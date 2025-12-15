Altres veus: “Kontinental ’25”, de Radu Jude

L’Orsolya és agutzil de Cluj, la principal ciutat de Transsilvània. Un dia ha de desallotjar un home sense sostre d’un celler, una acció amb tràgiques conseqüències que desencadenen una crisi moral que Orsolya ha de superar com pugui.
De Radu JUDE, Kontinental ’25. Producció: Romania. Any: 2025. Durada: 1h49. Versió original, en romanès, hongarès i alemany -n’hi ha còpies en VOSC-.
Guió: Radu Jude. Amb Eszter Tompa (Orsolya), Gabriel Spahiu (Ion), Adonis Tanța (Fred), Oana Mardare (Dorlna), Șerban Pavlu (sacerdot).
Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. Festivals i premis: Berlín 2025 – Competició (Millor Guió) | Xixón 2025 (Millor Actriu -Eszter Tompa-) | Nova York 2025 | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Atalante, E: 12.12.2025. Mercat francès, D: Météore Films, E: 24.09.2025. Mercat italià, D: I Wonder Pictures*, E: pendent. Cines de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona), Zumzeig (Barcelona).
Qui se sent culpable per la violència de la gentrificació?, crítica d’Eulàlia Iglesias, al diari Ara:
Després d’Un clau desafortunat o porno boig i la magistral No n’esperis massa de la fi del món, Radu Jude clou una mena de (involuntària?) trilogia fílmica que recull, com cap altra proposta fílmica actual, les derives de l’Europa contemporània mitjançant les tribulacions d’una protagonista femenina. Amb un títol que remet a “Europa ’51”, el film de Roberto Rossellini (..).
La protagonista brega amb el seu sentiment de culpa tot compartint-lo en una sèrie de llargues converses que li ofereixen diferents perspectives, des de la judicial a la religiosa passant per la moral i, fins i tot, la nacionalista. Situada a Cluj, la ciutat amb més projecció ara mateix de Romania, Jude concep “Kontinental ’25” també com un assaig audiovisual sobre les transformacions urbanes i les formes de violència invisibilitzada que propicien. I converteix el seu país en una mostra concentrada de les contradiccions i els mals europeus. Amb una austeritat admirable (el film està rodat amb un iPhone) i el seu sentit habitual de la sàtira, aquí més dosificat, Jude ofereix un film de profunda reflexió moral des d’un to als antípodes del sermoneig.
La cruel i absurda Europa del nostre temps, article de Carolina Martínez-López, al Full de Sala del Cinema Truffaut:
Res queda a l’atzar en el cinema del romanès Radu Jude, un cinema en el qual, fins i tot en pel·lícules com la que ens ocupa –de plans fixos i un verisme proper al documental, i rodada amb un iPhone en tot just deu dies–, cadascuna de les seves decisions estètiques està plena de pistes i referències que generen una rica intertextualitat.
La primera pista la trobem ja en el títol, “Kontinental ‘25”, una picada d’ullet directa a “Europa ‘51” (1952), de Roberto Rossellini, el cartell de la qual veiem en un bar en un moment de la pel·lícula de Jude. Si en el film de Rossellini Ingrid Bergman interpretava a una dona de classe alta afectada pel suïcidi del seu fill, del dolor del qual intenta escapar ajudant a gent necessitada, a “Kontinental ‘25” –guanyadora de l’Os de Plata al Millor Guió a la passada Berlinale–, Orsolya Ionescu, una secretària judicial hongaresa, ha de bregar amb la culpa que li genera el suïcidi d’un sense llar al qual acaba de desallotjar del soterrani d’un edifici del centre de Cluj que ha estat comprat per un fons voltor. D’altra banda, és en el cognom de la protagonista, el qual comparteix amb el dramaturg romanès Eugène Ionesco –un dels pares del teatre de l’absurd– on trobem la segona pista. El gènere de l’absurd en la literatura dramàtica sorgeix a la fi dels anys 40 del segle passat a conseqüència de la crisi moral i humana fruit dels horrors de la II Guerra Mundial, que va posar en dubte els valors ètics del continent europeu. La situació de l’Europa actual que ens presenta aquí Jude és molt semblant: la d’un continent en crisi, devorat en aquest cas pel neoliberalisme, que ha oblidat les bases de la seva fonamentació ètica i immers en el que, potser, d’aquí a uns anys es considerarà la III Guerra Mundial.
