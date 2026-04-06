Altres veus: “La Grazia” (Paolo Sorrentino, 2025)

A La Grazia, «l’italià Paolo Sorrentino torna al món de la política, aquest cop a través d’un cap d’estat fictici (..). Si el realitzador va retratar l’exmandatari Giulio Andreotti mitjançant un bombollejant artefacte pop a “Il divo”, ara ha optat per una aproximació més reflexiva i per una narrativa visual sorprenentment continguda que remeten a la prudència (o indecisió?) del seu nou protagonista» (IF). «Si bé Sorrentino ha estat sovint acusat per part de la crítica de representar una certa buidor postmoderna i un cinema massa pendent de si mateix, aquí trobem una obra més madura, més honesta i emocionalment compromesa. És una pel·lícula sensible i valenta, capaç de construir personatges complexos i d’oferir moments de gran intensitat dramàtica» (AQ). «Tot això se sosté, en gran part, sobre la interpretació colossal de Toni Servillo. (..) El seu De Santis és alhora imponent i fràgil, distant i profundament humà. Hi ha una gravetat en la seva presència que imposa, però també una vulnerabilitat que s’escola en cada mirada. Servillo entén perfectament que aquest és un personatge que es defineix tant pel que diu com, sobretot, pel que calla. I en aquests silencis hi ha una densitat emocional extraordinària.» (IS)…
L’italià Paolo Sorrentino torna al món de la política, aquest cop a través d’un cap d’estat fictici (..). Si el realitzador va retratar l’exmandatari Giulio Andreotti mitjançant un bombollejant artefacte pop a Il divo, ara ha optat per una aproximació més reflexiva i per una narrativa visual sorprenentment continguda que remeten a la prudència (o indecisió?) del seu nou protagonista. Els moviments de càmera que marcaven La gran bellesa es reserven per expressar algun moment d’especial inquietud del personatge (..).
Les escenes inicials, amb trobades un xic melancòliques tenyides de records de l’esposa desapareguda, marquen el to d’una obra tardorenca sobre el (saludable) dubte en l’exercici del poder, sobre la utilitat de la política i la seva capacitat d’incidència en les vides i les morts. Sorrentino cultiva una certa gravetat (..). Igual que deixa de banda la càmera dinàmica o els enquadraments inusuals, empra recursos d’escriptura: abunden els diàlegs esmolats i les rèpliques enginyoses (..). Al final, l’autor cau en una temptació de guionista: relligar totes les trames i temes a la cerca d’un significat global que proporcioni una sensació de plenitud, encara que això no encaixi del tot amb l’evolució d’un De Santis que acaba assumint l’atzar i la incertesa.
(..) Sorrentino torna a un terreny que coneix bé: el poder, la política, la moral i el pes del passat. Però si a Il Divo o La grande bellezza hi havia una voluntat gairebé barroca de capturar el món a través de l’excés, aquí opta per una contenció sorprenent. La Grazia és una pel·lícula més despullada, més silenciosa, gairebé austera en la seva posada en escena. I és precisament en aquesta renúncia on troba la seva força. Cada pla sembla pensat al mil·límetre, cada pausa té un sentit, cada silenci diu més que qualsevol gran discurs.
(..) El que podria semblar un conjunt de trames paral·leles acaba convertint-se en una sola cosa: el retrat d’un home incapaç de separar allò públic d’allò privat, allò polític d’allò emocional.
En aquest sentit, La Grazia no és tant una pel·lícula sobre decisions com sobre la impossibilitat de prendre-les amb certesa. Sorrentino no busca tant posicionar-se com explorar el vertigen del dubte. No hi ha respostes fàcils, ni tan sols hi ha una idea clara sobre què seria “el correcte”. El que hi ha és una successió de dilemes on qualsevol opció comporta una renúncia, una pèrdua, una petita derrota moral. I és aquí on la pel·lícula connecta amb alguna cosa profundament contemporània: la sensació que, en determinats moments, no escollim entre el bé i el mal, sinó entre el possible i el menys dolorós.
Tot això se sosté, en gran part, sobre la interpretació colossal de Toni Servillo. (..) El seu De Santis és alhora imponent i fràgil, distant i profundament humà. Hi ha una gravetat en la seva presència que imposa, però també una vulnerabilitat que s’escola en cada mirada. Servillo entén perfectament que aquest és un personatge que es defineix tant pel que diu com, sobretot, pel que calla. I en aquests silencis hi ha una densitat emocional extraordinària.
