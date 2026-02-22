Altres veus i declaracions sobre “Balandrau, vent salvatge”

Balandrau, vent salvatge, de Fernando Trullols, recreació ficcional de la tragèdia del Balandrau, és «una producció a l’altura de la dimensió emocional dels esdeveniments. Una aposta que s’inscriu en la tradició de films basats en fets reals que busquen activar l’empatia i el vertigen emocional de l’espectador, en la línia de grans produccions de supervivència i catàstrofe que han sabut connectar amb el públic», escriu el crític Jordi Camps i Linnell, que remarca que, a la pel·lícula, no s’ha anat «tant per reconstruir els fets amb obsessió quasi periodística —per això ja hi ha documentals i arxius— com per activar la vivència emocional d’aquell desastre».
Nota: els enllaços que apareixen en aquests fragments d'escrits, a la majoria dels casos els he afegits, per a facilitar l'accés a la corresponent informació.
El 30 de desembre del 2000, el Pirineu català va viure una tragèdia. El que havia començat com un matí assolellat per gaudir de la neu caiguda els dies abans va derivar en un episodi meteorològic extrem que encara avui ressona en la memòria col·lectiva. Un torb sobtat va atrapar diversos grups d’excursionistes al cim del Balandrau, al Ripollès. Les ratxes van arribar fins als 180 km/h, la sensació tèrmica va desplomar-se fins als quaranta graus sota zero i la muntanya, habitualment accessible i familiar, es va convertir en una trampa mortal. Set persones hi van perdre la vida, en un dels episodis més greus viscuts mai a la muntanya catalana; altres víctimes en punts propers del Pirineu elevarien el balanç global d’aquell temporal a onze.
La recerca es va allargar durant dies i mesos, amb centenars d’efectius implicats i uns equips de rescat treballant en condicions límit. La darrera víctima no es va localitzar fins a la primavera següent, amb el desglaç. Aquella tragèdia no només va sacsejar famílies i l’entorn excursionista, sinó tota la societat catalana. Ens va recordar la nostra vulnerabilitat davant la força de la natura.
Aquells fets tràgics ja van ser abordats en el documental colpidor Balandrau, infern glaçat (Guille Cascante, 2021). Ara arriben a la pantalla gran amb una producció a l’altura de la dimensió emocional dels esdeveniments. Una aposta que s’inscriu en la tradició de films basats en fets reals que busquen activar l’empatia i el vertigen emocional de l’espectador, en la línia de grans produccions de supervivència i catàstrofe que han sabut connectar amb el públic, com L’impossible i La societat de la neu (ambdues
dirigides per J. A. Bayona) o 13 vides, que relata el rescat d’un grup de nens atrapats a les profunditats d’una cova inundada a Tailàndia. Balandrau, vent salvatge, dirigida per Fernando Trullols i produïda per bona part dels responsables del documental —Guille Cascante, Tono Folguera i Danielle Schleif—, assumeix aquest repte.
Portar això al cinema és, per definició, una decisió delicada. I és aquí on la pel·lícula pren partit: no tant per reconstruir els fets amb obsessió quasi periodística —per això ja hi ha documentals i arxius— com per activar la vivència emocional d’aquell desastre. La proposta aposta per un model clarament narratiu i popular, en la tradició del cinema comercial de catàstrofes humanistes que busca fer sentir abans que demostrar. D’aquesta manera, aconsegueix portar amb dignitat un drama majúscul pel camí de l’emotivitat
sense caure en l’espectacularització gratuïta.
