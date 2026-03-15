Altres veus i declaracions: “La filla petita” – “La hija pequeña” – “La petite dernière” – “La più piccola” (Hafsia Herzi, 2025)

«Hafsia Herzi aporta una pel·lícula tan humil com digna que té clar allò que vol explicar: la conquesta, que pot ser dolorosa, d’una llibertat per viure que du a contrariar una moral imposada o a desobeir una llei», escriu Imma Merino, a propòsit de La petite dernière — La filla petita — La hija pequeña — La più piccola — The Little Sister, pel·lícula centrada en «una jove d’ascendència algeriana que, essent musulmana practicant, es resisteix a acceptar la seva homosexualitat (condemnada no només per la seva religió) mentre que el cos (amb la seva potència de vida) la mena a viure-la» (IM). Un film jo diria rebut amb respecte general, però amb notables discrepàncies sobre diversos aspectes…
Nota: L’enllaç que encapçala cada article esmentat du a la seva publicació original. El nom del director, quan és esmentat per l’articulista, l’he enllaçat amb la pàgina corresponent d’Imdb i el títol de la pel·lícula, tal i com s’ha posat al text original, l’he enllaçat amb la fitxa del film publicada en aquest blog. Tanmateix, quan a l’article primigeni hi ha algun enllaç, el respecto (llevat que sigui el títol d’aquesta pel·lícula o el nom del cineasta).
(..) La més petita de les tres germanes d’una família francoalgeriana que viu a la banlieue de París és un personatge en continu procés de reconstrucció i debat intern. Musulmana practicant, estudia a la universitat, juga a futbol, viatja en transport públic i a casa seva no saben que és lesbiana. És una noia del seu temps, del nostre temps. Però aquest present fricciona amb la identitat que per a ella reclama la seva família, la seva cultura i la seva religió. Film impressionista sobre els dubtes existencials clàssics de l’adolescència tardana, La hija pequeña és similar a La vida de l’Adèle d’Abdellatif Kechiche (Hafsia Herzi apareixia com a actriu a Cuscús, del mateix director), potser no tan colpidora. Però sí que és molt bon exemple sobre les decisions complicades que qualsevol persona ha de prendre posant en la balança el dictat del grup i la voluntat individual.
(..) la Fatima comença a qüestionar la seva identitat sexual perquè se li desvetlla una atracció homosexual per altres noies. Després de diversos temptejos i curiositats, aquest procés de redescoberta personal desembocarà en una història romàntica amb una noia asiàtica i infermera (Park Ji-min). Serà una relació plena de felicitat, de desengany i, també, de retrobament. Hafsia Herzi planteja en tota la seva extensió els dilemes de Fatima de conciliar la seva fe musulmana amb els seus desitjos sexuals emergents, malvistos pel seu entorn més immediat. Un conflicte intern entre religiositat i lesbianisme que Fatima viu amb dolor i patiment. El resultat final és una notable peça melodramàtica de reivindicació lèsbica dins la comunitat musulmana francesa que compta amb un treball extraordinari de Nadia Melliti.
(..) Herzi ofereix un retrat seductor de la cultura lesbiana parisenca i explora el conflicte entre els desitjos personals i les pressions religioses sense caure en didactismes i sermons, però en tot cas es mostra estranyament retreta a l’hora d’explorar la batalla interna que la seva protagonista entaula.
(..) No hi ha res d’extraordinari, ni tampoc res a retreure a aquest bonic drama LGBTI dirigit per la també actriu Hafsia Herzi –(..) nom a l’alça del cinema francès–, que aporta la normalitat de veure retratada l’experiència lesbiana a través dels ulls de dones travessades també pel fet de ser migrants.
(..) [Hafsia] Herzi, de pare tunisià i mare algeriana, ha participat com a actriu en moltes altres pel·lícules, entre les quals del mateix Kechiche, que va triomfar fa dotze anys a Canes amb “La vie d’Adèle”. Ella no hi surt, però és possible pensar en la iniciació en l’amor i el lesbianisme d’Adèle (encarnada per l’Exarchopoulos) en veure La petite dernière— La filla petita, tercera pel·lícula com a directora d’Herzi (..) /
Fins i tot pot intuir-se un homenatge a “La vie d’Adèle” en algunes escenes, com ara la d’una manifestació a favor dels drets de la comunitat LGTBI i les que passen en un institut. Després, la protagonista (Fatima, assumida amb una credibilitat commovedora per la jove Nadia Melliti) cursa filosofia a la universitat i no és per res que un professor parli del ‘Discurs de la servitud voluntària’, assaig a favor de la llibertat i la desobediència a l’autoritarisme que Étienne de la Boétie va escriure a mitjans del segle XVI. La vigència del text la sent d’una manera particular una jove d’ascendència algeriana que, essent musulmana practicant, es resisteix a acceptar la seva homosexualitat (condemnada no només per la seva religió) mentre que el cos (amb la seva potència de vida) la mena a viure-la (..) /
Hafsia Herzi aporta una pel·lícula tan humil com digna que té clar allò que vol explicar: la conquesta, que pot ser dolorosa, d’una llibertat per viure que du a contrariar una moral imposada o a desobeir una llei (..).
