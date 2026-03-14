Altres veus: “L’arquitecte” – “El arquitecto” – “L’inconnu de la Grande Arche” – “Lo sconosciuto del Grande Arco” (Stéphane Demoustier, 2025)

La història del danès desconegut que assumí el faraònic encàrrec de construir el parisenc Gran Arc de la Défense, el seu ideal arquitectònic que topa tothora amb la política, els tècnics i l’economia del projecte, convenç a la crítica per com l’ha dut a la pantalla el francès Stéphane Demoustier, en aquest film.
Nota: L’enllaç que encapçala cada article esmentat du a la seva publicació original i els enllaços que apareixen en els fragments dels escrits, a la majoria dels casos els he afegits, per a facilitar l’accés a la corresponent informació.
(..) El arquitecto adopta una perspectiva singular, allunyada de les coordenades habituals del cinema que pretén estudiar les formes artístiques. En lloc de situar en primer pla el drama emocional i sentimental del protagonista –el danès Johan Otto von Spreckelsen, l’inesperat guanyador del concurs per dissenyar l’arc parisenc–, la pel·lícula posa el focus en la dimensió artesanal del faraònic projecte arquitectònic. Així, el director i guionista Stéphane Demoustier aconsegueix retratar, des d’una perspectiva gairebé microscòpica, les tasques de planificació, esbós i selecció de materials que assumeix Spreckelsen durant el procés per a la realització de la seva obra magna. Unes fonts de plaer que contrasten amb l’angoixa que provoquen en l’arquitecte els obstacles burocràtics i la permanent negociació amb els interessos polítics.
(..) Demoustier (..) sap treure bon partit tant del format de pantalla quadrat, que connecta amb la forma cúbica de l’edifici parisenc, com d’un actor, el danès Claes Bang, que encarna amb convicció la glòria i la condemna de la cerca obsessiva de la perfecció.
A finals del segle XX, François Mitterrand va marcar profundament el paisatge i la identitat cultural de França amb una aposta personal per la construcció de grans projectes arquitectònics a París. Durant la seva presidència, va impulsar una sèrie d’obres monumentals —conegudes com els Grands Projets— que buscaven modernitzar la capital i projectar una imatge de França com a potència cultural contemporània. Edificis emblemàtics com la Piràmide del Louvre, la Biblioteca Nacional de França o el Gran Arc de la Défense simbolitzen aquesta voluntat de deixar un llegat durador, situant Mitterrand dins la tradició dels grans governants constructors de la història francesa. Molts historiadors han assenyalat que el president socialista aspirava a inscriure’s en la genealogia dels grans constructors del país, a l’altura de Lluís XIV amb Versalles o de Napoleó Bonaparte i el seu programa d’arcs i monuments imperials.
La seva figura, complexa i enigmàtica, ha estat explorada pel cinema, entre altres, en Le Promeneur du Champ-de-Mars (Robert Guédiguian, 2005), que retratava els últims anys del president i la seva reflexió sobre el poder, la memòria i el llegat. Ara arriba als cinemes L’Inconnu de la Grande Arche, de Stéphane Demoustier (aquí traduïda sintèticament com “El arquitecto”), que posa el focus en una de les seves obres més emblemàtiques: el Gran Arc de la Défense, un monument que tanca simbòlicament l’eix històric de París i dialoga visualment amb l’Arc de Triomf dels Camps Elisis. Paradoxalment, malgrat que l’edifici s’ha convertit en un dels símbols arquitectònics de la ciutat, pocs recorden el nom de l’autor. Mitterrand en va ser l’impulsor polític,
però el projecte el va concebre un arquitecte danès, gairebé desconegut: Johan Otto von Spreckelsen.
A la pel·lícula som l’any 1983. El govern francès convoca el que es considera el concurs d’arquitectura més gran de la història. Cobejat pels grans estudis internacionals, el guanyador és, sorprenentment, un absolut desconegut: Johan Otto von Spreckelsen, un professor d’arquitectura de Copenhaguen que fins aleshores només havia construït quatre edificis: la seva pròpia casa i tres petites esglésies. De la nit al dia, aquest danès de cinquanta anys es converteix en el centre de totes les mirades. I, sobretot, en el responsable d’un projecte colossal carregat d’expectatives polítiques i econòmiques: la construcció del Gran Arc de la Défense. Res no li serà fàcil, com podem endevinar.
