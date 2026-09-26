Altres veus: ‘La bola negra’ (Javier Calvo i Javier Ambrossi, 2026)

Des del primer moment, La bola negra està desfermant una potent reacció de la crítica cinematogràfica, pel que, en aquest apunt especial recullo un ampli ventall de textos (fragments -traduïts, si originàriament no són en català- i enllaços) escrits per algunes de les plumes més interessants del panorama actual, que, feu-me confiança, fa bo de llegir: Àngel Quintana i Carlos F Heredero (Caimán), Eulàlia Iglesias (Ara), Oscar G Pinazo i Agus Izquierdo (Núvol), Diego Batlle (Otros Cines), Diego Lerer (Micropsia), Valerio Sammarco (Cinematografo), Imma Merino (El Punt Avui), Guy Lodge (Variety), Andrea Zamora (Sensacine), Nando Salvà (El Periódico), Jesús González Notario (El Cinèfil), Joan Millaret Valls (cinemacatala·net), Sergi Sànchez (Fbk), Paco Vilallonga (Diari de Girona), Mariona Borrull (Fotogramas), Philipp Engel (La Vanguardia), Marc Garriga (3Cat), Louis Guichard (Télérama), Elisabet Cabeza (Sight and Sound), Davide Abbatescianni (Cineuropa), Richard Lawson (The Hollywood Reporter).
Als dies abans de la seva mort, Federico García Lorca va començar a escriure una peça teatral d’aparença realista centrada en un jove granadí expulsat d’un casino a causa de la seva homosexualitat. Hipotèticament, aquell text —del qual només se’n conserven quatre pàgines— havia de servir per treure a la llum una homosexualitat reprimida i silenciada dins la societat del seu temps. Els Javis utilitzen aquesta premissa per imaginar què hauria passat si ‘La bola negra’ no formés part d’aquest teatre impossible de Lorca i, en algun lloc, existís la continuació perduda d’aquell text literari. Aquesta premissa imaginada convergeix amb una altra qüestió essencial: els amors de Lorca amb Rafael Rodríguez Rapún, futbolista i home de teatre amb qui va compartir l’experiència de La Barraca durant els primers anys de la República. Rodríguez Rapún no va ser l’últim amor de Lorca —aquest lloc correspon a Eduardo Rodríguez Valdivieso— ni tampoc l’amor de la seva vida, paper que molts situen en Emilio Aladrén, escultor que acabaria realitzant bustos per al franquisme. Tanmateix, la història amb Rodríguez Rapún té una dimensió especialment romàntica i tràgica, ja que, a diferència d’altres vincles sentimentals, ell va ser executat el 1937 per les tropes franquistes a Santander, convertint-se gairebé en una figura espectral travessada pel mateix destí de violència que va perseguir el poeta.
(..) La bola negra és una pel·lícula que busca deliberadament l’emoció i que aconsegueix articular un entramat narratiu complex, ple d’intuïcions i troballes visuals, tot i que en determinats moments queda atrapada per les seves pròpies ambicions. El seu principal mèrit resideix en la manera com aflora el melodrama amorós impossible entre la víctima —Miguel Bernardeau— i el seu botxí —un sorprenent Guitarricadelafuente—. També és interessant veure com aquesta relació es projecta cap a una reflexió més àmplia sobre la repressió franquista —entesa com una forma de castració emocional i sexual— vinculada al context de la Guerra Civil Espanyola i la posterior dictadura. Tot plegat es combina amb l’ús de la poètica lorquiana com a contrapunt simbòlic d’un relat que aspira a dialogar amb la memòria col·lectiva al voltant de Federico García Lorca.
Tanmateix, aquest nucli central apareix constantment fragmentat per una història situada en el present que aporta pistes per a una intriga finalment massa senzilla, i per un relat de ficció que intenta construir una poètica impossible. Entre aquestes línies narratives hi emergeixen apunts costumistes com la història d’una mare abandonada —Lola Dueñas— que sobreviu com pot; la d’una cupletista —Penélope Cruz— que entreté les tropes franquistes; o la d’una hispanista especialitzada en Lorca —Glenn Close— que reflexiona sobre com la sexualitat ha estat durant dècades un tema incòmode en la tradició biogràfica espanyola.
En el seu tram final, quan tots els relats convergeixen, la pel·lícula es deixa arrossegar per una certa tendència a l’excés visual i expressiu. Els Javis semblen voler-ho explicar tot, aclarir-ho tot i tancar qualsevol possible ambigüitat, fent que l’espectador quedi atrapat per un gran curtcircuit emocional. Federico García Lorca deixa de ser una presència fantasmal i evocada per encarnar-se físicament a la pantalla, i amb això part del misteri s’esvaeix. Aquesta voluntat de fer-ho tot massa explícit acaba desequilibrant una pel·lícula que, tot i estar atrapada per la seva pròpia desmesura, conté moments de gran brillantor i una ambició poc habitual. Una obra excessiva concebuda per generar consens, emocionar el gran públic i aspirar a convertir-se en una referència destacada de la temporada.
(..) La bola negra recull el gust per les narracions expansives i entrelligades d’un duet creatiu forjat sobretot en les sèries televisives. L’esplèndida escena amb Penélope Cruz o el protagonisme de Guitarricadelafuente evidencien el bon ull dels Javis per a les estrelles pop. I la seva aposta sense complexos pel melodrama sintonitza amb les narratives emocionals que tan bé funcionen a Hollywood. Però el film també té problemes. Una cosa és recordar que el desig no entén de política i l’altra presentar els soldats feixistes des d’una perspectiva banalment erotitzada. L’estructura recurrent d’investigació al voltant d’un enigma i l’obsessió per lligar caps acaba esborrant qualsevol vestigi de misteri, fins al punt que fins i tot els Javis renuncien a l’opció de mantenir Lorca fora de camp. I queda a l’aire la pregunta de si l’escriptor andalús hagués connectat amb la plasmació final de la seva concepció poètica del més enllà.
Gairebé només començar la pel·lícula, un noi —personatge que més tard es descobrirà com a homosexual— escapa d’un atac de l’aviació mussoliniana durant la Guerra Civil Espanyola, perpetrat contra els veïns d’un petit i pobre poble rural, escalant els musculosos contorns físics d’un gegantí Sant Sebastià travessat per fletxes, esculpit en marbre entre unes ruïnes del lloc. El jove, és clar, es diu Sebastián. En aquest nivell d’obvietat redundant (per no dir vergonyós) ens situa des del començament un film que es reclama insistentment poètic de manera hiperbòlica al llarg de tot el seu metratge. Travessat de principi a fi per una voluntat bigger than life imposada sempre des de fora amb una ampul·lositat formal desfermada, tot a La bola negra es vol intens i transcendent, monumental i desbordant, en el seu complicat teixit narratiu de tres temps diferents (1932, 1937 i 2017) que es fan ressò entre si amb la figura de Federico García Lorca com a pretext i bandera d’una reivindicació queer hiperexplícita.
Al servei d’aquesta causa (i aquest crític tem que per a la seva dissort), els despropòsits se succeeixen un rere l’altre. L’actuació d’una cupletista —magnífica i poderosa Penélope Cruz— s’envolta de soldats i dones transformistes davant d’un regiment militar franquista. Una historiadora anglosaxona —Glenn Close, en una aparició a mode d’evident reclam comercial— diu literalment, l’any 2017, que mai s’havia escrit abans a Espanya que Federico García Lorca era homosexual (sic), mentre promociona el seu llibre titulat, és clar, Federico, el poeta gay. Un grup de soldats franquistes es rebolquen completament nus en una platja i la llarga seqüència es converteix en una celebració despreocupada, alegre i eròtica de camaraderia gai, molt pròpia de la xenofòbia congènita de l’exèrcit sublevat. A la Granada de 1932, l’escenografia, el vestuari, els angles de càmera i les lents angulars converteixen el seu casino i els seus dirigents en una fantasia angoixant pròpia de Paolo Sorrentino. Els metalls emfàtics i ampul·losos de la banda sonora de Raül Refree no deixen de sonar durant gairebé tot el metratge, intentant injectar des de fora la grandiloqüència ingènua —quan no la vibració lírica— que els directors busquen amb esforç constant en tot moment.
