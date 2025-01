Altres veus: “Flow, un món a salvar”, de Gints Zilbalodis

Un gat, una mica individualista i ansiós davant la pujada de les aigües, es troba amb un lèmur, un labrador, un capibara i un ocell que, davant l’adversitat, no tindran més remei que cooperar… això és “Flow, un món a salvar“: en aquest blog, Fitxa i comentari.



ARTICLES PUBLICATS RAN DE L’ESTRENA DE LA PEL·LÍCULA A CATALUNYA:

La gran pel·lícula d’animació dels últims anys no necessita diàlegs per emocionar, crítica de Joan Pons, al diari ‘Ara‘: (..) és un film d’animació d’ampli espectre que sedueix espectadors dels 0 als 99 anys, sinó per il·lustrar com una pel·lícula sense diàlegs i amb una trama no especialment melodramàtica ni del tot clara pot emocionar-nos profundament. Hi ha un actiu força inexplicable en aquest llargmetratge de Gints Zilbalodis. Una vibració poètica? Una bellesa fora d’ordre? Costa de dir. (..) Al·legoria sobre la necessitat de cooperació entre espècies (un gat, un gos, un capibara, un lèmur i un ocell secretari) en un context de supervivència, si aquest formós diluvi en un món estrany està arreplegant tants premis és perquè trenca amb la monodieta dels amants dels dibuixos animats: no tot ha de venir del Japó o dels Estats Units per enlluernar-nos i fer-nos plorar. Sí, una altra animació és possible.

Animació sensorial, article del diari ‘El Periódico‘: (..) ¿Quin és el seu secret? Doncs molts i cap, ja que les seves virtuts són evidents. Per començar, el seu llenguatge visual és aclaparador. Realitzada amb un software nou de codi font obert anomenat Blender, “Flow” és un espectacle formal. (..) Aquesta pel·lícula atrapa tant per la bellesa de les seves imatges com per la manera en què està dissenyada formalment la seva aventura (la planificació, els moviments, la cadència, la utilització de la música i del so). “Flow” es mou, s’esmuny, s’escorre. I els espectadors, amb ella. És sensorial i suggerent. És molt emocionant i la seva emoció no és només estètica. Sense recórrer al diàleg ni marcar deliberadament els pics de commoció o tendresa, recolzant-se en un sòlid disseny de personatges i situacions, Zilbalodis firma una bonica cinta sobre l’amistat i la necessitat d’unir forces davant de l’adversitat.

Flow’, un gat letó que ha seduït Hollywood i el món, article del diari ‘El Punt Avui‘: (..) És una faula narrada sense diàlegs, visualment enlluernadora, de bells fons i paisatges, alguns sota l’aigua. El gat protagonista troba aliats inesperats en un gos i altres animals per sobreviure, en bona part de la història sobre un petit veler que flota a la deriva.

ALGUNES REACCIONS A LA PROJECCIÓ DEL FILM AL FESTIVAL DE CANES 2024:

Joan Millaret Valls, l’article per a ‘cinemacatalà.net’: (..) un títol extraordinari com la coproducció de Letònia, França i Alemanya ‘Flow’ del letó Gints Zilbalodis, una enlluernadora cinta d’animació digital d’una qualitat suprema sense diàlegs protagonitzada per un grup d’animals gens antropomòrfics. La aventura està liderada inicialment per un gat solitari i la pel·lícula esdevé una corredissa perpètua enmig d’un cataclisme aquàtic que inunda la terra i que ens regala vistosos i bells elements fantàstics i escenogràfics d’una qualitat suprema.

Altres reaccions (només enllaços).- Didier Péron, ressenya per a ‘Libération’, en què remarca: Sense dependre mai d’una veu en off ni de l’antropomorfisme habitual, el llargmetratge d’animació del cineasta letó Gints Zilbalodis, sobre animals que exploren després d’una riuada, sorprèn pel seu domini i la seva alçada de visió. David Rooney, ressenya per a ‘The Hollywood Reporter’, en què remarca: Una encantadora faula ecologista sobre una comunitat que converteix l’animació 3D en màgia artesanal. Davide Abbatescianni, crítica per a ‘Cineuropa’ en què remarca: L’entranyable cinta d’animació de Gints Zilbalodis, sobre un gat negre després d’una inundació catastròfica, és una de les joies de la selecció de Canes d’aquest any.