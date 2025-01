Altres veus: “La llum que imaginem” / “All We Imagine as Light”, de Payal Kapadia

Va ser la gran sorpresa del Festival de Canes 2024 i el Jurat presidit per Greta Gerwig la va enlairar amb el segon guardó del certamen, el prestigiós Grand Prix: ara ha arribat a casa nostra (en VOSC), perquè puguem descobrir-la, “La llum que imaginem” / “All We Imagine as Light”, de la cineasta índia Payal Kapadia. Aprenguem-nos el nom d’aquesta directora, que sembla destinada a esdevenir una de les grans autores d’aquesta dècada (Payal Kapadia va tenir seleccionat a la Cinéfondation el curtmetratge “Afternoon Clouds” (2017) i el seu documental “A Night of Knowing Nothing” (2021), que, programat a la Quinzena dels Realitzadors, va guanyar l’Oeil d’Or, el guardó al Millor Documental de Canes 2021 -documental que s’estrena a casa nostra el proper 31 de gener de 2025-). Amb “La llum que imaginem”, que ha arribat a les nostres pantalles el dia 1 de gener de 2025, ha debutat en el llargmetratge de ficció.

Sinopsi de “La llum que imaginem”: El trajecte de la Prabha, una infermera de Bombai enredada en un matrimoni concertat amb un home que se’n va anar a viure a l’estranger i de qui rep un regal que li capgira la vida diària. L’Anu, la seva jove companya d’habitació, busca un lloc on per fi pugui fer l’amor amb el seu xicot. Les dues dones van a un poble costaner balneari. Allà una selva mística es convertirà en el lloc on els seus somnis i desitjos es faran realitat.

Tràiler VOSC:

Festival: Canes 2024 – Competició, Grand Prix.

ALGUNES REACCIONS A LA PROJECCIÓ DEL FILM AL FESTIVAL DE CANES:

Joan Millaret Valls, a l’article per a ‘cinemacatala.net’: Desplegament de sensibilitat humana de Payal Kapadia. (..) És una preciosa i commovedora balada (..). Un film que aporta una alenada immensa d’humanitat, de sensibilitat, d’amor i de dolor. Una pel·lícula que aconsegueix l’empatia absoluta amb el dia a dia d’aquestes dones i els seus anhels i preocupacions (..). Una pel·lícula convertida en una mostra de poesia d’allò quotidià.

Eulàlia Iglesias, l’article per a ‘Filmtopia’ ‘All we imagine as light’, de Payal Kapadia, l’aposta d’última hora per la Palma d’Or: Si Greta Gerwig, com a presidenta del jurat de la 77 edició del Festival de Canes, aspira a atorgar la Palma d’Or a una pel·lícula dirigida per una dona que reflecteixi amb sensibilitat les tribulacions de diferents protagonistes amb un destí marcat pels prejudicis masclistes, però no només, de la societat en què viuen, pot trobar en “All We Imagine as Light”, un dels últims films a competició, una candidata ideal. Payal Kapadia debuta a la ficció després de la fascinant “A Night of Knowing Nothing” (2021), en què ja s’endinsava en les formes de repressió classista al seu país en un film amb una forta càrrega política i un sorprenent to oníric. “All We Imagine as Light” engega també amb certa vocació documental. La directora ens submergeix en el formiguer de Bombai acompanyant-se de la veu en off de diferents testimonis que expliquen per què van abandonar els seus pobles i viles per aterrar en aquesta gran ciutat. El film es focalitza de seguida en les protagonistes de ficció, dues infermeres que comparteixen tant el lloc de feina com el pis on viuen, però la urbs no deixa d’estar present en tota la primera meitat del film. La Prabha (Kani Kusruti) és la cap d’infermeria de l’hospital on treballa, i es mostra extremadament responsable i rigorosa en tots els àmbits de la seva vida, alhora que no deixa de prestar ajuda a una col·lega més gran, la Parvaty (Chhaya Kadam), a qui estan a punt de desnonar de casa seva. Més jove, l’Anu (Divya Prabha) es pren la vida amb una certa despreocupació, fins al punt que de vegades li ha de demanar a la Prabha els diners per pagar la seva part del lloguer. Però no gosa explicar als seus pares que surt amb un noi musulmà, el que també genera comentaris maliciosos a l’hospital. L’arribada d’un regal inesperat d’Alemanya a casa de les protagonistes ens posa en situació de la vida sentimental de la Prabha, a qui van casar per conveniència amb un home que no va tardar a anar-se’n a Europa i de qui no ha tingut notícies en anys. Les dues dones decideixen acompanyar la Parvaty al seu poble d’origen, en una escapada vora al mar que esdevé una experiència transformadora per a totes elles. Kapadia embolcalla les protagonistes i la ciutat en una fotografia de càlides tonalitats blavoses que li concedeix un atractiu innegable. En la segona part, obre les portes a una sensualitat fins aleshores reprimida a través de la relació entre l’Anu i el seu xicot, en Shiz (Hridhu Haroon). Això també li pesa al film, de vegades massa bonic i massa centrat en les respectives vides amoroses de les protagonistes, una amb una parella imposada i absent, l’altra amb una de prohibida i present. Però per a la Índia, la programació del film ja ha estat un triomf. Feia 30 anys que una representant d’aquest país no competia per la Palma d’Or.

