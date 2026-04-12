Altres veus i declaracions: “Incontrolable” – “Plus fort que moi” – “I Swear” (Kirk Jones, 2025)

«El gran encert de la pel·lícula és trobar un to que oscil·la entre l’humor i el drama sense caure mai en la condescendència. (..) És, però, en la interpretació de Robert Aramayo on la pel·lícula assoleix la seva veritable dimensió. El seu treball —mereixedor del BAFTA— és extraordinari per la seva contenció: aconsegueix transmetre la violència interna del trastorn sense caure en l’excés, fent visible la persona darrere del símptoma. (..) Malgrat alguns clixés propis del gènere de “pel·lícules sobre malalties”, el film els supera gràcies a la seva honestedat i, sobretot, al seu sentit de l’humor. Perquè I Swear és, sorprenentment, molt divertida. Riu amb el protagonista, mai d’ell», escriu en Jordi Camps Linnell, sobre I Swear — Plus fort que moi — Incontrolable, el film de Kirk Jones que explica «la veritable història inspiradora de John Davidson, un pioner la honestedat i l’humor del qual van ajudar el món a entendre millor què significa viure amb el síndrome de Tourette» (TIFF)
L’escena amb què engega Incontrolable (I swear) és una de les més comentades de la vida de John Davidson, la persona real que inspira el film (i que ja havia estat objecte de diversos documentals previs). En la recepció en què havia de ser condecorat per Elisabet II, se li va escapar un “Fuck the queen“. Un moment que il·lustra aquesta condició incontrolable de la síndrome de Tourette, trastorn caracteritzat pels tics verbals i gestuals irreprimibles que pateix la persona afectada. I una escena que marca el to d’un film perfectament enquadrat en la millor tradició de la feel good movie britànica de classe obrera amb vocació de conscienciar sobre algun assumpte, que engloba títols com Full Monty, Vull ser com Beckham o, en part, la recent Pillion. El film genera una empatia immediata envers aquest home nerviós davant del protocol reial, alhora que utilitza un humor d’assumible irreverència per presentar el conflicte. Si la reina d’Anglaterra no es va ofendre davant d’aquest exabrupte, qui som la resta de mortals per no entomar amb comprensió les disrupcions d’una persona amb Tourette, per molt agressives que sonin?
El film ressegueix la vida d’en John (esplèndid Robert Aramayo) d’ençà que se li manifesten els primers símptomes fins que esdevé un militant de la causa (..).
La primera seqüència d’Incontrolable mostra, en clau còmica, el que ja sabem: (..). Un rètol ens situa en el passat, el 1983, si bé la cançó triada per a aquell moment, ‘Blue monday’, treta per New Order aquell mateix any, ja reflecteix l’esperit de l’època. El John és un adolescent escocès a punt de començar a l’institut. Juga a futbol com a porter i para un penal. Va de compres amb la seva mare, una dona que sembla permanentment cansada. Per relaxar-se, el John pesca. Aquest món gens idíl·lic, però en certa harmonia, es trenca quan, sense saber per què ho fa, el John comença a sacsejar el coll i a dir obscenitats en públic.
Davidson ho pateix des que tenia 15 anys i s’ha convertit en un dels activistes més coneguts en la conscienciació pública d’aquest trastorn neurològic. La pel·lícula de Kirk Jones es troba en la mateixa línia, mirar de conscienciar sobre una malaltia tan estranya com difícil d’assimilar per familiars, professors o amics. Té aquest punt de cine social britànic alhora que recorre a certa distensió còmica i ho fia tot a la interpretació de Robert Aramayo, equànime en una composició tan complexa.
