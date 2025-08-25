Altres veus: “Le rendez-vous de l’été” / “Aquel verano en París”, de Valentina Cadic

FOTO: “Aquel verano en París” (Karma Films)
Al cor dels Jocs Olímpics de París 2024, la Blandine, de 30 anys, ve des de Normandia per assistir a les competicions de natació i trobar una germanastra a qui ha perdut de vista des de fa 10 anys. Acostumada a la calma i la solitud, la Blandine descobreix una ciutat bulliciosa per a la qual no té codis. Amb el pas dels dies, coneix gent, es perd, dubta, intenta (re)construir connexions i navegar pel cor d’una ciutat febril per aquest esdeveniment extraordinari…
FOTO: “Aquel verano en París” (Karma Films)
De Valentine CADIC, Le rendez-vous de l’été / Aquel verano en París / That Summer in Paris. Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h17. Guió: Valentine Cadic, Mariette Désert. Amb Blandine Madec (Blandine Bolbec), India Hair (Julie), Arcadi Radeff (Benjamin), Matthias Jacquin (Paul), Lou Deleuze (Alma). Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. Festivals i premis: Berlín 2025 – Perspectives | Cinema Jove València (Millor Llargmetratge) | Altres reconeixements. Distribuïdores i estrena als cines, DE: Karma Films, EE: 08.08.2025, DF: New Story, EF: 11.06.2025, DI: pendent, EI: pendent.
FOTO: “Aquel verano en París” (Karma Films)
‘Als Jocs Olímpics de París també van passar coses terribles’, article de Xavi Serra, al diari Ara: En el relat que sol acompanyar la celebració d’uns Jocs Olímpics –sobretot des de les institucions que els organitzen– hi ha tres elements que es repeteixen: esforç, èxit i transformació. Com si les ciutats que acullen l’esdeveniment, igual que els atletes, haguessin d’experimentar un arc dramàtic de superació, una cursa èpica en la qual no sembla haver-hi espai per a l’error ni el fracàs. En aquest context de grans expectatives i triomfs transcorre la petita història de la Blandine, la discreta protagonista del film “Aquel verano en París” (..). Les coses no surten ben bé com ella s’espera: primer es queda a les portes de la piscina olímpica per no tenir on deixar la motxilla, i el dia que compleix 30 anys l’expulsen d’un alberg juvenil per superar l’edat límit; a més, tot i l’interès de la Blandine per reconnectar amb la seva germana, ella sembla més interessada en refer la seva vida sexual i sentimental, trasbalsada per un divorci recent, que en reviure antics lligams familiars / “Aquel verano en París” (..) és la delicada i sensible ‘opera prima’ de Valentine Cadic, jove actriu i directora francesa que dona continuïtat a la tradició naturalista d’Éric Rohmer en el cinema francès amb una pel·lícula lluminosa com un matí d’estiu. “La història neix d’una proposta del meu productor: rodar una pel·lícula a París durant la celebració dels Jocs Olímpics”, explica Cadic, que va passar dos anys documentant-se sobre el que suposa l’esdeveniment per a una ciutat. “Però la pel·lícula no va sobre els Jocs Olímpics sinó el seu impacte sobre la gent –matisa–. Jo volia parlar sobre la solitud d’un personatge, i em semblava interessant posar-lo en un context que la gent acostuma a viure acompanyat dels seus amics i familiars” / (..) A través dels seus ulls veiem un París engalanat i desitjós d’agradar, però que també pot resultar fred i hostil si no tens diners ni amics. “Quan estàs sol qualsevol ciutat pot ser violenta, no importa com sigui de bonica –assenyala Cadic, que va créixer als afores de París–. I és molt fàcil sentir-se sol enmig d’un esdeveniment com els Jocs Olímpics, sobretot quan estàs una mica perdut en la vida, com la Blandine. Però aquesta solitud acaba sent determinant perquè s’acabi obrint a conèixer altres persones com ara la seva neboda” / La fragilitat vital de la Blandine contrasta amb el paisatge eufòric dels Jocs Olímpics i esbossa un discurs que el film completa amb apunts sobre la neteja social que les autoritats franceses van fer d’okupes i moviments anticapitalistes a la ciutat. Cadic incorpora a la pel·lícula imatges reals d’actuacions violentes de la policia contra manifestants, un costat fosc dels Jocs que està present en segon pla (..) / (..) Amb el seu aspecte corrent, gairebé vulgar, [Blandine] Madec és un ‘alter ego’ peculiar, una figura tan propera i sense afectació que esborra la barrera entre realitat i ficció. “Ella és molt bona improvisant i