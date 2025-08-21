Altres veus: “Mi postre favorito” / “Mon gateau préféré” / “Il mio giardino persiano” / “Keyke mahboobe man”, de Maryam Moghadam i Behtash Sanaeeha

La Mahin (Lily Farhadpour), de setanta anys, solitària fins ara, opta per refer la seva vida amorosa (al seu país, que limita fortament els drets de les dones). Una trobada casual es converteix en una vetllada inoblidable.
La Mahin, de 70 anys, viu sola a Teheran des de la mort del seu marit i que la filla se n’ha anat cap a Europa, fins que un te de la tarda amb els amics la porta a trencar la rutina solitària i revitalitzar la seva vida amorosa (amb un taxista anomenat Faramarz). Però a mesura que la Mahin s’obre a un nou amor, el que comença com una trobada inesperada evoluciona ràpidament cap a una vetllada imprevisible i inoblidable.
De Maryam MOGHADDAM i Behtash SANAEEHA, Mi postre favorito / Mon gateau préféré / Il mio giardino persinao / My Favourite Cake / Keyke mahboobe man. Producció: Iran, França, Suècia, Alemanya. Any: 2024. Durada: 1h37. Guió: Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha. Amb Lily Farhadpour (Mahin), Esmail Mehrabi (Faramarz). Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. Festivals i premis: Berlín 2024 – Competició (Premi del Jurat Ecumènic | Premi FIPRESCI de la Crítica Internacional). Distribuïdores i estrenes al cine, DE: A Contracorriente, EE: 08.08.2025, DF: Arizona Distribution. EF: 05.02.2025, DI: Academy Two, EI: 23.01.2025. Cine de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona).
‘Mi postre favorito’, el film condemnat a l’Iran pel seu “contingut obscè”, crítica de Nando Salvà, al diari El Periódico: Maryam Moghadam i Behtash Sanaeeha, els directors de la pel·lícula (..) han sigut castigats a 14 mesos de presó per fer “propaganda contra la República Islàmica” i per atemptar contra la moral pública / Des que va ser distingida amb el Premi FIPRESCI en la Berlinale a principis de l’any passat i fins a la seva arribada als cines espanyols aquest divendres, “Mi postre favorito” ha viatjat per festivals d’arreu del món i ha sigut guardonada en alguns; a finals del 2024, a més, va ser inclosa en les llistes de les millors pel·lícules de l’any confeccionades per publicacions com ‘The Guardian’ (..) / (..) ¿El motiu [que els hagin condemnat]? “Mi postre favorito” mostra una dona bevent alcohol, ballant i sense portar posat el hijab –això és, amb els cabells al descobert– a la seva pròpia casa. “Des del 1979, les dones ens hem vist obligades a portar una doble vida: continuem sent les mateixes que abans de la revolució, persones normals que ballen i canten, però fora de casa ens obliguen a fingir que som molt religioses i, per tant, a utilitzar el hijab”, va afirmar Moghadam en una de les escasses entrevistes virtuals que la parella va concedir mentre estaven esperant el judici. “Totes les pel·lícules iranianes produïdes en els últims 45 anys mostren les dones cobrint-se la cabellera fins i tot dins de casa seva, i això simplement no passa en realitat” / (..) Una vegada al jardí de la casa, tots dos mengen i xerren, i més tard ballen a la sala d’estar. Mentre els contempla, a més de fer al·lusions a les restriccions que comporta viure a l’Iran, la pel·lícula parla de la soledat, els efectes del pas del temps i la necessitat d’afecte. “La vam fer amb intenció d’universalitat”, va assenyalar Sanaeeha en la mateixa entrevista. “La vellesa i l’aïllament afecten persones d’arreu del món i especialment les dones de diferents nacionalitats, a qui s’imposen estàndards de bellesa segons els quals elles han de ser joves per resultar interessants” / (..) No és la primera vegada que Moghadam i Sanaeeha s’enfronten a la dura repressió del règim dels aiatol·làs. També actriu, Moghadam va protagonitzar el 2013 el drama “Pardeh”, la segona pel·lícula que el director Jafar Panahi va rodar en secret després de ser-li imposada una prohibició de fer cine durant 20 anys, i a causa d’això ella mateixa es va veure privada del dret a sortir del país durant tres anys i mig. Posteriorment, la parella va codirigir el seu primer llargmetratge a duo, “El perdó” (2020), en el qual Moghadam va encarnar la viuda d’un home executat per un crim que no va cometre, i a causa d’això ja els van acusar de crear propaganda antigovernamental i els van sotmetre a la prohibició de continuar fent cine. De fet, si van aconseguir el permís estatal requerit per poder rodar “Mi postre favorito” és perquè el van sol·licitar a nom d’un amic seu. Tenint en compte tant aquest precedent com la ferocitat dissident exhibida pels artistes iranians al llarg dels anys, no hi ha cap mena de dubte que cap veto o una altra forma de repressió impediran que dirigeixin junts el seu tercer llargmetratge més aviat que tard.