Resulta veritablement difícil prendre’s de debò seriosament aquesta bastida barroera i alambinada de tres històries que es reflecteixen entre si: (..)
L’entramat teixit per aquestes tres històries es converteix ben aviat en una pel·lícula de tesi: la necessitat de viure amb autenticitat la pròpia vida i el desig sexual al marge d’imposicions morals, polítiques o socials. Una tesi que els cineastes s’entesten a il·lustrar, una vegada i una altra, mitjançant diàlegs extraordinàriament connotats i explicatius, quan no obertament sermonadors, com el que posen en boca del mateix Federico García Lorca al final del segment més impostat de tots (el que transcorre en blanc i negre, concebut per treure a la pantalla el poeta que ho inspira tot i els Sonetos del amor oscuro, que s’escolten en diversos moments del metratge). Aquesta decisió, l’última, es revela forçada i fins i tot poc convençuda, explicita de manera prosaica —i més aviat maldestra en la seva interpretació— la figura històrica de referència i dinamita qualsevol misteri possible. És una opció que, a més, abunda en la naturalesa mateixa d’un film carregat d’obvietats autoconnotatives, inflamat d’una ampul·lositat visual i sonora pretensiosa, filmat sense cap criteri discernible de planificació i travessat, de manera programàtica, per una reivindicació naïf de l’homosexualitat de Lorca: un descobriment del Mediterrazni [!] a què tants escarafalls no li escauen gens. (..)
Primerament, perdoneu-me per no ser un expert en Federico García Lorca. Tampoc no sé si els Javis ho són. No sé si Lorca estava especialment interessat en l’epicitat del dispositiu, en la melodramatització aparatosa del relat o en una estetització i embelliment constants de tot allò que es mostra. Imagino que no. La Bola Negra de Javier Ambrossi i Javier Calvo, sens dubte, sí.
(..) La idea d’Ambrossi i Calvo és articular una reivindicació queer dins la història espanyola, i el deure de la crítica hauria de ser analitzar l’operació cinematogràfica que duen a terme els cineastes madrilenys.
A través d’aquest triple relat, el film construeix una història plural i múltiple que permet desplegar diverses idees de manera força directa. El primer segment es configura com una sortida de l’armari. El segon adopta una mena de màgia de Romeu i Julieta, tot i que encotillada per massa clixés. Aquí on es representa l’amor homosexual. L’últim capítol funciona com una reivindicació d’aquesta memòria queer.
Tal com està filmada, la pel·lícula subjuga tots [els seus] motius únicament a l’eix temàtic. En la seva posada en escena hi ha la voluntat d’embellir tot allò que apareix en quadre. Com si fóssim el 1935 veient una pel·lícula de Leni Riefenstahl, l’enaltiment d’una bellesa canònica, gairebé gestàltica, sembla ser la norma de cada pla. En els seus millors moments pot recordar Sorrentino; en els més estetitzats, amb una banda sonora incessant, l’experiència té a veure simplement amb assistir a un culte de la masculinitat blanca —homosexual o no—. En altres paraules, la dissidència de què es fa ostentació en el pla temàtic, en la posada en forma —en el conjunt de la pel·lícula— esdevé una pantomima.
Però també hi ha grans problemes temàtics. El personatge de Glenn Close fa un petit cameo interpretant una experta en Lorca —també hi apareix Penélope Cruz en la millor escena de la pel·lícula— i presenta un llibre titulat ‘Lorca, el poeta gai’. Ella defensa que és impossible pensar l’obra del granadí sense tenir en compte la seva condició sexual. Això és indubtable. Ara bé, Ambrossi i Calvo són incapaços d’interpretar correctament aquest axioma. Que l’obra de Lorca s’hagi de llegir sent conscients de la seva homosexualitat no significa, en cap cas, que la seva homosexualitat sigui tota la seva obra. El plantejament de La Bola Negra, construïda evidentment com un homenatge al poeta, en centrar-se només en aquest aspecte, l’anul·la. Ni el seu art, ni la seva ideologia política, ni el seu republicanisme: només l’homosexualitat sembla tenir importància. I resulta que a Federico García Lorca no el van matar només per homosexual.
Per tant, els personatges de la pel·lícula, l’Espanya que retrata i la Història amb majúscules queden forçadament encartonats. Pensava durant la projecció en el cinema de Rainer Werner Fassbinder, potser el millor cineasta queer de la història. Els seus personatges LGTBIQ+ també s’obsessionaven amb el poder i havien d’enfrontar-se a les pulsions feixistes que portaven dins. Eren dolorosament imperfectes, i això els convertia en extraordinàriament humans. Ambrossi i Calvo, en canvi, els converteixen en instruments artificials al servei d’un propòsit concret, romantitzant-los descontroladament i transformant-los en màrtirs. Ahir hi havia crítics comentant que, per fi, a Espanya s’han atrevit a reivindicar el seu passat, present i futur queer. Els convido a mirar qui ha produït la pel·lícula.
Tot a La bola negra és èpic, grandiloqüent, desmesurat i presumptuós; hi imperen els capricis i els excessos. És l’imperi de l’impacte permanent, del pla virtuós, de la cita màrquetinera i de la picada d’ullet còmplice, del musical ampul·lós, de la reivindicació queer.
La dels Javis és una proposta amb molt de ganxo temàtic (la Guerra Civil Espanyola, la figura de Federico García Lorca i una obra que es considerava perduda) i visual (clarament estaven disposats a demostrar, a força d’exaltació del seu virtuosisme, que podien jugar a l’elit del cinema d’autor, i ho han aconseguit). [Van, amb autosatisfacció, d’] hereus directes de l’univers almodovarià i, de fet, els germans Pedro Almodóvar i Agustín Almodóvar són productors del film, i a La bola negra hi ha una cita directa i explícita al mestre.
(..) Soc admirador de diverses propostes dels Javis, com Veneno i La Mesías, però allò que en aquelles sèries funcionava dins d’una estructura episòdica aquí resulta, a estones, caòtic, desarticulat i capritxós. Els directors hi afegeixen capes, deixen elements de guió sense justificar ni resoldre i introdueixen i fan desaparèixer personatges perquè… perquè són els Javis. (..)
La bola negra és bulímica, reiterativa, descomunal, amb imatges que, analitzades com si fossin una pintura, poden resultar subjugants, però que en el conjunt acaben sent embafadores i fins i tot, a estones, força vulgars. La música omnipresent de Raül Refree aposta sempre per l’èpica; la pel·lícula no frena mai, no es concedeix cap respir i, així, és impossible compenetrar-se i empatitzar amb els personatges, simples arquetips concebuts per concretar accions definitives, com un tret al pit que és tot un acte d’amor.
Tinc la sensació que, davant de pel·lícules com La bola negra, celebrades immediatament com una obra mestra, hom queda no només en minoria sinó que és vist com algú insensible. Però, sense caure en un esnobisme calculat, no s’hauria de deixar arrossegar pel consens i cal mantenir-se fidel a la pròpia mirada sobre el cinema. Entenc que davant del show-off dels Javis —en el seu rabeig, narcisisme, magnetisme i esclats de creativitat i talent (que en tenen)— hi hagi una majoria de la crítica i del públic que se senti atreta per la proposta. Queda per veure si el jurat també comparteix aquest entusiasme que, al meu entendre, és desmesurat. D’aquí a poques hores se sabrà.
