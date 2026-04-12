Altres veus i declaracions: “Miralls Nº3” – “Espejos Nº3” – “Miroirs nº3” – “Il mistero di Laura” (Christian Petzold, 2025)

L’estrena de Miroirs No.3 — Miralls Nº3 — Espejos Nº3 — Miroirs Nº3 · Il mistero di Laura, a ben poques sales i acompanyada de poc suport crític, contrasta amb l’atenció que va es va deparar a la pel·lícula a la Quinzena dels Cineastes de Canes 2025 i al seu director, l’alemany Christian Petzold, quan va ser (no fa gaires dies) a Barcelona, amb motiu del cicle retrospectiu que li va dedicar el festival D’A 2026. Si va dividir la crítica, a Canes (amb textos admiratius d’aquest seu darrer film i d’altres de caire contrari -i no es pot pas dir que, a Catalunya, arran de l’estrena se l’hagi rebut amb opinió favorable), en canvi, a les entrevistes ‘barcelonines’ amb el cineasta que s’han publicat, els crítics que hi han parlat traspuen una consideració, apreciació, estima i interès cap a la seva obra.
(..) “Miroirs No. 3” és un drama sobre l’angoixa existencial i el sentiment de pèrdua que entrelliga els destins d’una estudiant de piano que sobreviu a un accident mortal de cotxe i de la dona que l’acull a casa seva perquè es recuperi. Com de costum, Petzold mou les peces de la història amb intel·ligència i elegància, ajudat per la lluminosa interpretació de Paula Beer. S’agraeix la maduresa i la contenció amb què Petzold manega un material que podria haver derivat fàcilment en un drama fulletonesc, però es troba a faltar l’humor i la inspiració de la seva pel·lícula anterior, “El cel roig”, molt similar en els elements que posava en joc (quatre personatges i una casa rural) però superior a aquesta nova obra de l’alemany.
(..) l’alemany Christian Petzold es planteja un repte que corre en paral·lel als dels darrers films d’Almodóvar: intentar fer creïble en pantalla un argument inversemblant, ridícul fins i tot.
Amb una trama incongruent i poc o gens realista, Espejos nº 3 explica com una jove que sobreviu a un accident de cotxe al camp del nord d’Alemanya passa a ser adoptada, per dir alguna cosa, per una família que viu al costat de la carretera on gairebé perd la vida. Tot és molt inusual, fins i tot absurd. La jove (una sempre magnètica Paula Beer) no sembla gaire afectada per la mort del seu company sentimental en el mateix accident, i la família amaga un secret que fa que les relacions entre els seus membres siguin, com a poc, singulars.
Volgudament petita i misteriosa, Espejos nº 3 és una pel·lícula sobre un cos estrany introduït en una dinàmica familiar ja de per si estranya. Aquest film sobre els reflexos entre presències i absències també inclou un joc de miralls formals i argumentals amb certes obres d’Alfred Hitchcock, Joseph Losey, Pier Paolo Pasolini, Nanni Moretti i John Cassavetes (..).
Tengo la idea de que la delicadeza, la sensibilidad, el talento y la maestría de los grandes cineastas se aprecian en sus películas más pequeñas y no en sus proyectos más ambiciosos. En ese sentido, “Miroirs No. 3” es un film modesto en más de un sentido: apenas 86 minutos con créditos iniciales y finales incluidos, cuatro personajes centrales y unas pocas locaciones (una casa rural, un taller mecánico y un camino de provincia que los une) /
Con esos pocos elementos, con aires de las fábulas de los hermanos Grimm, con el uso excepcional de un tema como leitmotiv (si en “Cielo rojo” / “Afire” era ‘In My Mind‘, de Wallners, aquí es la pegadiza ‘The Night’, canción de 1972 de Frankie Vallie & The Four Seasons) pero también con interpretaciones de la música de Chopin, Petzold construye a partir de unas tragedias un film paradójicamente austero y con impredecibles derivaciones /
(..) de pronto el descapotable rojo vuelca. El muere al instante; ella, en cambio, sufre unos mínimos rasguños. Y no solo eso: Laura es rescatada del lugar por una mujer más grande, Betty (Barbara Auer), que tiene sus propios problemas con su marido Richard (Matthias Brandt) y su hijo Max (Enno Trebs). La confundida, atribulada protagonista agradece que la hospeden y la traten con tanto aprecio en un momento de tanta crisis y rápidamente se va integrando a la dinámica familiar. Pero, claro, intuimos que allí sobrevuelan secretos y mentiras, algo siniestro que es mejor no adelantar /
Semejante punto de partida y sus múltiples ramificaciones, la exploración de la angustia existencial, las enfermedades mentales y la muerte, daban para un melodrama manipulador digno de un culebrón televisivo, pero en manos del brillante guionista y director alemán se transforman en un relato reposado, austero y a su manera -incluso en sus zonas más perversas- relajado, simpático y encantador. La madurez de Petzold lo encuentra, al igual que colegas como Aki Kaurismäki o Hong Sangsoo, en una etapa de sabiduría, sin necesidad de regodeos, excesos ni ostentaciones. Cine en estado puro.