El plantejament del film és similar al dels dos anteriors del realitzador (“No esperis massa de la fi del món”, Premi Especial del Jurat a Locarno el 2023, i “Un polvo desafortunado o porno loco”, Os d’Or en el Festival de Berlín de 2021): la relació de l’individu amb la societat contemporània, les seves contradiccions i la seva crueltat. En el cas de “Kontinental ‘25”, veiem com aquesta crueltat és exercida contra les persones sense llar en el moment actual de feroç especulació immobiliària que, en un grau o un altre, ens afecta a tots i a totes. Aquí, l’individu que s’enfronta amb impotència als mals de la societat contemporània és la citada Orsolya, interpretada per Eszter Tompa (Premi AISGE a Millor Actriu en el Festival de Gijón), la qual descriu de manera obsessiva una vegada i una altra al llarg de la pel·lícula el suïcidi de l’home sobre el qual
pesava l’ordre del desallotjament.
Qui era una persona invisible en els seus últims anys de vida per qualsevol que passés pel carrer, aconsegueix irònicament la visibilitat després de la seva mort, quan surt a la llum que es tractava d’un exatleta que, per una lesió, va veure frustrada la seva carrera esportiva, acabant al carrer alcoholitzat i sense recursos. En fer-se pública la notícia, Orsolya comença a ser víctima d’un linxament a les xarxes socials, acarnissant-se en la seva figura i en la seva condició d’immigrant hongaresa. L’odi entre romanesos i hongaresos, fruit, en gran part, de la unificació de Transsilvània amb Romania després de la I Guerra Mundial, sobrevola el film. Aquesta qüestió ens condueix a altres dos temes fonamentals de la pel·lícula: el de la moltes vegades arbitrària divisió de les nacions, i el de l’auge actual dels nacionalismes i l’extrema dreta a Europa. Orsolya, sumida en la culpa, es replanteja la seva vida i cerca la redempció –igual que la protagonista d’ “Europa ‘51″– intentant ajudar a gent necessitada. Així mateix, busca refugi en la religió i alleugeriment moral en les converses que manté amb un exestudiant al qual va fer classe quan era professora i qui la il·lustra amb lliçons bàsiques de filosofia Zen (cadascú
sobreviu com pot).
El món que ens presenta Jude és absurd i tràgic, gairebé esperpèntic, el d’una societat maquillada que no vol veure (ni olorar) a aquells les vides dels quals s’han vist truncades i que el sistema aparta sense pudor. Aquesta caricatura del nostre món, que no necessita artifici perquè és una caricatura en si mateixa, es presenta ja des de l’inici de la pel·lícula quan veiem al pobre exatleta vingut a menys passejant per un parc temàtic poblat de dinosaures mecànics i dalt d’un telecadira penjat d’un fil –com ho està la seva pròpia existència–, o barallant-se amb un gos robot mentre intenta agafar aigua d’una font.
Per tot el que s’ha dit, podem parlar també del film com un retrat de la ciutat contemporània europea en el qual, tant els edificis històrics com els brutalistas (que evoquen la història i el passat de Transsilvània i avui es reserven al turisme) o les edificacions dels suburbis (als quals són relegats els ciutadans corrents) i els solars en vies de construcció, són protagonistes de la pel·lícula. Una pel·lícula que, malgrat la seva estètica documental, té un esperit distòpic. La distopia de no poder, en un món suposadament ric i civilitzat, accedir a un habitatge digne, un dels drets fonamentals establerts en les bases d’ordenament jurídic de tots els països europeus. La distopia que ens expulsin de les nostres cases amb el fi que en elles es construeixin hotels de luxe, com “Kontinental”. La distopia de la qual tots i totes en som víctimes i botxins al mateix temps. Que la nostra ànima europea és venuda al millor postor, en tots els sentits.
