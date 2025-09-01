Altres veus: “La terra negra”, d’ Alberto Morais

La Maria treballa amb el seu germà Àngel en un negoci familiar, el molí industrial del poble, que va abandonar fa anys. Treballa metòdicament per sobreviure, mentre els amics de l’Àngel en contemplen amb satisfacció el seu retorn, assaborint-n’hi el fracàs vital. L’Àngel contracta en Miquel, i entre aquest i la Maria neix una admiració mútua. La presència del foraster causa por perquè en Miquel ha estat a la presó i a més hi ha alguna cosa mística capaç d’influir en els altres.
D’ Alberto Morais, La terra negra. Producció: Espanya, Panamà. Any: 2025. Durada: 1h40. Guió: Alberto Morais, Samuel del Amor. Amb: Laia Marull (Maria), Sergi López (Miquel), Andrés Gertrúdix (Àngel), Abdelatif Hwidar (David), Álvaro Báguena (Pere), María Albiñana (Rosa), Rosana Pastor (Alícia), Toni Misó (Claudi), Bruno Tamarit (Ivan). Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, Letterboxd, ICAA. Festivals i premis: Màlaga 2025 – Secció Oficial | Cinema Jove 2025 – Premiere | Altres reconeixements . Distribuïdores i estrenes als cines: DE: Syldavia Cinema. EE: 29.08.2025. Cine de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona).
Drama rural i litúrgic, article de Quim Casas, al diari El Periódico: L’inici de “La terra negra” podria fer-nos pensar en una situació clàssica de western nord-americà ambientat en l’actualitat en una zona rural valenciana. En una petita localitat arriba un misteriós individu, el Miquel (Sergi López), que sembla tenir les qualitats dels antiherois d’”Arrels profundes” i “El genet pàl·lid”. Però tot i que té alguna cosa de western, el film d’Alberto Morais s’instal·la en un territori més misteriós encara, i una mica litúrgic (..) / El Miquel no beu alcohol, dorm amb el llum encès, li agrada elaborar centres florals i ha estat diversos anys a la presó. El contracten els germans que interpreten Laia Marull i Andrés Gertrúdix, propietaris d’un molí en una zona que experimenta una certa precarietat. Tot és molt tens alhora que desdramatitzat. Les interpretacions són rígides de manera assumida, per la qual cosa la majoria dels personatges d’aquest drama contingut amb un punt sobrenatural són més hieràtics que les males herbes i arbres entre els que viuen.
Sacrifici sense redempció possible?, crítica d’Imma Merino, al diari El Punt Avui: En començar “Terra negra” es mostra una reproducció de l’’Agnus Dei’, de Francisco de Zurbarán, mentre van apareixent els títols de crèdit. Tot i que se n’han fet altres interpretacions, d’una obra de la qual hi ha set versions catalogades, preval la idea que un pintor amb tanta temàtica religiosa havia d’associar per força la representació del xai, amb les potes lligades i una actitud resignada, al Crist sacrificat per redimir la humanitat. En tot cas, tenint també present que en aquest encapçalament sona un fragment de ‘La Passió segons Sant Mateu’ de Bach, després d’uns breus plans fixos successius, que mostren la ‘terra’ en què tindrà lloc la narració, una dona (Maria/Laia Marull) endreça roba en una habitació on hi ha un crucifix que ella despenja i desa en un calaix abans de sortir de l’estança. Però, mantenint-se l’enquadrament, hi retorna per restituir-hi la imatge de Jesús penjat a la creu. No hi ha dubte, doncs, que el director Alberto Morais (també guionista i productor) apel·la clarament a una simbologia religiosa que palpita en tot moment en una pel·lícula que tampoc no és per res que es divideixi en dues parts: ‘Dies Irae’ i ‘Via Crucis’ / (..) Alberto Morais ha desenvolupat la seva filmografia amb ficcions (“Las olas”, “Los chicos del Puerto”, “La madre”) que demostren una personalitat i una resistència davant de les imatges dominants. “La terra negra” s’ambienta en un lloc rural innominat del País Valencià. L’esmentada Maria, que se sent fracassada, hi retorna després de la mort del pare per fer-se càrrec, amb el germà, del negoci familiar: un molí que cobegen diversos homes. Al lloc, per treballar al molí, hi arriba Miquel (Sergi López), que, tot i marcat per un passat tèrbol, sembla encarnar una voluntat pacificadora que exerceix amb una mirada que sotmet els irats. Però l’ira esclata. Havent-hi un sacrifici, hi ha cap possibilitat de redempció? En tot cas, hi ha el calvari, que fa que Morais potser es rabegi en com el pateix Maria, víctima d’una misogínia ferotge. Tot plegat és aspre i força brutal: el món rural, encara que pugui semblar convertit en un escenari simbòlic, de nou mostrat com a violent? Em quedo amb una bella imatge de Maria i Miquel que remet a ‘La pietà’.
Una València àrida, tel·lúrica i mística arriba als cinemes, crítica de Gerard Casau, al diari Ara: Sempre respectaré els cineastes obstinats a recórrer un camí impopular. I no hi ha dubte que el periple d’Alberto Morais el porta a un indret solitari: la seva és una trajectòria intractable en la voluntat d’ascetisme, que mai no havia resultat tan manifesta com a “La terra negra”, un film que retrata l’interior del País Valencià amb el misticisme tel·lúric i l’aridesa dramàtica amb què Bruno Dumont va trucar a les portes de la cinefília ara fa gairebé tres dècades. En el centre del relat trobem Laia Marull (que ja havia treballat amb el director a “Las olas” i “La madre”) en la pell de la Maria, una dona que, embolcallada en una aura de fracàs, torna al poble natal per treballar amb el germà en el negoci familiar, un molí industrial. A la feina s’incorpora també el Miquel (Sergi López), un home de passat tèrbol però amb una sensibilitat peculiar i, també, amb un do sobrenatural per influir en els altres. La intimitat que sorgeix entre ells dona els instants més inesperats i càlids d’una pel·lícula que, d’altra banda, no aconsegueix modular de manera plenament convincent els seus girs més hostils, sobretot pel que fa al martiri a què acaba sotmetent el personatge de Marull. Un desequilibri derivat d’una rigidesa autoimposada i una mica afectada que també es trasllada a part dels actors, que Morais tracta com a models bressonians i que a estones semblen lluitar per no seguir l’instint que els duria a un registre més naturalista.
Al diari El Punt Avui, en Bernat Salvà parla amb l’actriu: Laia Marull: “La llavor feixista està molt arrelada a la societat”.
***
FOTOS: “La terra negra” (Syldavia Cinema)
