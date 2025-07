Altres veus: “Köln 75” / “Au rythme de Vera”, d’Ido Fluk

Sinopsi de Köln 75:

La història real de Vera Brandes, líder adolescent de l’escena musical de Colònia dels anys 70, que ho va arriscar tot per organitzar el millor concert en solitari de la història de la música: el mític Köln Concert de Keith Jarrett.

Tràilers:

VOSE, VOSF.

FOTO: “Köln 75” (Metropolitan)

Dades:

D’ Ido FLUK, “Köln 75” / “Au rythme de Vera”. Producció: Alemanya, Polònia, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 1h56. Guió: Ido Fluk. Amb Mala Emde (Vera Brandes), John Magaro (Keith Jarrett), Michael Chernus (Michael Watts), Alexander Scheer (Manfred Eicher). Enllaços: Imdb, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies. DE: Selecta Vision. EE: 11.07.2025. DF: Metropolitan Filmexport. EF: 25.06.2025. DI: Lucky Red*. EI: pendent. Cine de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona). Festivals i premis: Berlín 2025 – Berlinale Special.

FOTO: “Köln 75” (Metropolitan)

Articles publicats ran de l’estrena a Catalunya:

“Morir. I després ser immortal”, article de Jordi Camps i Linnell, al Full de Sala del Cinema Truffaut: «Quina és la seva major ambició a la vida?», pregunta Patricia. «Arribar a ser immortal i després morir», respon l’escriptor, a “À bout de souffle” (1960) / A “Köln 75”, la protagonista, la promotora musical, Vera Brandes, a qui la premsa l’ha batejada La Lloba del jazz, quan l’entrevisten i li fan una pregunta similar, ella respon: «Morir. I després, ser immortal», citant a Godard. Aquest aire de rebel·lia s’escau molt amb el personatge (real) del qual la pel·lícula d’Ido Fluk en fa un biopic centrat en els seus primers anys i com ja de ben jove va aconseguir organitzar un concert de Keith Jarret a l’Òpera de Colònia l’any 1975 que esdevindria llegendari. També, perquè el relat es vertebra a partir d’un leitmotiv: improvisa, improvisa i improvisa (que guanyaràs). Recordem, també, que l’influent film de la ‘nouvelle vague’ francesa no partia de cap guió, sinó d’una idea de François Truffaut que aquest li va entregar a Godard, qui va escriure una mena de guia de filmació confiant amb el seu geni improvisador / D’això va tot, de com va sorgir i succeir la boja història d’aquest emblemàtic concert que es va gravar en directe i va donar peu a un disc (d’aquí el títol de la pel·lícula) que no només està considerat una obra mestra sinó que és el disc de jazz en solitari més venut de la història. Haver viscut aquell moment va ser «com si haguéssim pogut assistir a la Capella Sixtina quan Miquel Àngel la pintava», descriu posant-nos la mel als llavis només començar Michael Watts (Michael Chernus), l’entranyable periodista musical que esdevé un narrador més de la història. Si realment va passar així no és tan important, com queda clar de bon principi, però d’això ja hi arribarem / Tot comença a l’Alemanya dels setanta, quan Vera (Mala Emde) amb tan sols divuit anys (o són setze?, tampoc queda clar) ho dona tot i més, jugant-se el seu futur i havent de lluitar contracorrent, per muntar una actuació de Keith Jarrett a la seva ciutat després de tenir una autèntica revelació en escoltar-lo en directe a Berlín. «La primera vegada mai s’oblida», com bé diu. “Köln 75” s’estructura en tres parts. La primera, narrada amb to de comèdia, se centra com Eva Brandes es fa una dona creada a si mateixa malgrat l’oposició d’un pare molt conservador i patriarcal, convertint-se de groupie a promotora de concerts de Ronnie Scott quasi per casualitat. «Jo, per què, mai no ho he fet?», li qüestiona al saxofonista anglès quan aquest li proposa la feina. «No m’imagino ningú rebutjant-te», li contesta el músic. És així com, amb Miles Davis com a símbol inspirador pel seu reconegut art d’improvisació, descobreix el que vol ser i lluitarà per ser-ho. La segona part, més dramàtica i tirant més de road movie, segueix les vicissituds de Keith Jarrett, el seu agent i el periodista esmentat viatjant en un quatre llaunes de gira per Alemanya; amb el músic amb l’esquena destrossada i sense poder dormir ni una nit. I la tercera, amb un punt de suspens, és quan conflueixen tots els personatges a Colònia on res serà fàcil perquè tingui lloc el cèlebre concert. Novament, improvisar, serà la clau de volta perquè es produeixi el miracle / Ido Fluk té la capacitat d’atrapar l’espectador des del primer moment, sigui amant del jazz, neòfit o ni tan sols coneixedor d’aquest gènere musical. El film es vesteix amb una pàtina aparentment trencadora a la manera de fer d’un altre biopic peculiar com és “Limonov”, aquí jugant constantment amb la interacció ocurrent i divertida de la protagonista (i el periodista) amb l’espectador al més pur “Fleabag”, i està marcat per un ritme trepidant, com si pugéssim al tren blau de John Coltrane. Ah, i sobre si el que aquí es narra és mite o veritat, bé sabem, gràcies al mestre John Ford, que si s’ha d’escollir entre publicar la història o la llegenda, millor sempre imprimir la llegenda.