Dos cors solitaris perduts a Teheran, article de Paco Vilallonga, al Full de Sala del Cinema Truffaut: Ser cineasta a l’Iran dels Aiatol·làs és una professió d’alt risc. I ho és especialment des de fa pràcticament tres anys, a partir de la nova conjuntura política de repressió derivada de la monumental onada de protestes per l’assassinat de la jove de 22 anys Mahsa Amini per no portar el vel a mans de l’anomenada “polícia de la moralitat”. Però la repressió contra els cineastes ve de molt abans (..) / Així doncs, la llista és llarga i el règim sembla haver-se bunkeritzat i radicalitzat encara més quan s’ha vist dèbil i part de la societat ha perdut la por de manifestar-se al carrer reivindicant els seus drets i nivells més grans de llibertat. I és que en un règim censor i estricte com l’iranià, qualsevol expressió artística o cultural és vista com una amenaça i es mira amb lupa allò que es transmet a través de l’audiovisual i com la imatge del país es projecta a l’exterior. D’això també en són testimonis el matrimoni de cineastes format per Maryam Moghadam i Behtash Sanaeeha. Primer perquè la seva segona pel·lícula “El perdó”, va esquivar la censura i va ser seleccionada a competició a Berlin mentre denunciava les escletxes del sistema judicial iranià. I després perquè el seu darrer treball, “Mi postre favorito” -que també va concursar a Berlin on va guanyar el premi FIPRESCI de la crítica internacional- els va generar greus problemes amb les autoritats iranianes (..) / “Mi postre favorito” només pot ser vista com una pel·lícula obscena i amoral a través del prisma repressor i malalt dels censors iranians. Per la majoria de la crítica internacional i pels espectadors de mig món on la pel·lícula ja s’ha pogut veure, es tracta d’un film intimista, sensible, fet amb una gran delicadesa, que apel·la al més profund dels sentiments humans. Conceptes, tots ells, impossibles d’apreciar per les retorçades ments d’un règim que ara mateix només té com a prioritat la seva supervivència, no pas el benestar del seu poble. És impossible no commoure’s amb el retrat precís d’aquestes dues ànimes perdudes en la immensitat del Teheran contemporani. Mahin i Faramarz comparteixen la senzillesa d’uns moments, de dos cors solitaris que es reconeixen i es comprenen amb una mirada. És una història de segones oportunitats i de lluita contra les tradicions i allò preestablert / El film de Moghadam i Sanaeeha és una d’aquelles obres cuinades a foc lent, que tracten amb especial cura el gust pels detalls i per la calidesa de cada gest. És una obra que té dues parts ben diferenciades -i convé no desvetllar el gir argumental que deriva en la segona part- però que manté una solidesa i coherència estilística envejable que ja voldrien tenir molts cineastes. I la mirada i la presència de la gran actriu iraniana Lili Farhadpour, tota una institució al seu país i que també ha arriscat la seva seguretat en no fer servir el vel per interpretar el seu personatge, omplen la pantalla i ens recorden que la força del cinema, més enllà dels aspectes artístics, té a veure també amb la integritat moral i el compromís dels cineastes que hi ha darrera la càmera.
Peter Bradshaw, crític de ‘The Guardian’, a X: És aviat per dir això, però la pel·lícula trista, dolça, divertida i bonica de Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha “My Favorite Cake” és ara la meva aposta per guanyar l’Ós d’Or a la Berlinale 2024.
Leslie Felperin, a la ressenya per a ‘The Hollywood Reporter’: (..) esperes durant anys una gran i agredolça pel·lícula sobre l’amor a la mitjana edat amb una guarnició d’exquisidesa gastronòmica, i de sobte te’n trobes dues alhora. La comèdia dramàtica ambientada a Teheran però de producció internacional “My Favorite Cake” es va presentar al Festival de Cinema de Berlín l’endemà del dia de Sant Valentí. Aquell dia es va solapar amb l’estrena del drama francès [“A fuego lento” / “La passion de Douin Bouffant” /] “The Taste of Things” a diversos països (..). Per descomptat, el film de la la Berlinale dels guionistes i directors Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha és molt diferent de l’estudi d’època de Tran Anh Hung protagonitzat per Juliette Binoche i Benoit Magimel, però les dues pel·lícules se superposen d’una manera fascinant. Tots dos films recorden als espectadors la naturalesa efímera de totes les coses. Tots dos són retrats sublims d’ànimes complicades i grans, una de les quals és un excel·lent cuiner que expressa l’amor a través del menjar. I en tots dos, els personatges principals arrisquen atrevits per abraçar el plaer, l’alegria i l’amor d’una manera que escandalitzaria les societats en què viuen. Tanmateix, hi ha si més no una gran diferència: a l’Iran teocràtic contemporani, on viuen la vídua de 70 anys Mahin (Lily Farhadpour) i el taxista divorciat de la mateixa edat Faramarz (Esmaeil Mehrabi), la seva història d’amor acabada de començar els podria comportar a tots dos, però sobretot a Mahin, seriosos problemes. Filmada al moment en què van esclatar les protestes a tot el país pel destí de Mahsa Amini, que va morir sota custòdia policial després de ser arrestada per no portar el hijab correctament, “My Favorite Cake” crepita amb l’energia valenta i alliberadora del moviment ‘Dona, Vida, Llibertat’, una actitud fornejada fins als seus ossos. (..) La pel·lícula és molt divertida, fins i tot traduïda, fins que el to canvia dramàticament. Profundament entranyable a tots els nivells, des de la seva política anti-autoritària fins a la seva positivitat corporal i l’alegria de viure general, això complau a la gent de començament fins al final -tret que es tracti de policies morals i clergues dogmàtics- (..).
