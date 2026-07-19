Altres veus: “La Odisea” – “L’Odyssée” – “Odissea” (Christopher Nolan, 2026)

«Nova mostra del cinema entès com un espectacle audiovisual immens, la grandiositat de La Odisea no rau en l’èpica del combat sinó en el pes aclaparador d’unes circumstàncies externes que un humà com Ulisses no pot controlar. En el seu film més obscur (gens mediterrani), Nolan buida el viatge de la dimensió aventurera més joiosa i s’apropa al terror en alguns dels millors passatges» (Eulàlia Iglesias [1]); «Els adeptes a la mitologia grega no crec que se sentin defraudats. Nolan, tot i que molt lliure en alguns aspectes, és molt fidel a les arrels de l’obra magna d’Homer. No podia ser d’una altra manera per la força, l’impacte i la influència de “L’Odissea” com una cosa molt i molt més que una narració en forma de cants poètics sobre aventura, fantasia, devoció, amor i iniciació. I els fans de Nolan, tampoc. La pel·lícula reuneix totes les seves característiques essencials» (Quim Casas [2]); «La de Troia va ser una victòria amarga, gràcies a un engany indigne, i el seu protagonista, Odisseu, carrega la culpa i és castigat pels déus per haver incomplert la llei de Zeus. Pitjor encara: per haver ordit una traïció aprofitant aquest codi no escrit sobre l’hospitalitat i el respecte a l’enemic. La odisea és, doncs, una pel·lícula amb missatge» (Bernat Salvà [3]); «Nolan fa dècades que somia portar “l’Odissea” al cine, i el viatge d’Odisseu encaixa a la perfecció en una filmografia poblada d’homes cridats a fer sacrificis personals per un bé més gran i obsessionats a tornar al costat de la família. La seva gran qualitat com a cineasta no és pas el seu compromís polític, sinó la seva capacitat per convèncer els estudis de finançar projectes que, sobre el paper, semblen apostes poc comercials (..) i convertir-los en enormes èxits. Tot apunta que la polèmica no impedirà que La odisea corri la mateixa sort» (Nando Salvà [4]).
En el pròleg de la recent traducció de l’Odissea editada per Bernat Metge Universal, Roger Aluja recorda com Ulisses es diferencia d’Aquil·les, el guerrer triomfant de la Ilíada, en el fet que la seva glòria no culmina en la victòria a la batalla sinó en el retorn posterior a casa. En la seva apropiació del clàssic d’Homer, Christopher Nolan en pren bona nota. Nova mostra del cinema entès com un espectacle audiovisual immens, la grandiositat de La Odisea no rau en l’èpica del combat sinó en el pes aclaparador d’unes circumstàncies externes que un humà com Ulisses no pot controlar. En el seu film més obscur (gens mediterrani), Nolan buida el viatge de la dimensió aventurera més joiosa i s’apropa al terror en alguns dels millors passatges: (..).
L’experiència subjectiva del temps per part dels protagonistes configura la majoria de films del director d’Origen. (..). Nolan converteix l’adaptació prou fidel d’una obra canònica en una recapitulació de les seves inquietuds habituals. Interstellar ja era, de fet, una versió lliure de l’Odissea. Però aquí Ulisses s’emparenta sobretot amb la figura turmentada d’Oppenheimer com a heroi que lamenta com la seva gesta més celebrada ha trencat les regles del joc de tota una civilització. I el film s’acaba distanciant finalment de l’original literari en l’autoconsciència del protagonista respecte a l’horror dels seus actes, una reflexió que ressona en el nostre present.
L’acció d’aquesta nova versió cinematogràfica de L’Odissea comença vuit anys després de la caiguda de Troia. Però aquesta és una pel·lícula de Christopher Nolan, molt imaginativa i fidel amb el text original, i a més l’obra d’Homer també admetia inflexions en el temps narratiu. De manera que el relat va i ve des de la guerra de Troia fins al moment en què Odisseu, o Ulisses, torna a la seva estimada Ítaca.