FOTO: “Köln 75” (Metropolitan)

Ressons a la projecció del film a Berlín 2025:

David Katz, a la crítica per a ‘Cineuropa’: (..) Així, com sempre en les pel·lícules que ficcionen la vida de grans músics, Ido Fluk ha escollit un camí pedestre, encara que de vegades punyent, per donar a conèixer l’èxit de Jarrett a “Köln 75”, tot i que dedica sàviament un dels seus eixos narratius clau a la promotora del concert de Colònia, Vera Brandes (interpretada per Mala Emde a la seva adolescència), l’entranyable defensa de la qual va ajudar a polir el llegat cultural del jazz (..) // El guió de Fluk està bifurcat en estructura, i també en qualitat: atractiu i efervescent a l’hora de detallar la contribució decisiva de Brandes a la llegenda de Jarrett, així com al jazz europeu en general, i més turgent quan observem les difícils circumstàncies darrere de la pròpia actuació del pianista nord-americà (un John Magaro d’ulls flaixosos). Amb l’esquena i la postura atormentades per un estil interpretatiu que cap professor de música estricte mai acceptaria, i el seu rellotge corporal destrossat per una rutina ‘ad hoc’ de gira a través del país, que ens ho dramatitzin (amb alguns gestos d’”artista difícil” pro-forma d’en Magaro) no millora la nostra apreciació de la música i les excentricitats de la seva actuació, des del moment absolut de la seva construcció, ja que en Jarret va deixar el desenvolupament melòdic de la seva interpretació absolutament a l’atzar des del mateix moment que va aixecar la tapa del piano. // Mentrestant, la trajectòria triomfal de [Vera] Brandes reforça la creença que cal ‘fingir per a triomfar’. Hipnotitzada per l’insistent ritme swing del jazz i la llibertat harmònica a la geladeria de Colònia, que també fa de local, en Brandes es resumeix la particular forma amb què els joves poden sotmetre’s a l’addictiva i omnipresent força vital de la música. amb un pare desaprovador (Ulrich Tukur) que pertany a la generació alemanya anterior i que amb la seva professió de dentista representa una mena de filisteisme burgès per a la seva mentalitat, la pel·lícula guanya credibilitat en exposar la font improbable que dóna suport a una allau d’aquesta magnitud de música de vanguarda. Reconforta veure com es tracta el jazz de la manera típicament elogiada del rock and roll a les pel·lícules relacionades amb la música, amb una seqüència ‘explicativa’ que trenca la quarta paret, a càrrec d’un personatge periodista interpretat per Michael Chernus (elecció oportuna, atès el seu paper al biopic de Bob Dylan, “A Complete Unknow”) que aclareix, però no empobreix gens, el viatge del jazz des de la música popular de ritme ràpid a la improvisació lliure, minuciosa i sense estructura. // (..) En total, “Köln 75” frustra innegablement per entendre tan bé com la gran música pot fer que els seus propis oients i seguidors apassionats siguin més importants que els que creen els mateixos sons; mostrar-nos el funcionament intern de l’enregistrament és un toc generós, ja que la pel·lícula arriba com a part d’una celebració multimèdia global del 50è aniversari de l’àlbum, però especialment per a Jarrett (en comparació amb Bob Dylan, per invocar-lo de nou), l’atractiu estrany de la seva música descarta la necessitat d’endinsar-se en el seu ego.

Sobre el director:

FOTO DE L’APUNT: “Köln 75” (Festival de Berlín)