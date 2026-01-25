Altres veus: “La virgen de la Tosquera” – “The Virgin of the Quarry Lake”, de Laura Casabé

Cinema de terror, de filiació argentina, relat iniciàtic basat en contes de Mariana Enríquez, La virgen de la Tosquera – The Virgin of the Quarry Lake va fer (el seu) forat a Sitges 2025, però no compta amb gaire suport comercial ni mediàtic…
Tal vegada com a reflex dels temps política i econòmicament convulsos que viu, els darrers anys han arribat des de l’Argentina interessants propostes de terror: Los que vuelven [Laura Casabé, 2019], Historia de lo oculto [Cristian Ponce, 2020], El prófugo [Natalia Meta, 2020]… Com passa sovint amb el gènere, el mirall deformador del fantàstic permet fer retrats més incisius i profunds de realitats socials. És el cas de Cuando acecha la maldad [Demián Rugna, 2023], millor pel·lícula de Sitges del 2023, i de La virgen de la Tosquera , que ha passat per Sundance i també ha estat premiat pel Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, per la seva fotografia (..).
(..) la nova pel·lícula de l’argentina Laura Casabé (Los que vuelven) explica una història d’iniciació i incendiari aprenentatge en temps convulsos. Ambientada als afores de Buenos Aires el 2001, en el marc de la gran crisi econòmica que va assolar l’Argentina, té per protagonista la Natalia (la magnètica Dolores Oliverio), una adolescent que ha d’entaular diverses batalles durant un calorós estiu. Una, contra un clima social que oprimeix. Una altra, contra les revelacions sobre la seva família i les intuïcions sobre el seu futur. I la tercera –i central–, contra els seus instints, els seus desitjos i el seu cos (..).
La directora explora la convulsa intimitat de la protagonista, exposada als canvis físics, l’enamorament adolescent i les primeres traïcions, des d’una suggerent combinació de realisme sec (no exempt de bellesa) i cine fantàstic (..).
