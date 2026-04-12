Altres veus i declaracions: “La buena hija” (Júlia de Paz Solvas, 2025)

La protagonista de La buena hija (Júlia de Paz Solvas, 2025) «és una adolescent esquinçada i confusa arran de la separació dels seus pares, de manera que, vivint amb la mare tenint-ne aquesta la custòdia, sent un intens lligam afectiu amb el pare, del qual, dins d’un relat el·líptic amb la voluntat que els espectadors imaginin allò que no s’hi mostra, van aportant-se indicis de la seva violència masclista. (..) Crec que el millor del film és en els moments en què, a través de la debutant Kiara Arancibia, transmet la fragilitat, el desassossec, la por de la noia, de manera particular quan s’ha de pronunciar sobre el pare en vistes judicials»(IM). «La pel·lícula esquiva el que podria ser la situació més evident: la d’un home que es comporta de forma abusiva des del principi o que encarna un perfil de poca confiança. Ans al contrari, el pare (..) és un artista de cert èxit que manté una molt bona relació amb la noia. Per a una adolescent, resulta el progenitor atractiu i “cool”: (..). Mentre que la mare exemplifica aquella rutina, autoritat i grisor que odia per sobre de tot una filla en aquesta edat. Júlia de Paz manté de manera ferma el punt de vista en la jove protagonista» (EI). «En el tema Un altre petó, la rapera catalana Santa Salut canta: “Yo solo quería un beso / Del amor, oye, todos somos presos”. Aquesta cançó la repeteixen pràcticament de memòria Carmela i les seves amigues, unes adolescents que van juntes a l’institut i que ara han convertit l’habitació d’una d’elles en un karaoke improvisat, però l’aparent tendresa de la lletra entra en conflicte amb la ràbia pròpia de l’estil urbà, deixant entreveure un dubte angoixant: pot fer mal l’estimar? O, més important, podem arribar a estimar a algú que ens fa mal?» (DPP)
Com en el cas d’Eva Libertad pel que fa a Sorda, Júlia de Paz ha reprès l’argument abordat en un curt seu (Harta, 2021) per desenvolupar-lo i aprofundir-lo en un llarg, La buena hija, amb què va triomfar en la recent edició del festival de Màlaga. La protagonista és una adolescent esquinçada i confusa arran de la separació dels seus pares, de manera que, vivint amb la mare tenint-ne aquesta la custòdia, sent un intens lligam afectiu amb el pare, del qual, dins d’un relat el·líptic amb la voluntat que els espectadors imaginin allò que no s’hi mostra, van aportant-se indicis de la seva violència masclista: l’home, sota una “ordre d’allunyament” respecte a l’exparella, recull la filla en un “centre de trobada” per passar-hi unes hores d’acord amb el règim de visites establert. S’ha de tenir present que, després de dirigir el seu primer llarg (Ama, 2021) sobre una relació maternofilial difícil agreujada amb la precarietat econòmica, Júlia de Paz va formar part del grup de creadors (junt amb Alauda Ruiz de Azúa i Eduard Solà) de la minisèrie Querer (2024), en què una dona se separa del marit, havent-hi conviscut trenta anys, i el denuncia en reconèixer-se com a víctima d’una violència sexual continuada, cosa que, de manera clau en el procés judicial, fa que els dos fills, ja adults, hagin de decidir si “es creuen” la mare o el pare.
El cas és que La buena hija es concentra en l’experiència –i, així, segueix el seu punt de vista– d’una adolescent (Carmela) immersa en un mar de dubtes que la menen a qüestionar-se la seva identitat: qui és, com serà, a partir dels referents familiars? Sobretot tenint present el pare, un artista plàstic amb qui comparteix “estones excepcionals” viscudes prou joiosament fins que passa alguna cosa inquietant. Crec que el millor del film és en els moments en què, a través de la debutant Kiara Arancibia, transmet la fragilitat, el desassossec, la por de la noia, de manera particular quan s’ha de pronunciar sobre el pare en vistes judicials. Hi ha també alguns bons moments amb la mare i l’àvia. En canvi, les escenes amb les companyes de l’institut són tòpiques i sense gràcia. Una cosa: si Carmela viu a Sant Cugat del Vallès, com és que tothom parla en castellà a excepció dels professors de l’institut, dels treballadors del “punt de trobada” i fins d’alguns juristes, que ho fan en català? Com si el català, en fi, només fos la llengua “institucional”.