Nando Salvà, a la crònica per al diari ‘El Periódico’:
(..) fa la sensació que ha sigut filmada sobre la marxa, es construeix a partir d’una sèrie de llargues xerrades i, almenys en una d’elles, els personatges estan còmicament ebris. Tot i que no té la vitalitat formal dels dos llargmetratges immediatament anteriors de Jude, “No n’esperis massa de la fi del món” (2023) –la seva millor pel·lícula fins a la data– i “Un polvo desafortunado o porno loco” (2021) –gràcies a la qual ja té l’Os d’Or en el seu palmarès personal–, “Kontinental ‘75” és una obra plena de substància satírica i afilada mala llet.
Vagament inspirada en “Europa ‘51” (1952), de Roberto Rossellini, retrata una agutzil que, afectada pel suïcidi de l’home al qual acabava de desallotjar aquell matí, comença a vagar per la ciutat esperant rebre el consol de la seva parella, de la seva millor amiga i del seu sacerdot, entre altres interlocutors. En el procés, Jude se serveix de diàlegs filmats en un sol pla fix per llançar dards precisos contra l’especulació immobiliària i el capitalisme postsoviètic, el nacionalisme, la religió, i la hipocresia de la progressia liberal que amb prou feines oculta el seu desinterès en el patiment d’altres persones. I acumula més idees en només 15 minuts del seu metratge, siguin els minuts que siguin, que la majoria dels seus rivals en aquesta competició en tota la pel·lícula.
Violeta Kovacsics, a la crítica per a ‘Otros Cines’:
(..) Després de l’incident, ella [l’agutzil] ha de renunciar a unes petites vacances amb la seva família, i, sobretot, bregar amb el dol, per la persona morta i per la violència del sistema que s’ha manifestat amb tal brutalitat davant ella. Jude és potser un dels grans cineastes de la nostra època i de fet aborda aquí alguns de les principals amenaces del nostre temps: la deshumanització, la manca d’habitatge, l’auge del feixisme.
En un moment, l’Orsolya, l’agutzil, parla amb la seva mare. Ho fan en hongarès, perquè són d’allà; i parlen precisament de l’Hongria d’Orban i de Romania, d’aquells països d’Europa de l’est aixafats pel neoliberalisme després de la caiguda del mur.
A la crítica de “Blue Moon” dèiem que Richard *Linklater és un cineasta de la paraula. També ho és Radu Jude, encara que d’una manera diferent. “Kontinental ’25” s’articula d’una banda a partir de la mirada d’un cineasta que ha sabut comprendre l’absurd del nostre món. Aquí emergeix també la paraula, que determina l’estructura de la pel·lícula: són fonamentals les converses de l’Orsolya amb la mare, amb un exalumne que treballa de ‘rider’ i recita eslògans de la filosofia zen i finalment amb un sacerdot ortodox. En cap lloc ella troba una resposta que la reconforti davant el que ha presenciat, el cos d’un home assassinat pel capital, perquè no hi ha paraules possibles per a reconstituir això.
A “Kontinental ’25” hi ha absurditat, però també hi ha un fort signe de fatalitat. No en va, el cineasta cita “El desvío”/ “Detour”, una de les millors pel·lícules de cinema negre, i una mena d’oda a la fatalitat a partir de la figura d’un pobre home abocat a la desgràcia. En una escena de la genial pel·lícula d’Edgar G. Ulmer, una dona mor després d’embullar-se-li el cable del telèfon al coll. Aquesta mort pesarà sobre l’existència del protagonista. Una cosa similar passa a “Kontinental ’25”. L’Ulmer –un geni alemany emigrat als Estats Units, on, segons compten, es va veure abocat a dirigir pel·lícules de sèrie B després d’un embolic amorós– va ser un mestre del cinema de baix pressupost. I en Jude també ho és. A “Kontinental ’25”, en Jude fa molt amb molt poc: retrata les contradiccions d’una època plena d’incerteses, filma el lúdic i el sinistre, i fa de la ciutat de Cluj alguna cosa més que un mer teló de fons.