Breve, compacta, enigmática y finalmente sensible, “Mirrors No.3” es una engañosamente ligera gran película del realizador alemán Christian Petzold quien, tras una larga carrera, debuta en la Quincena de Cannes con un film que tranquilamente podría haber estado en la competición oficial (..) /
(..) Entre comidas, ropas prestadas, repetidas escuchas de una de las mejores canciones pop de todos los tiempos, interpretaciones al piano (Laura es pianista), algunas confusiones y encuentros un tanto enigmáticos irá pasando el film que, uno ya adivina, guarda algún secreto ligado a la intensa conexión entre Laura y esa familia, especialmente Betty. A tal punto es así que la mujer, cuando ya parece curada de su golpe, da la impresión de querer quedarse allí por más tiempo. Y Betty parece más que contenta con la decisión. Su marido y su hijo, en cambio, ven todo con un poco más de escepticismo /
Ese misterio, como muchos de los que figuran en la filmografía de Petzold, es importante pero no definitivo ni único en el relato. No se presenta necesariamente como un enigma a resolver, pero sí como un elemento que configura la lógica de las relaciones entre los protagonistas. De hecho, la propia Laura –de la que sabemos poco, ni siquiera es claro qué le sucedía al principio del film– es igual o más enigmática que esta suerte de sustituta familia que la recoge como si fueran los integrantes de una de esas raras casas de cuentos de hadas /
Se trata de un film que juega con ideas ‘hitchcockianas’ propias de la sustitución de identidad, de la posible amnesia y hasta de la locura, pero a diferencia del melodrama de su previa “Phoenix”, acá Petzold usa un tono más ligero y casual, uno que por momentos remeda al Aki Kaurismaki de “El hombre sin pasado” pero en clave femenina. “Mirrors No3” –título que hace referencia a esta melodía de Ravel que se escucha en el film en un momento clave– es una película pequeña dentro de la obra del alemán pero igualmente cargada de sutiles emociones, de esas que se adivinan como de soslayo, sin que uno se de cuenta hasta más tarde de su verdadera potencia /
Una comedia dramática sobre segundas oportunidades, familias sustitutas y la posibilidad entre trágica y milagrosa de vivir una nueva e insospechada vida, la película de Petzold es un tardío pero importante reconocimiento de parte de Cannes –al menos, de una de sus secciones paralelas ya que la oficial lo sigue ignorando por razones incomprensibles– a uno de los mejores cineastas contemporáneos, un autor a la altura de los más grandes que dio el cine mundial en el siglo XXI.
