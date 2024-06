Altres veus: “Hit Man”, de Richard Linklater

En Gary Johnson és l’assassí professional més buscat de Nova Orleans. Pels seus clients, és el sicari ideal. Però si li pagues perquè elimini un cònjuge infidel o un cap maltractador, serà millor que tinguis cura: treballa per a la policia (fent-se passar per assassí a sou). Quan trenca el protocol per ajudar una dona desesperada que intenta fugir d’un xicot maltractador, es converteix en un dels seus falsos personatges, s’enamora de la dona i aspira a convertir-se ell mateix en un criminal. Amb Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio, Retta, Molly Bernard i guió de Glen Powell, Richard Linklater, Markus Wittman, basat en un article de Skip Hollandsworth, “Hit Man” / “Hit Man – Asesino por casualidad” / “Hit Man – Killer per caso”, és la nova i esperada pel·lícula de Richard Linklater.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Festivals i mostres: Mostra de Venècia 2023 – Fora de Competició.

Algunes reaccions a la projecció del film a la Mostra de Venècia.

Sergi Sánchez, a Twitter: “Hit Man” és estupenda. Linklater celebra la identitat en etern procés de transformació en una comèdia irresistible, que també és thriller romàntic, ‘true crime’ i meditació filosòfica sobre l’home i les seves passions. Perfecte programa doble amb “Bernie”. Fionnuala Halligan, a l’article per a ‘Screen International’ en remarca: Richard Linklater converteix la divertida història real del ‘fals assassí’ Gary Johnson en una pel·lícula divertida i segura que complaurà el públic. Alejandro G. Calvo, a Twitter: “Hit Man” de Richard Linklater m’ha rebentat el cap. Quina meravella absoluta! Estic tan fascinat que fins i tot li veig el toc Lubitsch en la seva intel·ligentíssima construcció de seqüències barrejant suspens criminal amb alta comèdia.

Articles publicats ran de l’estrena a Catalunya.

La comèdia romàntica de l’any l’ha dirigit Richard Linklater, crítica de María Adell Carmona, al diari ‘Ara’: ¿Pot un cineasta tan radicalment optimista com Richard Linklater fer una pel·lícula de cinema negre, un gènere caracteritzat pel nihilisme i la misantropia? La resposta és “Hit man. Asesino por casualidad”, un film amb assassins de mentida i morts molt reals que, malgrat això, està més a prop de les efervescents comèdies sexuals del Lubitsch dels anys trenta (..). El director de “Boyhood” la porta al seu terreny i la converteix en una excèntrica comèdia romàntica que, com el mateix Gary, presenta múltiples capes. “Hit man” és, per una banda, una digressiva meditació filosòfica –ningú divaga millor que els verborreics personatges de Linklater, al·lèrgic a les veritats absolutes– sobre la noció d’identitat personal i la seva capacitat de transformació, i, per l’altra, una reivindicació festiva del treball actoral, centre neuràlgic de l’obra linklateriana. En això és essencial la interpretació de Glen Powell, també coguionista, que es llança sense xarxa ni vergonya al carnavalesc joc de rols que el film proposa i es converteix en un Zelig criminal que dissol la seva personalitat per a adaptar-se a les fantasies de qui el contracta (..).