David Katz, a la crítica per a ‘Cineuropa’:
Radu Jude torna amb una altra pel·lícula divertida i anàrquica sobre la culpa, la negligència sistèmica i la identitat romanesa, aquesta vegada rodada completament amb un iPhone.
“Europa ’51” de Roberto Rossellini es va ambientar a la Roma de la postguerra, però tenia com a objectiu capturar la inestable existència de postguerra de tot el continent. Inspirant-s’hi directament tant pel que fa al títol com a la temàtica, “Kontinental ’25” de Radu Jude argumenta provocativament que el Cluj contemporani, a Romania, és un exemple mitjà de l’Europa actual en general. Molt en sintonia amb la fase principal actual de l’autor romanès, que va començar amb “I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians” del 2018, el director afina encara més la seva càustica anàlisi del món actual, alhora que racionalitza tant els seus mitjans tècnics (l’ha rodat amb un iPhone, sense il·luminació), com centrant-ne el guió en intercanvis simplificats, aspecte que aconsegueix resultats diversos, tanmateix atractius.
“Kontinental ’25” tracta sobre les rèpliques del progrés (en gran part de tipus capitalista) i dels petits tremolors que, quan s’examinen durant el temps suficient, poden alterar la confiança i l’acceptació alegres que permeten que el sistema prosperi. En Ion (Gabriel Spahiu) és un ex-esportista que fa uns anys que subsisteix com a vagabund a Cluj, Transsilvània; resulta prou refrescant que el seu estil de vida de rodamón, beure, defecar públicament i causar altres molèsties lleus no es representi amb cap falsa pietat. Però la ciutat moderna no vol restes del seu passat, i l’edifici de pisos on viu és previst que l’enderroquin; rebutja el trasllat que li ofereix l’autoritat local i se suïcida, amb [Radu] Jude que ens fa absorbir visualment i auditivament aquest tràgic acte, evitant un tall fàcil.
L’Orsolya (Eszter Tompa), l’agutzil que supervisa el cas de l’Ion, té una resposta traumàtica molt convincent i realista a aquest acte; de fet, l’estil d’actuació poderosament exterioritzat de Tompa fa que resulti com si fos la primera vegada que realment s’enfronta a la cruel força de la mortalitat (i, de manera significativa, la seva mare hongaresa, interpretada per Annamária Biluska, encara és viva i exerceix un paper dominant a la seva vida). De qualsevol manera, les baranes narratives semblen estar excepcionalment equilibrades en aquest moment tot i tractar-se d’una pel·lícula de Radu Jude, on podria ser un altre exemple de cinema de la complaença i la culpa burgesa, no gaire lluny de Haneke o Farhadi; afortunadament, Jude pren aquesta premissa comuna en una direcció més nova, col·locant la varietat que va definir l’estil visual dels seus últims films a les mateixes converses dels seus personatges, tot i que irònicament això els fa percebre com a menys realistes, sortint de la boca dels actors. Asseguts junts en composicions de “dues preses” a l’estil d’en Hong Sangsoo (el director sud-coreà -i favorit de la Berlinale- té una gran influència actual en Jude), Tompa i els companys d’escena semblen dues llibreries universitàries que conversen.
Tot i així, aquest discurs vibrant brolla de la pantalla i t’embolica als diàlegs com si en fossis una tercera figura: un oient. Un altre aspecte que fa que Jude sigui especialment contemporani és la seva classificació com a cineasta post-Internet i post-veritat: comparar les seves tangents digressives amb les pestanyes obertes del navegador és massa senzill, però l’any 2025 i en aquest continent, de vegades sembla que no pots verificar res, o arribar a conclusions definitives de la manera antiga. El final de la pel·lícula, a la llum del més emotiu de Rossellini, és molt enriquidor: davant d’una tempesta d’explicacions contradictòries però temptadores d’aquest món horrible, només una opció sembla agradable: anar de vacances amb la teva família a una platja grega, on podràs eliminar-ho tot de la teva ment cansada, encara que només sigui per un moment.
