Altres veus: “¡La novia!” – “The Bride!” – “La sposa!” (Maggie Gyllenhaal, 2026)

Hi ha, a «¡La novia!, moltes coses bones que escassegen en el cine comercial contemporani. Hi ha autoria. Hi ha gosadia i atreviment (..). Hi ha molt bones idees (..). Hi ha ràbia i atreviment: la pel·lícula s’encara amb l’espectador, l’obliga a mirar el monstre (els nostres monstres)» (DdF); però no funciona, la pel·lícula: es nota que tots opinen (més o menys) així. Cal remarcar, tanmateix, que la crítica publicada confirma l’interès previ per aquest segon llargmetratge de Maggie Gyllenhaal, que «planteja el film com un manifest de feminisme pop ferotgement autònom» (GC) i «¡La novia! sorgeix de la voluntat, tan pròpia del cinema en clau feminista, de revisar referents i omplir buits» (DU).
Nota: L’enllaç que encapçala cada article esmentat du a la seva publicació original i els enllaços que apareixen en els fragments dels escrits, a la majoria dels casos els he afegits, per a facilitar l’accés a la corresponent informació.
Pot ser que The bride! (¡La novia!) tingui com a punt de partida La nòvia de Frankenstein, però no és ni una seqüela, ni un remake, ni un reboot ni cap altra etiqueta afiliada a la lògica franquiciadora de Hollywood. Maggie Gyllenhaal, actriu que mai ha rebutjat el risc (..), planteja el film com un manifest de feminisme pop ferotgement autònom.
(..) el que ha arribat a la pantalla tampoc és ben bé el que bullia en el cap de Gyllenhaal, que ha hagut de moderar la seva visió d’un romanç monstruós esquitxat amb gàngsters i parèntesis musicals, en el qual l’energia llunàtica de Jessie Buckley desferma un sentiment empoderador que trasllada l’ètica de les riot grrrl a la dècada de 1930. En qualsevol cas, ¡La novia! no va estar mai destinada a ser una pel·lícula equilibrada (ja no diguem perfecta), i hi ha certa lògica poètica en el fet que exhibeixi sense pudor les cicatrius que li han deixat les ingerències dels estudis (..).
La novia! és una d’aquestes pel·lícules que sap especialment greu que no funcionin, no partint de les expectatives de l’espectador (això seria injust), sinó en relació amb el que apunta i no acaba de quallar. En el seu segon llarg com a directora (..), la també actriu Maggie Gyllenhaal s’atreveix amb una versió lliure de Frankenstein, de Mary Shelley. És més això que una revisió de La núvia de Frankenstein (1935), pel·lícula de la qual agafa, amplia i transforma el personatge de la nòvia.
Malgrat que el que és realment és una representació de la lectura que fa Gyllenhaal de Frankenstein o el modern Prometeu, del que hi troba, del que llegeix entre línies i del que especula que Shelley va deixar fora de l’obra. També de com intueix que l’autora hauria escrit a aquesta nòvia. Per reforçar aquesta idea, Gyllenhaal es permet fins i tot el diàleg entre una Shelley d’ultratomba i aquest personatge.
Hi ha en el seu enfocament de ¡La novia! moltes coses bones que escassegen en el cine comercial contemporani. Hi ha autoria. Hi ha gosadia i atreviment en la relació amb el material de base. Hi ha molt bones idees, (..). Hi ha ràbia i atreviment: la pel·lícula s’encara amb l’espectador, l’obliga a mirar el monstre (els nostres monstres). No obstant, la concreció falla. La ingenuïtat en l’escriptura, una narració desmanyotada, els evidents esforços dels actors per abraçar els excessos dels seus personatges i una proposta estètica l’extravagància de la qual no funciona (hi ha recerca de la bellesa en el grotesc, però no es troba) converteixen La novia! en una pel·lícula amb intenció però fallida.
Els cabells cardats amb reflexos blancs, un vestit llarg blanc i la mirada penetrant. Així presentava James Whale la Núvia de Frankenstein al film homònim de 1935, al costat de la criatura a la qual Mary Shelley donaria vida el 1818 (..). Totes vam créixer amb aquesta imatge icònica de la història del cinema. (..) però, per sorpresa meva, la Núvia no apareixeria sinó només uns quants minuts al final. M’atreveixo a dir que aquesta és una experiència compartida per moltes espectadores (..).
Precisament d’aquesta absència sorgeix ¡La novia!; de la voluntat, tan pròpia del cinema en clau feminista, de revisar referents i omplir buits. Com Elsa Lanchester a la seqüela de Whale, Jessie Buckley (magnètica, com sempre) encarna alhora Mary Shelley i la Núvia. Però mentre que allà la seva presència és anecdòtica, aquí el diàleg entre ambdues —i la possessió com a punt de partida, una de les propostes més interessants del film— s’assumeix com la columna vertebral del relat. Són elles, artista i obra, creadora i creació, qui porten les regnes, i Gyllenhaal deixa clar el seu deute des del començament.
Potser per tot això aquesta no ha estat una pel·lícula fàcil de tirar endavant (..). Per això també s’agraeix la llibertat amb què Gyllenhaal dona forma a la seva pròpia criatura cinematogràfica en una mena de revitalització que transcendeix els materials originals. Tanmateix, aquest esperit contemporani té també un revers pervers, i és que ¡La novia! sembla estar massa contaminada per discursos de moda, que se subratllen una vegada i una altra a través de línies de diàleg explícit o subtrames (la idea d’una revolució impulsada per la Núvia) i personatges (la detectiva interpretada per Penélope Cruz) poc desenvolupats.
Una cosa semblant passa en termes formals: una pel·lícula que elogia i reivindica allò “monstruós-femení” (seguint Barbara Creed) podria haver estat, en definitiva, més camp, més queer, portar el pastitx i allò abjecte fins a l’extrem. I tots aquests elements són al seu abast; el problema és que estan més continguts del que aparenta la seva màscara d’excentricitat, gore gratuït i caos narratiu. Així, malgrat la seva enorme ambició, els moments més lúcids irrompen com espurnes fugaces, tornant a caure en l’anècdota que la pel·lícula vol superar al principi: el gest de mostrar la intimitat sexual dels “monstres”, el número de ball de cossos posseïts o el diàleg constant amb la pantalla de cinema com a refugi i reflex de les nostres pors i identitats. Com el doctor Frankenstein, Maggie Gyllenhaal ha intentat crear alguna cosa bella. És una llàstima que les peces no acabin d’encaixar, resultant, malgrat tot, en una geometria més obedient del que voldria.
FOTO DE PORTADA: Jessie Buckley és la núvia d’en Frankenstein, a The Bride! (Warner Bros.)