Un dels grans encerts de la pel·lícula és, també, el seu ús del diàleg. Sense ser una obra especialment verbal, quan parla ho fa amb una precisió gairebé quirúrgica. Les converses, sovint carregades de tensió moral, no busquen tancar idees, sinó obrir-les. I enmig d’aquest entramat de dilemes, Sorrentino introdueix un humor subtil, sec, gairebé imperceptible, que evita que la pel·lícula esdevingui excessivament solemne. És un humor que no rebaixa el drama, sinó que el fa més humà, més reconeixible.
Visualment, La Grazia és menys ostentosa del que podríem esperar, però no menys hipnòtica. Sorrentino continua sent un cineasta d’una sensibilitat visual extraordinària, però aquí posa aquesta capacitat al servei d’una història que demana contenció. No hi ha grans focs artificials, però sí una elegància constant, una manera de mirar que acompanya el protagonista sense jutjar-lo, gairebé amb compassió.
(..) La Grazia parla de política, sí, però sobretot parla de la vida, de la culpa, del perdó i de les ferides que no es tanquen mai del tot. I ho fa sense grans proclames, sense necessitat de subratllar res, confiant en la intel·ligència de l’espectador.
En el transcurs d’una conversa amb un alt comandament militar, el president de la República italiana, Mariano De Santis (Toni Servillo), constata que aquells que han estat formats en la disciplina, l’ordre i la jerarquia sovint obliden fins a quin punt els sentiments poden provocar fractures profundes en la vida humana. Aquesta idea, aparentment anecdòtica, esdevé central per entendre l’estat emocional del personatge. A Itàlia, el President de la República té una funció protocol·lària: actua com una figura d’unitat amb funcions moderadores i com un garant de la constitucionalitat. La seva figura
-actualment Sergio Mattarella- és minimitzada per la rellevància que té la figura de la Primera Ministre -actualment Giorgia Meloni.
Com a President de la República, Mariano De Santis viu reclòs en una autèntica gàbia daurada, envoltat de luxe, però també és presoner d’un seguit de limitacions. És presoner de les estances presidencials, del protocol, d’una seguretat constant que el vigila i el protegeix alhora, i fins i tot d’una quotidianitat controlada, entre elles la dieta estricta que li imposa la seva filla. Però, sobretot, és presoner de la seva pròpia identitat. De Santis és un intel·lectual rigorós, un jurista que ha dedicat la vida a buscar la veritat a través del dret i la raó. Pocs mesos abans de la seva jubilació, i amb el record
persistent de la seva esposa morta, De Santis comença a qüestionar els fonaments sobre els quals ha construït la seva existència. Descobreix que la veritat no és un bloc monolític, sinó un territori ple de matisos, condicionat pels punts de vista, per les circumstàncies i per les emocions. Més enllà del dubte —que havia estat sempre la seva eina de treball—, hi ha realitats que escapen a qualsevol sistema racional.
En aquest context de crisi íntima, la pel·lícula de Sorrentino fa que sobre la seva taula hi hagi dues peticions d’indult. Dues històries que, malgrat ser diferents, dialoguen entre elles de manera inquietant. En primer lloc, ha de resoldre el cas d’una dona que va matar el seu marit acusat de maltractador i, en segon lloc, ha de decidir sobre el futur d’un home que va posar fi a la vida de la seva esposa malalta d’Alzheimer. Ambdues situacions confronten directament el president amb una decisió clau, com és la signatura de la llei sobre l’eutanàsia que ha de regular abans de deixar el càrrec. A partir
d’aquests dos eixos dramàtics, el debat legal es transforma en un dilema moral profund, gairebé existencial.
Paolo Sorrentino manté al llarg de la pel·lícula un to clarament crepuscular, gairebé elegíac. No es tracta d’un retrat polític convencional ni d’una anàlisi de les institucions italianes, com d’una exploració del desconcert d’un home davant un món que ja no comprèn. Sabem que De Santis va ser un magistrat sever, fidel als seus llibres de dret penal, amb simpaties per la democràcia cristiana, i que durant el seu mandat ha mantingut una posició aparentment discreta. La seva vida política ha estat marcada per una grisor que, en realitat, pot amagar pors, dubtes i fins i tot una certa covardia moral.
Com és habitual en el cinema de Sorrentino, aquest to contingut es veu interromput per esclats visuals i moments de gran càrrega simbòlica. Hi ha una clara voluntat d’allargar les escenes, de recrear-se en les imatges i de construir metàfores que, tot i la seva brillantor formal, poden resultar excessives o fins i tot barroques. Com és sabut, aquesta tensió entre la contenció emocional i l’excés estètic és una de les marques d’autor del director. Tanmateix, La Grazia suposa una certa ruptura dins la seva trajectòria. Si bé Sorrentino ha estat sovint acusat per part de la crítica de representar una certa buidor postmoderna i un cinema massa pendent de si mateix, aquí trobem una obra més madura, més honesta i emocionalment compromesa. És una pel·lícula sensible i valenta, capaç de construir personatges complexos i d’oferir moments de gran intensitat dramàtica.