(..) Herzi, de nou per a Cineuropa, afirma: “Tot i que hi havia aspectes del llibre amb els quals em sentia identificada —com la classe social del personatge, la família, els estudis o l’emancipació—, no coneixia gens la dimensió de la sexualitat de les dones que estimen altres dones”. En contraposició i emfatitzant el valor del repartiment a l’hora d’habitar aquest buit informatiu, Nadia Melliti, en un debut que li va valer el premi a la millor interpretació femenina al Festival de Canes i el premi a la millor actriu revelació als Premis César, compensa amb una presència i un cos acostumats a moure’s per espais queer.
L’adaptació de la novel·la homònima i semiautobiogràfica de l’escriptora francoargelina i lesbiana Fatima Daas enfoca el viatge vital de la seva protagonista des de l’òptica de l’amor i del desamor com a experiències universals. La pel·lícula, que limita la seva narració a l’etapa escolar i universitària de la jove, retrata el despertar identitari de Fátima, des de les seves baralles físiques amb el noi homosexual de la classe després que l’acusés de lesbiana, fins al descobriment de la comunitat queer francesa i les seves sortides recurrents a bars i clubs. El xoc de la creixent llibertat de la jove amb el conservadorisme de la religió i l’encotillament de l’estructura familiar tradicional provoca una divergència en la seva identitat (..).
La hija pequeña incideix en el despertar sexual lèsbic de Fátima des d’una mirada forana que plasma l’habitar queer des d’espais públics i visibles, una mirada inevitablement heterosexual que atrapa el contacte eròtic dels cossos en una el·lipsi. Herzi evita mirar amb l’objectiu de universalitzar l’experiència romàntica, en un eco que recorda el més antic love is love gravat a l’aparador d’algun comerç il·luminat pel càlid sol de juny, mentre decideix diluir la concreció de la cultura, els referents i l’imaginari lèsbic.
“Sigues més femenina”. Aquest és el consell que el xicot, la germana i l’imam repeteixen tres vegades a la protagonista de La hija pequeña, la nova pel·lícula de Hafsia Herzi, que ha estat presentada a la competició oficial del 78è Festival de Canes. Però per a la Fatima, que acaba de començar els estudis de filosofia a la universitat i, per tant, es troba en procés d’explorar “totes les preguntes que els éssers humans es plantegen sobre ells mateixos i sobre la societat”, aquestes imposicions relacionades amb l’aparença no són més que la punta de l’iceberg de la seva profunda naturalesa. En adaptar la novel·la homònima de Fatima Daas, la cineasta francesa s’ha enfrontat amb gran precisió a un tema alhora senzill i complicat: el d’una noia que descobreix que prefereix les dones i porta una vida secreta i pesada per respecte i dependència dels valors de la seva religió, així com de la seva afectuosa però tradicional família.
D’una primavera a l’altra, des de la graduació fins a l’efervescència de les festes estudiantils, la Fatima (la revelació Nadia Melliti) travessa cinc temporades d’iniciació i preguntes íntimes, ella que estima l’esport —juga a futbol—, la música i la lectura, i les seves notes són motiu de gran orgull per a la seva mare, una dona que sempre és a la cuina amb les seves dues filles grans al seu costat, mentre que el pare es queda al sofà o surt a jugar al dòmino amb un amic. Tot i això, aquesta unió funciona bé des de fa trenta anys, i la veritat és que en aquest apartament als afores de París es respira un ambient positiu. Per contra, per a la Fatima, la millor amiga dels nois més fanfarrons de la seva classe a l’institut, la tensió interior es fa cada cop més evident i inflamable, amb un xicot que ja comença a deixar caure el tema de casar-se i tenir fills. En registrar-se en una pàgina web de cites per a dones, la protagonista es llança, amb cautela i sota una identitat falsa, al món de la nit. I aleshores, un dia, apareix l’amor, que es manifesta a través de la infermera Ji-Na (Park Jin-Min). Sobreviurà aquesta passió a l’estiu? Es rebel·larà la Fatima i aconseguirà reconèixer obertament (“qui voldrà casar-se amb tu?”) la seva identitat sexual? I com podrà conciliar la fe amb aquests canvis? Sens dubte, es tracta d’un programa tan vast com acrobàtic per a una vida encara molt jove…
A través d’un ritme encertat, una gran varietat de tons narratius i elements de fons intel·ligents, i sense recórrer a la força en cap moment, Hafsia Herzi teixeix una pel·lícula romàntica (“Cal viure. Que t’han trencat el cor? Jo te’l cuso”) sota la superfície del retrat fragmentat d’una comunitat que reivindica la seva especificitat (“1, 2, 3, visca les lesbianes!”). La directora, que capta les emocions amb delicadesa en primers plans, també sap filmar els cossos en flames —sense caure en excessos— i equilibrar amb destresa les escenes grupals més dinàmiques amb els silencis dels moments clau, expressant molt sense necessitat de dir gaires paraules i manejant amb facilitat —i amb la seva pròpia veu—l’humà en les seves dimensions més simples i essencials.