Roger Koza, a l’article per a ‘Con los ojos abiertos’:
En una entrevista recent en *TCM *Classics, Martin Scorsese va elogiar a diversos cineastes romanesos, però es va detenir en el més lúcid de tots, Radu Jude. Va dir sobre “No es pot esperar massa de la fi del món”: ‘Ostenta estil, contingut polític, cinema, moralitat i immoralitat… i en acabar es veu el món d’un mode diferent’. El que diu el mestre estatunidenc és la clau de la contundència retòrica de totes la de Jude: l’angoixa i la confusió del present en tots els seus ordres sintetitzades en una modalitat de relat o assaig on la pròpia forma cinematogràfica també és interpel·lada respecte de les mutacions de la imatge contemporània. Si es desitja saber alguna cosa del nostre temps a través del cinema, això que no es llegeix en els discursos i en altres mitjans de comunicació i representació, pot ser esmenat veient una pel·lícula de Radu Jude. S’accedirà llavors al que roman dispers i amagat en l’escena quotidiana.
“Kontinental ’25” succeeix a Cluj-Napoca, a Transsilvània, zona que va saber ser d’Hongria i que més de cent anys enrere va ser presa pels romanesos. Hi ha dues escenes fonamentals en la qual aquesta tensió històrica es revisa entorn del prejudici vigent entre els qui se senten més hongaresos que romanesos o viceversa. És un tema secundari al qual s’al·ludeix, però que és un dels tants signes que Jude sol recuperar en les seves pel·lícules, signes que no li donen l’esquena a la relació de la Història amb el present, parant esment als monuments, cartells, edificis, com també al vocabulari d’una època, petjades heterogènies que persisteixen en una altra. En això, els diàlegs de “Kontinental ’25” són proves d’intel·ligència. Però el cor de la pel·lícula és un altre.
(..) D’aquí endavant, la dona que va intentar cuidar tot el que va poder a aquest representant dels ningú se sentirà responsable de la seva mort. Res serà el mateix, i tot el que segueix no és una altra cosa que acompanyar al personatge en el seu dol i la seva comprensió del succeït. Els pensaments i els sentiments es tornen visibles. // Com a “Psicosi” de Hitchcock, el personatge principal abandona la pel·lícula passats pocs minuts i un altre en el seu lloc el reemplaça per a aguantar-la. Aquest canvi modifica l’estil: d’un inici observacional el discursiu es torna decisiu, perquè a mesura que avança el drama de consciència, no exempt de passatges humorístics extraordinaris, la dona necessita parlar. Tots els diàlegs formen un calidoscopi de perspectives i així mateix una revelació de com un sistema econòmic estructura fins i tot la dimensió íntima d’un patiment, com també la deliberació moral i l’especulació jurídica. El boom immobiliari de la regió és el que posa en moviment l’ordre judicial. Els plans generals intermitents i els de l’epíleg sobre la propietat horitzontal recent constitueixen el discurs que fonamenta l’expulsió del protagonista.
Lliçó implacable i magistral del cineasta: amb un iPhone 16 es pot fer una pel·lícula imprescindible. El que es requereix és tenir necessitat de filmar i necessitat de prendre la paraula per a dir alguna cosa. Es requereix, a més, conèixer la història del cinema (vegi’se la cita directa de “Detour” i la indirecta al·lusió a “Europa 51”), com també conjurar el conformisme preguntant-se la raó de totes les coses. Cal mirar, estudiar, pensar i filmar amb la voluntat d’anar a fons. Per això Jude és qui millor manté viu el llegat de Jean-Luc Godard: sense imitar-lo en res, en cada pel·lícula que estrena honora aquesta tradició crítica. I ho fa sense repetir-se, sense gallejar, sense vestir-se com un milionari estúpid, filmant com es pot i sense detenir-se en els laberints dels suports i subsidis, dels quals no renega, però dels quals no depèn si la necessitat de filmar constreny. Si torna a guanyar l’Os d’Or serà just. Fins avui, solament Jude o Linklater mereixen els premis majors. Potser és així perquè no filmen per a apilar llorers.
