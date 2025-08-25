Altres veus: “Materialists” / “Materialistas”, de Celine Song

Amb el teló de fons vibrant de la ciutat de Nova York, una ciutat que mai dorm i és coneguda per les seves relacions diverses i dinàmiques, la pel·lícula ofereix una visió única de la vida de l’elit de la ciutat. L’experiència de la Lucy en el matchmaking (intermediació en l’aparellament) és molt buscada per aquells que estan disposats a pagar una prima pels seus serveis.
La Lucy, jove i ambiciosa matrimoniera de Nova York queda entrampada entre la perfecta parella que ha trobat, un home ric, i el seu imperfecte antic xicot, un actor-cambrer escurat, que de fet encara s’estima. És doncs en un tòxic triangle amorós que amenaça els seus clients…
De Celine SONG, Materialists / Materialistas / Material Love. Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 1h49. Guió: Celine Song. Muntatge: Keith Fraase. Fotografia: Shabier Kirchner. Amb: Dakota Johnson (Lucy), Chris Evans (John), Pedro Pascal (Harry), Zoë Winters (Sophie), Marin Ireland (Violet), Dasha Nekrasova (Daisy), Louisa Jacobson (Charlotte), Sawyer Spielberg (Mason). Enllaços: Tmdb, Wikipedia, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Deadline, Variety, World of Reel. Distribuïdores i estrenes al cine, DE: Sony Pictures, EE: 14.08.2025, DF: Sony Pictures, EF: 02.07.2025, DI: Eagle Pictures*, EI: 04.09.2025.
Amor etern fins a canviar-se els bolquers, article de Bernat Salvà, al diari El Punt Avui: Què busquem en el matrimoni, en aquesta aliança suposadament eterna, fins que la mort ens separi? La cineasta coreano-canadenca Celine Song, protagonista d’una carrera fulgurant amb la seva ‘opera prima’ “Vidas pasadas”, que la va portar a les portes de l’Oscar, va tenir motius per fer-se aquesta pregunta quan treballava en una agència matrimonial. La comèdia romàntica “Materialistas” , el seu segon llargmetratge, (..) no neix de la passió pel gènere, doncs, sinó directament de la realitat / Celine Song ho explicava quan va estrenar el film als Estats Units, el mes passat: “Vaig treballar en una agència matrimonial i em va sorprendre que els clients et diguin obertament tot el que estan buscant, són molt honestos. Sempre dic que eren més honestos amb mi que amb el seu terapeuta.” Aquesta reflexió apareix als diàlegs de la pel·lícula. També hi surten moltes xifres: “Em va sorprendre la gran quantitat de números que apareixien: altura, pes, ingressos i edat. Eren com unes regles que em donaven els clients i que jo havia de complir.” Una flagrant contradicció amb el que hauria de ser l’amor vertader, reflexiona: “Se suposa que les cites són un joc a la recerca de l’amor, i aquests números no semblaven tenir-hi res a veure. L’amor és com un miracle, un antic misteri, i resultava estrany que els clients parlessin dels centímetres d’alçada, dels quilograms, de la nòmina… No sé si això té a veure amb un amor etern.” / La cineasta ho té clar: “L’amor és envellir amb algú, compartir la teva vida amb aquesta persona fins al final.” I sap transmetre aquesta idea de l’amor en una comèdia romàntica atípica, que qüestiona moltes coses i ens interpel·la. Segueix l’esquema de la comèdia romàntica al peu de la lletra, però proposa situacions que porten a la reflexió dels personatges i a la nostra: estimes realment aquesta persona, més enllà de les aparences i dels ‘números’? Estàs disposat a compartir la vida amb ella fins a arribar a una edat en què us canvieu mútuament els bolquers? / (..) Lucy, interpretada de manera notable per Dakota Johnson (“Cinquanta ombres de Grey”). La filla de Don Johnson i Melanie Griffith interpreta una brillant treballadora d’una agència matrimonial (‘matchmaker’) que s’enamora d’un ‘unicorni’, en argot de la feina (home atractiu, ric, refinat, culte, solter, que no busca dones molt més joves), interpretat per Pedro Pascal. Fa anys que Lucy va partir peres amb l’amor de la seva vida (Chris Evans, el Capità Amèrica als films de Marvel), que als 37 anys encara és un cambrer i aspirant a actor que ha de compartir apartament. És fàcil imaginar-se el destí dels personatges, però la cineasta proposa un camí diferent per arribar al més humà i universal de tots els sentiments.
