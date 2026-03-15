Altres veus i declaracions: “Águilas de El Cairo” — “Les Aigles de la République” — “Le aquile della Repubblica” (Tarik Saleh, 2025)

Amb Eagles of the Republic — Águilas de El Cairo — Les Aigles de la République — Le aquile della Repubblica» (EFD).
El director suec d’origen egipci Tarik Saleh ha realitzat tres pel·lícules sobre la realitat social d’Egipte a partir de dos gèneres, el cine negre i el thriller polític, centrant-se en la corrupció de totes les esferes del poder, tant el policial com el militar i el religiós. Utilitzant bé les premisses de dos gèneres solidificats, busseja pels racons d’un país en descomposició moral. La corrupció d’un detectiu d’homicidis a “El Cairo confidencial” (..) i la d’un militar i les jerarquies sunnites a “Conspiración a El Cairo” es prolonguen a Águilas de El Cairo en l’estament militar i els seus múltiples tentacles.
El protagonista (..) és un popular actor obligat a interpretar el líder suprem del país en una pel·lícula destinada a convertir-lo en llegendari. A partir d’aquesta premissa es desenvolupen una sèrie de subtrames, algunes una mica descuidades, destinades totes i cada una d’elles a mostrar la realitat d’un règim autoritari i corrupte, però també ple de fissures. Saleh abandona l’atmosfera de cine negre per fer un film més de tesi, i amb això el seu estil perd una mica d’encant.
(..) Tarik Saleh tanca la trilogia del Caire amb el tens ‘thriller’ polític Eagles of the republic, presentat en competició oficial, on el cineasta suec de pare egipci posa el focus en el món del cinema per explicar els mecanismes de repressió d’una societat en què tenir una mirada crítica és un luxe que ni tan sols es poden permetre els més privilegiats com el George, que per protegir la seva vida de luxes i el seu fill accepta protagonitzar un ‘biopic’ sobre l’actual president egipci, Abdelfatah al-Sisi. Tanmateix, es troba a faltar més profunditat en el retrat del cinema egipci i una visió menys arquetípica de l’estrella de cinema protagonista, interpretada pel sempre carismàtic actor suec Fares Fares, habitual del cinema de Saleh.
Tarik Saleh dirigeix un notable thriller d’especulació política ambientat en el món del cinema amb protagonisme de l’actor més adorat d’Egipte, George Fahmy (Fares Fares) (..)
(..) Una bona pel·lícula de denúncia política dels règims presidenciables i una bona mostra de cinema dins del cinema en posar sobre la palestra el cinema com a arma propagandística per glorificar al poder i com això posa contra les cordes als actors i la seva consciència. Eagles of the republic és un perfecte exponent de la puixança de la cinematografia egípcia (..).
Tarik Saleh, cineasta de origen egipcio afincado en Suecia, ha decidido construir una triología sobre la corrupción y las formas de poder en el egipcio situado después de la primavera árabe y después del poder de Hosni Mubarak. En “Cairo confidencial” utilizaba la estructura de una película de detectives para criticar las redes económicas que gobernaban Egipto, en “Conspiración en El Cairo” hacia un retrato del poder religioso y de la fuerza del islam sunita retratando un acto criminal dentro de una universidad islámica. Finalmente, Tarik Saleh ha decidido completar su filmografía con Eagles of the republic donde el retrato se centra en el poder político del presidente Abdelfath Al-Sisi y el entorno militar. Como en las películas anteriores, el formato utilizado es una historia de conspiración com ramificaciones políticas y con una clara voluntad de llevar a cabo un cine de denuncia. “Eagles of the republic” parte de una premisa interesante, George El-Nawabi -el actor Fares Fares intérprete de la trilogía-— es la estrella más popular del audiovisual egipcio, pero las autoridades creen que no ama suficientemente a su patria y intentan vigilar su popularidad y su área de influencia. Una productora le ofrece la posibilidad de realizar el papel del presidente Al-Sisi en una película patriótica que reconozca su camino hacia al poder después de haber apartado a los Hermanos Musulmanes. El actor acepta el papel para evitar amenazas y no ver deteriorado su proyecto. Tarik Saleh teje una especie de telaraña sobre los entresijos del poder y sobre el modo como un rostro mediático es utilizado para que actúe dentro de la dinámica del poder. Rodada con más profusión de medios, pero sin la fuerza visual de “Conspiración en El Cairo”, Saleh lleva a cabo un modelo de thriller vistoso, pero que a veces resulta mecánico en su ejecución. La película constituye un retrato feroz de las alcantarillas del estado egipcio, pero lleva demasiado al límite los golpes de efecto y giros propios del género.
