Altres veus: “Mi amiga Eva”, de Cesc Gay

Una dona de cinquanta anys, casada i mare de dos fills adolescents, decideix abandonar la seva família per buscar una nova oportunitat en l’amor.
L’Eva és una dona de 50 anys, casada des d’en fa més de vint i amb dos fills adolescents. Durant un viatge de negocis a Roma, s’adona que es vol tornar a enamorar abans que sigui “massa tard”. De tornada a Barcelona, comença una nova vida, soltera i oberta al joc de la seducció i de l’amor. Al llarg d’un any seguirem aquesta dona que ha trencat el seu món buscant un sentiment. Un impossible, però potser ens pot rescatar l’atzar.
De Cesc Gay, Mi amiga Eva / La mia amica Eva. Producció: Alexfilm, A.I.E. (Catalunya), Imposible Films (Catalunya). Any: 2025. Durada: 1h39. Guió: Cesc Gay, Eduard Sola. Amb: Nora Navas (Eva), Juan Diego Botto (Víctor), Rodrigo de la Serna (Álex), Àgata Roca (Cris), Miki Esparbé (Julián). Enllaços: CatalanFilms, Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, My Movies, Letterboxd, ICAA. Distribuïdores i estrenes al cines, DE: Filmax, EE: 19.09.2025, DF: pendent, EF: pendent, DI: Teodora Film*, EI: 02.10.2025. Cine de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona).
Reinventar-se i tornar-se a enamorar als cinquanta, article de Paco Vilallonga, al Full de Sala del Cinema Truffaut: (..) Descobert amb la seva modesta òpera prima “Hotel room”, Gay ha anat construint una trajectòria pausada i sense estridències, en la que ha primat sempre el control sobre les històries a partir del guió, i amb la que ha demostrat una excel·lent destresa per construir diàlegs brillants i per rodar amb una habilitat i elegància singulars. Des de “Ficció” -potser encara la seva millor obra- fins a “Truman” -potser la més emotiva i recordada-, Gay s’ha caracteritzat també per haver estat un gran retratista de Barcelona i la seva evolució urbanística i social. Revisar, per exemple, “A la ciutat” (2003) permet percebre, des de la perspectiva actual, la profunda transformació que la capital catalana ha patit els darrers vint anys. Possiblement, quan s’analitzin aquests canvis de Barcelona en el futur, l’obra de Cesc Gay en sigui una mostra testimonial molt valuosa, per més que ell hagi treballat sempre des de la ficció i no del documental / A la seva desena pel·lícula, l’acció no comença a Barcelona, sinó a Roma. No és casual, perquè una de les “ciutats de l’amor” és el punt de partida perquè acompanyem Eva (Nora Navas), la protagonista absoluta de la història, en el seu procés de reconstrucció personal, en la seva reinvenció com a persona, en un salt endavant per tornar-se a enamorar i recarregar la seva energia vital. Eva es troba en un atzucac, en un d’aquells moments existencials en els quals la seva vida podria continuar sent el que és, amb estabilitat econòmica, estatus i relacions socials, però que realment s’adona que això no l’omple i necessita rebel·lar-se contra aquesta corrent predeterminada, que no li deixa decidir ni tenir autonomia sobre el rumb que vol que prengui la seva vida / No és casualitat que pel guió de “Mi amiga Eva”, Cesc Gay hagi treballat amb el guionista Eduard Sola, el guanyador del Goya i el Gaudí al millor guió original l’any passat per “Casa en flames”. I és que la Montse interpretada per Emma Vilarasau al film de Dani de la Orden és cosina germana de l’Eva que dona títol a la pel·lícula de Cesc Gay. Totes dues són dones madures, empoderades, que estan fartes de fer les coses per una inèrcia o uns automatismes i no per una autèntica il·lusió motivadora. Montse i Eva es rebel·len contra les convencions socials, contra les aparences i contra el que s’espera d’elles. Estan fartes de la hipocresia i els somriures falsos, d’aparentar el que no són i no poder ser el que voldrien. I Cesc Gay i Eduard Sola cuinen aquest procés d’alliberament amb una habilitat que arrossega i encomana l’espectador / De Cesc Gay s’ha dit sovint, de manera una mica reduccionista, que “és el Woody Allen català”. Gay té prou personalitat perquè no calgui comparar-lo amb ningú i el seu retrat de Barcelona és molt més aproximat a la realitat que els clixés del director novaiorquès quan va filmar-hi “Vicky Cristina Barcelona”. Però és innegable que la seva construcció de les trames sentimentals dels personatges, la seva habilitat pels diàlegs punyents i sucosos i la seva mirada sobre l’univers femení que el fan un gran director d’actrius, connecten inevitablement amb el cinema d’Allen. A “Mi amiga Eva” li serveix en safata a Nora Navas una autèntica perla de personatge. Navas ha treballat amb grans realitzadors com Almodóvar, Villaronga o Mar Coll, però segurament la seva brillant interpretació del personatge d’Eva passarà a ser un dels més recordats de la seva carrera, acompanyada d’un notable planter de secundaris com Rodrigo de la Serna, Miki Esparbé, Àgata Roca o Juan Diego Botto. I és obvi que la situen com una de les favorites clares a la temporada de premis d’aquesta temporada.
Cesc Gay: “Ser home no m’ha fet sentir menys legitimat per escriure sobre una dona”. Àlex Montoya parla amb el director, a El Nacional.
Cesc Gay: “L’amor ens posseeix i ens fa cometre irresponsabilitats”. Xavi Serra parla amb el director, al diari Ara.
Nora Navas: “Soc bastant kamikaze: m’agrada molt l’error, ser a terra de ningú”. Bernat Salvà entrevista la protagonista absoluta de la pel·lícula, al diari El Punt Avui.
FOTOS: “Mi amiga Eva” (Filmax)