Àngel Quintana: En una clase de filosofía de la universidad, un profesor habla del pensador renacentista Etienne de la Boétie -filósofo cercano a Michel de Montaigne- y cita la vigencia de su obra clave: ‘Discurso sobre la servitud voluntaria’ y habla de la importancia de la toma de decisiones, de poder romper con aquello que crea servitud. La escena está situada en el interior de una película que habla del proceso que lleva a Fátima, una chica francesa crecida en una familia de origen argelino de 17 años, ha tomar su decisión. La servitud voluntaria de Fátima es con el islam, que considera que la unión entre los sexos debe de ser entre hombres y mujeres, pero también con su familia, que vive con ilusión que su hija haya podido ir a la universidad e iniciar la carrera de filosofía. Fátima tomará sus decisiones, vivirá a fondo su sexualidad, tendrá una historia de amor con una joven enfermera de origen oriental, sentirá el dolor de la separación, vivirá nuevas experiencias sexuales e intentará recuperar alguna cosa de su amor perdido. Mientras ama a otras mujeres, Fátima continúa asistiendo a la mezquita, hace sus ablaciones y sus precarias. Sus decisiones vitales pasan por conseguir emanciparse de la normativa estricta, vivir la religión a su manera y asumir la sexualidad como algo propio al margen de las leyes y las normas ancestrales. Hafsia Herzi, actriz que empezó su carrera con “Cous Cous” -“La graine et le moulet”- d’Abdel Kechiche y que en cierto modo parece retomar algunas ideas de “La vida de Adèle”, incluso se permite algunos guiños en la forma como filma la relación amorosa entre las dos chicas. En este caso, parte de una novela escrita por Fátima Daas que posee un carácter biográfico. La fuerza de la película reside en las contradicciones vitales de Fátima, en centrar todo el discurso, en la búsqueda de la identidad sexual y en el proceso de maduración.
Carlos F. Heredero: (..) Todos los ingredientes del cine de moda en los festivales están a la vista: protagonismo femenino y adolescente, descubrimiento del sexo heterodoxo prohibido por el dogma normativo de la fe musulmana y explícita diversidad racial. Herzi filma a su protagonista (excelente Nadia Melliti, en su caracterización de ciertos modales masculinos) con cercanía y convicción, pero la historia transita siempre por todos los lugares comunes más previsibles (dañados en ocasiones por cierto didactismo explícito, como sucede en la explicación del imán a propósito del lesbianismo), y la película no llega a levantar el vuelo dramático ni estilístico en ningún momento. Su presencia en la sección oficial de Cannes vuelve a ser otro tributo más al cine de ‘tema’ y de guion, siempre tan marcado por la agenda contemporánea.
La petite dernière es una historia casi canónica dentro del género del ‘coming of age’, de la experimentación y el autodescubrimiento /
Fatima comenzará a usar una aplicación de citas para conocer a otras mujeres y será con Ji-na (Park Ji-min), una médica de origen coreano con picos depresivos, que iniciará la primera relación seria /
Toda esa primera mitad del film está muy bien, pero luego la película se torna demasiado explícita, subrayada y hasta militante. (..) No hay nada malo en la reivindicación queer (al contrario), pero no hacía falta machacar en ciertas zonas porque lo importante aquí son los dilemas internos, las contradicciones íntimas de una joven tensionada entre lo que “debe” y lo que “quiere” ser /
Ambientada durante poco más de un año (primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera), “La petite dernière” es una historia atractiva y valiosa, contada con cariño, sensibilidad y honestidad, pero que por momentos pierde el rumbo, se vuelve un poco obvia y deja la sensación de que podría haber sido mucho mejor de lo que finalmente es.