La bola negra parteix d’un problema. Es pren massa seriosament —d’una manera greu i solemne, com si fos la primera vegada que algú hagués de dir una veritat mai revelada— allò que té per explicar. I aquesta manca d’humor, de picardia i de joc pesa molt sobre una sèrie d’històries interconnectades entre si, els vincles de les quals es van teixint amb el pas dels minuts. En la seva ambició gairebé èpica, la pel·lícula espanyola sembla voler explicar la història de les secretes vides homosexuals en aquell país al llarg d’un segle. I aquesta pretensió acaba carregant una sèrie d’idees, personatges i situacions que podrien funcionar millor sense tant redoblament de tambors acompanyant-les al llarg de tota la seva (llarguíssima) travessia.
(..) La bola negra deixa en evidència que les seves idees cinematogràfiques encara són molt limitades, regurgitacions de mida XXL de qualsevol apunt poètic que el cinema gai va poder i saber fer al llarg de la seva història. Aquí hi ha molt poc de Rainer Werner Fassbinder, i encara menys de Pier Paolo Pasolini. En el millor dels casos hi ha bones intencions i una gran dosi de literatura del cor.
(..) Hi ha alguna cosa d’encisadora i, alhora, terriblement xarona en aquesta operació-manifest tripartida, sobrecarregada i hipertròfica.
A través del relat de tres èpoques diferents, el 1932, el 1937 i el 2017, Calvo i Ambrossi inicialment mantenen en secret el vincle «amagat» entre els personatges dels períodes respectius (..), i un cop desvelat l’enigma –hi té a veure, evidentment, la novel·la inacabada del poeta…–, es continua avançant per acumulació.
Una de les tres línies, la de Carlos (que després resulta ser la de la novel·la), se’n va per la tangent cap a un final si més no delirant; les altres dues s’entrellacen d’una manera força coherent, però, així i tot, calen dues hores i trenta-cinc minuts per arribar al desenllaç, fins i tot tenint en compte les aparicions de Penélope Cruz (una cantant de cabaret sensualíssima que actua per aixecar la moral dels soldats) i Glenn Close (utilitzada en el fragment del 2017 com una gran experta en l’obra de Lorca, un personatge que sembla sortit d’El codi Da Vinci…).
Moral de la història: les intencions són nobles –reflexionar sobre el fil invisible que uneix l’art i les persones fins i tot a dècades de distància, però sobretot sobre la repressió constant que han patit les minories de gènere–; el resultat és discutible, tenint en compte que sovint les grans ambicions sense control acaben descarrilant. (..)
(..) Javier Ambrossi i Javier Calvo han concebut una pel·lícula que, fent-hi present la Guerra Civil Espanyola i les seves empremtes, es presenta com una contribució a la “memòria històrica”, però encara més com una vindicació de la diferència sexual recordant-hi la persecució homòfoba. Després de cridar l’atenció amb La llamada i de ser celebrats amb la sèrie televisiva La Mesías, fan un ambiciós salt cap a un altre lloc i tot apunta que cap endavant, propulsats per la clamorosa ovació rebuda a Canes després de la projecció de La bola negra a l’Auditori Lumière. Concursant en la secció oficial, no seria estrany que, amb la seva vocació d’emocionar, figurés en el palmarès, que s’anunciarà avui en la clausura del festival. Tanmateix, el film resulta força qüestionable.
El cas és que La bola negra dels Javis va alternant tres elements narratius: (..). Amb ells es construeix un trencaclosques fins que aquest es completa encaixant, excessivament, totes les peces. Això perquè, volent-se exhibir sempre una potència visual que acosta el film a la grandiloqüència, tot hi queda massa explicat, massa subratllat, fins perdre’s tot misteri: és així que, malgrat que aquest detall ja hagi sigut revelat, aquesta cronista ha dubtat d’explicar que, com si no n’hi hagués prou amb fer-lo sentir com el fantasma que ho inspira tot, Lorca finalment apareix encarnat, a més, d’una manera que voreja el ridícul.
Hi ha moltes més coses a qüestionar en la pel·lícula dels Javis, com ara les repetides escenes en què els soldats franquistes semblen una comunitat gai en una platja de Santander o que, el 2017, una hispanista nord-americana interpretada per Glenn Close afirmi que, per una mena de pudor, pràcticament no s’ha parlat a l’Estat espanyol de l’homosexualitat de García Lorca.(..)
“Aquesta terra té massa històries d’amor enterrades als seus camps”, diu el poeta espanyol Federico García Lorca en una breu aparició dramatitzada cap al final de La bola negra —una pel·lícula que, per altra banda, es conforma a canalitzar-ne l’esperit mentre desenterra les vides interiors reprimides d’homes gais al llarg de diverses generacions. El segon llargmetratge del duet espanyol format per Javier Calvo i Javier Ambrossi —tot un imperi de l’entreteniment queer a quatre mans al seu país— és, per damunt de tot, ambiciós, ja que fusiona elements reals i imaginaris de l’univers de Lorca per connectar les vides de tres homes, desorientats de diverses maneres, els anys 1932, 1937 i 2017, respectivament. És que si La bola negra aconsegueix en algun moment una nota poètica digna de la seva musa històrica, més sovint es presenta com un melodrama inflat i ampul·lós, amb els seus temes subratllats a través d’unes línies narratives que s’entrecreuen de manera massa esquemàtica.
Com una mena de proposta inesperada de la competició d’enguany de Canes —pocs haurien imaginat que els Javis hi arribarien després del seu debut el 2017, la comèdia musical esbojarrada La llamada—, La bola negra presenta un enfocament formal florit i un emocionalisme a cor obert que li farà guanyar adeptes tant a casa com a l’estranger, dins i fora del circuit de cinema d’autor LGBT. Però també és una experiència una mica feixuga: gairebé 160 minuts és molt de temps per passar immers en l’estil bruscament simfònic dels cineastes, acompanyant uns personatges que, per ben travades que estiguin les seves trajectòries al llarg del temps, es mantenen força plans durant tota la pel·lícula, interpretats amb una sinceritat solvent però sense gaire profunditat per un repartiment atractiu.
(..) La bola negra mostra un compromís ferm a l’hora de trobar i construir un fil de connexió entre generacions d’homes gais espanyols les històries dels quals, ja sigui per culpa dels prejudicis sistèmics, la negació o el pas del temps i la memòria, no sempre han arribat als seus successors. Però en aquest aspecte pot resultar una mica matussera i fins i tot melodramàtica: un cameo de Glenn Close com a estudiosa nord-americana de Lorca que considera que la seva feina és «venjar» el suïcidi adolescent del seu germà gai constitueix una celebració tan poc subtil del paper dels aliats que gairebé sembla un anunci de conscienciació. (Penélope Cruz, com a artista de revista de guerra embolcallada amb una boa de plomes, té l’oportunitat de donar suport als nois d’una manera força més divertida.) I mentre persegueix una sensació catàrtica de tancament compartit per a aquestes línies temporals entrellaçades, la manera com la pel·lícula canalitza el llenguatge i l’imaginari de Lorca de vegades va més enllà del lirisme i entra en el terreny del kitsch. (..)
Tanmateix, aquí hi ha prou ofici cinematogràfic, segur i vigorós, per despertar el nostre interès per saber cap a on aniran els Javis a partir d’ara. En particular, una seqüència inicial espectacular que segueix el desplaçament de Sebastián del seu poble i la seva posterior estratègia de supervivència es desenvolupa com una successió vertiginosa de catàstrofes, amb puntuals i melancòliques pinzellades d’humor, conduint el protagonista a través del fragor del foc militar, runes d’aspecte postapocalíptic i, finalment, fins a l’aigua. La seqüència manté el seu caràcter immersiu gràcies a la fotografia atlètica de Gris Jordana —que passa al blanc i negre quan la perspectiva històrica ho requereix—, al muntatge igualment llampant d’Alberto Gutiérrez i a la banda sonora impetuosa i desbordant de Raül Refree. La bola negra no arriba ni marxa precisament en silenci, i en gran part aquest és el seu propòsit: si a la pel·lícula li manca subtilesa i serenitat, també hi ha alguna cosa profundament commovedora en el seu maximalisme narratiu i estilístic, que ret homenatge a tants avantpassats queer que mai no van poder viure obertament.