(..) el encuentro entre estas dos mujeres, de las que apenas sabemos más que sus nombres, permita a Laura escapar de una vida en la que no se encuentra y a Betty recomenzar la suya. Y entonces sí, “Miroirs No. 3” puede ser una película sobre la irrupción de lo inesperado, pero también sobre las posibilidades que eso ofrece para rehacer la vida y atravesar por el camino múltiples identidades posibles /
Porque después del accidente Laura se viste con la ropa que Betty le presta y que resultará ser de Yelena, la hija que se quitó la vida. Un gesto que condensa, efectivamente, no solo la posibilidad de ocupar otros lugares, otros roles, sino también la de encontrar esos espacios gracias y a través del cuidado del otro. Laura se convierte así en la hija que no es, en el marco de una familia que no es la suya. Agradecida por la acogida, propondrá preparar una comida que resulta ser la favorita de Richard (Matthias Brandt) y Max (Enno Trebs), el marido y el hijo de Betty, que cuando aparecen en escena lo hacen para arreglar cosas (..). La comida, pero también los objetos y la música (la composición de Ravel que da título al film y que Laura toca en el piano, pero también el ‘leitmotiv’ del film, el tema ‘The Night’ de Frankie Valli & The Four Seasons) son los elementos a través de los cuales Petzold construye un fascinante y sintético juego de pistas a través del cual se van desvelando no solo las carencias y dificultades soterradas de los personajes, sino también sus emociones y el reflejo que estas tienen en los otros. Y aunque es cierto que seguramente sea esta una película más pequeña con respecto, por ejemplo, a la anterior, “El cielo rojo”, y también que no haya grandes novedades con respecto a los recursos más reconocibles de los que ya forman parte del estilo de Petzold, “Miroirs No. 3” resulta una sugerente y nada estandarizada mirada hacia la familia como comunidad atrofiada, pero también refugio y estructura, desde la que buscar (y con suerte encontrar) una libertad individual.
Tal como su título indica, Christian Petzold nos vuelve a hablar de un efecto espejo entre un personaje ausente y otro presente. El tema de la substitución vuelve a estar en el centro de la película. Laura sufre un accidente con su prometido y es acogida por una mujer que la cuida, le presta la ropa de su hija ausente y le pide que toque el piano tal como había tocado anteriormente su hija. Toda en la película se articula sobre esa nueva presencia femenina y el juego de máscaras que se lleva a cabo para que deje de ser ella y pueda ser otra. “Miroirs n.º 3” es una variante más dentro de la filmografía de Petzold, un cine que se sitúa después del cine substractivo y que busca su amparo en una abstracción del relato y de las reglas melodramáticas. En “Mirrrors n.º 3” es interesante hacia dónde el cineasta quiere llegar, pero es absurdo y incongruente su punto de partida. Para llegar al melodrama necesita crear unas determinadas condiciones de causas y efectos que le permitan pasar por alto la premisa absurda de la que parte y poder jugar con las emociones de sus personajes, en este caso la paranoia de una familia ante la substituta de su hija y la aceptación del refugio por parte de una mujer que ha perdido su novio. Todo transcurre a partir de una lógica que puede ser inquietante, pero que acaba siendo absurdamente subrayada cuando se descubre el misterio y se busca una posible reconciliación que supere las barreras.
Il cinema come specchio fantasmatico: Petzold riflette su memoria e lutto tra realismo enigmatico e ambiguità /
Con “Miroirs No. 3”, Christian Petzold torna a esplorare il territorio instabile dei fantasmi, del doppio, e della memoria, nonostante il film si ancorI più decisamente a un realismo austero e privo di esplicite aperture fantastiche rispetto ai precedenti lavori del regista. Eppure, paradossalmente, questo minimalismo accentua l’enigma, trasformando il quotidiano in superficie inquietante e levigata, su cui il fantasma cinematografico può riflettersi, anche senza palesarsi /
La premessa è apparentemente semplice: Laura (Paula Beer, ancora una volta volto ideale per i giochi di specchi petzoldiani), sopravvissuta miracolosamente a un incidente d’auto, entra nella vita di una famiglia che la ospita, ne cura le ferite invisibili, diventando a sua volta la medicazione di un dolore nascosto, rimosso. “La donna che visse due volte” [“Vertigo”], Hitchcock inevitabilmente evocato, trova qui una declinazione più intima e meno vertiginosa, ma non meno autentica nella sua riflessione sul lutto e l’impossibilità di accettare la perdita / Se è vero che Petzold stavolta sceglie di restare nella linearità, la densità del film risiede altrove: nei gesti quotidiani, negli sguardi sfuggenti, nelle tensioni sotterranee dei dialoghi, in quella casa di campagna che diviene palcoscenico ambiguo tra protezione e isolamento, tra calore domestico e claustrofobia. Il fantasma, per Petzold, non è necessariamente un’apparizione sovrannaturale ma una presenza perturbante che s’insinua nei dettagli ordinari, nell’assenza-presenza di chi manca e viene rimpiazzato /