Nicolas Bardot, a la crítica per a ‘Le Polyester’:
El títol “Kontinental’25” (així com certs motius de la seva intriga) és una picada d’ullet a “Europa 51” de Roberto Rossellini. Excepte que el Kontinental en qüestió en el nou llargmetratge del romanès Radu Jude és un vulgar hotel (perdó, un ‘smart hotel’ disposat a acollir una clientela elegant). No ho és el rodamón que sobreviu al celler del futur establiment, i que recorre la ciutat recollint tot el que troba. En una escena extraordinària al bosc, l’anomenat SDF, en un contrast hilarant i un ‘timing’ còmic perfecte, topa amb un dinosaure, concretament un autòmat en ‘plastoc’ d’un parc d’atraccions. És una farsa que convida els ‘ha ha ha’, però finalment, la presència d’un SDF als carrers és filmada com si aquesta fos tan incongruent com la irrupció d’un tiranosaure als boscos. Aquí es reconeix el Radu Jude alhora bromista i corrosiu.
(..) En un calc a la “Psicosi”, “Kontinental’25” deixa mort el protagonista i s’interessa per qui, d’alguna manera, n’és responsable. Orsolya se sent culpable, i la pel·lícula examina les ferides de la seva consciència. Però Radu Jude té massa mal esperit per prosperar: fins i tot ben intencionada, Orsolya fa saber molt tard el seu dilema moral, i participa de totes maneres malgrat ella en un sistema que produeix desgràcia. Mentre que el cineasta posseïa un radar per filmar tot el que Bucarest podia tenir de dolent a “Bad Luck Banging”, no perd una ocasió aquí per captar cada detall absurd de la ciutat – mentre que els seus SDF ‘s’y foutent en l’air’.
Aquesta cohabitació segueix el fil vermell de la tragicomèdia humana en la seva filmografia, sobretot la seva part recent. És molt difícil ser digne en aquesta lletjor insensata, sempre hi ha un soroll de fons que parasita les bones paraules. Una discussió sobre les ONG és recoberta a la ciutat per un tecno que surt d’on no se sap; una discussió conjugal és acompanyada de publicitats idiotes difoses per una televisió que ningú no mira. Jude continua sent un gran cineasta de l’estupidesa en aquesta pel·lícula on (..) la gent es disputa encara la propietat de Transsilvània i fan concursos de xenofòbia mentre que els « doctors en idiotesa » es multipliquen. Les orgulloses estàtues s’aixequen a la ciutat però els personatges tendeixen a acabar de quatre potes.
L’Orsolya confia en diferents tipus de personatges, parla molt (la pel·lícula és xerraire, una mica massa) però el consol no és fàcil de trobar. És més fàcil –i més humà– ser lamentable, remugant o parlant malament als nois. Rodat a partir d’un micro-pressupost, en deu dies i amb una imatge crua, “Kontinental’25” expressa un mateix sentiment directe, caòtic – ningú no hi és per donar lliçons, fins i tot parlant fins al final de la nit. Radu Jude filma la ciutat que s’estén, bella després lletja, viva i buida, cementiri després castell – tants llocs disposats a acollir nous drames o noves comèdies.
Lorenzo Ciofani, a la ressenya per a ‘Cinematografo’:
Radu Jude continua el seu discurs sobre l’estat d’Europa: pressupostos irrisoris i represa amb l’iPhone per a una acció de guerrilla urbana, per explicar un món en decadència dins d’una comèdia grotesca.
(..) L’espurna ve d’una antiga notícia de crònica, que Jude desenvolupa en els mesos de la campanya electoral romanesa (hi ha la propaganda d’Ilie Bolojan que corona simbòlicament un palau) per aprofundir en les cada vegada més fortes desigualtats socials que troben en el drama immobiliari un dels símptomes més aguts. El paral·lelisme amb Rossellini és un punt de partida per raonar sobre el relativisme moral i el malestar social, amb la barreja de gèneres que es revela immediatament com una de les claus interpretatives: el crim és només un instrument, el suïcidi de l’“últim” per excel·lència no pot ser més que un crim d’estat i el “carnèfic” no és més que el benefici idiota del poder constituït.