La primera part reconstrueix el camí cap a la tragèdia en un entorn tan idíl·lic com proper. A diferència d’altres relats situats en geografies llunyanes, aquí el paisatge és familiar i això intensifica l’impacte dramàtic: Camprodon, Tregurà, Vallter… Espais extraordinàriament filmats que adquireixen un pes emocional afegit en ser recognoscibles i tan propers. Des del principi se subratlla que la causa del desastre va ser aquell vent sobtat i tan temible (el torb) que, en aquella ocasió, va atrapar dos grups d’excursionistes al cim. La pel·lícula funciona millor quan observa el camí cap a l’inevitable: la calma inicial, els paisatges filmats amb una bellesa que gairebé incomoda sabent el que vindrà i la progressiva irrupció del caos blanc i gèlid. Narrativament, el film troba el seu centre en la figura del bomber Siscu (Marc Martínez) i en la representació dels equips de rescat —amb interpretacions compromeses i físiques—, així com en el contrapunt dels familiars que esperen notícies. Potser el retrat institucional simplifica alguns equilibris, i potser el melodrama estreny massa les costures en alguns passatges —la banda sonora hi insisteix amb una intensitat que no sempre caldria—, però la pel·lícula sap què vol ser i no s’excusa per això. Vol emocionar. Vol fer plorar. Vol recordar. En aquest sentit, el film també funciona com a símptoma d’una maduresa industrial: ja era hora que el cinema català es desacomplexés i apostés per produccions amb ambició comercial que confiïn en el potencial propi per explicar històries capaces d’emocionar el gran públic. I és que Balandrau confirma que el cinema català pot abordar relats de gran abast emocional per la via comercial, sumant-se a pel·lícules com Casa en flames, El 47 o El mestre que volia veure el mar. Títols que evidencien la vitalitat i l’ambició del sector i reforcen la convicció que cal continuar produint històries pròpies amb voluntat d’arribar lluny.
(..) Dels vuit excursionistes de Barcelona que pretenien fer el cim, a prop de Queralbs i Vilallonga de Ter, només en va sobreviure un: Josep Maria Vilà. Després de passar dues nits al ras, sense forces i resignat al pitjor dels casos, els serveis de rescat el van localitzar l’1 de gener del 2001. La crònica d’aquests fets que van obligar a canviar els protocols d’actuació de rescat a Catalunya la va recollir el meteoròleg Jordi Cruz al llibre Tres nits de torb i un Cap d’Any (2018) i tres anys després s’estrenava el documental Balandrau, infern glaçat, de Guille Cascante, amb el testimoni de Vilà.
Ara, una pel·lícula s’encarrega “d’explorar una mica més els fets a través d’una mirada reflexiva”, en paraules del director Fernando Trullols, que s’ha estat tres anys embrancat a tirar endavant Balandrau, vent salvatge, amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Marc Martínez i Bruna Cusí. Després d’anys d’ofici a la indústria, Trullols debuta al llargmetratge amb el que anomena “un acte d’amor i de record” a les víctimes i amb l’objectiu que la gent entengui la magnitud del temporal que van viure. “La pel·lícula parla de gent preciosa que un dia va pujar a la muntanya, i des d’allà sento que ens miren, i de gent preciosa que va sortir a buscar-los”, assegura el cineasta (..).
Tècnicament, el rodatge va ser molt complicat. Van rodar una gran part del film a la Vall de Boí, on van trobar un torrent que s’assemblava al de Fontlletera, i l’últim pla va ser en helicòpter en un Balandrau nevat. En aquesta història d’amistat i supervivència hi ha un homenatge especial a en Siscu, el bomber voluntari de Camprodon que va liderar les tasques de rescat, i gràcies a la seva insistència van poder salvar Vilà a temps. A la ficció, aquest heroi l’encarna Martínez. “Em va fer molta pena no coneixe’l en persona perquè va morir el 2024. Era un geni, un home molt connectat amb la natura i molt decidit”, assenyala Trullols, que revela “l’admiració increïble” que sent pels bombers voluntaris, a qui ha tractat tan de prop durant aquest projecte que arriba a la cartellera. “Quan la vida exigeix, tenen una resposta immediata. La seva missió és trobar la gent. Amb Maria Àngels Belsa es van estar mesos buscant-la”, afegeix.
La recreació del torb que atrapa el grup de cinc muntanyencs, entre els quals hi havia Vilà i la seva promesa, Mónica –interpretats per Cervantes i Cusí–, va suposar una autèntica gesta. “(..) Vam tenir un equip d’efectes especials increïble i diferents classes de neu. També hi havia un compromís espectacular dels actors de fer-ho vivencial. Necessitava que el públic estigués dins el torb amb ells, que la tempesta fos real”.
Vilà va fer l’impossible per salvar els companys i la parella en condicions extremes i era qui tenia menys experiència a la muntanya. I va sobreviure. “És un d’aquests misteris de la vida”, conclou Trullols, que enalteix el “motor increïble” que ha significat per a la pel·lícula tenir el seu suport.