Il cinema stesso diventa il vero fantasma: la memoria visiva, che altera la realtà, rendendola simulacro. La trama è infatti soltanto apparentemente trasparente, nascondendo sotto una superficie ordinaria quella “velatura ambigua” tipica del cinema di Petzold. Ecco allora che il fantasma non ha bisogno di mostrarsi, perché è già presente nel modo in cui i personaggi si muovono, si guardano, mentono a sé stessi e agli altri. Il “gioco di specchi” forse qui è meno esplicito, ma non meno insidioso: specchiarsi nell’altro significa tentare una riconciliazione impossibile, che il film sviluppa in modo meno immediato ma certamente non meno profondo rispetto a titoli precedenti come “Phoenix” o “Undine” /
Petzold lavora per sottrazione, puntando sull’essenziale, su una geometria asciutta delle emozioni, dove la tragedia non è mostrata ma suggerita, sospesa, sempre pronta a emergere. Anche il riferimento all’acqua, elemento centrale nella trilogia cui appartiene questo film, diventa immagine poetica di un trauma che galleggia, affiora, affonda nuovamente, lasciando sempre una traccia indistinta. In questo, il regista conferma la sua vocazione a un cinema fatto di ambiguità e sfumature, che trova nell’apparente semplicità delle situazioni una ricchezza interpretativa inattesa /
Certo, qualche passaggio appare più artificioso, qualche personaggio secondario meno incisivo, eppure la grazia formale di Petzold compensa ampiamente, trasformando anche il dettaglio meno convincente in elemento di un quadro complessivo rigoroso. La musica, evocativa e sottile, sostiene questa dimensione fantomatica: è la chiave di accesso verso una realtà parallela, che è poi quella del cinema stesso, luogo privilegiato in cui il tempo può essere riavvolto, i lutti elaborati simbolicamente, le assenze riempite da una presenza effimera /
“Miroirs No. 3” è dunque un Petzold in tono minore, ma non meno autentico nella sua indagine sulle ombre della memoria e sul potere del cinema come specchio deformante e curativo. Un film che forse chiede più tempo e più attenzione per svelare pienamente la sua profondità, ma che già al primo sguardo rivela l’inconfondibile mano di un autore che conosce perfettamente il valore evocativo e perturbante dell’immagine.
A Christian Petzold summer has a particular climate: drily hot enough to parch the grass in the flat German countryside, but with a looming threat of harder, heavier weather, plus a baseline chill inside his characters that ensures they never quite thaw under the beating sun. This signature season has backgrounded Petzold joints from “Jerichow” to “Barbara” to 2023’s excellent “Afire,” and it descends once more, again to simultaneously warming and cooling effect, in “Miroirs No. 3.” A humid little psychological drama of displacement, replacement and fresh plum cake, in which balmy days mix with unhealed trauma to briefly make precarious new lives and identities possible, this 86-minute puzzle piece isn’t one of the director’s major works, but is distinguished by his trademark pleasures of texture and tone — and pushes his ongoing collaboration with star Paula Beer into ever more enigmatic territory /
Far from the bristling emotional potency of Petzold’s previous muse Nina Hoss, Beer can be an aloof, hard-to-read presence. Though she was disarmingly, even tauntingly, relaxed in “Afire,” “Miroirs No. 3” — titled for the Ravel piano piece played at a critical juncture — hands her an especially remote, shape-shifting character, plagued by silent demons even before the tragedy that sets the story in motion. The film’s blank spaces and ambiguities linger even after a melodramatic pivot that’s easily seen coming, and will entice and confound viewers in equal measure (..) /
(..) We see the moment before the crash — where Laura briefly but quizzically locks eyes with a middle-aged woman living beside the country road — and the bloody aftermath second later, but not how or why it occurs. It’s a teasing evasion typical of how “Miroirs No. 3” operates: Immediate revelations and moments of impact are of less interest to Petzold than their gnawing long-term effects. The nearest thing to an outside witness is Betty (Barbara Auer), the sad-eyed woman whose gaze Laura met just before, and who rescues her from the wreckage with reassuring calm, taking her back to her unassuming but inviting farmhouse. It’s homely enough that Laura, shaken by the accident but unfazed by the loss of Jakob, asks to stay indefinitely; Betty is surprised but happy to let her /
