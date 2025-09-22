Altres veus: “Louise Violet” / “La primera escuela” / “Miss Violet”, d’ Éric Besnard

A la França rural de finals del segle XIX, una mestra arriba a un poble reticent per obrir-hi la primera escola pública. Amb coratge i perseverança, aconseguirà convèncer les famílies i convertir l’aula en un espai de llibertat i futur.
1889. La Louise Violet és una professora parisenca, enviada al camp francès. En un lloc on la vida quotidiana va lligada a les estacions, la terra i els cultius, primer haurà de convèncer els habitants perquè enviïn els fills a l’escola. Amb l’ajuda de l’alcalde, els pares i els fills, acaben per acceptar-la. Però, aviat, el seu passat l’atrapa. Malgrat els obstacles, la senyoreta Violet es lliurarà en cos i ànima a la seva creença: l’educació és la clau de la llibertat.
FOTO: “Louise Violet” (© David Koskas – Nord Ouest Films)
D’Éric Besnard, Louise Violet / La primera escuela / Miss Violet. Producció: Nord-Ouest Films (França), StudioCanal (França), France 3 Cinéma (França), Artémis Productions (Bèlgica). Any: 2024. Durada: 1h49. Guió: Éric Besnard. Amb: Alexandra Lamy (Louise Violet), Grégory Gadebois (Joseph), Jérôme Kircher (Thermidor), Jérémy Lopez (Rémi). Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Unifrance. Festivals i premis: BCN Film Festival 2025 (Millor Actriu – Alexandra Lamy-, Millor Actor -Grégory Gadebois-) | Altres reconeixements. Distribuïdores i estrena als cines, DE: A Contracorriente, EE: 19.09.2025, DF: Apollo Films, EF: 06.11.2024, DI: pendent, EI: pendent.
FOTO: “Louise Violet” (© David Koskas – Nord Ouest Films)
L’escola republicana francesa porta el progrés, però també esclafa llengües (Bernat Salvà, a El Punt Avui): El director francès Eric Besnard, amb la complicitat de l’actor Grégory Gadebois, va explicar la creació del primer restaurant de la història a la França del 1789, just abans de la Revolució Francesa. Amb “La primera escuela” , que avui arriba als cinemes, tots dos tornen per relatar un capítol fonamental per a la creació de l’Estat francès: les escoles de la República. La pel·lícula arrenca com un western: una forastera, una mestra enviada per la Tercera República a un poble remot d’Alvèrnia, a Occitània (al cor de França, actualment), i es troba amb una forta resistència dels pagesos, que desconfien de l’escola / El conflicte va ser molt pitjor del que es mostra a la pel·lícula, segons explica Eric Besnard, a qui vam poder entrevistar al darrer BCN Film Fest: “Molts mestres hi van renunciar. La confrontació és total entre aquesta dona que ve amb una idea de compartir els seus coneixements, que espera que li confiïn els nens, amb el pagès que necessita la mà d’obra, que vol mantenir el control perquè el fill faci la mateixa cosa que ell ha fet. El conflicte és frontal (..) ” / (..) La protagonista, interpretada per Alexandra Lamy, es diu Louise Violet i és un personatge fictici, inspirat en mestres reals. Grégory Gadebois interpreta l’alcalde del poble. El cineasta creu que reflecteix un conflicte més gran: “És l’etern conflicte entre el progrés i el conservadorisme, en aquest cas encarnat per l’escola i la terra. Va ser particularment important a França, el país de la Revolució Francesa, però també un gran país agrícola. Aquestes dues lògiques s’oposen. Ha estat un llarg combat.”/ La pel·lícula s’ambienta al 1889, durant la Tercera República: “Es va crear al 1870, després de derrota contra l’Alemanya, i va durar fins al 1940. La Tercera República va crear la identitat de la França d’avui. Hi va haver un enfrontament constant, entre la fi del XVIII i el començament del segle XX, que va ser permanent entre la laïcitat i l’Església, entre la terra i el progrés.” / En una escena del film, la mestra renya un alumne pel fet de parlar occità abans d’entrar a classe. Preguntem al director si esclafar petites llengües i cultures no és un preu molt alt. “Sí, per això vaig posar aquesta escena –respon–. La realitat de la creació d’una nació implica també destruir els particularismes i, en aquest cas, les llengües regionals. Aquesta és l’occità, però és veritat per a totes les regions. Tot moviment de la història és destructor. Ho és també el camí cap a l’Europa Federal. Cal preguntar-se si al final porta més coses bones o dolentes. Però no s’ha de negar el fet que hi ha hagut pèrdues col·laterals, que són les llengües, però també les cultures, les maneres de fer que es perden.”.
***
FOTO DE L’APUNT: Cartell de “Louise Violet” (Apollo Films)