(..) Javier Calvo i Javier Ambrossi emeten un insuflat cant a la por, al desconsol, al dolor i l’homofòbia, però, sobretot, a la mort (que pot integrar tots aquests anteriors requisits). Un rèquiem brutalment irregular, que m’ha emocionat a estones i que m’ha traït en d’altres; una muntanya russa conceptual; truita calòrica, barrocament sobrecarregada i pretensiosament erràtica.(..) Exercici ucrònic i profundament fetitxista, La bola negra serveix de manifest queer, de testament republicanament gai i, en un final lapidari, de recordatori que els temps foscos tornen a constrènyer i a exigir que corrin rius de sang. El feixisme demana un reajustament carnisser, una revenja. Ens força a retre comptes. Fins aquí, tot relativament en ordre.
Però el film es rendeix aviat a l’excés i als plaers del fetitxisme per acabar subordinat desastrosament al servei d’una estilística impositiva. És un exercici inconnex, que funciona meravellosament en blocs, però no com un corpus homogeni. És a dir, La bola negra es lubrica amb retaules preciosistes, com objectes de museu penjats amb molts metres de separació l’un de l’altre. La sincronització de tot l’equip és espectacular i, per separat, tot funciona esplèndidament. El problema és que, en la seva pròpia fragmentació, s’autocanibalitza per acabar esdevenint una massa uniforme que fa bola (hehe). Falta fil entre escenes, falta voluntat narrativa (recordem que això és cinema, no un clip pensat per al reel). Conté números musicals enriquits en urani (especial menció al cabaret de Penélope Cruz i l’arqueologia de la història de Carlos González). Igualment, s’impulsa com una estrella emergent un Guitarricadelafuente trompetista que sí, que mereix tots els mèrits del món. No em trec «La nieve» del cap. Però la pompositat fa, de l’arquitectura fílmica, una construcció babilònica, una pasta difícil de digerir. Tret de l’aparició de Lorca, que no he pogut evitar veure com un esquetx de José Mota, el metratge et colpeja i commociona. T’aborda i et sobrepassa. Potser massa. (..)
Em pregunto si el revestiment és per tapar les costures o si és al revés: que l’embolcall és el culpable de les fissures. S’ha parlat repetidament de la influència òbvia d’Almodóvar, però aquí veiem uns creadors especialment interessats en l’exploració de Berlanga i l’arquetip d’una Espanya provinciana, atàvicament guerracivilista, identitàriament trencada, tan surrealista com llastimosament tragicòmica. (..)
La bola negra desplega un dispositiu trampós articulat amb floritures i engalonat d’imatges potents, moltes de les quals es perden en la foscor de la seva pròpia buidor. Una pel·lícula farcida de poètica i bona cal·ligrafia, però superficial i excessiva, mancada alhora d’una estructura que subjecti l’esquelet i d’una prosa que musiqui la seva coreografia. Sap greu, perquè això va justament en contra d’un dels pilars declaratius del duo de realitzadors, que manifesten que volien fer un film èpic però des d’una altra perspectiva. Per una banda, ho han aconseguit. Per l’altra, han caigut en els vicis justament originals i atribuïts a la gran maquinària industrial de la qual diuen fugir: l’efectisme ianqui, la resolutivitat fàcil i la congratulació d’un espectador més activista que cinèfil. (..) La bola negra és un d’aquells fenòmens que ha d’existir per repartir la paraula progressista i el dogma de la tolerància. Com a gran espectacle, irreprotxable; com a pel·lícula, més discutible. Parlem-ne.
(..) La bola negra de Javier Calvo i Javier Ambrossi és una història de relats que es van desvelant i entrellaçant a mesura que els misteris es van resolent. Una pel·lícula que en són tres pel·lícules en una: un drama de coming-of-age, un drama bèl·lic i un thriller dramàtic. Un entramat que, tot i ser intel·ligent en la forma i la narració, es torna una mica feixuc i monòton abans que cadascuna de les línies temporals arribi a la seva resolució. (..)
Calvo i Ambrossi fan amb La bola negra una grandíssima exhibició del seu talent com a creadors. Talent en l’àmbit narratiu, talent en l’originalitat, talent en l’aspecte visual i talent en la direcció. Una pel·lícula que traspua maduresa i s’adhereix a les emocions, amb un repartiment a l’altura del que exigeix el film. Guitarricadelafuente, Carlos González i Milo Quifes encapçalen els tres relats amb sensibilitat i pes. També hi trobem una breu però immensa Lola Dueñas i una monumental Penélope Cruz com a vedet i cupletista. La bola negra no seria tot el que és si no comptés amb l’habilitat del seu repartiment per elevar allò que ja han alçat Calvo i Ambrossi en crear-la.
La bola negra, tot i ser brillant, és un viatge que cal escalar, una proposta que costa d’encarrilar, però que, un cop se n’agafa el ritme, es converteix en una apassionant senda de descobriments. Calvo i Ambrossi, a la recerca de la bellesa en les seves imatges, s’embafen amb els elements musicals i visuals. La seva proposta és molt bella, però de vegades es passa d’emfàtica.
En la seva recta final, La bola negra es recrea massa en ella mateixa. Tant, que no sap com acabar, i això passa factura. Si aquesta pel·lícula no és rodona, és perquè no ha sabut sacrificar algunes de les seves parts per agilitzar el desenllaç. (..)
(..) el segon llargmetratge de Javier Ambrossi i Javier Calvo basteix ponts entre generacions d’homes gais espanyols els relats i identitats dels quals han sigut suprimits a causa dels prejudicis sistèmics, la negació o el deteriorament de la memòria.
(..) La pel·lícula avança permanentment centrada en la seva agenda temàtica i en el seu dispositiu narratiu, i a estones deixa en evidència les costures tant d’una cosa com de l’altra. No amaga les seves pretensions, sinó que les exhibeix, i inevitablement els seus èxits no arriben a estar a l’altura ni de les seves mastodòntiques ambicions ni, per descomptat, de les expectatives creades al seu voltant a hores d’ara. Mentrestant, mira de funcionar a tres nivells: com una successió d’escenes memorables, com tres històries amb entitat pròpia i distintiva i com un tot cohesionat i significatiu compost de tot l’anterior.
El cert, en qualsevol cas, és que durant la primera part del seu metratge dona mostres d’acontentar-se de ser poc més que un assortiment d’imatges llestes per ser emmarcades i penjades en una paret, i s’arrisca a convertir-se en l’equivalent cinematogràfic d’un moble rutilant al qual li falten peces i que, per tant, podria desmuntar-se en qualsevol moment. Però gradualment, apel·lant a la paciència dels espectadors i manejant expertament el ritme, va connectant entre si tots els elements del relat i guanyant-se el dret a estar instal·lada en el maximalisme narratiu, estilístic i emocional per finalment oferir la imatge completa d’una epopeia que uneix elements de drama bèl·lic, de musical, de misteri literari i d’idil·li sumptuós, i que resulta tan excessiva com imponent i aclaparadora.
Un film riu que entrecreua històries (amb una sorpresa final de la qual no farem spoiler) per parlar de la condició d’homosexual. El recurs narratiu al que recorren són les accions paral·leles que permet comparar trames però que, sobretot al principi, es fa difícil de seguir. Aquesta tècnica és la mateixa que els Javis van fer servir a Veneno on es comparava la realitat trans* a l’Espanya dels anys 90, un panorama desolador que convertia la Veneno en una comparsa de fira, amb la vida de la jove periodista trans que, vint anys després, és totalment acceptada per la seva família.