There are mournful, darkly specific human reasons underpinning this seemingly irrational behavior on the part of both women, and we get closer to them once it emerges that Betty isn’t entirely alone in this still, pale-skied stretch of rural Germany. Her gruff husband Richard (Matthias Brandt) and hulking adult son Max (Enno Trebs) live nearby on the car-repair workshop they manage together: Add this domestic split to the list of unresolved question marks that eventually add up to a larger, more sorrowful story. They’re perplexed by the new arrival in their midst, but in time Laura and the lonely, unforthcoming Max warm to each other, and the four form an odd, intuitive family unit /
One senses what’s afoot even before Betty begins sporadically calling Laura by another name, while local passersby give them strange, clucking looks, but the full reveal, when it comes, isn’t intended as a seismic twist. Rather, there’s a mutually healing trajectory to this strange, secretive summer of playing house, and Petzold observes its gradual onset in fine details of gesture, expression and domestic routine — and its lapses when people fall intermittently out of character (..).
The German writer-director follows ‘Afire’ with another chamber piece set in seemingly tranquil countryside that proves to be just the opposite /
The path forward from trauma or pain, full of tricky psychological detours, has often been a haunting theme in the films of Christian Petzold. His latest, “Miroirs No. 3”, centers on two women, one still working through a shattering loss and the other stuck in an existential malaise that may be rooted in her unsatisfying relationship or in more intangible factors. When the two strangers land in an unlikely domestic arrangement together, it initially seems restorative for them both. But neat and tidy dramas about emotional healing are not the gifted German writer-director’s thing /
Like Petzold’s superb Chekhovian chamber piece, “Afire”, from 2023, the new film unfolds in a seemingly peaceful countryside setting disrupted by jagged tensions and unsettling changes, by connections and misconnections among people with very different needs /
“Miroirs No. 3” is less layered and surprising than its immediate predecessor in the director’s filmography, its moment of revelation telegraphed too early to have much impact. But Petzold is invariably a probing observer of his characters’ psyches, aided here by four excellent actors, including the incandescent Paula Beer in their fourth collaboration /
(..) Petzold lets us draw our own conclusions about why Laura, after experiencing a major shock, would choose to stay with a complete stranger and why Betty would welcome her, though clues to the latter’s reasons quickly add up. Even from the little we know of Laura, it sort of makes sense that she would be eager to disappear into another life /
(..) Still, although she’s an unfailingly kind host, there’s something unsettling about Betty’s fascination with her guest, conveyed with subtlety by Auer. And what are the judgy looks from villagers passing on the road about? Betty doesn’t volunteer an explanation and Laura doesn’t ask /
(..) The arrival of the two men shifts the dynamic. They seem concerned that Betty is off her meds and rattled when they see a fourth place set for dinner. Only when Laura appears from the kitchen with the meal does its purpose become clear, but they act like they are seeing a ghost. Their silence comes off as rudeness, for which Betty rebukes them after dinner. She asks Max to repair a broken bicycle for Laura to use and she gets a piano tuner in to fix the neglected instrument in the living room corner /
When, during a subsequent visit from Richard and Max, Laura plays the shimmering Ravel piece that gives the movie its title, Betty is delighted while the men appear uneasy. Richard becomes somewhat accepting of Betty’s houseguest and glad to be spending time with his wife after a break. Max takes longer, but he eventually warms to Laura when she starts dropping by his auto-shop. Even so, something about her presence in his family home doesn’t sit right with him / Well before this point, the cause — if not all the details — of the sadness lingering over the family will be obvious to most people watching, which makes it seem a stretch when Laura is taken by surprise, leaving her angry and humiliated. True, she has been floating around in a hazy alternate existence, putting her life on pause, but it seems implausible that she would see and hear the same clues we do and not piece the situation together /
(..) The actress [Paula Beer] succeeds in bringing some psychological complexity to a script that otherwise has too little of it (..) /
Using only diegetic music and shot in a crisp, unfussy style, with a preponderance of soft, natural light, the film is as spare and elegant as we have come to expect from Petzold. It’s a minor work for the director and its emotional heft feels softer than usual, but even his lesser films can be compelling, and Beer is never less than transfixing.
