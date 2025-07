Altres veus: La recepta perfecta / Vingt Dieux! / Tutto in un’estate! / Holy Cow, de Louise Courvoisier

Sinopsi de La recepta perfecta:

En Totone (Clément Faveau), de 18 anys, passa la major part del temps bevent cerveses i anant a les sales de ball del Jura amb la colla d’amics. Però la realitat el posa al dia: ha de cuidar la seva germana petita de 7 anys i trobar la manera de guanyar-se la vida. Aleshores se li posa al cap de fabricar el millor formatge comté de la comarca, amb el qual guanyaria la medalla d’or al concurs agrícola i 30.000 euros.

FOTO: cartell francès del film (Pyramide)

Articles publicats ran de l’estrena del film:

Una pel·lícula pot fer olor de formatge?, crítica de Joan Pons, al diari Ara: (..) un film que estimula gairebé des del primer moment el nostre olfacte. Aquest debut en llarg de la directora francosuïssa Louise Courvoisier desprèn diferents olors: fa ferum de dièsel de tractor i fems; s’ensuma la carn coent-se a la graella i la suor després d’una nit d’alcohol i sexe improvisat arran d’una botellada rural; i, òbviament, tot està dominat per una fortor de formatge amb DO Comté. D’aquest darrer aroma va, en bona part, la pel·li: un jove de la falda del massís del Jura que, després de la mort sobtada del pare, es responsabilitza de la seva germana petita, però, sobretot, s’encaparra a guanyar un concurs de formatges per a petits productors de la regió / “La receta perfecta” té aquestes qualitats tan sensorials gràcies a una sèrie de decisions estètiques que pren Courvoisier: els actors que apareixen al film no són professionals, i les vivències en etapa de desgavell hormonal que explica la directora estan inspirades en la seva pròpia vida. Així que hi ha una part gairebé neorealista i un treball de documentació innecessari perquè, bàsicament, és una pel·lícula que es nodreix d’una educació sentimental de primera mà. I l’olor que realment es respira al llarg de tot el film és de… veritat.

La receta perfecta: el millor formatge, crítica de Núria Vidal, a Filmtopia: Tres títols per a una pel·lícula poden semblar massa. En francès, el títol original “Vingt Dieux” és una expressió exclamativa pròpia de la Borgonya; el títol en anglès, “Holy Cow”, només s’entén quan veiem la pel·lícula i descobrim els moments feliços de les vaques; mentre que el títol escollit per a l’estrena a España, “La receta perfecta”, remet inconscientment al cinema culinari, un gènere que agrada molt per aquí / Tanmateix, cap dels tres no descriu del tot el que és aquesta aventura juvenil i col·lectiva ambientada en una zona rural molt concreta, el departament del Jura, a la regió del Franco-Comtat, fronterera amb Suïssa als Alps Orientals i famosa pels seus formatges Comté. “La receta perfecta” es pot incloure en un subgènere de la comèdia (i el drama) que podríem anomenar “cinema rural”. Un subgènere que ha donat grans pel·lícules (..) / No es tracta d’embellir el camp, ni de mirar-lo des de la perspectiva idealitzada de la ciutat. Aquesta pel·lícula, com algunes altres, intenta explicar com és de difícil sobreviure de l’agricultura, la crisi permanent provocada per la despoblació progressiva i la influència de la mecanització en la producció. Louise Courvoisier coneix molt bé aquesta realitat, hi viu i la seva família continua estant estretament vinculada a la terra / Probablement per això s’atreveix a explicar la història de Totone, la seva germana Claire i la seva veïna Marie-Lise. Tot comença amb una pèrdua. (..) / Els seus mètodes no són gaire ortodoxos, començant per la manera com s’aprovisiona de llet ajudat pels seus amics. Tampoc la manera com fa el formatge és la més adequada. Totone recorda més a Panoràmix i a la marmita on va caure Obèlix, que a un home del segle XXI fabricant formatge. Però la directora està completament de part seva, no el deixarà perdre l’entusiasme malgrat els fracassos i l’acompanyarà en el seu procés de maduració, paral·lel al del formatge que s’entesta a fabricar / Seria fàcil reduir aquest film lluminós i optimista a un simple ‘coming of age’ ambientat en una zona rural. Però, sense deixar de ser-ho, “La receta perfecta”, la que permetrà a Totone aconseguir allò que vol, és un film que ens parla d’un món rural ignorat, un món en crisi permanent, afectat d’una manera molt particular pels canvis econòmics i socials. Un món que no es pot abandonar si no volem perdre’l (..).