Els Javis, repliquen aquesta idea en presentar tres històries alternades (una mica confusament en algun segment del film) per explicar com ha canviat la percepció de l’homosexualitat a l’estat espanyol (reflex dels canvis en el món en general). I tot i que les tres parts són interessants, l’objectiu de la barreja és aconseguir un clímax emocional més enllà de la pura informació, apel·lar als sentiments de l’espectador. Al film estan totalment barrejades en un interessant treball de muntatge que, no negaré, necessitaria una mica de tisores en el metratge pel tal de reduir la durada i l’acumulació de fets.
(..) La ploma dels Javis, la d’escriure guions, no és precisament subtil. Els directors no volen que se’ns escapi cap de les imatges o metàfores del film pecant d’un excès de subratllat narratiu. Per posar un exemple de la redundància d’alguns segments de La bola negra nomès esmentarem la primera escena (digna d’Underground de Kusturica) on el personatge del soldat Sebastià, que després descobrim que és homosexual, escala l’escultura de Sant Sebastià (recordem que és el patró dels gais) enderrocada pel bombardeig italià. Un dels cartells del film també fa servir aquesta imatge i pinta al personatge de rosa. Brillant, sí. Redundant, també. Aquest subratllat, més vinculat a una falta d’autocontenció de directors principiants, no eclipsa altres valors del film com el tractament dels cossos i bellesa masculina.
L’homoerotisme i l’hedonisme són presents a diversos moments de La bola negra amb la presència dels mariners o les escapades dels soldats nacionals a la platja, els focs artificials. Són imatges belles que la pel·lícula, en alguna ocasió sobreexplota. Aquest mirada també està present a cada plà que els Javis dediquen a Miguel Bernadeau, actor molt justet a nivell interpretatiu (fet que lastra el film en les seves aparicions) però que va camí de convertir en el nou sex symbol de moda
El millor: El missatge contra l’homofòbia. El pitjor: L’encantament dels Javis amb el seu producte que els ha impedit retallar una mica el metratge.
(..) Els Javis han dit que la seva intenció era la d’omplir la manca de referents LGTBIQ+ espanyols i alhora vindicar l’homosexualitat de Lorca que consideren que s’ha amagat i s’ha silenciat premeditadament, titllant aquest tracte d’homòfob. La singularitat gai de la pel·lícula també rau en el fet que els tres protagonistes principals que condueixen els tres trams històrics són gais. Aquesta pel·lícula té moments cinematogràfics espectaculars com la seqüència de l’oci dels soldats per les platges del Cantàbric que desprenen tota una celebració dels cossos i la camaraderia, amb una delectació evident.
Però l’estructura tripartida està forçada perquè totes les peces encaixin en un episodi contemporani, de llarg el més fluix i dispers (..). En conjunt, malgrat encerts i troballes indiscutibles, La bola negra no passa de ser un relat convencional.
Si, com diu la cupletista encarnada admirablement per Penélope Cruz, el transvestisme és la fantasia de la possibilitat, La bola negra és la pel·lícula transvestida perfecta, perquè sempre s’imagina a si mateixa amb una altra disfressa, amb un altre to, des d’un altre gènere. És, en certa manera, com el basar de les sorpreses on tot hi cap. Fins i tot ens costaria trobar un sol eix vertebrador per a un arbre tan frondós –Lorca? La seva obra inacabada? La seva condició homosexual?–, però és mèrit dels Javis barrejar els seus tres temps narratius (1932, 1937, 2017) amb gran fluïdesa. Es nota que han estudiat de prop Las horas, novel·la i pel·lícula també organitzades en tres períodes diferents, al voltant d’una escriptora queer (Virginia Woolf) i d’una de les seves obres més emblemàtiques (La señora Dalloway).
Aquesta fluïdesa, acompanyada d’una ambició desmesurada, fan de La bola negra una pel·lícula generosa, que fa de l’excés i el desbordament la seva raó de ser. Aquest és també el seu principal defecte: les possibilitats s’amunteguen, se superposen, i no sempre saben què dir-se, perquè criden els seus missatges com si l’espectador no fos capaç de sentir tantes veus alhora. Els tres temps saben ressonar entre si, encara que no sense les seves arrítmies: és tota una gosadia completar el text de La bola negra, fins i tot quan les seves derives oníriques perden peu en la neu, però la força real de la pel·lícula és en la història d’amor entre un republicà, amant de Lorca, que es recupera de les seves ferides (físiques i sentimentals) i el soldat franquista que en té cura (excel·lent tàndem el de Miguel Bernardeau i Guitarricadelafuente), i en la recerca de les arrels d’un dramaturg en crisi (excel·lent Carlos González), en conflicte permanent amb una mare d’odis inflamats (terrorífica Lola Dueñas).
Parlàvem de veus superposades: hi ha el melodrama i el musical, la tragèdia amorosa i la revisió històrica, la fantasia bèl·lica i la reivindicació política d’un poeta sepultat per la seva mirada subversiva sobre el món, i, per damunt de tot, el film-manifest, que insisteix a subratllar el seu missatge queer sense «queeritzar» les seves formes, que resulten d’un academicisme èpic. Els excessos dels Javis –molt millor canalitzats en la seva excel·lent sèrie La Mesías– necessiten prendre’s menys seriosament a si mateixos. En allò queer sempre hi ha una ironia, un sentit de l’humor, que una pel·lícula tan greu com La bola negra no acaba de saber gestionar, sobretot en el seu discutible tram final. L’aparició innecessària de la figura de Lorca, la tendència a les frases lapidàries («El cor d’un marieta és un oceà ple de secrets»), les tesis verbalitzades des d’allò líric i allò prosaic, el muntatge paral·lel com a sempiterna incapacitat per a la síntesi, la resistència a abandonar un relat que fa minuts que ja està més que acabat… A La bola negra hi ha, en efecte, tantes possibilitats que no hi ha espai per imaginar-ne cap altra, asfixiada com està sota el tsunami que aixeca la prosa poètica dels Javis.
El millor: La seva ambició narrativa, la fluïdesa amb què dialoguen els tres nivells temporals i el treball amb els actors. El pitjor: El seu didactisme, una certa manca de capacitat de síntesi i un final que no arriba mai.
(..) La bola negra és de llarg l’obra més ambiciosa dels Javis i és un al·legat contundent de reivindicació de la memòria històrica, la diversitat sexual i contra els totalitarismes. Un film que, més enllà del seu caràcter de drama històric ambientat essencialment durant la Guerra Civil, té fortes ressonàncies i connexions amb el present, amb un biaix ideològic que és pedra angular del projecte. (..)
La bola negra és una pel·lícula de gran ambició, pel seu alt pressupost, per la seva durada -gairebé tres hores- i per la voluntat d’abarcar moltes temàtiques, fer-ho amb un inequívoc missatge reivindicatiu i traslladar-ho també al present. El guió va basculant hàbilment entre aquests tres moments històrics, tot i que quan se sent més ple de veritat és en el fragment central, l’ambientat el 1937. Des de la magnífica escena inicial, els Javis demostren un perfete equlibiri entre la vessant més èpica de la història i la més intimista. I tenen la capacitat de crear escenes esplèndides, com una en la que apareix Penélopez Cruz fent de cantant de cuplé o una altra, més al·legòrica, amb la neu com a protagonista. A La bola negra hi ha moments de gran cinema, hi ha talent a dojo i capacitat per traspassar les emocions i commoure. Possiblement el que fa que no sigui una pel·lícula rodona és el seu terç final, en el que els Javis es deixen portar per un excés de grandiloqüència i pompositat que la pel·lícula no necessita. Als moments més poètics i sentits que acompanyen els textos del poeta no els cal la retòrica pretensiosa del tram final que entela lleugerament el resultat i fa que no sigui la gran pel·lícula que podria haver estat.