La gala dels premis BAFTA 2026 ens va regalar un d’aquells moments incòmodes que, amb el temps, acaben esdevenint reveladors. Durant la retransmissió de la BBC, enmig de l’eufòria i amb els actors Michael B. Jordan i Delroy Lindo a l’escenari, es va sentir clarament un insult racista. L’origen no era la provocació ni la mala fe, sinó un tic involuntari de John Davidson, el protagonista real de I Swear. El que podria haver estat un simple incident televisiu es va convertir en una lliçó col·lectiva sobre el desconeixement persistent envers la síndrome de Tourette. També en un involuntari tràiler de la pel·lícula que estrenem aquesta setmana, després d’haver-se convertit en tot un fenomen al Regne Unit.
Aquest episodi, lluny de ser anecdòtic, funciona gairebé com un pròleg de la pel·lícula dirigida per Kirk Jones. I Swear arrenca, de fet, amb una escena
igualment incòmoda i reveladora: el mateix David- son, ja adult, a punt de rebre una distinció de mans d’Elisabet II, deixa anar un “Fuck the Queen!” seguit d’un immediat i educadíssim “perdó, senyora”. Aquesta dualitat —l’impuls incontrolable i la consciència plena del dany— vertebra tot el film.
El gran encert de la pel·lícula és trobar un to que oscil·la entre l’humor i el drama sense caure mai en la condescendència. La infància i adolescència del protagonista —un noi escocès a qui la vida se li capgira quan apareixen els primers tics— estan narrades amb una estructura episòdica però fluida. Hi ha passatges il·lustratius sobre l’assetjament escolar, la cita desastrosa al cinema veient Tootsie o la frustració de veure’s apartat d’un futur prometedor com a porter de futbol. Tot plegat construeix un retrat dur d’una època (els anys vuitanta) en què la ignorància era la norma i la diferència, motiu de càstig (físic i psicològic).
És, però, en la interpretació de Robert Aramayo on la pel·lícula assoleix la seva veritable dimensió. El seu treball —mereixedor del BAFTA— és extraordinari per la seva contenció: aconsegueix transmetre la violència interna del trastorn sense caure en l’excés, fent visible la persona darrere del símptoma. No és només un exercici tècnic, sinó d’allò més emocional.
A la segona meitat, el film entra en terrenys més reconeixibles del cinema social britànic. L’aparició de personatges clau, com el que interpreta Peter Mullan, o la figura de la mare adoptiva —una infermera que entén la salut mental des de l’empatia—, obren la porta a la redempció. Aquí I Swear es mou entre la sensibilitat d’El discurs del rei i el realisme social de Ken Loach, sense acabar d’instal·lar-se del tot en cap dels dos territoris.
Malgrat alguns clixés propis del gènere de “pel·lícules sobre malalties”, el film els supera gràcies a la seva honestedat i, sobretot, al seu sentit de l’humor. Perquè I Swear és, sorprenentment, molt divertida. Riu amb el protagonista, mai d’ell. Entén i ens transmet que en l’absurd dels tics hi ha també
una forma de desactivar la por.
El tram final, centrat en l’activisme de Davidson i el seu encontre amb altres persones amb Tourette, aporta el missatge central del film: la importància
de no sentir-se sol i de transformar l’experiència individual en acció col·lectiva. Especialment commovedora és l’escena compartida amb una nena que pateix el mateix trastorn, on els insults esdevenen, paradoxalment, un llenguatge de complicitat.
En definitiva, I Swear (recordem que en anglès pot significar «Ho juro», però també «dic paraulotes» o «renego») és una pel·lícula sobre segones oportunitats, però també sobre el poder del coneixement. Sobre com allò que etiquetem com a “estrany”, deixa de fer por quan l’entenem. I, potser sense voler-ho, la polèmica dels BAFTA no fa sinó reforçar aquesta idea: encara tenim molt per aprendre.