Dans le dernier volet de sa trilogie, le cinéaste Tarik Saleh signe une satire politique assez classique, hommage à l’âge d’or du cinéma égyptien /
Pauvre Georges ! Il vivait une existence lubrifiée de star de cinéma, dressing rempli de polos en soie imprimés, car-loge garé devant les studios depuis trente ans et pudding sans gluten à volonté… Et voilà que l’entourage du président égyptien Sissi, réélu comme chacun sait avec l’improbable score de 89,7 % en 2023, dix ans après son coup d’Etat de 2013, souhaite qu’il incarne le raïs dans un biopic à sa gloire. Georges a beau tenter de refuser, le voilà embarqué dans une aventure bien poisseuse, où il s’agira de mal jouer pour bien faire le job, et frayer de plus en plus loin dans les arcanes du pouvoir /
S’il y a quelque chose de délicieusement désuet à voir ici tant de croyance manifestée en les pouvoirs du cinéma, à l’heure où une armée de trolls et quelques fake news auraient aussi bien lustré l’image du président, c’est que “les Aigles de la République”, (..) se veut lettre d’amour à l’âge d’or du cinéma égyptien, ces années 50-70 où il était le troisième producteur mondial de films. Aussi le générique de début défile-t-il sur fond de vieilles affiches aux couleurs flashy et silhouettes enlacées /
Etrangement, ce cadre de cinéma, qui aurait pu être pour Saleh l’occasion de construire cette pyrotechnie d’écrans de fumée dont il a le secret, se révèle un brin plat, l’occasion de livrer une satire politique attendue doublée d’un film noir assez classique – l’innocent pris dans les rets du pouvoir. Comme si le faux-semblant construit au cœur du dispositif de tournage et du principe d’incarnation du comédien avait anéanti les vagues d’opacité fumeuse où évoluait le flic du “Caire Confidentiel” et le tortueux mystère de “la Conspiration du Caire”. Mais il faut reconnaître à Saleh le courage assez bluffant de prendre Sissi de front, allant jusqu’à le mettre en scène au cœur d’une médusante tentative de coup d’Etat /
L’on découvre Georges (surnom : le Pharaon) au faîte de sa gloire nonchalante lors d’un tournage au cœur d’un Monument Valley de carton pâte. Quelques scènes, souvent drôles, suffisent à dire l’homme qu’il est : assez nul comme père et compagnon (d’une copine très jeune jouée par Lyna Khoudri dans un rôle sans trop d’intérêt), pas trop mauvais comme ami (d’une comédienne incarnée par Cherien Dabis), et serviable comme voisin /
Fares Fares, vu dans les deux précédents opus de Saleh, l’incarne avec un charisme hollywoodien, haute silhouette et grande mèche, et ce qu’il faut de désinvolture de plus en plus ahurie. Son exact contraire, sec et tenu, apparaît peu après, le mystérieux Dr Mansour au regard d’acier (Amr Waked), éminence grise de Sissi. Il le convainc par chantage interposé de jouer dans le biopic, ce qui entraîne Georges au cœur du pouvoir, où il circule de manière de plus en plus fluide, autre manière de dire que la politique est le lieu de tous les faux-semblants. La relation entre le Dr Mansour, qui passe son temps à observer le tournage au moniteur, et Georges, est la bonne idée du film : l’homme silencieux est le metteur en scène officieux du biopic, et le chef d’orchestre d’une autre intrigue qui mettra du temps à se révéler. Où le comédien ne se révélera pas aigle de la République, mais dindon de la farce.
Nota: L’enllaç que encapçala cada article esmentat du a la seva publicació original. El nom del director, quan és esmentat per l’articulista, l’he enllaçat amb la pàgina corresponent d’Imdb i el títol de la pel·lícula, tal i com s’ha posat al text original, l’he enllaçat amb la fitxa del film publicada en aquest blog. Tanmateix, quan a l’article primigeni hi ha algun enllaç, el respecto (llevat que sigui el títol d’aquesta pel·lícula o el nom del cineasta).
[XS]: Amb Águilas de El Cairo, (..) Tarik Saleh (Estocolm, 1972) tanca la seva trilogia de thrillers ambientats a Egipte, el país del seu pare i on ell mateix va estudiar art a principis dels noranta. El nou film segueix un famós actor a qui el règim d’Al-Sisi pressiona perquè accepti un paper a major glòria del general que governa Egipte des del 2014. Cinema, sexe, política, secrets i mentides donen forma a un drama trepidant interpretat per un gran Fares Fares, carismàtic però també vulnerable quan toca.