(..) Però quines idees, si els versos del poeta granadí –com reconeix amb una picada d’ullet la mateixa pel·lícula– «no s’entenen». La lluna, la neu, un nen, les maleïdes boles negres. Aleshores, proposen els Javis, imitem l’allau sensorial de la poesia lorquiana, deixem-nos arrossegar. Maximalistes, per això construiran una epopeia aclaparadora de dues hores i mitja, hipercalòrica com una escudella on hi cap des de la delicadesa íntima d’un amor incipient fins a la veuarra mítica de l’oracle de la muntanya. La bola negra és, vol ser i romandre, una fàbrica d’imatgeria a tot gas.
El relat s’articula al voltant de tres temps. En el seu nucli, al qual remet ocasionalment, hi ha l’adaptació de les quatre pàgines que es van descobrir de la novel·la inacabada escrita per Lorca, just abans de morir assassinat a mans del bàndol franquista. Ambientades en els instants previs a la Sanjurjada de 1932, recreen el dilema que afronta Carlos (Milo Qüifes, un actor que té encís), hereu d’una família de bé, amb Natalia de Molina i Antonio de la Torre com a exemples de rectitud. El jove ha de decidir si continua –o no– dins l’armari per assegurar-se l’ingrés en un prestigiós Casino, en una votació amb boles blanques (sí) i negres (no). L’assassinat lent de l’esperança i una al·legoria que dona títol a l’obra, La bola negra (..) D’estómac remugant, enrarida com les entranyes de La Mesías, la història de Carlos bull en colors expressionistes, composicions de farsa i lents wellesianes, que Gris Jordana captura amb urpa postalmodovariana.
(..) vuitanta-cinc anys més tard, Alberto, un folklorista espanyol (Carlos González, el Bob Pop de *Maricón perdido*), es distreu comprant discos de música grega, fins que rep una trucada sobre la mort del seu avi matern –de la història del qual, li retreuen, mai no s’ha interessat– i una misteriosa herència. El present s’explica sense posar gaires pegues a la fórmula del «parent que torna al poble», que potser és l’única similitud de La bola negra amb parentes de nissaga més clàssica, com El mestre que va prometre el mar.
(..) el temps a La bola negra no funciona de manera lineal, no per virtut del muntatge d’Alberto Gutiérrez (Paquita Salas), que enllaça les sotragades d’un cos ple de cadàvers amb les d’un coit sense desig. 8..)
Entre totes dues línies temporals, i aquí és on batega el cor d’aquesta pel·lícula-organisme, s’explica la història d’amor entre un «soldadet espanyol» –canta el pasdoble militar de Jacinto Guerrero–, un hom qualsevol atrapat a les files franquistes, i l’heroi roig a qui està obligat a fer de sentinella. Guitarricadelafuente, sostenint i calibrant la sensibilitat tremolosa d’un Josh O’Connor, és Sebastián, mentre que Miguel Bernardeau encarna Rafael Rodríguez Rapún, personatge real i el més semblant a un objecte de desig en aquesta pel·lícula profundament tenyida de mort.
Aquest Pacient anglès ambientat el 1939 és, pel que fa al to, el risc més gran dels Javis: d’una banda, conté escenes i rèpliques d’una intensitat fulletonesca de mitja tarda. De vegades, però, algú deixarà anar entre paraules buides alguna idea bellíssima de Lorca («no vull dormir, vull viure») (..).
La història d’amor entre Rafael i Sebastián, màrtirs, s’explica posant l’accent en el tacte –la llum que toca el cos, les mans que es freguen, el borrissol del pit de Bernardeau com una invitació–, hereu del món untuós, per petit i transcendent, de Víctor Erice. Alhora, perforen la intimitat escenes d’una corporalitat grotesca, com el bany nocturn dels soldats joves (molt Claire Denis), que acaba amb el descobriment d’un cadàver entre les aigües poc profundes, un pes mort que es sacseja enlaire, com si fos un més de la tropa. El 1939 també s’explica com un vodevil, un parèntesi opiaci (encara que no cec davant els abusos a les vedettes) en temps de mort i ‘sexilio’. Resulta impossible no recordar Las cosas del querer, de Chávarri, davant l’espectacle formidable amb què es corona una Penélope Cruz faraònica.
Oblido bona part de l’allau de referències d’aquesta obra magna i interseccional, una torrentada que no té por de caure en l’emoció evident i que s’allarga intentant cauteritzar les seves trames amb la màxima claredat possible. No menys feixuc ni didàctic, fregant el melindreig, el seu tercer acte, allargassat, també es pot interpretar com un gest de coherència amb els comptes del passat que la pel·lícula obliga els seus personatges a saldar en el present.
Tanmateix, el moment de més inspiració i emotivitat de tot el film s’obre com una pregunta oberta, en forma d’un contraplà mai no respost: una pregunta oberta sobre qui va acabar amb la vida de Rafael. La decisió conscient de no assenyalar el botxí obre una esquerda en la imatge del fratricida cinc de maig, alhora que desafia les retòriques gastades sobre la reconciliació impossible de les «dues Espanyes» (..)
Si els Javis citen Titanic com una de les seves principals influències, La bola negra es presenta com un transatlàntic dissenyat per travessar oceans i acollir un màxim de passatgers sense que els seus salons, presidits per al·legòrics tableaux mourants il·luminats per Gris Jordana, perdin ni un bri de la seva majestuositat. I així, rumb als Oscars, ja en plural, navega la renovada «marca Espanya» –el relleu d’Almodóvar–, un monument queer que homoerotitza la nostra Guerra Civil per reivindicar tots aquells amors enterrats pels senyors de la guerra.
Les tres històries que conformen la pel·lícula (..) estan molt hàbilment entrellaçades, de manera que ningú no es perdi pel camí, i les imatges simbòliques de l’Espanya ferida, transitades per cadàvers exquisits i mariners lascivament a la manera d’un Genet, mai no deixen de resultar seductores, i culminen amb una seqüència nevada abstracta, sens dubte el millor de la pel·lícula juntament amb una Penélope Cruz instantàniament icònica. Aquesta perruca és el moment més desvergonyit d’una superproducció que també flirteja orgullosament amb el melodrama camp, on es pot trobar a faltar l’energia empàtica i refrescant que va suposar l’aparició dels Javis en el panorama patri. Però aquesta és una pel·lícula sobre la mort, o les morts, o els crims de guerra, i no pot escapar d’una certa solemnitat operística lligada a la consciència de la seva importància històrica, no perquè denunciï res inaudit, sinó perquè ho fa a través d’una mirada diferent.
Se li pot retreure que, en aquest afany d’arribar a tothom, i això vol dir a tots els països i a totes les edats, ho expliqui massa, com quan González dona les gràcies a una Glenn Close a tall d’Ian Gibson per haver hagut de venir de fora a revelar-nos la sexualitat del poeta, quan és un tema que forma part de la conversa des dels anys vuitanta. Tot i que la pel·lícula no es fa llarga, potser peca d’una certa dilatació temporal –llevat de La llamada, els Javis s’han dedicat a les sèries–, tot i que aquí també hi ha una hibridació interessant que, es miri com es miri, esclata a la pantalla amb imatges que no poden deixar indiferent. Ni aquí, ni a l’Acadèmia de Hollywood.
L’habilitat i la seguretat dels Javis per trenar totes tres històries és extraordinària. Aconsegueixen amb recursos de tota mena que el film vagi descobrint quin és el lligam entre elles.
A més, cada trama està narrada d’una manera diferent per adaptar-se al relat i cada escena és un prodigi de preparació estètica, musical i interpretativa que fa que el conjunt brilli encara més.