“Dius paraulotes, escups i incomodes la gent. Ho has oblidat?”. Estrenada a Toronto i projectada en la competició del 26è Arras Film Festival, I Swear, de Kirk Jones (que ha estat un èxit a la taquilla britànica), s’endinsa en l’arriscat territori del cinema sobre la discapacitat, un gènere on el més mínim ensopec pot resultar artísticament fatal, ja sigui per un excés de patetisme o per falta de credibilitat. Tanmateix, el cineasta britànic no només sorteja amb destresa aquestes trampes en construir una pel·lícula commovedora, divertida, didàctica, humanista i estimulant, sinó que a més llança una llum molt intensa sobre el seu protagonista (inspirat directament en John Davidson i el seu documental John’s Not Mad) i sobre la síndrome de Tourette, els símptomes de la qual (tics, exabruptes obscens, gestos incontrolables) podrien haver resultat increïblement difícils de plasmar amb precisió en pantalla sense caure en una caricatura potencialment insofrible. El resultat és un autèntic tour de force, sostingut per la interpretació extraordinària de Robert Aramayo.
“No hi ha res que puguem fer per tu. Si no ho estàs fingint, hauries d’estar internat”. Ens traslladem al 1983: som a Galashiels, una petita localitat del sud d’Escòcia, i per al jove John (Scott Ellis Watson), que comença en una nova escola, es desplega un autèntic malson, marcat per l’aparició de tics violents, tant motors com vocals. Marginat i objecte de burles a l’escola, a més d’estar en el punt de mira de l’implacable director del centre, el John veu evaporar-se les seves esperances d’una carrera futbolística i com la seva llar decau quan el seu pare marxa, exasperat per aquesta situació incomprensible i imprevista.
Tretze anys després, ens trobem amb el nostre desgraciat antiheroi (Robert Aramayo), embotit d’antipsicòtics, a la deriva i vivint amb la seva mare (Shirley Henderson). La seva afecció ja té nom: “S’anomena síndrome de Tourette i no hi ha tractament”. No obstant això, un amic de la infància (Francesco Piacentini-Smith) li presenta la seva mare, la Dottie (Maxine Peake), una dona profundament generosa que creu que només li queden sis mesos de vida i que decideix prendre el John sota la seva ala. Amb el temps, gràcies a un altre àngel de la guarda tolerant (Peter Mullan) que li dona feina, i malgrat els inevitables revessos provocats per la seva malaltia (que desemboquen en topades amb la policia i els tribunals), el John va creixent fins a convertir-se en un referent, en certa manera, de la síndrome de Tourette, tant per al gran públic com per als qui comparteixen la seva condició.
Traçant aquest increïble i emblemàtic periple (que li va valer a Davidson una condecoració com a Membre de l’Ordre de l’Imperi Britànic, entregada personalment per la reina d’Anglaterra, com s’avança en el pròleg de la pel·lícula) amb afecte i gran eficàcia narrativa, el veterà director Kirk Jones signa un magnífic llargmetratge, que equilibra a la perfecció els aspectes commovedors, però també involuntàriament còmics, del comportament del John. Aquest enfocament directe i profundament honest arriba al cor de l’espectador i, paradoxalment, gairebé eleva I Swear a la categoria de feel-good movie que ret homenatge a un home que va aconseguir superar les barreres de l’ostracisme i realitzar-se com a individu, amb l’ajuda d’un grapat d’ànimes de ment oberta.
[BS]: Va ser difícil trobar l’equilibri entre drama i comèdia en un tema tan delicat?
[KJ]: Probablement trobar aquest equilibri és el primer motiu pel qual vaig voler fer la pel·lícula. (..) La síndrome de Tourette és l’exemple perfecte d’una condició que té elements d’humor, emocions i drama combinats d’una manera sorprenent.
[BS]: John Davidson té la sensació que el públic riu amb ell?
[KJ]: Totalment. Jo estava una mica nerviós quan li vaig demanar sobre l’humor, perquè no sabia si estaria irritable o enfadat, però va dir que la seva vida ha estat, alhora, tràgica i còmica.
[BS]: S’esperava un paper tan brillant de Robert Aramayo?
