Altres veus: La mercancía más preciosa / La plus précieuse des marchandises, de Michel Hazanavicius

Nota sinòptica del film :

Drama de la Segona Guerra Mundial, sobre un nen jueu que anava amb la seva família en un tren amb destinació a Auschwitz, el llancen fora i acaba criat per la dona d’un llenyataire, polonesos sense fills.

Sinopsi de la pel·lícula:

Hi havia una vegada, en un gran bosc, un pobre llenyataire i una pobra llenyataire. El fred, la fam, la misèria i pertot al voltant seu la guerra, els feien la vida ben difícil. Un dia, el pobre llenyataire acollirà un nadó. Un nadó llançat des d’un dels molts trens que passen constantment pel seu bosc. Protegit costi el que costi, aquest nadó, aquesta petita mercaderia capgirarà la vida d’aquesta dona, la pobra llenyataire, del seu pobre marit llenyataire, i de tots el que creuaran el seu destí, fins l’home que el va llençar del tren. La seva història revelarà el pitjor i el millor del cors dels homes.

De Michel HAZANAVICIUS, “La plus précieuse des marchandises” / “The Most Precious Of Cargoes”. Producció: França. Any: 2024. Durada: 1h21. Guió: Michel Hazanavicius, Jean-Claude Grumberg, adaptat de la novel·la homònima de Jean-Claude Grumberg. Música: Alexandre Desplat. Animació. Amb les veus de Jean-Louis Trintignant, Dominique Blanc, Denis Podalydès, Grégory Gadebois. Estrenada en VOSC.

Articles publicats ran de l’estrena a Catalunya:

Aquesta història no havia de dur al sentimentalisme, crítica d’Imma Merino, al diari El Punt Avui: (..) El fet que amb una pel·lícula d’animació en què ell [Michel Hazanavicius] signa el dibuix dels personatges hagués realitzat una adaptació de ‘La plus précieuse des marchandises’ (un conte de Jean-Claude Grumberg, escriptor francès d’origen jueu nascut el 1939, tres anys abans que els seus pares fossin deportats a Auschwitz, on van morir) va crear expectatives abans de ser presentada l’any passat a Canes. Això perquè s’anunciava com un projecte molt personal de Hazanavicius, al qual, d’una família jueva amb ascendència polonesa i lituana, va colpir-lo un relat en què un llenyataire esquerp recull una criatura, llançada des d’un tren que du els passatgers cap a un camp de concentració durant la II Guerra Mundial, i en té cura amb la seva esposa. Evidentment, mereix un respecte la història que Hazanavicius adapta, però, malauradament, ho fa amb un sentimentalisme tan emfàtic que, de nou, resulta decebedor. Sempre cal recordar que l’humanisme perviu enmig de l’horror, però aquest no pot dur a recrear-se només en els bons sentiments.

Quan l’Holocaust s’explica com un conte de fades, crítica de María Adell Carmona, al diari Ara: (..) El primer film animat de Michel Hazanavicius s’esforça per buscar un precari equilibri entre l’horror del que està narrant i el to de conte de fades del relat, amb el propòsit de reivindicar l’amor i la solidaritat com a qualitats intrínsecament humanes. Com és habitual a l’obra del director de “The artist”, és una pel·lícula amb millors intencions que resultats. Tot i una animació en 2D expressiva i voluntàriament tosca i certs personatges memorables (l’exsoldat de cara desfigurada que acull la mare i la nena), el film no pot evitar, sobretot en el tram final, incidir en un sentimentalisme subratllat per la partitura omnipresent d’Alexandre Desplat / Pot ser que el més interessant siguin els paral·lelismes que la pel·lícula permet traçar amb el present i les reflexions que genera sobre com representar un genocidi (..).

Ressons de la projecció de la pel·lícula a Canes 2024:

Diego Lerer, la crítica per a ‘Micropsia’: Un conte fosc, dens però amb un final relativament optimista sobre els horrors de l’Holocaust, (..) és un document breu però sensible sobre l’època, narrat des de una perspectiva inusual. Basada en la novel·la de Jean-Claude Grumberg i adaptada en un format d’animació força artesanal, la pel·lícula pren com a protagonistes una parella de llenyataires polonesos que viuen enmig d’un bosc i que un dia, en allò que per a ells és un miracle, des d’un tren els «deixen» de regal un nadó. És que la llenyataire (amb la veu de Dominic Blanc) s’acostava a cada tren que passava demanant algun tipus de «mercaderia» per tapar la gana i el fred. I aquest somni una vegada es va complir, però per l’altra banda: del tren va caure un nadó i la dona, que n’havia perdut un, el va sentir com un missatge dels déus. Però el seu marit (Grégory Gadeois) tenia més clar de què es tractava: el nadó va ser llançat del tren per algun dels presoners jueus que marxaven al camp de concentració d’Auschwitz, amb la intenció de salvar-lo. I no es va tractar d’un regal del cel ni de bon tros. De fet, per al llenyataire (no tenen nom, els personatges) de bona notícia no en té res. Un paio rude, tosc i de poques paraules, no només no vol haver de bregar amb més nadons sinó que considera que els jueus són monstres sense cor i que aquest nadó els arruïnarà la vida. Però passa tot el contrari. Almenys durant un temps, la vida de tots dos canvia, s’alegra i floreix, acompanyats per una nena simpàtica que els alegra la dura i aspra existència enmig del per temporades gelat bosc. Aquesta és, si voleu, la part més infantil o familiar de la història. Després, sí, vindran els problemes, però no els causarà la nena sinó les forces en disputa, els prejudicis i altres horrors que trencaran aquest breu paradís allà aconseguit. La pel·lícula abandonarà de mica en mica els llenyataires per explicar la història des del punt de vista del passatger del tren que va llançar la nena amb l’ínfima possibilitat de salvar-la. I aquesta serà una subtrama més fosca i densa, amb els camps de concentració al centre. La pel·lícula d’Hazanavicius posa al centre del seu debat el tema de l’antisemitisme i de com el poble polonès mateix promovia l’aniquilació del poble jueu. Això de «no tenen cor» els personatges ho creuen com un fet real i al llenyataire de fet li sorprenen els batecs del pit de la nena, humans com els de qualsevol altre. Aquest desconeixement de l’«altre» és el disparador dels problemes que sorgiran cap a la meitat de la història. Sobre la seva última part ja estem davant d’un film animat per a adults –sense infants, ni gossets prims, ni conills que fugen, cabrits ni ocellets–, un que reflexiona sobre la fi de l’Holocaust, els supervivents, els diferents camins recorreguts i la possibilitat de retrobaments. Narrada per Jean-Louis Trintignant, és un conte moral, una faula del segle XX que du conceptes clàssics de la literatura a temps terribles i moderns. Com tanca la veu en off sobre el final, alguns podran dubtar de la veracitat dels fets (i de les faules), però les coses van succeir a la realitat. I moltes persones de les generacions actuals existim gràcies als que van sobreviure a l’Holocaust.