La primera imatge és impactant: l’estàtua d’un cavall semienfonsada a la sorra de la platja. És, per descomptat, el cavall de Troia, l’arma estratègica amb què els aqueus van penetrar a la ciutat i la van conquerir. En l’original era de fusta, i en el cine ha sigut representat de diferents formes. En el film de Nolan, aquest cavall no se sap gaire bé si és de bronze o fusta. La primera vegada que surt recorda l’Estàtua de la Llibertat enfonsada a la sorra d’una altra platja en la primera pel·lícula d’El planeta dels simis.
Els adeptes a la mitologia grega no crec que se sentin defraudats. Nolan, tot i que molt lliure en alguns aspectes, és molt fidel a les arrels de l’obra magna d’Homer. No podia ser d’una altra manera per la força, l’impacte i la influència de L’Odissea com una cosa molt i molt més que una narració en forma de cants poètics sobre aventura, fantasia, devoció, amor i iniciació. I els fans de Nolan, tampoc. La pel·lícula reuneix totes les seves característiques essencials, des d’aquella solemnitat dramàtica que l’ha caracteritzat sempre fins als meticulosos muntatges in crescendo configurats a partir de la mètrica musical de les percussions (l’obertura de les portes de Troia i la lluita final al palau de Penèlope).
I ja hem arribat a Penèlope, en una excel·lent interpretació d’Anne Hathaway, que amb Nolan assoleix les seves millors cotes: (..)
Nolan se serveix de diversos punts de vista. El turmentat Odisseu que encarna Matt Damon viu amb Calipso (Charlize Theron) en una illa remota. Ha perdut la memòria. Menja la narcotitzant flor del lotus que li dona Calipso, que no l’ajuda a recuperar els records, i té converses mentals amb Atena, la deessa interpretada per Zendaya. De mica en mica recorda coses, i aquests records ens fan tornar enrere per conèixer les parades al camí del llarg viatge (..).
De tota manera, però, Nolan dona molta importància al viatge de Telèmac (Tom Holland) per saber alguna cosa del seu pare, i quan es troba amb Helena i Menelau, aquest últim, adoptant la veu narrativa en primera persona, explica l’entrada a Troia. Polifonia de veus (Odisseu, Telèmac, Menelau, Penèlope) però una sola idea concretada a mesura que avança el film: Odisseu és un home que necessita controlar el seu destí, però perd el rumb i s’extravia.
Odisseu/Ulisses també és qui destrueix per construir, una idea present en el text d’Homer que també és molt pròpia de Nolan, ja que representa alhora Batman o Robert Oppenheimer, dues figures conegudes, una de ficció de còmic i l’altra d’històrica, portades al seu terreny com ho ha fet amb els personatges de La Odisea en aquesta pel·lícula tan homèrica com bonica, intensa i menys fosca del que podria semblar
(..) Theodor Kallifatides considera que la Ilíada i l’Odissea, textos fundacionals de la cultura occidental, ja contenen un important substrat pacifista: Homer relatava la maldat i el patiment de la guerra, que ell mateix havia conegut, perquè no es tornés a repetir.
Christopher Nolan utilitza a la seva La odisea artilleria pesant (un pressupost d’uns 220 milions d’euros, grans estrelles de Hollywood, rodatge en sis països de tres continents…), però tot indica que, essencialment, està d’acord amb Kallifatides: la de Troia va ser una victòria amarga, gràcies a un engany indigne, i el seu protagonista, Odisseu (nom grec, rebatejat com a Ulisses pels romans), carrega la culpa i és castigat pels déus per haver incomplert la llei de Zeus. Pitjor encara: per haver ordit una traïció aprofitant aquest codi no escrit sobre l’hospitalitat i el respecte a l’enemic.