Sergi Sánchez, a Facebook: (..) delicada modèstia [la de] de la hindú Payal Kapadia a la preciosa “All We Imagine As Light” (..). Explora la situació de la dona a la societat de l’Índia a partir de la història de dues infermeres i companyes de pis a Mumbai (..). La veritat amb què Kapadia retrata la vida a Mumbai, terra de les oportunitats però també espai d’opressiva precarietat per a moltes de les que emigren des de les províncies a la gran ciutat, i la nua proximitat, d’una humilitat desarmant, amb què retrata les problemàtiques de gènere, classe i religió a què s’enfronten les dones a l’Índia, fan que la pel·lícula cali ben endins, i que quan arriba la segona part del film, en què aquestes dues infermeres surten del seu hàbitat per viatjar a un poble costaner, sorgeixin les respostes a les seves incerteses, i la vida imposi una pau benèfica, que il·lumini un futur possible.

Imma Merino, a la crònica per al diari ‘El Punt Avui’: (..) la cineasta hindú Payal Kapadia ha dut a competició una pel·lícula sensible i socialment compromesa, tan pròxima al somni com arrelada a la realitat: “All we imagine as light”, protagonitzada per dones que volen ser independents, però que també es confronten amb una tradició que segueix imposant-les uns determinats rols de gènere. Tanmateix, hi ha la solidaritat entre elles, el suport mutu amb el qual Kapada vol afirmar l’esperança en un món que pot ser desesperant: com suggereix el títol, la imaginació pot ser lluminosa. (..) És la primera ficció de Kapadia, que segueix fent una observació documentalista del món i para atenció a la realitat, de manera que hi fa present la lluita de la gent treballadora per mantenir les seves cases en una regió pròxima a Mumbai víctima, com tants altres llocs, de l’especulació urbanística que ha instal·lat centres comercials de luxe i edificis per benestants sota vigilància (..).

Àngel Quintana, l’article per a ‘Caimán’ -avançat per Facebook-: En un moment del primer llarg de ficció de la cineasta hindú Payal Kapadia, Prabha, una dona que treballa d’infermera, afirma davant de la multitud que es concentra en una desfilada pel centre de Bombai: “Aquesta és la ciutat dels somnis, però prefereixo considerar-la com la ciutat de les il·lusions”. Payal Kapadia és conscient que els somnis s’esfumen, però que les il·lusions es poden perdre o trobar, però sempre tenen una porta oberta a la probabilitat. És a partir d’aquesta idea de la il·lusió –imaginar la llum, tal com indica el títol [“All We Imagine As Light”]– que Payal Kapadia ens ofereix el retrat de dos amors contrariats. Prabha somia amb l’amor perdut, amb l’home que se’n va anar a Alemanya i que potser tornarà algun dia. Però, va existir realment aquest amor? No sabem si Prabha està instal·lada al record d’aquest amor perdut, però sí que sabem que és presonera d’un disgust que potser s’ha acabat construint ella mateixa. Al costat de Prabha ens creuem amb el personatge d’Amu, una noia amb qui comparteix el lloguer, i que es veu d’amagat amb un jove musulmà. Amu està convençuda de la força del seu amor, però té por del poder de les convencions religioses, de la tolerància social. Tot i això, ella està decidida a poder donar forma a la seva il·lusió. A partir d’una doble història d’amors contrariats, Payal Kapadia ens parla sobre com es forja i s’acaba un amor, sobre les palpitacions que la seva presència genera, de les seves contradiccions i de la diferència existent en l’acceptació dels sentiments a l’adolescència o a la maduresa. Rodada de manera sensible, potser massa bonica en alguns moments, “As we imagine the light” és una pel·lícula que flueix amb innegable encant i ens projecta la força d’aquella llum que tots hem imaginat i que potser hem trobat alguna vegada.