Jouant du mystère et des non-dits, Christian Petzold explore la subtilité des relations humaines au sein d’une famille recueillant une jeune femme rescapée d’un accident de la route /
Après Ondine, Boucle d’or. Au cœur d’une idyllique campagne allemande, une jeune femme (Paula Beer) victime d’un terrible accident de voiture lors duquel son compagnon meurt, est recueillie par une femme plus âgée (Barbara Auer) dans sa jolie maison. Elles entament un compagnonnage heureux et plein de non-dits, un brin trop parfait, auquel se joignent bientôt le mari et le fils de la femme, circonspects puis séduits /
“Miroirs No. 3,” qui tire son nom d’une pièce pour piano de Maurice Ravel, est un exercice de gammes aérien – bien plus que ne l’étaient les récents Ondine et Ciel rouge – sur des figures chères au cinéaste allemand Christian Petzold, l’identité qu’on échange comme une carte dans un jeu, le mystère, et cette manière de creuser les relations entre les êtres jusqu’à les évider presque entièrement et qu’il n’en reste que le mythe /
Parcouru par un souffle qui soulève doucement les rideaux de lin et fait se balancer les herbes aromatiques du jardin, “Miroirs No. 3” porte une attention météorologique au faisceau de relations familiales qui se dessinent et se reconfigurent au long d’une poignée de journées, scrutant les visages et les regards dans la lumière d’été mordorée, et dansant autour d’un secret qu’on devine bien avant qu’il ne soit révélé /
L’important n’est pas dans ce suspense-là, mais plutôt dans le plaisir pris au passage du temps, aux incessants trajets entre la jolie maison des femmes et le garage des hommes (ça aussi, c’est mythologique), aux repas où l’on engloutit des raviolis ou un gâteau aux prunes à la croûte molle.
[XS]: (..) A Espejos n. 3, una estudiant de piano deprimida i única supervivent d’un accident mortal de cotxe es recupera a casa d’una dona que acaba de conèixer. Tendresa i connexions inesperades en una pel·lícula que funciona com a compendi de virtuts i obsessions d’un dels directors europeus més en forma del moment.
És un dels pocs cineastes europeus actuals que practica el melodrama i que abraça les emocions dels personatges sense remordiments. Què té el melodrama que li interessa tant?
[CP]: Jo soc fill dels anys seixanta i, per tant, de la il·lustració. Els meus mestres eren racionalistes. Però quan vaig anar al cinema vaig descobrir Fassbinder, que era un dels pocs directors alemanys de postguerra interessats en el melodrama. A través de Fassbinder vaig descobrir el melodrama, tal com ell l’havia descobert a través de Douglas Sirk. Per als fills del racionalisme, el melodrama era kitsch, però en realitat el melodrama és una manera d’arribar a les capes més profundes. El cinema té a veure més amb les balades, el kitsch i els contes de fades que les altres disciplines.
[XS]: Ha esmentat Fassbinder, però hi ha un altre gran cineasta alemany molt important en la seva carrera i amb qui va escriure guions: Harun Farocki. Com es van conèixer?