(..) Similar a la ventisca però amb característiques pròpies, el torb és un fenomen meteorològic extrem en el qual una tempesta de neu, gel o calamarsa de gran intensitat va acompanyada d’un vent huracanat que aixeca i arremolina la neu, minvant la visibilitat i fent caure en picat les temperatures. En un dels seus relats, Tolstoi ho va descriure així: “No hi havia cel. Tampoc terra. La blancura voletejava, feia voltes de dalt a baix, com si el diable s’estigués divertint amb pols per a les dents”. En aquest infern blanc van quedar atrapats el 30 de desembre del 2000 vuit excursionistes que, en un matí assolellat, havien sortit a coronar el cim del Balandrau, una muntanya pirinenca del Ripollès de 2.585 metres.
Tono Folguera i Guille Cascante [productor i director del documental] tenien la sensació que en aquesta història hi havia alguna cosa més que encara s’havia d’explicar – assenyala Fernando Trullols, que després d’una llarga trajectòria com a ajudant de direcció i director de segona unitat, firma aquí el seu primer llargmetratge–. Em van demanar que li fes un cop d’ull a la idea i aquest cop d’ull es va convertir en una investigació de dos anys. Al costat de [la guionista] Danielle Schleif, vam entrevistar un munt de gent fins a convèncer-nos que la pel·lícula podia ser útil, que podíem aportar alguna cosa”.
Un dels moments més assenyalats de tot aquest procés de recollida d’informació va ser la primera conversa amb Josep Maria Vilà, l’únic supervivent, que tenia 27 anys quan aquell 30 de desembre va sortir a escalar el Balandrau amb esquís de muntanya en companyia de la seva nòvia (Mònica Gudayol) i de tres amics (Pep Artigas i els germans Oriol i Elena Fernández). Va ser rescatat després de dos dies i mig d’angoixa i patiment inimaginables. “Quan li expliquem el projecte, no va tenir dubtes, perquè ell tenia clar que cal mantenir el record dels seus companys –explica Trullols–. Ell sent que, d’alguna manera, ha viscut per ells. Té la seva feina, la seva família… No s’ha convertit en un guru de la supervivència, fent conferències pel món ni res d’això. El seu gran ensenyament és demostrar en el dia a dia que és possible viure amb el dolor i la pèrdua, perquè també això forma part de la vida”.
Vilà, això sí, va demanar dues coses als responsables de Balandrau, vent salvatge: que no fessin que la gent li agafés por de la muntanya (..) i que intentessin que el públic entengués pel que havien passat, que “ho visqués”. Fàcil de dir però molt difícil de fer. Sobretot quan es tractava de recrear el que és ser dins d’un torb. “Vam invertir molt temps a intentar esbrinar com és un torb per dins, perquè no teníem referents visuals. Ni sabíem tampoc gaire bé com sonava(..)”. L’esforç dels equips tècnics va valer la pena, perquè en les escenes del torb, rodades en bona part en un plató, el resultat, tant a nivell visual com sonor, és aclaparador.
A la versemblança d’aquestes seqüències és igualment important la feina i el sacrifici dels actors, encapçalats per un Álvaro Cervantes que està esplèndid en el paper de Josep Maria i Bruna Cusí, que interpreta la Mònica. “Volia que els actors experimentessin d’alguna manera tota aquesta duresa del torb –relata el director–. A més, les escenes d’acció funcionen molt millor quan no es veuen els dobles. A ells els va servir molt, crec, perquè després dels dos o tres minuts que durava cada presa, amb aquell infern que es desencadenava, jo els mirava i els deia: ‘Nois, heu d’entendre que això que ha durat dos minuts i que és insuportable, aquesta gent ho va patir durant 12 hores. I a 40 sota zero”. No és estrany, doncs, que Trullols s’emocioni a l’explicar que quan Josep Maria Vilà va poder veure per fi la pel·lícula acabada, la seva primera reacció a l’acabar la projecció va ser aixecar-se, buscar el director amb la mirada i dir-li: “El torb va ser així”. I a continuació li va donar les gràcies per haver tornat a la vida als seus companys. “Em va dir: ‘Els he vist vius una altra vegada’. Aquest és el miracle del cine” (..).