Els Javis han volgut superar la seva inspiració almodovariana, amb alguna excepció a la trama més actual, i han creat una pel·lícula amb una ambició desbordant, polièdrica, captivadora, extremadament queer i, finalment, commovedora fins a dir prou. La pel·lícula de l’any.
La bola negra té alè, estil, entrecreua les èpoques (1932, 1937, 2017) i els destins. Els autors tenen prou audàcia per rellegir tot un segle a la llum de les violències exercides contra els gais, des dels inicis de la dictadura militar fins al seu oblit, remuntant-se especialment fins a la figura mítica i radiant del poeta Federico García Lorca, assassinat per membres de la Falange el 1936. Mostren l’homofòbia rampant de l’Espanya patriarcal de fa gairebé cent anys, brou de cultiu del franquisme incipient —i presó per a les dones. Fan bufar un erotisme ardent, fantasmàtic (evidentment prohibit), als hospitals militars. S’atreveixen a donar al jove gai més contemporani del relat un físic gens normatiu —però el seu sobrepès, precisament, no li suposa cap problema, i això és el que és bonic.
(..) L’únic dubte que planteja aquest film-riu, barroc i exuberant, té a veure amb el seu excés visual, especialment quan la novel·la inacabada de García Lorca, La bola negra, es porta a la pantalla —cada vegada més onírica. Una direcció artística menys grandiloqüent i un muntatge menys frenètic no li haurien fet cap mal. Perquè les escenes més intimistes, les que s’acosten més als rostres i als cossos, són també les més belles, en aquest manifest d’una generació decidida a obrir de bat a bat els armaris de la Història.
(..) La bola negra entrellaça les seves tres narratives amb un ímpetu operístic molt allunyat de la poderosa austeritat de Bodas de sangre (1981), el musical flamenc de Carlos Saura inspirat en Lorca. Los Javis intensifiquen l’extravagància dramàtica a través d’un imaginari expressionista i desbordant, des d’una primera escena en què Sebastián fuig per posar-se fora de perill enfilant-se a una estàtua derruïda de sant Sebastià en una església bombardejada, fins a una escena homoeròtica a la vora del mar, amb soldats feixistes descansant nus a la platja, i un paisatge nevat oníric, climàtic i inesperat. Els mariners que veiem prenent el sol durant l’hora daurada de Granada podrien haver sortit perfectament de Querelle (1982), de Fassbinder, o d’un anunci de Jean-Paul Gaultier —els directors han explicat que, de fet, es van inspirar en els dibuixos de Lorca. Però les virtuts de La bola negra tenen menys a veure amb una representació realista de la història que amb l’excés emocional del melodrama clàssic per homenatjar el passat i les seves víctimes. Tant se val si les dates de la història familiar no acaben de quadrar en el segment contemporani de la pel·lícula, i tant se val si l’audàcia dels directors a l’hora d’imaginar com hauria acabat Lorca la seva obra fa aixecar alguna cella.
La pel·lícula és més potent quan Los Javis es deixen anar i abracen plenament la seva història, fent giravoltar Lorca, la Guerra Civil i diverses al·lusions cinematogràfiques, tant si és en un bar dels anys trenta embriagat de flamenc com si és donant a Penélope Cruz l’escenari com a artista de cabaret per a les tropes nacionals. Cruz, una presència exuberant que roba l’escena, evoca el seu personatge a la pel·lícula de Fernando Trueba La niña de tus ojos (1998) i el seu paper destacat en el llegat de Pedro Almodóvar d’imaginació i celebració queer. Tampoc sembla casualitat el càsting d’una altra habitual d’Almodóvar, Lola Dueñas, en el paper de la mare d’Alberto, una dona ferida i de temperament voluble.
Com a cineastes queer, Los Javis no han amagat mai el relleu generacional que els vincula amb Almodóvar, un dels productors d’aquesta pel·lícula. El duet ja és una figura destacada dels mitjans a Espanya gràcies a diverses sèries de televisió d’èxit, especialment La Mesías i Veneno, així com al seu primer llargmetratge, la comèdia musical La llamada (2017). Amb la seva exuberant reinterpretació de la història nacional del segle XX, La bola negra podria convertir Calvo i Ambrossi de figures conegudes arreu d’Espanya en autors cinematogràfics amb projecció internacional.
La pel·lícula de Javier Ambrossi i Javier Calvo entrellaça tres línies temporals per explorar com el desig sobreviu als intents de la història d’esborrar-lo.
(..) El tàndem de directors Javier Ambrossi i Javier Calvo signa una obra expansiva i emocionalment ambiciosa que intenta tendir ponts entre la identitat personal, el trauma històric i els silencis heretats al llarg de gairebé un segle d’història espanyola. (..) La bola negra acaba resultant gratificant i sovint commovedora, tot i que de vegades li pesa l’escala de les seves pròpies ambicions.
Ambientada en tres línies temporals (l’Espanya republicana del 1932, la Guerra Civil del 1937 i l’Espanya contemporània del 2017), la pel·lícula segueix una constel·lació de vides interconnectades els ecos emocionals i polítics de les quals es van desvelant gradualment. En lloc de recolzar-se en una cronologia lineal, els Javis abracen la fragmentació i retarden la revelació, construint un trencaclosques narratiu que guanya força emocional de manera sostinguda fins que un gir final recontextualitza bona part del que s’ha vist anteriorment.
El principal encert del guió rau precisament en l’elegància amb què es resolen aquests salts temporals. El muntatge es converteix en un dels principals actius de la pel·lícula: les transicions entre èpoques són clares, fluides i sempre inventives, cosa que permet al públic transitar per registres emocionals canviants sense perdre el pols. El que podria haver esdevingut un exercici excessivament enrevessat es desplega, en canvi, amb una sorprenent fluïdesa.
Pel que fa a l’aspecte visual, La bola negra opta per una paleta lluminosa. Els colors vius dominen tant els passatges contemporanis com els d’època, i els directors resisteixen la temptació de representar el patiment històric exclusivament mitjançant tons apagats. Només un breu segment adopta la fotografia en blanc i negre, destacant com una interrupció visual que posa l’accent en la memòria i l’absència més que no pas en la nostàlgia.
La banda sonora de Raül Refree resulta al principi gairebé aclaparadora, marcant els subratllats emocionals amb una insistència poc habitual. Tanmateix, a mesura que avança el metratge, la música es revela més afinada del que semblava d’entrada, i esdevé cada cop més sensible a l’atmosfera de cada escena, ajudant a guiar la transició progressiva del melodrama cap a alguna cosa més poètica i contemplativa.
En l’apartat interpretatiu, tot el repartiment manté un nivell elevat. Guitarricadelafuente dota Sebastián (un soldat en la línia del 1937) d’una convincent combinació de contenció i vulnerabilitat, retratant un home dividit entre el deure i el dolorós descobriment de la seva pròpia identitat. L’Alberto de Carlos González (un investigador en la línia del 2017) es converteix en l’àncora emocional del fil contemporani: decidit, contingut i valent mentre destapa veritats incòmodes sobre la seva família i afronta una relació cada cop més difícil amb la seva mare, que Lola Dueñas interpreta amb la seva complexitat habitual. Per la seva banda, el Rafael de Miguel Bernardeau (presoner de Sebastián) aporta a la pel·lícula tendresa i convicció, encarnant algú que continua creient en l’amor malgrat tot el que la història li posa al davant. Finalment, el Carlos de Milo Qüifes està dotat de la dosi justa de por i sensibilitat.
Si bé Penélope Cruz no deixa una impressió memorable en el seu escàs temps en pantalla, Glenn Close s’apodera de les seves escenes com a professora de Literatura Espanyola, aportant espurnes de calidesa i una ironia continguda.