[XS]: (..) significativament, també una pel·lícula sobre Egipte rodada a Istanbul. Per què ha hagut de rodar les tres pel·lícules de la Trilogia del Caire fora d’Egipte, i com ha afectat les pel·lícules?
[TS]: Estava obsessionat amb la idea de filmar a Egipte. I per al primer film, El Cairo confidencial, havia fet tota la preproducció a Egipte i faltaven uns dies per començar a rodar quan em van fer fora del país sense avís. Així que ens vam moure ràpidament i vam traslladar el rodatge a Casablanca. Per a mi va ser una crisi, personal i artística. I sabia que si sortia d’Egipte ja no hi podria tornar. És a dir, hi podria tornar, però aleshores ja no me’n deixarien marxar. Així que vaig fer la pel·lícula al Marroc, i pensava en herois meus com Fellini rodant “Amarcord” a Roma, i em vaig adonar que el cinema ja és això, recrear altres llocs. Per a la segona pel·lícula de la trilogia, Conspiración en El Cairo, volia utilitzar la Universitat d’Al-Azhar, però ja era persona non grata a Egipte, així que tenia dues opcions: construir la mesquita, cosa que vam considerar però era massa car, o recrear-la utilitzant un lloc real que no fos Al-Azhar, que és el que vam fer a la mesquita de Solimà, a Istanbul.
[XS]: I amb “Águilas de El Cairo” torna a Istanbul.
[TS]: En realitat volia rodar a Casablanca, perquè al nord d’Àfrica hi ha una atmosfera que no es troba a Turquia. Per a mi són molt importants els detalls. Però unes setmanes abans de començar el rodatge el ministre de l’Interior del Marroc ens va prohibir rodar. Va ser dur. Però feia un any dels atacs del 7 d’octubre i els règims de la regió estaven molt amoïnats, qualsevol espurna podia provocar un aixecament. Així que vam tornar a Istanbul i vam haver de repensar la pel·lícula (..).
[XS]: Quin és el seu estatus actual en relació amb Egipte? Les seves pel·lícules són molt crítiques amb el règim d’Al-Sisi.
[TS]: Si ara anés a Egipte m’arrestarien immediatament. No és que em prohibissin rodar, seria detingut al moment. I no és tant per les pel·lícules com pel que jo represento. Deixar-me fer certes coses donaria idees a la gent. “Águilas de El Cairo” traspassa moltes línies vermelles. A Egipte només està permès esmentar Al-Sisi en una pel·lícula de propaganda. Si la pel·lícula no és de propaganda del règim, el seu nom no pot sortir. I a la meva pel·lícula ell hi surt representat. Vull deixar molt clar que no és una provocació. No volia fer una pel·lícula obertament política. Però la qüestió del nom representava un dilema artístic.
[XS]: Quan vaig veure la pel·lícula em va semblar molt enginyosa la premissa que el règim egipci volia un actor com Fares Fares, alt, esvelt i amb cabellera, per interpretar un dirigent rabassut i calb. Però preparant aquesta entrevista he descobert que està basat en fets reals.
[TS]: Així és. Hi ha gent que creu que la meva pel·lícula és una sàtira, però no ho és. A Egipte el 30% de l’economia està gestionada per l’exèrcit a través d’una empresa que s’anomena United. Sembla una empresa normal, té una pàgina web molt seriosa, però quan et fixes en els noms del consell d’administració tots són generals o caps del consell de seguretat de l’estat. Les activitats de l’empresa acostumaven a ser l’agricultura, la indústria i la construcció, però quan Al-Sisi va arribar al poder va apoderar-se dels canals privats de televisió i els estudis de cinema, que tenen molta influència i poder, no només a Egipte sinó a tota la regió, perquè el Caire és el Hollywood de l’Orient Mitjà.
[XS]: Té un dels estudis de cinema més antics del món, oi?
