al diari El Periódico, 02.10.2026. Crítica de Quim Casas. | Narciso*. A 3Cat·Info, 01.10.2026. Crítica de Marc Garriga.
Visca el rock and roll!* Al diari La Vanguardia, 02.10.2026. Crítica de Jordi Batlle Caminal (en espanyol) | “Pura màgia”: la pel·lícula premiada al Festival de Berlín que aprofundeix en les arrels culturals de les dictadures llatinoamericanes. A Fotogramas, 01.10.2026. Crítica de Laura Pérez (en espanyol) | Narciso. A Cineuropa, 18.02.2026 – Berlinale · Panorama. Crítica de Martin Kudláč (en diversos idiomes) | Narciso. A Cinematografo, 17.02.2026 – Berlinale · Panorama. Crítica de (en italià).
Paraguai en les tenebres de la dictadura de Stroessner. Al diari El Punt Avui, 02.10.2026. Article de Bernat Salvà -amb declaracions del cineasta- | Marcelo Martinessi: «Avui el cinema té la gran possibilitat de ser un pont: explicar el que va passar i ajudar-nos a reflexionar per no repetir-ho». A Cineuropa, 24.02.2026 – Festival de Berlín. Entrevista de Veronica Orciari amb el director (en diversos idiomes)
Pendent.
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PORTADA: ‘Narciso’ | Foto © La Babosa Cine, gentilesa de BTeam (DE)
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