La odisea és, doncs, una pel·lícula amb missatge, molt més del que ho era Troia, la gran producció dirigida el 2004 per Wolfgang Petersen i protagonitzada per Brad Pitt. Tenen una altra diferència fonamental: aquell film deixava de costat els déus i la màgia per centrar-se en els homes, mentre que al film de Nolan hi apareixen Atenea, criatures fantàstiques (Polifem, les sirenes…) i personatges mitològics com la nimfa Calipso (Charlize Theron) o la fetillera Circe (Samantha Morton). Amb tot, els protagonistes principals són homes i dones, i un dels encerts de la proposta és el càsting. Matt Damon fa versemblant Odisseu tant en les escenes d’acció (i n’hi ha unes quantes) com a l’hora d’expressar la seva enyorança per la família i l’Ítaca perduda, o la culpa i mala consciència que carrega des que van saquejar i cremar Troia. Anne Hathaway (Penèlope) i Tom Holland (el seu fill Telèmac) porten amb solvència el pes de la trama d’Ítaca, on els pretendents del tron ocupen el palau i amenacen Penèlope i el seu fill.
(..) Bona part d’aquest alè clàssic prové del guió, escrit en solitari per Nolan. Inclou el relat del que va passar a Troia, imprescindible per entendre l’Odissea; té dues línies que convergeixen (el viatge d’Odisseu i la lluita de Telèmac i Penèlope per defensar el tron d’Ítaca) i fa constantment salts endavant i endarrere, escollits amb bon criteri: no fan perdre el fil, sinó que mantenen l’interès.
Si ens poséssim poètics amb un cineasta tan poc donat a la poesia com Christopher Nolan, diríem que la seva carrera ha estat una particular odissea cap a Ítaca. Si donem per fet que el final de la guerra de Troia equival als seus inicis independents en el cinema britànic –Following (1998)–, la seva arribada a Hollywood, la seva particular Ítaca, va trigar exactament el mateix que el viatge d’Odisseu/Ulisses: deu anys. El 2008, amb la seva segona pel·lícula sobre Batman, El cavaller fosc, es va consagrar definitivament.
Que Nolan realitzi el 2026 una nova versió de “La odisea”, de gairebé tres hores de durada, filmada en 70 mil·límetres –així es projectarà a la sala Phenomena de Barcelona a partir de l’estrena, el 17 de juliol– i amb el millor repartiment possible avui dia, entraria en qualsevol travessa. Ara mateix és el director anglosaxó amb més llibertat de moviments, encara més que Steven Spielberg i James Cameron. El 2020, quan les sales de cine obrien les portes amb l’aforament reduït, Nolan es va entossudir a estrenar Tenet, un film que Warner Bros no volia distribuir per por que els guanys no fossin suficients per amortitzar-ne el cost. Nolan va sortir-se amb la seva i va pal·liar la crisi: va costar 180 milions i en va recaptar 330 arreu del món.
Tres anys després arribava Oppenheimer, (..). Tot i la dura competència que va tenir en el film Barbie de Greta Gerwig, la pel·lícula de Nolan sobre un dels arquitectes de la bomba atòmica va recaptar 850 milions d’euros havent-ne costat 87 i mig.
Era impossible que Universal Pictures, productora d’Oppenheimer, es negués a sufragar el següent projecte del director, un nou acostament a “La odisea” que, com ja és habitual en Nolan, s’ha convertit en la pel·lícula més esperada de l’any. I amb diferència respecte a les altres (El día de la revelación o Dune: Parte tres, prevista per al desembre). Nolan aposta fort: ¿recuperarà la pel·lícula els 219 milions d’euros que s’estima que ha costat? Tot sembla indicar que sí.
Relat ontheroad per antonomàsia, segles abans que Jack Kerouac escrigués “En el camino” i Dennis Hopper dirigís Easy rider, el text viatger, aventurer, fantàstic i iniciàtic d’Homer ja havia sigut portat al cine: (..). En termes de logística de producció i espectacle visual, no n’hi ha cap que faci ombra a la versió de Nolan, cineasta que ha aconseguit convertir-se en un autor de blockbusters. Format IMAX i so Dolby Atmos. Localitzacions al Peloponès, Sicília, el Marroc, Islàndia i Escòcia. Més de mig any de rodatge, entre el febrer i l’agost del 2025. I un repartiment poderós per si el nom de Nolan i l’espectacle hollywoodià de la mitologia grega no fossin prou reclam (..).