Si hi ha un problema recurrent, és la durada. Amb 157 minuts, La bola negra de vegades s’allarga més del compte. Algunes seqüències resulten més il·lustratives que dramàticament necessàries i s’haurien pogut ajustar sense sacrificar profunditat temàtica. La manca de refinament no és en les idees de la pel·lícula, sinó en la seva voluntat d’aturar-se massa.
Amb tot, la ressonància emocional i política de l’obra és difícil de menystenir. Sense caure en el didactisme, els Javis suggereixen que els drets i les llibertats no es poden donar per conquerits per sempre i que incomptables històries d’amor corren el risc de quedar enterrades en lloc de poder florir. En una època marcada per l’auge visible de la política reaccionària a Europa, La bola negra troba una pertinència contemporània sense forçar paral·lelismes.
Durant els dies de por i solitud de la pandèmia, la sèrie de televisió espanyola Veneno —una biografia d’una famosa cantant trans— va arribar als Estats Units i va escalfar els dies de tothom qui la va descobrir. La sèrie va ser creada per Javier Ambrossi i Javier Calvo, un duet creatiu (i exparella) conegut al seu país d’origen com Los Javis.
El seu estil és vital i sentimental, però no defuig ni l’aspresa ni la foscor. En certa manera, són fills de Pedro Almodóvar, igualment fascinats per la memòria i el melodrama, però també tenen una veu pròpia i ofereixen una mirada refrescantment jove i decididament seva. Aquesta artesania en ple desenvolupament es desplega amb escreix en la seva nova pel·lícula, La bola negra, una epopeia gai en tres actes que recorre diverses dècades i s’endinsa en un període especialment fosc de la història contemporània d’Espanya.
(..) La manera com aquestes tres trames acaben entrellaçant-se constitueix el misteri de la pel·lícula, una connexió que s’explora de manera especialment suggeridora.
El segment ambientat el 1937 és el centre al voltant del qual orbiten els altres dos: una història d’amor gairebé impossible, trista i violenta, entre Sebastián i un presoner d’esquerres, un antic futbolista i actor de gran atractiu anomenat Rafael (Miguel Bernardeau), que gairebé amb tota seguretat serà executat tan bon punt proporcioni la informació que els seus interrogadors busquen. A Sebastián li encarreguen que es faci amic de Rafael perquè aquest comenci a parlar, però és evident, per les mirades furtives de Sebastián al cos ferit però encara bell de Rafael, que ben aviat algun altre motiu guia aquest soldat accidental.
Sigui quin sigui el vincle que estableixen els dos homes, té més a veure amb allò que no es diu que no pas amb qualsevol cosa que expressin en veu alta; Los Javis mantenen les seves converses breus i elusives. Però entre ells circula una gran càrrega emocional, que Bernardeau transmet de manera colpidora en comunicar la resignació de Rafael davant el seu destí, mentre Guitarricadelafuente il·lustra expressivament la presa de consciència progressiva de Sebastián sobre la seva sexualitat i sobre el tipus de persones que el seu bàndol —un bàndol que ell no ha triat— està treballant brutalment per fer desaparèixer.
La pel·lícula reflexiona sobre tanta història gai perduda i reconeix el que devia significar, per als homes d’una època perillosa i repressiva, trobar-se irresistiblement atrets els uns pels altres, amb la guerra i altres horrors condicionant les seves vides, però sense arribar a destruir del tot allò que hi ha de tan poderós i innat en ells. Mentre mirava la pel·lícula, vaig pensar en la magnífica novel·la d’Alan Hollinghurst, The Sparsholt Affair, que ressegueix el llinatge d’homes gais al llarg d’un segle, assenyalant les enormes diferències socials entre unes èpoques i altres, però destacant també les similituds que perduren: els plaers de l’amor i de la comunitat que floreixen als marges, potser universals i intemporals.
Los Javis executen aquesta poderosa visió amb una espectacular solvència tècnica. Gairebé cada pla de la pel·lícula és una meravella minuciosament composta, ja sigui una natura morta visualment impactant o un moviment de càmera fascinant, tot plegat envoltat d’una recreació d’època exuberant i d’aspecte sumptuós. És una pel·lícula enlluernadorament segura d’ella mateixa, que ofereix la satisfacció estimulant de veure com una proposta ambiciosa aconsegueix culminar amb èxit el seu arriscat propòsit.
Hom va a festivals com el de Canes en part per presenciar l’arribada de grans cineastes nous, i La bola negra és precisament un d’aquests esdeveniments. Los Javis passen amb intel·ligència i elegància d’una línia temporal a l’altra i saben exactament quan afegir una broma enginyosa i inesperada perquè una escena no caigui en l’excés de solemnitat. (Per exemple, hi ha una versió especialment divertida i irreverent d’una frase de Titanic). La pel·lícula es guanya el seu gran dramatisme perquè ens submergeix plenament i de manera convincent en el seu món i en les seves idees, i ens atrapa amb el seu homenatge a aquells que han viscut plenament fins i tot en les circumstàncies més adverses. I, tanmateix, també reflexiona sobre els danys col·laterals que pot provocar l’afirmació de la pròpia identitat —les dones tampoc no queden oblidades en aquesta història.
A mesura que les tres línies argumentals de la pel·lícula convergeixen temàticament, Los Javis s’arrisquen a incórrer en una certa mena d’arrogància. L’espectre de Federico García Lorca, l’escriptor gai i d’esquerres assassinat a l’inici de la guerra, s’alça a l’horitzó de la pel·lícula com una lluna sàvia i benèvola, com l’emblema d’un sant patró de tota la bellesa i tota la lluita que conté el film. Descobrim que una de les tres parts és, de fet, la plasmació d’una obra de teatre inacabada que l’autor estava escrivint poc abans de morir. Los Javis s’atreveixen a intentar, en essència, inventar un nou text de Lorca per completar aquella obra. Alguns en podrien dir arrogància. Però a mi em van convèncer amb aquesta premissa, evocant amb encert la poètica particular de Lorca per ancorar la gran ficció de la pel·lícula en les pedres feixugues de la història real.
A partir d’aquí, La bola negra construeix un cinema desmesurat i expansiu. La música retruny al voltant d’aquests homes mentre trontollen i es balancegen per costes i cims de muntanya, en ciutats bullicioses i en austeres posicions militars. Los Javis omplen generosament el pla de rostres bonics —les cortines de cabells de Carlos ocultant parcialment les seves faccions d’àngel turmentat; la masculinitat ferma, acollidora i polida de Rafael— i hi afegeixen un parell de cameos pensats per al públic gai, en la forma de Penélope Cruz, com a artista de club nocturn descarada, i Glenn Close, com a historiadora nord-americana que parla un castellà que sona prou fluid. Una broma sobre Grindr apareix immediatament per marcar una escena de drama militar; en una pel·lícula sobre un malson nacional que aixafa les ments i els cossos de joves amants, somiadors i artistes, el còmic de culte Julio Torres interpreta un paper secundari.
Aquesta barreja captivadora de sensibilitat pop contemporània i cinema clàssic té una potència embriagadora, que ens arrossega en un viatge ampli, malenconiós i sovint divertit de memòria i fantasia. Ja era hora que tinguéssim una epopeia bèl·lica gai d’aquesta magnitud, amb tanta ànima i capacitat d’invenció. I sens dubte arribava just a temps que aquesta competició de Canes, sovint severa, grisa i decebedora, ens oferís finalment alguna cosa tan vívida i captivadora, un recordatori que el maximalisme no ha de ser patrimoni exclusiu dels grans èxits de Hollywood. Los Javis han plantat orgullosament una bandera en aquella sorra i han declarat que aquella terra també és seva.
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PORTADA: Guitarricadelafuente, a ‘La bola negra’ | Foto © Carla Oset, gentilesa de Le Pacte
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