De què NO parlem quan parlem d’amor?, crítica de Marla Jacarilla, a Filmtopia: Si durant l’època victoriana el llenguatge secret dels ventalls era emprat (sobretot entre les classes socials més privilegiades) per enviar subtils missatges amorosos sense necessitat de paraules, avui dia n’hi ha prou amb lliscar el dit pel telèfon mòbil per descartar algú com si fos un tovalló de paper usat. Fent una ullada ràpida a Internet, en tan sols cinc minuts podem trobar una gran quantitat d’aplicacions i webs per lligar (..). N’hi ha fins i tot adreçades a públics molt específics (..). El capitalisme sap molt bé com detectar nínxols de mercat i treure profit de la nostra eterna insatisfacció i de la persistent sensació de solitud / Tenint molt present aquest context contemporani de consum, utilitarisme i superficialitat, la directora Celine Song narra en “Materialistas” la història de Lucy, una ‘matchmaker’ –és a dir, una matrimoniera– que, malgrat tenir un gran èxit emparellant la classe rica novaiorquesa, es troba ella mateixa sense parella. Lucy fa la seva feina de manera freda, calculadora i algorítmica. El 99,99 % de la seva clientela és insuportable, capritxosa, frívola i exigent fins a a l’extrem. ‘Beautiful people’ que exhibeixen, d’una manera gairebé pornogràfica, els seus atributs físics i possessions materials amb l’esperança de trobar una parella a la seva altura. Lucy ho sap i ho assumeix, i aquí rau bona part del seu èxit en el mercat: en la seva capacitat innata per deshumanitzar la seva clientela mentre, aparentment, mostra un gran interès i empatia quan parla amb ells i elles cara a cara (o fa veure que ho fa) / Després d’un debut més que notable –recordem que Song és la directora de “Vidas Pasadas”–, “Materialistas” suposa el seu salt cap a un cinema amb una vocació clarament més comercial. És per això que ha escollit, ni més ni menys, que Dakota Johnson –filla de Melanie Griffith i Don Johnson–, Pedro Pascal i Chris Evans per als papers protagonistes. I és per això també que ha optat per dirigir una comèdia romàntica de tall clàssic, amb certes concessions a l’autoria / És la primera part de la pel·lícula, centrada en la clientela de Lucy i en la sàtira dels pseudodrames amorosos-crematístics del primer món, la que millor funciona. El que en Vidas pasadas era subtilesa i melancolia es transforma aquí en sornegueria i nihilisme corrosiu (..) / (..) En un intent de fer la seva proposta més comercial, la directora introdueix en la segona part del film una història d’amor a tres bandes: la de Lucy amb John, per una banda (Chris Evans), i amb Harry, per l’altra (Pedro Pascal). D’una banda, un actor fracassat que treballa de cambrer; de l’altra, un milionari d’èxit. Tots dos, és clar, guapos. Guapíssims. Insultantment atractius. Com ella, evidentment. No podia ser d’una altra manera. Però el problema no és que Song introdueixi una història d’amor en la trama, ben al contrari. El problema és que aquesta història d’amor acaba caient en la mateixa superficialitat i en els mateixos clixés que la primera part del film satiritzava amb tanta lucidesa. Com si la pel·lícula no pogués escapar de la frivolitat que suposadament critica (..).