(..) La pel·lícula més esperada del 2026 arriba als cines convertida en blanc de controvèrsies des que la decisió del director britànic de rodar-ne una part al Sàhara Occidental li valgués acusacions de contribuir als esforços del règim marroquí per normalitzar l’ocupació del territori. Durant mesos, abans que ningú pogués veure-la, els seus responsables han sigut objecte de campanyes d’assetjament a internet per persones entossudides a tractar un relat mitològic com si fos un document històric, moltes mogudes per prejudicis racials i transfòbics i, en general, dedicades a fer negoci alimentant la indignació de la seva audiència.
Era d’esperar una cosa semblant. Al cap i a la fi, totes les pel·lícules de Nolan es converteixen en esdeveniments culturals, i la que ara s’estrena adapta una de les obres literàries més influents mai escrites. Atribuïdes tradicionalment al poeta grec Homer, “la Ilíada” i “l’Odissea” són considerades els textos fundacionals de la literatura europea. “L’Odissea” narra el viatge de 10 anys d’Odisseu de tornada a Ítaca, on l’esperen la dona i el fill, i al llarg del qual s’enfronta al ciclop Polifem, la bruixeria Circe i la ira de Posidó.
Com a gran part de la mitologia grega, “l’Odissea” ha sigut reinterpretada durant segles i adaptada a la pantalla en forma de nombroses versions, i fins ara cap va provocar enrenou. En canvi, molts internautes van semblar convertir-se de la nit al dia en experts homèrics per atacar la nova pel·lícula. Des que se’n van difondre les primeres imatges, d’entrada, van abundar les crítiques al vestuari i als decorats: es va argumentar que el vaixell d’Odisseu semblava un drakar viking, que alguns uniformes recordaven els vestits dissenyats per Nolan per a la seva trilogia de Batman i que certes peces d’armadura barrejaven elements pertanyents a diferents segles de la història militar grega en comptes de cenyir-se al període micènic associat a Homer.
També es va posar el crit al cel pels accents nord-americans i les expressions col·loquials modernes detectats en els diàlegs, contraris a la convenció hollywoodiana segons la qual en les epopeies històriques es parla un anglès pomposament shakespearià malgrat que a la Grècia de fa 28 segles no es parlava ni l’un ni l’altre.
Les crítiques més ferotges, en tot cas, han tingut a veure amb el repartiment. A Grècia han lamentat la manca d’actors grecs entre els intèrprets, però la major part de les protestes han procedit de sectors ultraconservadors que acusen Nolan d’impulsar una agenda woke per haver contractat el raper Travis Scott i l’actor trans Elliot Page, i sobretot per elegir Lupita Nyong’o perquè donés vida a l’Helena de Troia, segurament pel fet de considerar que una actriu negra no és la persona adequada per donar vida a qui el text original descriu com “la dona més bonica del món”.
Per a sorpresa de ningú, Elon Musk ha sigut el principal avivador de la polèmica. Ha acusat Nolan de “profanar” l’Odissea i de “pixar-se damunt la tomba d’Homer” (..).
El fet cert és que Nolan fa dècades que somia portar “l’Odissea” al cine, i el viatge d’Odisseu encaixa a la perfecció en una filmografia poblada d’homes cridats a fer sacrificis personals per un bé més gran i obsessionats a tornar al costat de la família. La seva gran qualitat com a cineasta no és pas el seu compromís polític, sinó la seva capacitat per convèncer els estudis de finançar projectes que, sobre el paper, semblen apostes poc comercials (..) i convertir-los en enormes èxits. Tot apunta que la polèmica no impedirà que La odisea corri la mateixa sort.