Carlos F. Heredero, a l’article per a ‘Caimán’: Exploració meditativa i lírica dels secrets de la soledat i la comunicació d’entre els carrers tumultuosos de Bombai, el primer llargmetratge de ficció dirigit per Payal Kapadia (..) es presenta davant nostre com una delicada i preciosa figureta de sorra que s’esvaniria quan tot just la freguessim amb el tou dels dits. El seu tapís impressionista de Bombai atrapa entre les seves tortuositats tres dones presoneres de les seves circumstàncies i dels codis socials que regeixen el seu hàbitat quotidià, però ho fa amb els vímets d’una simfonia urbana que, lluny de subratllar o il·lustrar cap discurs, es desplega – pudorosa i furtiva alhora– en forma de capes, fragments i resquills que la càmera de la cineasta sembla arrencar, gairebé sense proposar-s’ho, al batec més íntim de les criatures. (..) Les tres dones troben un fil comú quan s’acompanyen i s’escolten mútuament, mentre la càmera de Kapadia les filma de manera pudorosa i captura els registres més íntims i dolorosos. Hi ha una poderosa dimensió documental a les imatges que mostren els carrers i els espais de Bombai pels quals passegen les protagonistes mentre, de manera intermitent, l’off narratiu ofereix alguns diàlegs entre elles o els missatges de text i de veu que Anu i el seu xicot s’intercanvien. Però també hi ha una sensibilitat molt especial per capturar allò no dit, per filmar els frecs, per donar forma als anhels, per adonar mirades tristes o malenconioses, de sospirs i centelleigs inadvertits. En aquest territori, “All We Imagine As Light” és molt a prop de Wong Kar-wai: l’osmosi entre la ciutat i els sentiments, entre els espais i les emocions, és aquí també la matèria amb què Payal Kapadia modela la seva preciosa figureta de sorra gairebé intangible, el pressentiment de la qual pertany en exclusiva al llenguatge propi del cinema, ja que està feta de plans i de llums, de sons i d’enquadraments que, de sobte, de manera gairebé inadvertida, són capaços d’oferir imatges fugaces que parlen d’un món sencer, de comunicació i de solitud alhora; imatges tan commovedores com la dels dos amants sota la pluja o la de les dues amigues al metro, elles soles, recolzant-se una sobre l’altra. Sense cap discurs explícit, sense cap tesi a demostrar, sense subratllats literaris, sense sermonejar els seus espectadors, la pel·lícula de Kapadia parla de sororitat femenina en veu gairebé xiuxiuejada, però penetrant; i ho fa sense maniqueismes estèrils, atorgant als personatges masculins (igual de sols i de perduts que les dones) la mateixa dignitat, la mateixa tendresa i la mateixa fragilitat que la de les protagonistes; parla de barreres culturals i religioses sense posar-se transcendent; parla de lluites irrenunciables, d’esperances que reviuen contra tot i tots. La veu de Kapadia, respectuosa i gairebé silenciosa, arriba més lluny, és més sincera i més emocionant que la de tot el cinema de la cridòria que hem hagut d’aguantar en aquest festival. Entre el soroll de la ciutat tumultuosa i bigarrada, la càmera s’obre pas per oferir a Prabha, Anu i Parvaty l’oportunitat de redescobrir-se i de somiar amb un futur possible sota els llums d’un quiosquet de platja, perquè la seva creadora creu en la seva força vital , en la seva capacitat de somiar el somni que es mereixen. No hi ha herois ni víctimes en aquesta bonica i commovedora pel·lícula. Només hi ha éssers humans modelats per una llum que elles mateixes porten a dins encara que potser no ho sàpiguen. Un miracle del cinema.