[LS]: (..) La pel·lícula de Fernando Trullols recrea aquell episodi potenciant la força de la naturalesa i la força de la humanitat: (..) Entre el premi Gaudí i la nominació als premis Goya per Sorda, Cervantes estrena un film en què interpreta l’únic supervivent d’aquell grup, Josep Maria Vilà, un científic que llavors tenia 27 anys i estava a punt de casar-se amb la dona que moriria al seu costat a la muntanya, a prop de tres amics més.
[JV[: Sempre he demanat als directors i productors que hi hagués rigor, que hi hagués respecte a la història de forma fidedigna. Jo sé el que va passar, i em preocupava que no s’expliqués bé o es fes de forma sensacionalista. Puc dir que s’ha respectat el meu desig. Estic molt content.
[AC]: Conec el Fernando Trullols des que vaig començar a treballar i sé el cor que té, el rigor, la sensibilitat que té, i sabia que a les seves mans aquesta història connectaria amb el que diu el Josep Maria. Per a mi ha estat clau saber que s’estava plantejant com un homenatge a totes les persones que van formar part d’aquests fets, les persones que van participar en el rescat, les que van perdre la vida i el personatge del Josep Maria. El que més m’importava és com ell la viuria. Jo he treballat per ell. Em semblava un material molt sensible, i hi havíem de fer honor.
[LS]: Quan us coneixeu, què li preguntes al Josep Maria?
[AC]: L’hi vaig preguntar tot, realment (..).
[JV]: Em van sorprendre algunes preguntes que després vaig entendre que eren per situar el personatge: com era jo, com era la meva relació amb la Mònica, com ens vam conèixer… Són coses que no sortirien a la pel·lícula però per a ells eren importants, i em van sorprendre gratament, tot i que van ser dures. Són preguntes que no m’acostumen a fer els periodistes. Em vaig obrir i després al resultat ho veus, recreen realment molt bé com era cada un d’ells.
[JV]: (..) Veure que van passant les hores i que va pitjor, aquesta sensació d’anar a pitjor i no veure una llum, acabar passant la nit al darrere d’una roca amb la teva parella que ja està a les seves últimes hores, és un moment dur per a una persona. I és el que més m’ha costat de superar, aquests moments que tot va pitjor i no saps què fer: frustració, ràbia, et sents molt malament. Quan surts de la història i tornes al món real, recordes molt aquells moments d’estrès, d’angoixa, d’impotència; és el que més m’ha costat de recuperar, la tranquil·litat.
[LS]: Quan rodaves, tenies sempre present que aquell personatge estava molt a prop de la mort?
[AC]: Per explicar la seva fortalesa mental havia d’estar més a prop de la vida que de la mort. Fins al moment que el personatge es pot arribar a rendir o, més que rendir-se, pot arribar a acceptar la mort, crec que s’està agafant a la vida i a la determinació.
[LS]: No et vas deixar anar mai?
[JV]: Jo crec que és l’instint de supervivència, que desafortunadament he sentit i he viscut, en què tu no penses que moriràs. (..) Jo el sentiment de mort no el vaig tenir en cap moment, pensava: “D’aquesta no moriré, me’n sortiré”. Era una lluita constant per aguantar més hores. Per tant, la part emocional se’m va inhibir automàticament per instint; no és que fes cap esforç, sinó que el meu cos va decidir que no podia gastar energies en temes sentimentals, emocionals, que eren forts. (..) Jo estava centrat en la part racional. (..) És l’instint de supervivència que et fa lluitar, lluitar, lluitar. M’ha agradat el que diu l’Álvaro: no és que em rendeixi, sinó que accepto la mort. Arriba un moment que sí que accepto morir-me. Era conscient que a la nit em moriria; ho tenia clar, ho havia acceptat i ho vivia amb tranquil·litat. No sé com dir-ho, però no estava ni estressat. Estava patint moltíssim, em feia molt mal tot el cos, em donava voltes tot l’entorn, em sentia molt malament, realment volia marxar d’allà i la mort era una sortida. Afortunadament, em van trobar en aquell moment.
[BS]: Ha tingut contacte des de l’inici del projecte amb Josep Maria Vilà, el personatge que interpreta?
