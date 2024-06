Altres veus: “Memory”, de Michel Franco

(..) aborda sense complexos un tema delicat a “Memory”: l’amor entre una assistenta social (Jessica Chastain) i un home afectat d’una demència precoç (Peter Sarsgaard), escriu Bernat Salvà, al diari ‘El Punt Avui’. (..) advoca per la serenitat, l’aplom i un profund respecte envers els seus personatges principals, una treballadora social (Jessica Chastain) i el desconegut (Peter Sarsgaard) que la segueix una nit a casa. Són dues persones oposades en la seva relació amb la memòria: ella vol oblidar tant sí com no el que li va passar en el passat i ell voldria recordar tot el que fa, tot el que li passa. A partir d’allà, Michel Franco proposa un commovedor melodrama romàntic rodat amb sobrietat, escrit amb cautela i molt ben interpretat (Peter Sarsgaard va guanyar la Copa Volpi al millor actor a Venècia), que planteja molts temes i tots els resol molt bé, escriu Desirée de Fez, al diari ‘El Periódico’.

Sinopsi: La Sylvia és una treballadora social que mena una vida senzilla i estructurada: la seva filla, la feina, les reunions d’Alcohòlics Anònims. Tot això salta pels aires quan en Saul la segueix a casa després de la reunió de l’institut. La seva trobada sorpresa els impactarà profundament, a tots dos, en obrir la porta al passat.

Amb Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, Brooke Timber, Merritt Wever, Elsie Fisher, Jessica Harper, Josh Charles.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Festivals i premis: Venècia 2023 – Competició, Copa Volpi Millor Interpretació (Peter Sarsgaard).