“Kontinental ’25” és una altra peça del discurs de Jude sobre l’estat d’Europa en l’època dels ressorgiments nacionalistes: una reflexió sobre un món en decadència (el parc decadent amb els dinosaures mecànics, els grisos palaus de la perifèria, els simulacres del passat en forma d’estàtues o murals), una comèdia grotesca que posa en escena les paraules i en què qualsevol tema contribueix al quadre general (fins i tot una cripto-ressenya de “Perfect Days”), una petita actualització d’un autor que “ha de filmar per tenir proves”.
Guy Lodge, a la ressenya per a ‘Variety’:
En un decrèpit parc temàtic als afores de Cluj, un home sense llar es mou per camins desendreçats, plens de fulles, alimentant-se d’escombraries o tresors, i parant poc esment als dinosaures animatrònics cruixents que ruixexenn a la seva manera mentre passa. És una imatge que encapsula la fricció entre la comèdia i la tragèdia, el banal i l’estrany, el real i l’artificial, que potencia l’extraordinària nova pel·lícula de Radu Jude “Kontinental ’25.” En ell, el prolífic guionista-director romanès reafirma la intensa experimentació ‘gonzo’ de la seva obra recent per reflectir el món tal com és, la qual cosa encara permet un ampli espai per a l’inexplicable. Un Jurassic Park obsolet i reduït no és estrany en aquesta acusació abrasadora de l’enfonsament de l’atenció social en una economia postsocialista: la humanitat es pot depredar bé.
Després de “No esperis massa de la fi del món” del 2023, una sàtira vertiginosa i excèntrica sobre el lloc de treball que dura gairebé tres hores, aquesta pel·lícula nítida i lineal podria semblar una proposta inusualment senzilla d’un director ‘sui generis’ habitualment desafiant. Tot i així, res de “Kontinental 25” és fàcil, des de la seva ira escabrosa fins als seus comentaris polítics i històrics en capes fins a una vinyeta particular de la desesperació humana tan abjecta que persegueix l’espectador tant com ho fa amb el protagonista de la pel·lícula, ple de culpa (..).
(..) [Orsolya (Eszter Tompa)] també busca una mena de redempció, tot i que tots els seus gestos envers això són inadequats i egoistes: menys satíric que obertament desesperant, la pel·lícula de Jude pinta un panorama desolador de la desigualtat sistèmica no afectada per l’ acció individual.
(..) És una imatge que l’espectador pot trobar difícil de treure’s de sobre. Certament, Orsolya, atònita, no pot fer-ho, ja que en els dies següents passa a transmetre l’incident a qualsevol persona que l’escolti, des de la seva simpàtica amiga Dorina (Mardare Oana) fins a la seva mare més endurida (Annamária Biluska) fins al seu sacerdot (Serban Pavlu), que li assegura sense cap mena de culpa que ningú és lliure de pecat. També està absolta a la feina, on els companys insisteixen que va ser “més que humana” en fer la seva feina, tot i que res d’això calma la consciència d’Orsolya, ja que la rosega la sensació que només fer la seva feina era el problema en primer lloc. (..).
Radu Jude: “A Romania no ens preocupa la IA, només som un grapat de paios perduts que fem pel·lícules”. Xavi Serra entrevista el director, Radu Jude, al diari Ara.
Foto: Radu Jude (©Raluca Munteanu)
Cineasta satíric, provocador… que, després de guanyar el Premi Especial del Jurat al Festival de Locarno amb No esperis massa de la fi del món (2023), retorna a la Berlinale, en què n’és habitual i on va guanyar l’Ós d’Or a la Millor pel·lícula amb Un clau desafortunat o porno boig (2021), havent-s’hi endut prèviament el premi a Millor Director amb Aferim! (2015).
Sobre Radu Jude: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Filmografia disponible: a FilminCat, a Filmin.