El segon llargmetratge de Júlia de Paz (..) explora un escenari encara poc habitual a la ficció: el vincle d’una filla, la Candela, amb el seu pare maltractador, separat de la mare per aquest motiu. La pel·lícula esquiva el que podria ser la situació més evident: la d’un home que es comporta de forma abusiva des del principi o que encarna un perfil de poca confiança. Ans al contrari, el pare (sense nom) de la Candela, a qui dona vida Julián Villagrán, és un artista de cert èxit que manté una molt bona relació amb la noia. Per a una adolescent, resulta el progenitor atractiu i “cool”: (..). Mentre que la mare exemplifica aquella rutina, autoritat i grisor que odia per sobre de tot una filla en aquesta edat. Júlia de Paz manté de manera ferma el punt de vista en la jove protagonista, de forma que primer ens mostra per què la Carmela sent aquest afecte per un progenitor del qual la mare no vol saber-ne res, per deixar després que sigui la noia qui vagi descobrint la naturalesa del seu pare. I, malgrat tot, encara no es vegi amb cor per distanciar-se’n.
Com ja feia a Ama, Júlia de Paz construeix un drama naturalista en què no s’ofereix cap informació sobre els fets previs que han portat els personatges a trobar-se en la situació actual. Així que en tot moment se’ns transmet l’experiència de la Carmela en el procés de recalibrar la relació paternofilial des de la seva perspectiva. Així, les seqüències compartides amb el pare esdevenen les fites dramàtiques de la pel·lícules, les que marquen l’evolució emocional de la protagonista: (..). La resta de la vida de la noia, sobretot el seu dia a dia a l’institut amb les amigues, serveix per mostrar els efectes d’aquesta tensió. De manera que la mare (Janet Novás) i l’àvia (Petra Martínez) queden un pèl reduïdes a funcionar com a personatges secundaris càlids i acollidors, a qui intuïm més que coneixem.
L’altre pilar estructural del film és el procés administratiu i judicial en què s’embarquen les protagonistes i que condiciona igualment les seves rutines. Júlia de Paz mostra una administració que vol ser eficaç però no té en compte els processos íntims d’una menor que no pot reconèixer davant d’un jutge allò que encara no ha processat ni ella mateixa.
(..) la gran força de La buena hija recau en l’actriu principal, en aquest cas, la debutant Kiara Arancibia, que fa gala d’una actuació intensa però no exhibicionista, en què la gestualitat del cos esdevé sovint la principal via de transmissió d’unes emocions que no poden expressar-se en paraules. En aquesta feina esplèndida amb intèrprets (quasi) debutants evidencia Júlia de Paz una gran fusta de directora.
En el tema Un altre petó, la rapera catalana Santa Salut canta: “Yo solo quería un beso / Del amor, oye, todos somos presos”. Aquesta cançó la repeteixen pràcticament de memòria Carmela i les seves amigues, unes adolescents que van juntes a l’institut i que ara han convertit l’habitació d’una d’elles en un karaoke improvisat, però l’aparent tendresa de la lletra entra en conflicte amb la ràbia pròpia de l’estil urbà, deixant entreveure un dubte angoixant: pot fer mal l’estimar? O, més important, podem arribar a estimar a algú que ens fa mal? A La buena hija, la Carmela (sorprenent debut
interpretatiu de Kiara Arancibia) viu en una contradicció semblant: ella sent un amor i una admiració innegociables pel seu pare (Julián Villagrán), un pintor molt carismàtic, però el seu pare és també una persona amb una certa faceta violenta que s’acaba de separar de la seva dona (Janet Novás), la mare de la Carmela, per alguna cosa més que discussions verbals. (..) Amb La buena hija (2026), la cineasta Júlia de Paz amplia una premissa que ja havia presentat a Harta (2021), premi Gaudí a millor curtmetratge l’any 2023, al mateix temps que explora i desenvolupa les zones grises de l’amor i els afectes, també en la línia de la minisèrie Querer (2024), de la qual és cocreadora junt a la directora Alauda Ruiz de Azúa (Los domingos, 2025) i el guionista Eduard Sola (Casa en flames, 2024), i en la qual una denúncia per violació a l’interior d’un matrimoni i la seva ruptura situa als fills davant un complicat dilema. A La buena hija el punt de vista queda reduït al de la seva protagonista principal, la Carmela, qui ocupa el centre d’una pel·lícula que segueix la seva trajectòria amb la mateixa obstinació amb la qual els germans Dardenne seguien als seus personatges en, per exemple, Rosetta (1999) o El hijo (2002): la càmera tot el temps pegada al protagonista i el protagonista llançat, en aquest cas, a la cerca d’un afecte que es presenta esquiu i capritxós. La bona filla és, aparentment, submisa i obedient a les ordres del pare, i al mateix temps es troba atrapada en una relació de poder en la qual la fascinació funciona com una espècie de parany que la retorna sempre al punt de partida. I en aquestes anades i vingudes, al voltant d’aquest punt de trobada, també es van teixint altres relacions, per exemple, a l’institut, amb les amigues, que potser ens parlen d’altres tipus possibles d’amor. Lluny del judici, la Júlia de Paz i la Kiara Arancibia ens presenten a una Carmela complexa i profunda, i deixa a l’espectador l’espai per emetre les seves conclusions.