Des d’un curtmetratge de quatre minuts a una sèrie de set hores i mitja; d’un ‘spaghetti western’ a una odissea espacial; d’Els Joglars als germans Coen. El poema èpic atribuït a Homer en què es narra la tornada a casa de l’heroi Ulisses després de la guerra de Troia ha sigut objecte de nombroses i molt diferents adaptacions al cine i la televisió. Aquestes són 10 de les aproximacions més destacades.
‘La isla de Calipso. Ulises y Polifemo’ (1905). Georges Méliès. L’heroi homèric fa la seva primera aparició en el cine en aquest curtmetratge (..)
‘Ulises’ (1954). Mario Camerini. Entretingudíssim pèplum (..)
‘El retorno de Ringo’ (1965). Duccio Tessari. Després de l’èxit d’‘Una pistola para Ringo’, Tessari, que havia debutat en la direcció amb el pèplum ‘Los titanes’, va tenir l’ocurrència de traslladar ‘La odisea’ a l’eurowéstern’ (..)
‘Las aventuras de Ulises’ (1968). Franco Rossi i d’altres. Ambiciosa coproducció entre Itàlia, França Iugoslàvia i la República Democràtica Alemanya que, gràcies a la seva homèrica durada (446 minuts), es va poder permetre servir la versió més fidel al poema èpic original (..)
‘La Odisea de los muñecos’ (1975). Carlos González Groppa. Considerada la primera pel·lícula d’animació mexicana feta amb la tècnica stop motion (..)
‘La Odisea’ (1976). Els Joglars. Més estretors pressupostàries resoltes amb un malbaratament d’enginy. En aquesta sèrie de cinc capítols que es va emetre en el programa infantil ‘Un globo, dos globos, tres globos’, la companyia dirigida per Albert Boadella relatava alguns passatges rellevants de l’obra d’Homer (..)
‘Ulises 31’ (1981). Nina Wolmark i Jean Chalopin. Coproducció francojaponesa que traslladava ‘La odisea’ al segle XXXI (..)
‘La Odisea’ (1997). Andrei Kontxalovski. Estimable telefilm de tres hores (es va emetre com una minisèrie de dos capítols) que, a diferència d’altres versions, posa l’accent en la intervenció dels déus (..)
‘Oh, brother!’ (2000). Joel i Ethan Coen. En aquesta lliure reinterpretació de ‘La odisea’ en to sípia ambientada al Mississipí de la Gran Depressió, Ulisses és un estafador addicte a la cera capil·lar que s’escapa de la presó, el ciclop és un venedor de bíblies borni, Posidó és un xèrif sàdic, les sirenes són unes atractives bugaderes i els lotòfags, una secta religiosa (..)
‘El regreso de Ulises’ (2024). Uberto Pasolini. La penúltima adaptació (fins ara) del poema homèric se centra en l’arribada d’Ulisses a Ítaca després d’una absència de 20 anys i desposseeix la història dels elements fantàstics i mitològics per centrar-se en l’estudi psicològic del protagonista (..)
Christopher Nolan no creu que la intel·ligència artificial acabi amb la seva feina. L’aclamat director de cine, que aquest divendres estrena la seva esperada versió de ‘La Odisea’, s’ha pronunciat sobre l’impacte d’aquesta tecnologia en el setè art, un tema que preocupa profundament en el seu sector (..).
L’oscaritzat cineasta britanicoestatunidenc, responsable d’obres mestres com ‘Interstellar’, ‘El cavaller fosc’, ‘Memento’ o ‘Dunkerque’, ha confessat que la reacció contrària al desplegament de la IA generativa li desperta curiositat. «És una cosa una mica estranya (..)».
«Hi ha una espècie de menyspreu per tot el relacionat amb la IA», ha indicat. «Però crec que la idea que substitueixi per complet els éssers humans i la creativitat humana em sembla una tonteria». Al contrari, creu que la IA podria crear algunes «eines de visualització» útils per al cine (..).
Pendent.
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PORTADA: The Odyssey (Universal Pictures)
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