en aquesta pel·lícula calia improvisar en moltes escenes, perquè treballem sobre un esdeveniment real, i això provoca canvis en la història –explica Cadic–. A més, pot ser molt divertida i dos segons després canvia de to i sents molta empatia per ella. És una gran actriu” / El gust per les històries i personatges corrents i el talent per mostrar allò d’extraordinari que hi ha en la gent normal connecten el cinema de Cadic amb el d’un referent del nou naturalisme francès, Guillaume Brac, l’autor d’aquell deliciós conte d’estiu anomenat A l’abordatge. “Va ser el meu professor a la universitat! –revela Cadic–. Ens va ensenyar molt sobre com escriure una pel·lícula i imaginar uns personatges”. Tant ella com Brac acostumen a integrar esdeveniments reals i gent del carrer en les seves ficcions. “Últimament, he vist un munt de pel·lícules que ho fan, però no sé si és un nou moviment que està sorgint o que no tenim prou diners per fer les pel·lícules d’altra manera. En el meu cas es tracta d’una opció: m’agrada molt creuar la realitat amb la ficció”.
Aquesta encantadora comèdia estiuenca francesa suposa una de les revelacions de l’any, crítica d’Eulàlia Iglesias, a Filmtopia: La deliciosa òpera prima com a directora de la també actriu Valentine Cadic s’empelta en el cinema estacional d’Éric Rohmer. Som davant d’una pel·lícula d’estiu, ja des del seu títol, que acompanya una protagonista en plena etapa de trànsit vital. La Blandine aterra a París des de la seva Normandia natal en plens Jocs Olímpics. La seva idea és anar a veure una de les proves de natació on competeix la seva ídola, la campiona Béryl Gastaldello. La seva ex li va aconseguir una entrada just abans que tallessin. També vol aprofitar el viatge per fer una visita a la seva germana per part de pare, a qui fa temps que no veu, i conèixer de pas la seva neboda de vuit anys (..) / (..) La directora introdueix al seu film un to de comèdia amb encant que l’entronca amb aquesta nova generació de cineastes francesos que revisen els codis d’aquest gènere des de diferents perspectives, també la femenina. Com Justine Triet a la seva òpera prima, “La bataille de Solferino” (2013), Cadic integra una crisi personal d’un personatge de ficció en un context documental de realitat: en aquest cas, els Jocs Olímpics de 2024. Com Guillaume Brac o Antonin Peretjatko (“La fille du 14 juillet”), actualitza els codis d’una comèdia de la lleugeresa practicada per directors com el propi Rohmer o Jacques Rozier. I com Éléonore Saintagnan a “Camping du lac”, Cadic aposta per una protagonista que adopta un itinerari d’estiu al marge del previst / Bona part de l’encant d’”Aquel verano en París” rau en la interpretació que fa Blandine Madec de la Blandine, actriu que ja havia col·laborat amb Cadic en algun dels seus curts anteriors. Madec encarna a la perfecció aquest registre que incorpora lucidesa, tendresa i un punt de màgia a la comèdia del desencaixament. Al començament de “Aquel verano en París”, podria semblar que la Blandine acabarà caient en els llocs comuns de la comèdia del xoc cultural, en tant que noia de poble amb un punt innocent que no encaixa en les dinàmiques d’una gran ciutat en plena celebració d’un gran esdeveniment esportiu. Però a Cadic li interessa mostrar un altre tipus de desencaixament: el d’una dona jove que ha decidit de forma voluntària no dur a terme un estil de vida convencional. Una protagonista que, tot i nedar contra el corrent dominant, manté una capacitat inaudita per a l’empatia i la connexió emocional amb el seu entorn. Així, Cadic du a terme una defensa d’un tipus de dona poc o mal definida al cinema: la jove d’aparença normal però estil de vida poc canònic (és queer, no vol tenir fills, prefereix viure a “províncies”…), que no fa una declaració d’intencions de la seva forma d’entendre el món. En aquest sentit, la hilarant escena a la comissaria de policia resulta prou eloqüent: la Blandine no va de revolucionària. De fet, sempre ha complert les normes. Però és diferent de la majoria. I la directora no vol que aquesta diferència la margini encara més del que ja la desplacen les dinàmiques generals. Així, “Aquel verano en París” esdevé una petita i deliciosa celebració d’aquesta dona divergent que també atrau petits moments de màgia quotidiana. Però, al contrari de la protagonista d’”El raig verd”, la Blandine ja no necessita una epifania romàntica per retrobar-se amb ella mateixa.
