Altres veus: “Los colores del tiempo” / “La venue de l’avenir” / “I colori del tempo”, de Cédric Klapisch

Reunits per l’herència inesperada d’una casa a Normandia, quatre cosins que no s’havien conegut mai abans van a descobrir la història de la seva família. Escorcollant aquesta casa, abandonada des dels anys 40, reconstrueixen la vida de la seva avantpassada Adèle Vermillard, una dona de 20 anys que hi vivia el 1895. El final del segle XIX, un període ric en diversos invents, va veure el naixement tant de la fotografia com del moviment impressionista, que va canviar profundament la pintura. Anant endavant i endarrere entre el 1895 i el 2025, troben en els vestigis del passat allò que els permetrà visualitzar millor el seu propi futur.
De Cédric Klapisch, Los colores del tiempo / La venue de l’avenir / I colori del tempo. Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 2h04. Gènere: Comèdia dramàtica. Guió: Cédric Klapisch i Santiago Amigorena. Amb: Abraham Wapler (Seb), Zinedine Soualem (Abdel), Julia Piaton (Céline), Vincent Macaigne (Guy), Suzanne Lindon (Adèle), Paul Kircher (Anatole), Vassili Schneider (Lucien), Cécile de France (Calixte de La Ferrière), Olivier Gourmet, Sara Giraudeau (Odette), Manon Villa, Raïka Hazanavicius (Rose), Fred Testot, François Chattot, Angèle Garnier (Violette), Jonas Paz-Benavides (artista), François Berléand (Victor Hugo), Alice Grenier (Berthe Morisot), Pomme, Carla Poquin, Alexandra Ansidei (Manon).
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Wanda Visión, E: 14.11.2025. Mercat francès, D: Studio Canal, E: 22.05.2025. Mercat italià, D: Teodora Film*, E: 13.11.2025. Cine de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona).
Una casa de la memòria, article de Jordi Camps i Linnell, al Full de Sala del Cinema Truffaut: A un dels últims bons films de Woody Allen, Midnight in Paris (2011), el protagonista descobreix que a mitjanit pot viatjar en el temps, als anys 1920, i conèixer els artistes i escriptors que admira permetent-li replantejar-se els seus valors, estil literari i objectius a la vida. La pel·lícula, entre altres temes, reflecteix com tot present sol enyorar una època suposadament millor. Amb un estil que hi recorda i alguns punts argumentals en comú, Cédric Klapisch (Una casa de bojos, Muñecas rusas) ens convida a entrar en una casa de la memòria, i a navegar per dues èpoques que —lluny de separar-se hermèticament— es miren, es refracten i s’interpel·len mútuament. En aquesta aventura temporal, Klapisch escriu un tribut tendre i a la vegada crític al llegat artístic —i, molt particularment, al món dels impressionistes—, però també al present que aquesta herència ha de confrontar / Un dels punts més reeixits de “Los colores del tiempo” és la manera com les pintures de Claude Monet —o, millor dit, l’eco d’aquestes pintures— vesteixen tot el conjunt: no apareixen com a mera decoració d’època, sinó com a element narratiu i simbòlic. Des dels primers instants, travessem un vel de llum, com si entréssim en un quadre impressionista que de sobte prengués vida. Així, la difuminació de la realitat i la captació de l’instant que fuig, que tan bé va saber captar el cèlebre pintor francès a les seves obres, es reflecteixen tant en la història de l’Adèle de 1895, com en la dels seus descendents en el present. D’aquesta forma, el passat no només és passat i esdevé matèria viva, mirall del present, pregunta oberta sobre allò que hem heretat i què en fem. El film segueix una estructura de salts temporals més o menys ben lligats: d’una banda està el París de finals del segle XIX —efervescent, revolucionari— on s’inventa la fotografia, es renova la pintura i la ciutat creix exponencialment; de l’altra, l’actualitat, amb els seus joves hereus d’una vella casa familiar, una herència inesperada, i una recerca de sentit que sovint rima amb buidor. Aquesta contraposició entre passat i present no es presenta com un enfrontament simplista sinó com un joc de miralls. En la seqüència inicial, el que comença com una sessió de fotos actual davant d’un llenç famós (Els nenúfars), on una marca publicitària vol modificar els colors del quadre de Monet perquè combinin amb la roba de les models, ja marca clarament aquesta tensió: un present que dialoga o, millor dit, pertorba el passat. Aquest xoc entre el respecte pel que és viscut i la frivolitat del present (que sembla creure que pot canviar, banalitzar o disfressar un patrimoni pictòric) esdevé un dels fils conductors de la pel·lícula. És aquí on em sembla que el film planteja una pregunta: fins a quin punt allò que ha estat per la llum, per l’instant captat, pot ser reconfigurat, maquillat o, simplement, oblidat? Aquest contrast entre generacions: la d’Adèle, els pintors, els fotògrafs que estimaven capturar l’únic, l’instant irreversible; i la dels joves d’avui, que semblen jugar al “canvi de color” sense mesura, es construeix amb tendresa però també amb una certa melancolia i ironia. Dit això, la transició entre els temps no sempre és tan fluida com voldríem i alguns passatges fan el salt de manera massa mecànica. En conjunt, la pel·lícula és una oda al passat que no es limita a glorificar-lo. És també un relat sobre la responsabilitat del present: què fem amb allò que ens precedeix? I si al final el veritable “canvi de color” no és modificar l’obra original, sinó admetre que la nostra mirada, avui, és l’última capa sobre un quadre que continua ric de llums i ombres.