[KJ]: Vaig confiar en ell i em va dir que volia fer una recerca sobre el paper a un nivell molt profund. Va demanar tres mesos per passar temps amb John Davidson [el protagonista de la història real]. Va cuinar amb ell, va tenir cura del jardí, va passejar el gos, va anar al supermercat i van anar a treballar junts. L’hi preguntava tot: com se sentia o per què feia cada tic. Als vespres, en Robert també feia videotrucades amb altres persones amb síndrome de Tourette. La clau va ser que va entendre perfectament aquesta condició i no va fer només una personificació d’en John Davidson. Per això la gent respon d’una manera tan positiva a la seva interpretació.
[KJ]: En Robert no volia que res relacionat amb els tics fos al guió, perquè la síndrome de Tourette no és un guió: és com una tempesta en què no saps quan venen els llamps.
[KJ]: (..) la noia que surt a la pel·lícula al final és la Bàrbara Morera, que envia una carta a Robert, i és un personatge real de la universitat que és de Barcelona i ahir era a l’estrena per veure la pel·lícula. He parlat amb ella els últims tres anys perquè volia saber més sobre la recerca i el progrés.
[KJ]: (..) volia deixar el públic amb un missatge i un sentiment correctes. En John va continuar tornant a Nottingham per contribuir a desenvolupar la polsera [un tractament que alleuja els símptomes] i la pel·lícula diu que hi ha molts avenços mèdics i tecnològics, però que el millor que es pot oferir a persones amb qualsevol condició neurològica és paciència, suport i comprensió per part de la societat. Tots som culpables de veure la conducta d’una persona diferent de la nostra i pensar que és estranya, o no mirar-la perquè no entenem què està passant. És més fàcil mirar cap a un altre costat.
[KJ]: (..) Jo diria que el 90% de la pel·lícula és tal com en John ho explica. Hi ha un parell de detalls que s’han hagut de dramatitzar, però en general es correspon amb la realitat, i la família és així.
(..) Davidson va passar en qüestió de setmanes de ser un adolescent normal que treia bones notes i tenia una colla d’amics a ser marginat a l’escola, etiquetat com a boig, apallissat pels companys i, en alguna ocasió, detingut per la policia. La seva lluita per tenir una vida digna, relacionar-se amb els altres i trobar una feina són la matèria primera d’Incontrolable (I swear), la pel·lícula inspirada per Davidson (..).
Jones, que el 1998 va dirigir la popular comèdia Despertant en Ned, es va interessar per la història de Davidson en veure els documentals que va protagonitzar quan era adolescent (John’s not mad, del 1989) i quan ja enfilava la trentena (The boy can’t help it, del 2002). “Em va fascinar la condició del John –recorda Jones–. Era una bona persona que no podia evitar dir i fer coses terribles. (..) Era terrible i tràgic, però alhora graciós”. Fins i tot Davidson es riu de les barbaritats que surten de la seva boca, i quan Jones va demanar-li què li semblaria que el seu biopic fos una barreja de drama i comèdia, va mostrar-s’hi encantat: “Així és exactament la meva vida, una tragèdia absoluta i al mateix temps una broma hilarant”.
(..) “Vaig preguntar-li si era més fàcil tenir Tourette el 1989, quan molt poca gent entenia la seva condició, o el 2026. I pensava que em diria que ara, perquè la gent és més comprensiva, però no, és al revés –diu Jones–. El llenguatge és avui dia un terreny molt perillós, comprensiblement, perquè en els últims 10 o 20 anys ens hem esforçat per descriure les minories d’una manera apropiada, sense ofendre-les, i això és un problema per a una persona amb Tourette. En canvi, el llenguatge que es feia servir a la televisió als anys vuitanta era molt cru i ara seria molt xocant per a nosaltres. Per tant, era més difícil ofendre la gent. Així que sí, és més dur tenir la síndrome de Tourette avui que als anys vuitanta”.
FOTO DE PORTADA: I Swear (Selecta Visión)