(..) Hafsia Herzi, actrice de génie et cinéaste à suivre jusqu’au bout du monde (..) /
(..) Le film se saisit du moment charnière où Fatima prend acte de son désir pour les femmes, dépliant ce qu’il y a entre les pages du livre. A nous de faire de même en imaginant ce qu’il laisse entrouvert, d’une ellipse à l’autre, sans résoudre toutes les tensions de ce récit d’émancipation, les laissant parfois s’évanouir dans un fondu au noir. C’est une année dans la vie d‘une fille de 18 ans, du lycée à la fac de philo, troisième sœur d‘un foyer aimant – presque trop, comme un paradis qu’on aurait trop peur de perdre, où des montagnes de douceurs sorties du four fument toujours sur la table, la vie n’est que chamailleries sous le regard fier de la mère, les mains dans la farine /
(..) La particularité du film, pudique, peut-être même chaste, est que sa retenue et sa sensualité se trament ensemble sans s’annuler. L’inconnue Nadia Melliti est un rêve de comédienne pour imposer le quant-à soi taiseux, la discrétion mate, et pourtant pleine d’aplomb de cette héroïne jamais apitoyée, toujours en mouvement. Comme si le choc de l‘homosexualité à apprivoiser était trop grand pour que le film en fasse des caisses sur le choc de classes, Fatima paraît d’ailleurs évoluer d’un monde à l‘autre sans accrocs ni grands fracas : de la bande de potes (tous garçons) de cité, avec modèle de conjugalité ‘halal’ et demande de mariage en attente, aux soirées en appartements parisiens avec sexe libre et alcool coulant à flots /
Ce sont autant de scènes dessinées au petit pinceau, avec l’exactitude du cinéma qui romance mais ne triche pas, où s’inscrit toujours la profondeur du vécu. La Petite Dernière est de ces films où l’on se demande pourquoi et comment ça joue si bien. De l‘art vanneur de la cacophonie entre potes, à l’évocation du cœur brisé, on y reconnaît les qualités des deux précédents longs métrages de Hafsia Herzi (“Tu mérites un amour”, “Bonne Mère”), dont cette sciences du casting des personnages secondaires qu’on voudrait tous citer /
(..) Fatima Daas s’est toujours revendiquée comme une «pécheresse» qui a la foi. La beauté du film est celle d’un lieu lumineux pour ces identités qui discordent, un endroit où l’on voudrait les abriter.
(..) Dolore e sfide, rifiuto e adesione, condizionamenti e libero arbitrio, [Hafsia] Herzi che dirige senza dirigersi sta attaccata alla sua eroina sospendendo il giudizio e espandendo l’empatia: Fatima è il film, che non si riduce bensì amplifica a one woman show, senza spettacolarizzazione ma con agio d’azione e introspezione /
(..) Herzi vi è appunto fedele, dribbla le tagliole del coming-of-age ideologico, non indulge nella conflittualità fine a sé stessa, e concede a Fatima immediatezza, freschezza e sincerità /
(..) Basta per il Concorso, per la Palma? La domanda rischia di essere retorica, e financo perniciosa: l’avesse diretto un uomo, l’avesse diretto una non francese, l’avesse diretto non Herzi, avrebbe trovato posto? Ecco, meglio non rispondere, al più rispolverare gli annali cannensi: “La vie d’Adele” proprio di Kechiche, Palma triplice nel 2013, ve lo ricordate? Ecco, dimenticatelo. PS: Non aiuta che la foto promozionale de La petite dernière evochi proprio Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux chez Kechiche.
(..) It is performed with robustness and honesty, and there is incidentally a wittily presented, real-looking lo-fi dream sequence. Herzi manages the sexuality and intimacy with assurance, and also Fatima’s own complex sense of herself as the good daughter. It’s impossible to forget, incidentally, Herzi’s own amazing acting debut as the spirited daughter in the 2007 film “Couscous” by the French-Tunisian director Abdellatif Kechiche, who to the surprise and consternation of many has now drifted into straight softcore erotica. Herzi may well have taken some influence from Kechiche’s Palme d’Or-winning film “Blue Is the Warmest Colour” from 2013, particularly in the way a sex scene segues into a joyful street demo scene. Of course, that film was criticised for turning a straight male gaze on lesbian sexuality; Herzi can be said to have avoided that, though Kechiche’s film, for all that it is now deeply unfashionable and even discredited, had an extravagance, a passion, a bull-in-a-china-shop craziness that The Little Sister doesn’t, quite /
Melliti’s performance is reserved and even a bit opaque, certainly compared to the excellent Park [Ji-Min], who made her own debut in Davy Chou’s “Return to Seoul” and, indeed, seasoned actors such as Mouna Soualem, playing a raucous party animal drawn to Fatima. This opacity is partly a function of not being a professional actor, but it is also the opacity of real life, the opacity of someone who has long learned to present a calm and undemonstrative face to the world – and there is something affecting in emotion and tears in this context. And finally, Herzi shows us that these crises and confrontations are maybe never going to be entirely solved, but managed and finessed with increasing maturity. It’s an elegant directorial performance from Herzi.