[AC]: Sí. Quan em van parlar d’aquesta història, vaig llegir el guió, vaig veure el documental [Balandrau, infern glaçat, 2021] i em va impactar molt el seu testimoni. Abans del procés d’assajos vam tenir una trobada i vam passar tot un dia junts, parlant. Jo sobretot l’escoltava i li feia preguntes perquè em transferís tots els seus records i la seva memòria d’aquells dies, que recorda minut a minut, per poder entendre realment què va viure emocionalment i físicament en totes les fases d’aquell dia, per poder imaginar-les i viure-les a la pantalla.
[AC]: Tot el que es veu a la pel·lícula ens ho ha transmès ell, però no tenia sentit una imitació perquè no aportava res. Físicament no ens assemblen tampoc. Per a mi el més important era imaginar el que va viure i intentar plasmar a la pantalla, en imatges, la fortalesa mental que va tenir.
[AC]: Si en Josep Maria no es veiés reflectit a la pantalla, per a mi això seria un fracàs. Ell ha compartit un material molt sensible amb la societat i ha explicat amb detall tot el que va viure; per tant, havíem d’intentar ser el més acurats possible perquè tot allò que ell va viure i ha compartit es recollís a la pantalla amb el màxim respecte i rigor.
[IS]: Era un assolellat dia de desembre.
[JV]: Un dia perfecte per fer esquí de muntanya. Érem cinc: la meva nòvia, amb qui em casava al maig després de cinc anys junts, una altra parella i un amic. Vam escollir el Balandrau perquè és un cim molt fàcil.
[IS]: On eren?
[JV]: Pujant cap al cim, encara amb les pells posades. El vent feia un soroll eixordador, no ens sentíem i no ens vèiem.Vam intentar baixar, pensàvem que a menys altura seria menys fort, i una allau va atrapar la Mònica i l’Oriol.
[JV]: (..) vam trigar hores. A la Mònica la vam alliberar abans. L’Oriol va quedar enterrat fins al pit. Vam haver de cavar fins a les fixacions de l’esquí per poder-lo descalçar mentre el vent ens tornava a colgar. Ens anàvem congelant. Va ser un esforç brutal.
[JV]: (..) La Mònica va deixar de caminar i vaig haver d’arrossegar-la. Després em va dir que no hi veia. Em va preguntar qui soc i vaig entendre que estava perdent la consciència i que no podíem continuar.
[JV]: Vaig trobar una roca gran i ens vam posar darrere. Enterrats a la neu estàvem més protegits, com un iglú improvisat, però ella va morir aquella nit.
[JV]: (..) la vaig veure morta al meu costat. Li vaig cobrir la cara amb el meu folre polar, que podia haver-me’l posat jo, però volia que la trobessin bé. No va sortir cap llàgrima. La meva part emocional estava anul·lada, només funcionava la racional. Sobreviure.
[JV]: Pensava que si descendia en sortiria, però ja estava desorientat. Pocs metres més enllà vaig trobar l’ Oriol mort. Allà vaig entendre que ningú no havia sobreviscut a la nit i que estava sol. Vaig continuar baixant fins que el torrent es va convertir en cascades glaçades i vaig quedar atrapat entre dos salts d’aigua. No podia pujar ni retrocedir.
[JV]: El tercer dia vomitava i tenia tremolors molt violentes que no podia controlar; em feia mal el cos de tremolar; cridava. La ment continuava conscient: el cos s’anava apagant.
[IS]: I llavors va sentir l’helicòpter?
[JV]: Sí. Més baix que els altres. El soroll no se n’anava. Em vaig destapar i el vaig veure sobre meu. Vaig sentir una felicitat enorme, vaig saber que no em moriria.
[JV]: Sents que tu t’has salvat i ells no, que alguna cosa vas fer per tu que no vas fer pels altres, com si els haguessis fallat. Amb el temps entens que no hi havia res a fer, però aquesta sensació pesa durant anys.
[JV]: La meva teràpia va ser enfrontar-m’hi. Vaig tornar al torrent mesos després. Necessitava controlar la història perquè no em controlés a mi.
FOTO DE PORTADA: Balandrau, vent salvatge (Filmax)