La directora Júlia de Paz i la guionista Nuria Dunjó, pertanyents a la mateixa promoció de l’ESCAC de la qual també han sorgit cineastes com Celia Giraldo i Sara Fantova, van fer juntes els curtmetratges Ama (2018) i Harta (2021). El segon gira al voltant d’una nena de 12 anys, Carmela, que es veu obligada a veure’s amb el seu pare en un centre de trobada familiar a causa d’una sentència de violència de gènere. Quatre anys després, De Paz i Dunjó han convertit en llargmetratge aquella història. El film, La buena hija, va competir a Màlaga i clausura avui el festival D’A.
No és la primera vegada que fan aquest transvasament del curt al llarg amb la mateixa història. Ama, sobre la maternitat en solitud, també es va convertir en llarg el 2021. Però “són aproximacions diferents”, ens explica la guionista. “Ama era un curt des del principi, però amb Harta ja teníem la idea del llargmetratge. Esperem tenir les eines necessàries per fer-ho bé. En el curt ja estaven esbossades coses del llarg”, assenyala Dunjó. El projecte va començar a prendre forma definitiva quan “un amic de la Júlia va començar a treballar en un d’aquests centres de trobada. Ens va reafirmar en la idea de fer el film”.
“Han sigut dos viatges molt diferents. Ama era el nostre projecte de final de carrera, i al festival de cine d’Eivissa vam obtenir un premi que consistia a passar el curt a llarg”, explica De Paz. “Però abans de realitzar Ama ja estàvem pensant en la idea d’Harta“. El curt es va veure a moltes escoles i, segons la directora, “la violència entre pare i filla té un tractament més dur, més fosc. Al convertir-lo en llarg amb La buena hija, hem tingut la possibilitat de mostrar parts més lluminoses” (..).
(..) Kiara Arancibia té una mica més de 12 anys, però s’adapta bé al personatge. El curt previ no va ser per a ella un referent: “Vam construir la Carmela des de zero, aprenent a entendre-la, com se sent, què vol”, explica l’actriu. “Vam fer dos mesos d’assajos previs al rodatge i una improvisació amb Janet Novás i Juan Villagrán”, els intèrprets de la mare i del pare (..).
Aquestes pel·lícules entre De Paz i Dunjó han portat la directora a un altre tipus de col·laboracions en una línia temàtica semblant. És el cas de la sèrie Querer. La van crear Alauda Ruiz de Azua (Los domingos), Eduard Sola (Casa en flames) i De Paz, tres mons cinematogràfics ben diferents. “Vaig estar quatre anys investigant sobre la violència masclista i les relacions que s’estableixen en les parelles”. A més, abans de dirigir, De Paz va començar a treballar com a educadora social, tasca que fa la seva mare i que ella continua compaginant amb el cine.
[JdPS]: (..) la decisió de ratllar buena en el cartell ve d’aquí. Volem qüestionar què significa ser “bona filla” o “mala filla”. D’alguna manera, l’exposició d’aquest concepte està marcada culturalment, políticament i socialment, quan nosaltres tampoc tenim prou clar què significa ser bo o dolent realment, sinó que és més una imposició per part del sistema.
El fet que ella senti que ha de ser una “bona filla” comporta que visqui amb la dualitat de voler cuidar quan no li tocaria o d’assumir aquesta responsabilitat com a adolescent: cuidar tant la seva mare com el seu pare i trobar-se en aquest conflicte de lleialtat entre tots dos.
[JdPS]: (..) En començar a entrevistar-nos amb dones, vam veure que la majoria compartien una por enorme pels seus fills i filles. Com que no patien violència física o sexual, judicialment no eren considerats víctimes i, per tant, es perpetuava el que coneixem com a violència vicària. Aquesta sorpresa de veure que aquests infants no són escoltats ni recolzats, i que no es tenen en compte els seus drets bàsics, és el que ens va motivar a seguir el punt de vista de la Carmela.
[JdPS]: El nostre objectiu era allunyar-nos de la imatge hegemònica que ens han fet entendre del que és un maltractador, sovint marcada per una classe social o una performativitat determinada. Un maltractador no té una manera concreta de ser; pot ser de moltes maneres, fins i tot aquell amic de qui no t’ho esperaves.