[TS]: Sí, però va més enllà del cinema. Mil milions de persones que parlen àrab miren sèries de televisió egípcies i escolten música egípcia. I de seguida que l’exèrcit se les va fer seves va declarar obertament que començarien a fer pel·lícules i sèries patriòtiques. Fins i tot estan preparant una pel·lícula de superherois egípcia i coses així. Fins i tot estan preparant una pel·lícula de superherois egípcia i coses així. I el primer que van fer va ser una sèrie anomenada Al-Ikhtayar, que significa elecció, i retrata l’ascens d’Al-Sisi al poder. (..) El problema és que Al-Sisi fa 1,66 metres i és calb, però com que no el volen representar així han fitxat Yasser Galal, un actor alt i amb molts cabells. És com tenir Brad Pitt fent de Donald Trump (..).
[XS]: (..) Fa poc, a la Berlinale, es discutia si els cineastes s’han de ficar o no en política, però de vegades és la política qui envesteix els cineastes.
[TS]: (..) Els directors diem sovint: “És només una pel·lícula”. Però l’art i el cinema són cada vegada més importants per a tothom. En les entrevistes, sobretot si l’entrevistador és jove, volen que parli molt de política. I molts directors de la meva generació, com ara Paul Thomas Anderson, fan pel·lícules que són clarament polítiques i després, quan els preguntes, diuen “No, no, no, no és sobre política, jo vull parlar d’altres coses”. Perquè tenen por de la política, i amb raó.
[TS]: Jo penso que parlar del que significa ser un ésser humà és polític. Tinc dues regles molt simples: intentar ser honest i no pensar en les conseqüències que tindrà el que dic. El dilema per a molta gent d’origen àrab és que vam créixer amb pel·lícules en què apareixem retratats com monstres només per ser àrabs. A mi m’encanta el cinema, així que em trencava el cor veure aquestes pel·lícules en què jo era sempre el dolent. Per sort, ara hi ha una nova generació de cineastes. I crec que més que parlar sobre democràcia o dictadura el més polític que puc fer és moure el centre de l’univers al Caire. És com dir: en aquesta pel·lícula no importa el que passi a Hollywood, Nova York, Estocolm o Madrid. El Caire és el centre de l’Univers, el que importa és el que passa aquí. (..) per això faig una pel·lícula sobre els més privilegiats d’Egipte i la seva lluita per conservar els privilegis. Perquè em sembla una idea més radical posar el Caire al centre de tot.
[XS]: També són radicals els seus orígens creatius: de jove va ser l’artista de grafiti més important de Suècia i, de fet, és autor d’un dels grafitis més antics que es conserven, que avui dia és patrimoni cultural protegit a Suècia. Com ha influït la seva experiència com a grafiter en el seu treball cinematogràfic?
[TS]: M’ha marcat moltíssim. Avui dia segueixo sense demanar permís, prefereixo demanar perdó després. És una mica el lema dels grafiters. La manera com m’imagino qualsevol obra té molt a veure amb la manera com feia grafiti: encara busco una paret que sigui impossible de pintar. I ho planejo com si fos un robatori: quina és la millor hora per fer-ho, quan tens la millor llum… L’actitud és la mateixa. D’acord, ens han fotut fora d’Egipte. Podem anar al Marroc? Tampoc ens deixen al Marroc. Qui està emprenyat amb Al-Sisi ara mateix? Erdogan? D’acord, anem a Turquia. Pintem aquest mur. I, per descomptat, continuo pensant en mi mateix com un artista que pinta un llenç molt gran amb un pinzell molt petit. És el meu estil, suposo. En les meves pel·lícules tot té una dimensió molt gran, però el que importa són els detalls. M’obsessionen els detalls.
[XS]: Fares Fares, el protagonista, és un actor sensacional. Ha treballat en els tres films de la trilogia i fins i tot en el seu debut animat, “Metropia” (2009), i al film que va rodar a Hollywood, “El contractista” (2022). Sembla que més que col·laboradors són un equip.
[TS]: El Fares és, abans que res, el meu millor amic. Pot semblar nepotisme per part meva, però és que també crec que és un dels millors actors amb qui he treballat mai. I té una gran habilitat per transformar-se. Quan escric els papers no ho faig per encaixar-hi el Fares. El tinc el cap, sí, però al final del procés sempre hi ha un moment en què penso: “Oh, déu meu, no ho podrà fer, això”. I especialment en aquesta pel·lícula. (..) ja no és jove, però va perdre 15 quilos. I quan es va afaitar la barba i es va provar el vestuari, va ser com assistir a una transformació. Ell és bàsicament un actor de caràcter, però també té fusta d’estrella. I el que defineix una estrella és que pot assumir qualsevol paper, perquè pot sortir en pantalla sense fer res i seguir sent interessant.
FOTO DE PORTADA: Eagles of the Republic (© Yigit Eken | BTeam)