Àngel Quintana, al cinquantè article (i darrer d’aquesta edició de Canes) per a ‘Caimán’ -avançat a Facebook-: (..) Michel Hazanavicious és un cineasta tot terreny al qual li agrada crear imatges que provinguin d’altres imatges per fer un procés de vampirització de resultats més que qüestionables. En el curiós periple pel cinema mut, el melodrama de postguerra, el cinema de Godard i el cinema japonès de sèrie B, li faltava treballar a l’animació. (..) La pel·lícula es pot considerar com un compendi dels defectes i virtuts de Hazanavicious. En el capítol de les virtuts destaca en aquest cas el seu cuidat treball d’animació i creació d’un món que parteix de la faula per remetre a la Història. Entre els seus defectes hi ha el to emfàtic i excessiu del relat -puntuat per un excés de música- i el desig de convertir la faula en una lliçó moral que acaba tenint de pel·lícula de beneficència.

Carlos F. Heredero, a l’ article per a ‘Caimán’: A partir d’un conte escrit per Jean-Claude Grunberg (fill de pares deportats a Auschwitz), Hazanavicius reconverteix la seva història en una curta pel·lícula d’animació (81 minuts) en què tot el que hi posa ell (signant del disseny i del dibuix dels personatges), no només és força lleig i pobre, sinó incomprensiblement primari sota el pretext del naïf. Potser en mans d’altres dibuixants, amb un altre concepte d’animació i sota la direcció d’un cineasta menys propens al sentimentalisme més carrincló, aquesta faula sobre l’horror de la Shoah, que parla de la infància desemparada, víctima de la barbàrie nazi (..), hauria resultat més interessant, però la proposta que ha arribat a la pantalla es dissol finalment com un terròs de sucre benintencionat (la disposició de la gent de bon cor per cuidar els nens) tot i que els seus materials dramàtics i narratius (els forns crematoris, la intolerància racista, la connivència amb el nazisme) apunten cap a un territori no precisament propici per a allò sentimental. Si s’hi afegeix un subratllat musical excessiu i una resolució final carregada d’emfàtic humanisme, ja tindrem tots els vímets acostumats en un cineasta de fals prestigi al qual Canes insisteix, una vegada i una altra, a oferir-li una plataforma de llum que no es mereix (..).

Diego Batlle, a la crítica per a ‘Otros Cines’: (..) La faula és força esquemàtica, l’animació artesanal és eficaç, la banda sonora del cotitzat Alexandre Desplat és massa ampul·losa, maçulant i subratllada (..). Un film correcte, millor del que es podia esperar llegint la sinopsi però sense arribar al que un espera per a una Competició Oficial com la de Canes.

Altres ressons: Leslie Felperin, a la ressenya a ‘The Hollywood Reporter’: (..) Examinada estrictament en termes estètics, sense fer referència a cap context més ampli, “The Most Precious Of Cargoes” és una decepció, macabra i excessivament manipuladora, gràcies sobretot a la partitura xaroposa d’Alexandre Desplat. La novel·la original en què es basa, de l’eminent dramaturg i escriptor francès Jean-Claude Grumberg, pot ser més eficaç, però l’adaptació d’Hazanavicius no té la ironia postmoderna que molts van elogiar a l’original de Grumberg. Almenys l’animació aquí és sovint sorprenent, especialment els fons d’estil aquarel·la que transmeten la bellesa dura i insensible del paisatge. Quina llàstima que no hi hagi la mateixa delicadesa en el guió, que passa d’un suggerent conte de fades a una altra lletania de dolors i sofriments, els distintius de tanta ficció mitjana de l’Holocaust (..). Olivier Lamm, ressenya a ‘Libération’, en què remarca: La pel·lícula d’animació de Michel Hazanavicius, sobre una parella de llenyataires polonesos que viuen a un tir de pedra d’Auschwitz, s’allunya de l’obra de la qual està adaptada per deixar-hi brollar l’horror. Fabien Lemercier, crítica per a ‘Cineuropa’, en què remarca: Michel Hazanavicius signa una joia d’animació, modesta i profunda, sobre el tema dels camps de concentració i els que van ajudar els jueus, sempre difícil de representar.

Entrevista:

Michel Hazanavicius: “Tots portem a dins un possible genocida, però també algú just”. Bernat Salvà entrevista el director, al diari El Punt Avui.

***

FOTOS: La plus précieuse des marchandises (Festival de Canes)