En el fons, La Grazia és una pel·lícula sobre el perdó —no només en el sentit jurídic de l’indult, sinó també en un sentit més profund i humà. Sorrentino parla del perdó cap als altres i cap a un mateix. I és precisament per això que, en arribar al final, emergeix de manera inevitable una gran pregunta que transcendeix la pantalla: fins a quin punt som capaços de jutjar els actes dels altres quan la vida mateixa es mou en una zona grisa, plena de contradiccions i d’incerteses?
[NS]: El seu 11è llargmetratge, “La Grazia”, és el tercer de la seva carrera que s’endinsa en els racons de la política italiana, però s’assembla més aviat poc a les seves predecessores. Si tant “Il Divo” (2008) com “Silvio (i els altres)” (2018) –dedicades als ex primers ministres Giulio Andreotti i Silvio Berlusconi, respectivament– eren obres barroques centrades en la corrupció i l’espectacle que envolten el poder, la nova pel·lícula és l’auster retrat d’un president fictici della Repubblica rigorosament lliurat al bé comú. (..) ¿Es podria dir que La Grazia compon una trilogia juntament amb Il Divo i Silvio (i els altres)?
[PS]: Podria, però no la vaig concebre amb aquesta intenció. És una pel·lícula molt diferent de les altres dues, perquè retrata un polític que, segons la meva opinió, és exactament com tots els polítics haurien de ser. (..) Si el món fos dirigit per persones com el protagonista de la meva pel·lícula, que és intel·ligent i assenyat i creu en la política com un instrument al servei del bé comú, el món sens dubte seria un lloc millor.
[PS]: Vull deixar clar que, tot i que “La Grazia” està situada en l’àmbit de la política, podria funcionar de la mateixa si ho fes en l’àmbit de les finances o en l’àmbit de la indústria tèxtil. No la considero una pel·lícula política; de fet, el cine estrictament polític m’avorreix moltíssim. El que he volgut explorar amb la pel·lícula és la relació entre àmbit públic i el privat, i com tots dos s’afecten mútuament d’una manera tant positiva com negativa.
[NS]: En tot cas, ¿no és cert que la pel·lícula s’inspira en un fet real ocorregut en l’àmbit de la política del seu país?
[PS]: Sí, la història que explica va sorgir d’una notícia que vaig llegir fa anys sobre el nostre actual president, Sergio Mattarella, que va concedir l’indult a un avi que havia matat la dona, malalta d’Alzheimer. Mattarella, no ho oblidem, és un home catòlic i, per tant, creu en el caràcter sagrat de la vida.
[NS]: ¿Què li va semblar inspirador d’aquell succés?
[PS]: El dilema moral al qual Mattarella sens dubte es va enfrontar. Durant molt de temps, jo vaig creure que una pel·lícula s’havia de construir a partir d’un esdeveniment espectacular: una tragèdia, un crim, un succés impactant. He comprès, però, que el dilema moral és un dels motors narratius més poderosos que existeixen. La incertesa és una de les qualitats més valuoses que un hauria de tenir. I l’exercici saludable del dubte, especialment en qüestions morals, em sembla una eina essencial en la presa de decisions (..).
[PS]: Reconec que el meu cine és cada vegada més personal. Les meves primeres pel·lícules reflectien el cine que estimava, però em faig gran i tinc més preguntes existencials, i miro d’explorar aquestes qüestions per mitjà de la meva obra. Com més envelleixo, més fràgil em sento, i aquesta fragilitat va penetrar a “La Grazia”. A la gent de la meva generació ens van ensenyar que la vulnerabilitat és una cosa indesitjable que cal vèncer; havíem de ser forts. Però les noves generacions, com la de la meva pròpia filla i la de la filla del protagonista de la pel·lícula, ens ensenyen que la fragilitat ha de ser respectada i reivindicada (..).
[PS]: (..) hi ha històries que conviden a l’exuberància formal i d’altres que la prohibeixen, i la que explica “La Grazia” pertany al segon grup; quan vaig rodar “Fue la mano de Dios· (2021), que és una pel·lícula parcialment autobiogràfica, vaig sentir exactament el mateix. L’emoció no deixa espai a l’estetització (..)
—
FOTO DE PORTADA: La Grazia (© Andrea Pirrello | Pathé Films)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!