Necessitàvem entendre sense justificar: quin concepte tenien de l’amor, de la gelosia o de la por a l’abandonament. Per això vam requerir entrevistar-nos amb ells. (..) Necessitàvem aferrar-nos a alguna cosa per intentar entendre d’on venia aquesta violència, perquè si no podíem caure en el clixé. Si hi ha d’haver un judici, que sigui el públic qui el faci.
[AMV]: La Carmela manté les ganes de riure, de quedar amb amigues i d’enamorar-se. Com vau pensar el guió per mostrar que la violència masclista no és només la por extrema, sinó sobretot el robatori de la normalitat d’una noia de 13 anys?
[JdPS]: En el procés d’investigació, acompanyades de les mares, deixàvem que els nens i nenes que patien violència vicària es convertissin en el que ells volguessin. Vam veure que la violència afectava molt la seva “normalitat” o el concepte que tenien d’infància. Molts ens deien que havien hagut de madurar molt abans del que els tocava perquè no podien simplement “viure”, sinó que havien de sobreviure. Això t’obliga a treure eines que, com a nen o nena, no et pertoquen.
[AMV]: La selecció musical irromp amb molta energia. Vau utilitzar la banda sonora per canalitzar tota la ràbia i el desig de rebel·lió que la Carmela no pot expressar amb paraules a casa? Representa la música el pols de la seva revolta interior?
[JdPS]: Totalment. De fet, la tria de la Santa Salut no és casual; m’agrada molt com rapeja des de la ràbia, una pulsió que sentia que compartia tant amb la Carmela com amb mi mateixa. Jo he escrit aquesta història des de la ràbia que em generava el que m’explicaven aquests infants. (..) Quan la Carmela canta amb les amigues, aquest crit és una manera de canalitzar les emocions. Tot el hip-hop acompanya emocionalment el personatge.
[JdPS]: Amb la Sandra Roca (directora de fotografia) teníem molt clar que volíem que la càmera estigués amb la Carmela tota l’estona, justament perquè volíem ser fidels a aquest punt de vista i veure-ho tot des del seu punt de vista. Llavors, sí que en l’àmbit d’imatge també teníem clar que volíem que la imatge fos molt lluminosa perquè, com que el conflicte de per si ja és molt obscur, necessitàvem lluminositat.
[AMV]: Moltes vegades el que no es diu s’expressa a través del so (respiracions, sorolls de fons). Quin paper juga el disseny sonor a l’hora de construir la tensió constant que habita la casa?
[JdPS]: (..) Per molt que no estigui passant res pel que fa a la imatge, el so sí que forma part de l’ambient narratiu: era un element que ja estava al guió.
«”La buena hija”, segon llargmetratge de Júlia de Paz, escrit, com tots els seus treballs, amb Núria Dunjó, va ser la pel·lícula escollida per clausurar la 16a edició del Festival D’A de Barcelona. Un dia abans de la projecció vam tenir ocasió de parlar amb Júlia de Paz, directora; Núria Dunjó, guionista; i Kiara Arancibia, jove actriu protagonista»
L’entrevista, que podem veure (i escoltar, és clar) en aquest vídeo, la presenta Núriva Vidal amb aquest text:
«Júlia de Paz i Núria Dunjó es van conèixer fa deu anys, quan estudiaven a l’ESCAC. Treballen juntes des del seu primer curt, Ama (2018), que va donar origen al seu primer llargmetratge homònim el 2021. El seu segon curt, Harta, va ser l’origen i el motor de La buena hija, el film que les consolida com un dels tàndems creatius més interessants dels últims anys. La buena hija és la història de tres dones de diferents generacions: l’àvia protectora (una dolça Petra Martínez), la mare que ha estat víctima del maltractament (Janet Novás en un altre personatge potent després de O Corno) i Carmela (la filla, que adora el seu pare fins que s’adona del que està passant). Per protagonitzar aquesta història de violència des del punt de vista de la filla d’un matrimoni trencat, necessitaven una actriu adolescent que fos capaç de transmetre les emocions que transita el personatge de Carmela. Així que quan van veure Kiara Arancibia van saber que ella era la seva Carmela. Parlar amb una actriu jove en el seu primer paper protagonista, sempre sol ser complicat per la inexperiència, però en el cas de Kiara no va ser així. Kiara té molt clar què vol fer: ser actriu, però també directora i guionista. De fet, ja ha rodat un primer curt, Ojitos de cristal, que està en fase de muntatge. Amb La buena hija confirmem dues promeses complertes, Júlia de Paz i Núria Dunjó, i descobrim una promesa de futur, Kiara Arancibia».
FOTO DE PORTADA: La buena hija ( © Astra Pictures, Avalon Pc, Harta La Pelicula | Avalon)