Olivia Popp, a la ressenya per a ‘Cineuropa’: El duet format per Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha signen una senzilla però sentida comèdia dramàtica sobre l’amor i la resistència al patriarcat en una edat avançada. (..) “My Favorite Cake” captura un ventall impressionant d’emocions humanes mentre atrau els espectadors a través d’un estil accessible d’humor i una comèdia situacional lleugera (..) El convencionalisme fa que la pel·lícula esdevingui lenta per moments i obliga a la història a perdre part de la seva tensió dramàtica, malgrat el seu encant general. (..) Els espectadors familiaritzats amb els esdeveniments actuals a l’Iran reconeixeran la importància política de l’audàcia de Mahin contra la policia moral. La pel·lícula també té més del que sembla, on la política d’una trobada nocturna entre un home i una dona solters, encara que sigui modesta, també està subjecta a censura. “My Favorite Cake” està ple d’aspectes com aquest, incloses mencions nostàlgiques de les llibertats que hi havia a l’Iran anterior a la revolució, que s’afegeixen als impulsos resistents dels cineastes. S’afegeix decididament a una nova onada de pel·lícules que celebren la convivència i la complexitat de la vida de les dones grans.
Nando Salvà, a la crònica per a ‘El Periódico’: La protagonista de “My favourite cake” és una dona madura que ha viscut sola des que va enviduar fa dècades, i que un dia decideix sortir a la recerca de l’amor abans que sigui massa tard; amb tota gentilesa aconsegueix seduir un home que al seu dia va ser abandonat per la seva dona i el convida a passar la vetllada a casa seva; allà conversen, beuen més vi del compte, ballen amb passió i, embadalits per la companyia mútua, comencen a pensar en un futur compartit i, més immediatament, a passar la nit junts. Considerant la violència amb què el règim teocràtic iranià combat l’autonomia i la sensualitat de la dona, té sentit que s’oposin a qualsevol ficció que promou aquest tipus de feminitat [Recordem-ho, han retirat el passaport als autors d’aquest film, prohibint-los ser a Berlín i els prepara càrrecs]. El sorprenent és que s’hagin sentit amenaçats per una pel·lícula que en última instància –això és el més desconcertant– castiga amb crueltat la rebel·lia i les necessitats afectives dels seus personatges i que, potser a causa de la malaptesa dels seus directors més que en virtut d’una agenda ideològica determinada, acaba sintonitzant amb la trasbalsada idea oficial de moralitat que impera a l’Iran.
Sergi Sánchez, a Facebook: (..) El gran pecat que comet “My Favourite Cake” és permetre que la seva heroïna, una vídua de setanta anys condemnada a viure una existència solitària, es lliuri en cos i ànima a ressuscitar la seva vida amorosa. El govern iranià troba intolerable que aquesta dona no porti gihad mentre és a casa, o canti, ball i begui vi durant la seva tendra trobada durant un taxista en una nit inoblidable. És important tenir en compte el context, perquè s’entén millor la importància política de la idealització d’aquesta trobada, de com resulta de subversiu posar en valor el desig en la tercera edat en una societat com la iraniana. Per això és més discutible el tercer acte, on no sabem si la pel·lícula adopta la posició de la policia moral que critica o assumeix un pessimista “no hi ha escapatòria”.
Maryam Moghaddam (1970, Teheran, Iran) i Behtash Sanaeeha (1980, Siraz, Iran) van guanyar el Premi al Millor Nou Director Pilar Miró al Festival de Valladolid el 2021 amb “El Perdón” / “Le Pardon” / “Ghasideyeh gave sefid“, que s’havia presentat anteriorment a la Competició per l’Ós d’Or de Berlín.