[CP]: Quan era adolescent vivia en una ciutat on no hi havia cinema, però el vaig descobrir a la biblioteca, llegint una revista que es deia Filmkritik, que em va despertar el desig pel cinema. Farocki era un dels seus editors i hi escrivia. Quan estudiava literatura a Berlín vaig saber que Farocki impartia un seminari i hi vaig anar. La primera pel·lícula que ens va projectar va ser un thriller de sèrie B, una tria aparentment simple, sobretot per a un cineasta intel·lectual com Farocki. Després vam anar a la sala de muntatge per analitzar els primers 15 minuts i discutir cada decisió de muntatge, cada posició i moviment de càmera. En acabar, vam tornar al cinema per veure novament aquells 15 minuts. I tot i que sempre es diu que si analitzes i interpretes massa una obra l’acabes destruint, em va passar el contrari: l’experiència va ser encara més rica. Havíem après a veure una pel·lícula.
[XS]: ¿És cert que treballa en un guió per a una pel·lícula que el reunirà amb Nina Hoss i Paula Beer? Per als fans de Christian Petzold serà un esdeveniment veure juntes les dues actrius clau de la seva filmografia.
[CP]: La veritat és que estic treballant en un guió que potser es farà realitat d’aquí tres o quatre anys. Però és només una història, no hi ha res confirmat (..).
[XS]: Nina Hoss era la figura al voltant de la qual va escriure les seves primeres pel·lícules. Va ser complicat deixar de treballar amb ella per treballar amb Paula Beer?
[CP]: No, de cap manera. Vaig fer sis pel·lícules amb la Nina i la següent havia de ser En trànsit, però el guió requeria que fos una actriu jove i no era possible treballar amb la Nina un altre cop. Ella ho va acceptar sense cap problema. La Paula va ser una completa novetat per a mi. Mai no havia treballat amb ningú com ella, perquè és com si en lloc d’una actriu fos una ballarina. No actua, balla. No ve de cap escola d’interpretació, i jo veia coses en ella que em feien voler fer coses diferents. Així que hem rodat quatre pel·lícules junts, però ara ha sigut mare i es vol prendre un descans de dos anys, ha tornat a estudiar art i li van bé les coses. Així que treballaré amb altres actors.
(..) Acabat d’arribar de Nova York, on també va presentar la seva obra al Lincoln Center, Petzold va tenir una trobada amb la premsa en què va demostrar la mateixa claredat que evidencien les seves pel·lícules, amb l’afegit d’un gran sentit de l’humor, sobretot quan es va dedicar a parlar de catòlics i protestants: “Els protestants només poden mentir quan són en un país catòlic”, va comentar a l’assumir que allò de dir que fa trilogies era mentida. “Faig una pel·lícula i me la prenc com l’inici d’una trilogia perquè és la manera que continuï obligat a treballar”.
Nina Hoss, una de les actrius alemanyes més internacionals, va protagonitzar quatre de les seves anteriors pel·lícules, especialment impactant a “Barbara”, reflexió sobre les dues Alemanyes ambientada el 1980, i a “Phoenix”, com una dona jueva que torna d’Auschwitz amb el rostre desfigurat. Ara és Paula Beer qui protagonitza els films de Petzold, entre ells “El cielo rojo”, estrenat fa un parell d’anys, i “Espejos No. 3”, sobre una jove traumatitzada per un accident i l’estranya família que l’acull. Ara treballa en tres projectes diferents: “Una pel·lícula policíaca, una altra sobre la situació dels habitatges i una tercera que passa parcialment a Odessa”, explica el director.
(..) Les seves pel·lícules són dramàtiques i intenses, però no especialment denses. Però “la meva obra té diverses fractures. Una la va provocar la mort del meu amic Harun Farocki”, director alemany mort el 2014 i que va participar en els guions de “Barbara” i “Phoenix”. “L’altra és la manera en què el món s’està tornant feixista”, afegeix. “I això ha canviat el meu pensament. Si el món canvia, canvien les meves pel·lícules”.
Fa la vista enrere, cap al gran llegat del cine alemany, però és conscient que al seu país no s’ha pogut construir una tradició cinematogràfica (..).