Un rebel amb causa que només vol fer formatges, article de Jordi Camps i Linnell, al Full de Sala del Cinema Truffaut: El departament francès del Jura, a tocar Suïssa, és una zona muntanyenca, eminentment agrícola i coneguda sobretot per ser on s’elabora el cèlebre i prestigiós formatge Comté. D’allà prové Louise Courvoisier, la directora que amb el seu debut cinematogràfic no només ha donat relleu a aquest entorn que coneix tan bé sinó que li està llaurant un guanyat prestigi, acaparant guardons tan destacats com el Premi Jove de la secció Un Certain Regard del festival de Canes o el Cèsar a millor Òpera prima. Parlem de “Vingt Dieux”, aquí traduïda com “La recepta perfecta”, pel·lícula amb un títol (‘Vint Déus’) que pren una expressió antiga amb què es vol manifestar sorpresa, el fet de no creure el que s’acaba de sentir. Una expressió que en aquella regió es veu encara la utilitzen fins i tot els més joves / I és que la joventut és la protagonista absoluta d’aquesta pel·lícula. Joves grangers, sobretot, que són els que han de continuar preservant les tradicions o els oficis dels seus pares, uns adults que estan relegats a ser testimonials en aquesta pel·lícula fresca, però tan càlida quan es tracta d’elaborar un retrat generacional del jovent que viu en aquest entorn rural. Louise Courvoisier, que ha comptat amb tota la seva família a l’equip i confiat el protagonisme a un reguitzell d’actors no professionals d’aquelles contrades, denota una gran tendresa pels seus personatges, per antipàtics que alguns puguin arribar a ser. En cap moment els jutja, al contrari, simplement es limita a filmar-los mentre practiquen les seves activitats quotidianes: beure (molt) i anant a festes, balls i fires, mentre altres cuiden o treballen a les granges. Viuen en un entorn dur, rude i silenciós, on es prefereix que la gent mantingui continguts els sentiments. D’aquí que quan a un dels protagonistes la vida li fot un pal (la tràgica mor del seu pare arran d’un accident de cotxe per conduir borratxo), assisteix a l’enterrament o quan ell mateix fa l’amor amb una altra adolescent, la fredor impera a cada escena / Per una banda, tenim a Totone, l’entranyable protagonista que es veu forçat per la situació a canviar dràsticament d’hàbits, fent-se gran de cop i haver de cuidar la seva germana petita. Ell és el fil conductor de la història i més quan es proposarà fabricar el millor formatge Comté per poder guanyar la medalla d’or d’un concurs agrícola que té com a recompensa 30.000 euros. Per l’altra, destaca el personatge de la Marie-Lise (Maïwène Barthelemy, Cèsar a la millor actriu revelació), una noia amb caràcter, molt més madura i abocada a cuidar la seva granja i les vaques. «Per què no deixes de plorar i et treus els dits del cul», li diu a Totone quan aquest no para de queixar-se i mentre no fa res per capgirar el tarannà perdut. Té certa raó Totone quan li retreu que ella té sort de tenir una granja heretada de la família. Però no més que ella, quan aquesta li replica que sí, però que ell no s’ha d’aixecar cada dia a la matinada i treballar fins a les deu de la nit, inclosos els caps de setmana.. / Dues realitats contraposades, mostrades sense remarcar ni subratllar-ho, de la manera més natural possible (amb un simple diàleg entre dos adolescents), molt a l’estil de Carla Simón. Perquè evidentment, també per la temàtica, “Vingt dieux” recorda molt al seu “Alcarràs”, aquí amb Jura com a context rural local a partir del qual es manifesta una problemàtica, la de la pagesia i el relleu generacional, que és un problema universal. També pel fet com roda, amb actors, com dèiem, no professionals i amb un saber fer amb un gran coneixement de causa (un entorn que coneix de primera mà), apostant per un cinema de to naturalista que té molt de docuficció (com filma el procés màgic de la conversió de la llet en formatge és admirable, sense caure en un to d’anunci de la DO Comté). El resultat és una sensació de veritat extrema, sense que es detectin grans artificis, més enllà de les costures narratives enfocades a visualitzar el ‘coming-of-age’ (un gènere cinematogràfic i literari per si sol, centrat en el creixement psicològic i moral del protagonista, del seu pas de la joventut a la maduresa), en aquest cas de l’estimat Totone. Un personatge que no deixa de ser un altre rebel sense causa que ha canviat el cotxe pel tractor (i la moto) o la mala vida per poder elaborar el millor formatge del món. Els cotxes tunejats i les carreres les deixa, no sense admiració, per al seu amic solidari, que fa tot i més perquè Totone pugui complir un somni que no sabem si podrà fer realitat.