FOTO: “Aquel verano en París” (Karma Films)
Nicolas Bardot, a la ressenya per a ‘Le Polyester’: La Blandine és una de les poques persones que encara envia cartes quan està de vacances, i la Blandine no troba millor lloc que la plaça de l’Etoile per fer les seves trucades telefòniques a París. La protagonista de “Rendez-vous de l’été” no és realment com les altres, però, en aquest estiu parisenc del 2024, hi és pel mateix motiu que tothom: els Jocs Olímpics. Per al seu primer llargmetratge, la francesa Valentine Cadic es va integrar en un esdeveniment global per explicar la seva història de butxaca / Els Jocs Olímpics van ser, més o menys, un moment de comunió nacional –però també mundial–. La Blandine, que ha vingut a donar suport a la seva nedadora preferida, està sobretot sola. Valentine Cadic en relata el viatge, inicialment 100% perdedor, a través d’una comèdia que aconsegueix amb delicadesa no ser cruel amb la seva sincera protagonista. La Blandine sembla inadaptada, sempre una mica fora de lloc, tant si es tracta de pujar a la Torre Eiffel com de veure un esdeveniment olímpic. Però, portada per la formidable interpretació de Blandine Madec, aquesta protagonista es fa cada cop més rica. És un personatge que pateix, també és un personatge que tria. Sí, la Blandine sembla sola, sobretot en una multitud, però la Blandine toca la seva pròpia música / De Guillaume Brac a Éric Rohmer passant per Jacques Rozier, “Le Rendez-vous de l’été” evoca tota una tendra família del cinema francès. [Valentine] Cadic superposa el riure i la tristesa amb un talent prometedor: el guió i la interpretació impecable donen molta humanitat als personatges, als vincles que els uneixen o separen. La pel·lícula evita fórmules simpàtiques i, de fet, aquesta heroïna única crea una impredictibilitat que ofereix un alleujament inesperat al llargmetratge / “Le rendez-vous de l’été” també és visualment excel·lent. Són els colorits focs artificials dels Jocs Olímpics (dels quals la pel·lícula no és gens una mena d’espot publicitari), també és gràcies a l’acurada posada en escena de Cadic. La llum d’estiu, les llargues nits d’estiu, aquest París que des del balcó sembla a l’abast: “Le Rendez-vous” és una pel·lícula molt bonica sobre la capital. Qui, al llarg de la pel·lícula, mira realment els Jocs Olímpics? Cadic explica amb gràcia la vida que es desenvolupa al seu voltant, de vegades més al costat que al seu voltant. La Blandine, a qui tot primer prenem per bleda ximple, té el seu cor que batega. Alhora simple i més complexa del que aparenta. Com li va dir innocentment la seva germana, comparant-la amb una joia: “és transparent i opaca, em va fer pensar en tu”.
Fabien Lemercier, la crònica per a ‘Cineuropa’.
***
FOTO DE L’APUNT: cartell francès (New Story)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!