Petzold és un cineasta pràctic: “Quan el productor aconsegueix l’ajuda econòmica del Govern i em dona una xifra, llavors em poso a escriure el guió tenint en compte aquest pressupost”. Entre el 2000 i l’actualitat ja ha pogut realitzar una quinzena de pel·lícules. És ben conscient que actualment una pel·lícula es cuina amb productores de diferents països, però assenyala que li agrada “veure films de directors danesos que fan cine danès, de directors espanyols que fan cine espanyol”.
[AI]: El director Christian Petzold està radiant. No ho dic jo, ho diu ell, que em confessa que està de bon humor. El cineasta alemany, deutor genuí de l’estrès posttraumàtic que heretaven els fills dels supervivents i la postguerra, i que abanderaven noms com Rainer Werner Fassbinder i Alexander Kluge, s’ha fet un lloc, per mèrits propis, en el panorama mundial. (..) El seu cinema transcorre en un segment liminar, fronterer entre el pes angoixant del realisme i revestida de pólvores màgiques i la tramposa purpurina de la ciència-ficció. Petzold, exponent de l’Escola de Berlín, també fa malabars formals i narratius per absorvir els clarobscurs de la contemporaneïtat europea exposant, amb tensió i un estil inimitable, les incómodes contradiccions i els grans anatemes de la condició humana, com poden ser l’amor i les seves arestes, el dol, la dependència i la identitat. El seu cinema cataloga ruïnes vives, restes orgàniques i en eclosió, dibuixant així bodegons translúcids que ens permeten no només albirar, sinó enfrontar-nos, als nostres fantasmes.
[AI]: El seu cinema excava en el costat més fosc, però també en el més lluminós de la condició humana.
[CP]: Qualsevol que intenti sobreviure és perquè abans ha experimentat una catàstrofe. El desig, el de la pel·lícula, però també, sobretot, el dels protagonistes, és arribar a la llum, la brillantor, la felicitat. El cinema és l’art que filma la supervivència humana.
[AI]: I vostè enregistra aquest trajecte.
[CP]: Les meves pel·lícules comencen amb persones apartades, marginades, desviades del camí que considerem com a normal. Una mica com les comèdies. Jo amb el meu cinema vull acompanyar i contemplar com els meus personatges busquen i es dirigeixen cap a la llum. El recorregut vital que fan per redimir-se, per ser feliços. Per mi, el cinema és això. I en aquest camí, hi ha llum i hi ha foscor.
[AI]: És aliat dels finals abruptes. Hi ha qui els veu com un abandonament dels personatges. A mi m’agrada interpretar-los com un alliberament.
[CP]: Al començament de la pel·lícula, mostro persones que no coneixem de res. Els personatges no es presenten ni són presentats. L’espectador els ha d’anar coneixent, a poc a poc, generar un vincle afectiu amb ells, mostrar una curiositat, unes ganes d’involucrar-se en les seves vides. Al final arriba un moment en què els personatges ja no ens necessiten. Aleshores, abandonen la pel·lícula, perquè ells tenen les seves pròpies vides, com nosaltres tenim les nostres. Cadascú pel seu camí.
[AI]: Un amor cap als protagonistes que habiten el seu cine.
[CP]: Com et deia, vull que el públic tingui ganes d’apropar-s’hi, que s’interessi per ells, que s’hi preocupi. Al final, quan la pel·lícula ja no necessita aquests personatges perquè els hem conegut, nosaltres marxem del cinema i ells poden emancipar-se de nosaltres. És una alliberació, com dius tu, recíproca. Un pacte. El públic té la seva pròpia vida, però els personatges també. A molta gent, al principi, aquesta manera de plantejar les ficcions cinematogràfiques no li agrada. Però sempre ho acaben acceptant. Acaben assumint que aquest és el senderi correcte.
[AI]: Un altre de les característiques que ressalta del seu cinema és la contenció germànica. Els personatges contenen una energia atòmica que acaba explotant, per a bé i per a mal, inconteniblement.
[CP]: Això em surt sol perquè, com podeu comprovar, soc alemany. És el nostre caràcter i construeixo i dibuixo els personatges una mica de forma inconscient, en aquest sentit.
FOTO DE PORTADA: Paula Beer, a Miroirs Nº3 (foto de Hans Fromm, © Schramm Film | Filmin -cines-)