FOTO: La recepta perfecta / Vingt Dieux! (Pyramide)

Ressons de la projecció de la pel·lícula a Canes 2024:

Eulàlia Iglesias, a l’article per a ‘Caimán’ (Nota: posteriorment, n’ha publicar article a ‘Filmtopia’. Aquí mantinc el recull que en vaig fer primer de l’escrit per a ‘Caimán’): L’òpera prima d’aquesta directora (..) encarna amb totes les imperfeccions el que s’espera d’una primera pel·lícula d’Un Certain Regard: una proposta fresca i oberta, divertida i càlida en el seu retrat de la joventut rural al Jura. Rodada amb intèrprets no professionals a la regió originària de Courvoisier, la pel·lícula equilibra, més enllà de la docuficció, l’estètica naturalista d’una història estructurada al voltant de la principal forma de treball de la zona, la fabricació de formatges ‘comté’ per part de petits productors, amb la construcció d’un relat al voltant de Totone (..). La directora dibuixa un univers en què gairebé no intervenen els adults, travessat per l’energia, la vulnerabilitat i el sentit de l’aventura dels seus joves protagonistes. Lluny d’altres cineastes que imposen el seu estil als intèrprets no professionals, Courvoisier deixa respirar amb el batec propi uns joves actors esplèndids en el paper i amb una capacitat innegable per connectar amb l’audiència. Tot i que en alguns moments aguaita a la pel·lícula el perill d’una certa idealització o de convertir-se en una excessiva promoció de la DO Comté, l’encant de la proposta guanya la partida.

Diego Lerer, a la crítica per a ‘Micropsia’: (..) el formatge per si mateix no és l’eix de “Holy Cow”. Si bé Courvoisier mostra de manera detallada i afectuosa els processos manuals de la fabricació del formatge local –hi ha una senyora veïna que els fa ben artesanalment– i és clar a més que el protagonista té l’habilitat per aprendre’n ràpid, no es tracta d’un film que té com a objectiu una competició que ho defineix tot. Només és l’excusa per reorganitzar la vida de Totone, un objectiu que li serveix per sortir dels llimbs que ha quedat després de la mort del seu pare i per la seva complicada relació amb la seva xicota. El film és predictible en molts terrenys i clàssic en el seu format «drama adolescent de poble petit», però la realitzadora i el protagonista aconsegueixen dotar la història de cert encant, un que combina les tradicions artesanals de la fàbrica de formatges amb les complicacions d’altre tipus que vénen lligades a viure avui en un poble que ja no és tan tradicional com ho va ser en algun moment. En aquesta zona mitjana hi ha el protagonista: entre la nostàlgia, el dolor i la necessitat de superar les dificultats i inventar-se una nova vida.

FOTO DE L’APUNT: La recepta perfecta / Vingt Dieux! (Pyramide)