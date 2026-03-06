Altres veus i declaracions: “Pillion” (Harry Lighton, 2025)

Una història de dominació sexual, pràctiques sadomasoquistes… que resulta ser una comèdia romàntica considerada fins encantadora, protagonitzada pel tros de carn masculina que és l’Alexander Skarsgård i el poca cosa (físicament parlant) Harry Melling (conegut sobretot per haver estat el Dudley Dursley de “Harry Potter”): Pillion, el debut en el llarg de l’anglès Harry Lighton, que ha manifestat que necessita pel·lícules sobre relacions gai que li plantegin preguntes noves. I el llibre d’Adam Mars-Jones que ha adaptat, li ha permès, si més no, traslladar-se a un món marginal (i dur) de motoristes homosexuals i pervertits i explorar-hi una relació d’amor i d’evolució personal cap a l’autoconeixement.
Nota: L’enllaç que encapçala cada article esmentat du a la seva publicació original i els enllaços que apareixen en els fragments dels escrits, a la majoria dels casos els he afegits, per a facilitar l’accés a la corresponent informació.
(..) comèdia romàntica inesperada sobre un jove convencional, en Colin, que s’enamora del líder d’una colla de motoristes, en Ray. El primer llargmetratge de Harry Lighton es basa en la novel·la Box hill d’Adam Mars-Jones, per capgirar unes quantes expectatives.
El film arrenca com una de tantes comèdies socials britàniques, amb en Colin i la seva família de classe obrera cantant nadales en el pub local. Davant de la sorpresa general, un noi d’allò més ben plantat el convoca a una cita. (..) No costa connectar amb la il·lusió i la inseguretat d’en Colin davant de l’expectativa de quedar amb un tros d’home amb la fila d’Alexander Skarsgård. Amb l’humor com a bàlsam, la pel·lícula ens endinsa sense embuts cap a un altre indret que en principi no semblaria destinat al gran públic, el de la cultura BDSM.
L’atractiu de Pillion és com enfoca amb franquesa una relació en què tots dos integrants han de sortir de les seves respectives zones de confort: en Colin ha de descobrir si li resulta plaent ser dominat i en Ray potser haurà de tastar el gust dels afectes. Lighton sap mantenir la tensió entre aquests dos pols sense caure en una excessiva complaença final. (..) Sense menystenir la convicció amb què Skasrgard tria papers que, com el d’en Ray, desbaraten la idea de masculinitat tradicional associada al seu físic.
Poc es podien imaginar els fans de les pel·lícules de Harry Potter que Harry Melling, l’intèrpret del seu cosí grassonet i malcriat Dudley Dursley, acabaria en un projecte com Pillion: cinema d’autor sobre una relació homosexual, elogiat de manera gairebé unànime per la crítica internacional (..).
El director britànic Harry Lighton ha volgut mostrar al cinema una relació diferent, que l’interpel·li. Ho va explicar a Valladolid en una entrevista per a aquest diari: “En el cinema mainstream, les relacions gais han estat històricament força heteronormatives, però a mi m’avorreix quan veig el mateix repetidament. Necessito pel·lícules sobre relacions gais que em plantegin preguntes noves, i no em sembla que sigui un mal moment per fer-nos aquestes preguntes.”
La responsable de cinema de la BBC, Evie Yates, li va fer arribar un llibre d’Adam Mars-Jones pensant que li agradaria, i no s’equivocava: “El vaig trobar divertit, emocionant… i era tot un repte. Sabia que aquell to i la temàtica sobre el sexe i les relacions no convencionals m’interessaven, però el procés d’escriptura va ser llarg perquè volia fer-hi molts canvis. El llibre tracta sobre un viatge d’autoconeixement, sobretot de Colin, per descobrir-se a si mateix i aprendre a expressar els seus sentiments.”