«És l’obra de la meva vida. La meva existència ha estat per fer això», confessa en un moment del film. Aquesta convicció explica fins a quin punt Spreckelsen ho arrisca tot per tirar endavant el projecte. El film mostra com el seu ideal arquitectònic —un cub monumental d’una puresa gairebé metafísica— entra constantment en fricció amb la realitat política, tècnica i econòmica. L’arquitecte es veu obligat a negociar amb el seu col·laborador i “mestre d’obra de realització”, Paul Andreu, amb els tecnòcrates de l’administració que qüestionen les seves idees i fins i tot amb la seva pròpia dona, més pragmàtica que ell. El film acaba convertint-se així en una reflexió sobre el dilema etern de la creació: fins a quin punt un artista ha d’acceptar compromisos perquè la seva obra arribi a existir.
La pel·lícula de Demoustier, escrita pel mateix director, rescata la trajectòria singular d’aquest creador oblidat i ofereix el retrat precís d’un home absolutament obsessionat amb la seva obra. Demoustier evita el melodrama i opta per un to sobri, gairebé auster. Aquesta contenció pot fer la sensació d’un film massa pla, però també sembla coherent amb la naturalesa del seu protagonista: un home reservat, gairebé monàstic, que només troba aliats
inesperats en la figura del president i en la complicitat de la seva dona. Claes Bang, en el paper de l’arquitecte danès, compon un personatge fascinant en la seva obstinació silenciosa, gairebé ascètica. Sidse Babett Knudsen aporta la seva habitual força enigmàtica, tot i que el film no acaba d’aprofitar del tot el seu personatge.
Resulta inevitable comparar aquesta pel·lícula amb The Brutalist, que també retrata un arquitecte poc conegut disposat a consagrar la seva vida a un projecte monumental. Però mentre el film de Brady Corbet aposta per la grandiositat cinematogràfica i l’ambició formal, Demoustier opta per la contenció i la mirada íntima. La comparació és especialment evident en escenes com la visita a les pedreres de marbre de Carrara, present en ambdues pel·lícules, que permet mesurar la distància estètica entre les dues propostes. En el fons, però, totes dues plantegen la mateixa pregunta: fins a quin punt
l’arquitecte —o l’artista— pot anteposar la seva visió a la realitat del món? Quan la creació esdevé absoluta, corre el risc de devorar la vida del seu propi autor.
Para llevar a cabo el drama judicial La chica del brazalete, Demoustier otorgó el papel de juez al abogado –el famoso penalista Pascal-Pierre Garbarini– con el que había contado como asesor para pergeñar el guion, y filmó buena parte de la película en una auténtica sala de juicios. ¿Cómo iba este artesano de meticulosidad casi bressoniana a reproducir la construcción del Gran Arco de La Défense? (..) Tomó numerosas fotos auténticas de la gigantesca obra, (..) y las animó incrustando a sus actores en un plano que, para mayor conceptualización, tiene la forma cuadrada del monumento en cuestión.
Alrededor de esta idea, tan rigurosa y precisa, mezcla de efectos digitales y de fondo analógico, reúne un excelente reparto (..), e inyecta altas dosis de suspense hitchcockiano a una historia que todo el mundo sabe cómo acaba –a la vista está desde los Campos Elíseos–, convertida en un trepidante thriller arquitectónico y político que nos lleva a los años 80 sin caer en los infinitos clichés de la época.
Las historias de ambas disciplinas han estado íntimamente entrelazadas desde los tiempos de Méliès hasta el próximo estreno de El arquitecto: un imaginario propio, entre la luminosa ficción de la pantalla y la dura realidad de los edificios (..).
“I’m not interested in your little strategies and calculations: I’m an architect”. This is the destiny of a man whom no one knew, yet who was chosen to design one of the world’s most important engineering structures at the end of the 20th century. Stéphane Demoustier has decided to set this destiny in cinematic marble with The Great Arch (..). A captivating tale of the confrontation between artistic passion and the balance of power embodied by the principle of reason of state, political upheavals and economic constraints, adapted from a book by Laurence Cossé and constructed with great finesse by the French filmmaker, like the score of a fugue punctuated by the repetition of motifs and the creation of variations, all in an almost tragicomic tone accessible to a wider audience than the technical circle of intellectuals and architecture buffs (..).
FOTO DE PORTADA: L’Inconnu de la Grande Arche (foto de Julien Panie © 2025 AGAT FILMS, LE PACTE | Lazona Pictures)