It says less about The Little Sister than it does about a certain entrenched model of queer cinema shaped by past generations that we spend much of Hafsia Herzi‘s third feature waiting for something terrible to happen. Coming-out stories have long been weighted with expectations of trauma or tragedy, and the stakes in this one are high: Our heroine Fatima is a devout Muslim girl from an Algerian immigrant household in Paris, fearful that her nascent lesbianism will see her cast out of her family and faith. But conflict doesn’t arise in quite the ways you’d expect throughout this quiet character study, in which self-acceptance is the most significant narrative hurdle to clear /
Sensitive and empathetic but a little timid in storytelling and style, “The Little Sister” rests considerably on its lead performance by first-time actor Nadia Melliti, an arresting presence who suggests Fatima’s vulnerabilities and insecurities from behind a withdrawn exterior — though the film can, at points, feel hemmed in by her emotional range. It’s not hard to imagine Herzi herself having taken the role earlier in her career, though as in her last directorial venture, 2021’s “Good Mother,” the actor-turned-filmmaker stays off camera, guiding her cast with palpable care and compassion. A Cannes competition berth arguably places undue pressure on this affecting but modest work, though it’s a broadly accessible arthouse prospect (..).
Hafsia Herzi: “El que m’inspirava de la novel·la era el personatge d’una jove lesbiana i musulmana, en contradicció amb la seva fe i en cerca de si mateixa.”. Fabien Lemercier [FL] va entrevistar la directora, Hafsia Herzi [HH], durant el Festival de Canes 2025 i ho va publicar a Cineuropa (en publico fragments, traduïts al català):
[HH]: (..) Primer vaig descartar tota la part de la infància, que té molt pes al llibre, pensant que en veure la seva família s’entendria quin tipus d’infància havia tingut. Ho vaig concentrar tot en l’arc d’un any de la seva vida i vaig seleccionar el que més m’inspirava del llibre: el personatge d’una jove lesbiana, musulmana, en conflicte amb la seva fe, amb desigs, en cerca de si mateixa… En definitiva, una noia que se sent malament per dins perquè es percep diferent, perquè sap que sempre l’han atret les dones. Però després hi ha la societat, ja que també se sent culpable per la seva família i per la seva religió. Això em va commoure, perquè sé que hi ha persones que mai no confessen la seva homosexualitat als pares i que, de vegades, dones que se senten atretes per altres dones acaben casant-se amb homes —i viceversa— per intentar encaixar en la “normalitat”. (…). Tot i que hi havia aspectes del llibre amb els quals em sentia identificada —com la classe social del personatge, la família, els estudis o l’emancipació—, no coneixia en absolut la dimensió de la sexualitat de les dones que estimen altres dones. Sabia que existia l’homofòbia, però no imaginava fins a quin punt, i alguns testimonis em van horroritzar.
[FL]: Què ens pots dir de l’aspecte romàntic del llargmetratge, en aquest context més ampli?
[HH]: Vaig voler normalitzar el personatge. Abans de res, es tracta d’un ésser humà. Cada persona hauria de tenir la llibertat de viure la seva vida i els seus desigs com li sembli. Volia que qualsevol es pogués identificar amb aquesta història d’amor. Són dues dones, però podria ser perfectament el cas d’un home i una dona, ja que els problemes són els mateixos i l’amor no és fàcil per a ningú.
[FL]: Dones molt d’espai a la família i a la cultura del personatge, mentre que la religió gairebé no apareix a la narració.
[HH]: Al llibre, la religió té més presència, però jo vaig preferir utilitzar-la més aviat com a teló de fons. És la fe del personatge, forma part de la seva intimitat, i això no ens incumbeix. Per això, a les escenes on prega, entrem directament a l’acció, des de lluny, amb discreció. De fet, la resta de la família no apareix pregant; no ho sabem.
FOTO DE PORTADA: La petite dernière (©️ 2025 June films Katuh studio Arte France mk2films | Filmin -cines-)