(..) Pillion és una pel·lícula molt física, que s’expressa a través de les mirades, els cossos, la gestualitat. “El llibre és força verbal, hi ha molt de diàlegs –comenta–. Crec que l’èmfasi en els cossos i les accions per sobre de les paraules és fruit també de relacions específiques entre els actors. Ray no vol haver de dir-li a Colin què ha de fer tota l’estona; vol que en Colin llegeixi els seus senyals, i aquests senyals creen més tensió eròtica que no pas dir-li simplement que li porti un got d’aigua.”Aquesta relació física també té una altra explicació: “Ray està emocionalment bloquejat, així que no s’expressa amb paraules, no parla de la seva història ni dels seus sentiments. Per tant, no tenia sentit fer escenes de diàleg. A més, el tipus de comèdia que m’agrada és molt física. Hi ha línies divertides a la pel·lícula, però sempre intento pensar en com fer servir la fisicitat per crear comèdia.”Harry Lighton subratlla que l’essència de la pel·lícula és l’evolució del protagonista: “Colin comença la pel·lícula en una posició de veritable ignorància. És un noi d’uns trenta anys que encara viu amb els seus pares i té molt poca experiència sexual. Volia preguntar al públic d’on es pot treure l’autoconeixement, ja que sovint se’ns ensenya que, en l’àmbit romàntic i sexual, ha de venir a través d’una sèrie d’esdeveniments molt típics, com el primer petó o la pèrdua de la virginitat, sempre sota el motlle dels pares o de la societat heterosexual. Jo volia mostrar algú que es coneix a si mateix a través d’una experiència molt diferent”.
L’acteur Alexander Skarsgard (..) joue ici Ray, un biker gay qui embarque le timide Colin, garçon vivant toujours chez ses parents, dans une relation de domination /
Manifestement inexpérimenté mais immédiatement fasciné par la personnalité et la carrure de Ray, Colin se laisse délicieusement entraîner dans un programme d’asservissement volontaire où il doit coucher sur le tapis au pied du lit de son maître, lui faire les courses, le ménage et être un objet sexuel dévoué et disponible. Ray lui rase le crâne et lui passe une chaîne cadenassée autour du cou, et refuse toute marque de sentiment /
Adapté du roman ‘Box Hill’ d’Adam Mars-Jones, “Pillion” est le premier long métrage du jeune Harry Lighton, un pur produit de l’upper-class anglaise, notamment passé par Eton et il est quelque peu fascinant de voir les deux acteurs tenant le rôle du «couple», Skarsgard et Harry Melling (révélé par la franchise “Harry Potter” où il jouait Dudley Dursley), se lancer ainsi à corps perdu dans des scènes pas franchement faciles à aborder. Le film, en cela très anglais, se déroule non à Londres mais dans une petite ville quelconque et il y a une grande drôlerie à voir les parents et proches de Colin, très ouverts d’esprit et s’intéressant à ses rencontres, perdre leurs repères de voir le gentil garçon qu’ils croyaient connaître et comprendre devenir ce toutou aux ordres, l’œil et la truffe humide à l’ombre de l’homme alpha qui le dresse à n’avoir aucun affect, juste d’être efficace, ponctuel, silencieux /
Sans du tout le théoriser ou le déconstruire, la dramaturgie et la drôlerie du film reposent sur le fait que l’excitation sexuelle et amoureuse est le résultat d’une dévalorisation consentie et d’une répartition des attributs et des tâches qui, à défaut d’être genrée, postule, pour fonctionner, une nette asymétrie entre les deux partenaires. Colin, soumis, passif, affecté au ménage, à la cuisine, endosse donc les valeurs conservatrices (réactionnaires en fait) de la femme au foyer, de la ‘tradwife’. Tout fantasme est un cliché. On peut se demander si le triomphe qui a accueilli le film à Cannes et le succès qu’on peut lui supposer à la sortie ne tient pas en partie à ce que la fiction BDSM autorise et valorise le caractère potentiellement inégalitaire et non problématique d’une relation, toute chose qui normalement serait exposée et aussitôt condamnée. Le rétrograde est rétabli dans son prestige torve par la transgression homo-sado-maso qui l’attrape, la retourne et l’encule à sec. Résultat : dix minutes de standing ovation et une possible Queer palm.
Here to prove there’s nothing gentle about true love is an intensely English story of romance, devotion and loss from first-time feature director Harry Lighton, who has created something funny and touching and alarming – like a cross between Alan Bennett and Tom of Finland with perhaps a tiny smidgen of what could be called a BDSM Wallace and Gromit. It’s basically what Fifty Shades of Grey should have been /
(..) But when does sexual role-play become dysfunction? Or coercive control? What does Ray do for a livjng? Is Ray an abuser? (..) /
It is a real love story, and the movie amusingly and touchingly takes us through the final stages and out the other side, to where Colin has grown or at any rate changed as a person who has come to terms with what he is and what he wants, the way that Ray clearly did long ago (..).
FOTO DE PORTADA: Harry Melling i Alexander Skarsgård, a Pillion (Madfer)