Diego Lerer, a la crítica per a ‘Micropsia’: (..) Els eixos principals de la història que trena Kapadia poden ser, en cert sentit, convencionals. Estem davant d’una història de sororitat, de trobades de dones que es reconeixen i comprenen en les diferències, però la manera de narrar-ho és personal, de la mateixa manera que és única l’experiència en transcórrer en una ciutat com Bombai. La realitzadora treballa amb molts silencis, en veu baixa, amb escenes que semblen casuals i s’acumulen entre si, amb una música gairebé de jazz acompanyant cada trobada o desencontre entre els personatges, i amb un registre documental molt precís, que acompanya tot el film però que té un parell de moments especials en què la càmera s’atura en la ciutat, en la seva gent i en els seus costums mentre veus femenines van deixant registre de les seves experiències molt diferents. (..) El màxim mèrit de Kapadia és anar construint amb imatges, amb mirades subtils i fregaments que recorden les pel·lícules de Wong Kar-wai però dins un context més realista. És una pel·lícula construïda a partir d’observacions precises, de silencis en moments clau i de certa fisicitat en altres, especialment a la segona part que transcorre en bona part en una platja (..).

Diego Batlle, a la crítica per a ‘Otros Cines’: Després de l’extraordinària “A Night of Knowing Nothing” (estrenada a la Quinzena de Cineastes i guanyadora del premi a Millor Documental a Cannes 2021), l’índia Payal Kapadia ha presentat ara (..) un bell i delicat retrat de dones radicades en una immensa i desbordant urbs com Bombai. Per als que admirem l’audàcia, l’experimentació, la potència i la radicalitat d’aquella òpera prima de fa tres anys, “All We Imagine as Light” resulta un film si es vol (un pèl) més convencional, però alhora manté l’exquisida sensibilitat de la seva directora. (..) Les dificultats d’integrar-se en una societat anorreadora, per moments sòrdida i estressant com la de Bombai (a alguns personatges els costa encara més perquè no parlen bé l’hindi) i els condicionaments que en ple segle XXI segueixen marcant les dones són qüestions que Kapadia treballa amb intel·ligència i profunditat. Quan totes tres viatgen a una casa que Parvaty té en una platja tot sembla canviar: hi tornen a riure, cantar, ballar. Una sensació de desfogament i alliberament que la directora exposa amb gràcia i amor.

Xavi Serra, a la crònica per al diari ‘Ara’: Emancipació a Bombai. La fragilitat amorosa vertebra (..) “All we imagine as light” (..). Filmada en una Bombai superpoblada i caòtica que Kapadia contempla amb sensibilitat documental, gira al voltant dels conflictes sentimentals de dues infermeres: l’una té el marit treballant a Alemanya des de fa set anys i l’altra manté un afer secret amb un noi mentre els pares preparen el seu matrimoni arranjat. Els matisos i situacions de cada personatge s’exploren amb sensibilitat en aquesta història d’emancipació feminista i sororitat que, tanmateix, potser hauria d’haver-se projectat en una secció paral·lela.

Altres reaccions.- Elisabeth Franck-Dumas, ressenya per a ‘Libération’ en què remarca: (..) la cineasta ens sorprèn amb el seu primer magnífic i generós llargmetratge de ficció sobre un trio de dones els camins de les quals s’entrecreuen i s’entrellacen. Peter Bradshaw, a la crítica per a ‘The Guardian’ li posa 5 estrelles sobre 5 (!!!!) i en remarca: (..) és una història absorbent de tres infermeres plena d’humanitat. Hi ha frescor i claredat emocional (..), una humanitat enriquidora i una delicadesa que conviuen amb un erotisme fervent i lànguid i, finalment, una cosa epifànica en les escenes posteriors i els moments finals misteriosos. (..) Aquesta és una pel·lícula gloriosa. Jordan Mintzer, ressenya per a ‘The Hollywood Reporter’ en què remarca: Una crònica commovedora i lluminosa de dues dones que busquen connexió a Bombai. Fabien Lemercier, crítica per a ‘Cineuropa’, en què remarca: La cineasta índia Payal Kapadia signa una obra encisadora híbrida que ausculta el cor de les dones del seu país i els seus desitjos de viure en un altre món.

ENTREVISTA.

Payal Kapadia – Derrocant barreres. Daniela Urzola [DU] parla amb la cineasta [PK], a ‘Filmtopia’