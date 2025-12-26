Altres veus: “Father mother sister brother”, de Jim Jarmusch

Se t’encomana l’entusiasme dels crítics amb Father mother sister brother (2025), la nova pel·lícula de Jim Jarmusch, en què es retroben els membres d’una família, després d’anys sense veure’s, forçats a enfrontar-se a tensions no resoltes i a reavaluar les seves tibants relacions amb uns pares emocionalment distants: Excel·lents interpretacions –Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps- / L’inimitable segell del cineasta: serenitat tonal, càmera relaxada, brots de malenconia, una mirada atenta i suaument irònica capaç d’extreure or dels petits detalls i una genuïna sensibilitat per captar l’aire del nostre temps /Vocació poètica, trobant rimes en els diàlegs, en els gestos dels seus actors o en el color de la roba dels seus personatges / Amb el seu humanisme i també la seva ironia…
FOTO: Tom Waits, a “Father mother sister brother” (autor: Frederick Elmes © Vague Notion – Avalon)
Jarmusch, mestre de la senzillesa, article de Quim Casas, al diari El Periódico:
Jim Jarmusch torna amb “Father mother sister brother” a una de les seves especialitats més estimades, el cine d’episodis, que ja va cultivar a “Mystery train” i “La nit a la Terra”. La seva última pel·lícula, guardonada amb el Lleó d’Or a Venècia, depura al màxim el relat a través d’excel·lents interpretacions, mesurats diàlegs, l’habitual i intel·ligent ús del silenci i la filmació cauta de les emocions més senzilles. Porta anys en la línia dels seus més admirats cineastes, com el francès Robert Bresson i el japonès Yasujiro Ozu, directors essencialistes: res sobra, res falta.
“Father mother sister brother” són tres històries independents unides entre si per la contemplació de les relacions, gairebé sempre fracturades, entre pares i fills, entre mares i filles, entre germans i pares absents. Tres episodis de mètrica i posada en escena continguda i minimalista que es desenvolupen en cases de Nova Jersey, Dublín i París, amb actuacions memorables (..) i la sensació que Jarmusch ha arribat a l’ascesi total tant dels seus temes com del seu estil.
La música assossegada i llunyana del mateix director i Annika Henderson contribueix a l’estat d’ànim en aparença tranquil però sempre tens, com les relacions entre pares, mares, germanes i germans. Ningú com Jarmusch filma amb tant sentit aquells moments buits en què aparentment no passa res.
El cineasta d’Ohio, referent del cinema ‘indie’, estrena un meravellós tríptic d’històries familiars, crònica des de Venècia 2025, de Manu Yáñez, al diari Ara:
(..) la nova pel·lícula de Jarmusch, titulada “Father mother sister brother”, s’ha de veure com un deliciós oasi de delicadesa i felicitat (..).
(..) En el memorable primer capítol, ambientat a Nova Jersey i titulat ‘Father’, Adam Driver i Mayim Bialik comparteixen el cotxe que els porta a casa del pare, un Tom Waits que es disfressa d’home comú de l’Amèrica provinciana. Després, en el segon segment, titulat ‘Mother’ i situat en un barri residencial de Dublín, Cate Blanchett i Vicky Krieps compleixen amb el ritual anual de prendre el te amb la seva mare, una escriptora de ‘bestsellers’ interpretada per Charlotte Rampling. I, finalment, la cirereta del pastís fílmic arriba amb ‘Sister brother’, en el qual una parella de germans bessons afroamericans, però establerts a París, visiten la casa dels seus pares, morts en un accident d’avió.
A “Father mother sister brother” –un títol que convida a la recitació poètica–, el director de “Dead Man” i “Paterson” suma un fantàstic ventall de noves criatures a la seva col·lecció de personatges melancòlics i immutables, i pica l’ullet a directors com Buster Keaton o Aki Kaurismäki. No obstant això, el referent que fulgura amb més força a les imatges del film és el japonès Yasujirō Ozu, que va explorar el misteri de la vida familiar en uns drames i comèdies que feien del minimalisme, la quietud i la noblesa els seus principals signes d’identitat. Jarmusch reivindica l’esperit estoic d’Ozu, i també la capacitat del nipó per trobar la bellesa en la quotidianitat, una tasca que el director nord-americà assumeix amb una vocació poètica, trobant rimes en els diàlegs, en els gestos dels seus actors o en el color de la roba dels seus personatges (..)
L’estranyesa familiar, crítica d’Imma Merino, al diari El Punt Avui:
Com anuncia el títol (hi ha quatre noms, però tres històries) del nou film d’episodis de Jarmusch, el tema comú és les relacions familiars (amb els seus secrets, mentides i estranyeses) a través d’una trobada. (..) Jarmusch no observa aquests personatges amb una mirada distant i inquisitiva: amb el seu humanisme i també la seva ironia, mostra les dificultats que tenen per relacionar-se. (..) Com és propi de Jarmusch, sembla que no passi res en aquestes trobades, però, subtilment, hi passen moltes coses. Imma Merino s’hi esplaia a pleret al Full de Sala del Cinema Truffaut: Secrets, mentides, records, incomunicació i emocions d’unes famílies.
La desconnexió afectiva, crítica de Jordi Batlle Caminal, al diari La Vanguardia:
(..) Ens queda un dubte: passava també la seva relació [d’aquests germans] amb els pares per la desconnexió afectiva, com en els casos anteriors, o era més fluida i comunicativa?
Juganer, Jarmusch introdueix a tall de divertiment motius que es repeteixen a cada un dels tres episodis: els joves amb patins, el rellotge de marca, els signes del zodíac, els brindis sense alcohol (aigua, te o cafè), els comentaris sobre l’aigua (..). Tot això formulat amb l’inimitable segell del cineasta: serenitat tonal, càmera relaxada, brots de malenconia, una mirada atenta i suaument irònica capaç d’extreure or dels petits detalls i una genuïna sensibilitat per captar l’aire del nostre temps.
L’estrena amb millor ‘timing’ de l’any recorda que retrobar-se amb la família és, com a mínim, estrany, crítica de Joan Pons, al diari Ara:
(..) L’últim Lleó d’Or al Festival de Venècia el pot descodificar qualsevol persona que s’hagi de retrobar amb part de la família aquestes festes (molt bon ‘timing’ d’estrena). És a dir, gairebé tothom. Aquests tres relats breus, tan semblants i tan diferents, mostren com aquests retrobaments sempre són, com a mínim, estranys. I també potencialment còmics i absurds. Què sabem dels nostres pares quan ja fa temps que no vivim junts? I dels nostres fills? En la tercera història, el conte dels bessons, s’insinua un lligam emocional indestructible entre germans molt més fort que entre progenitors i prole. Va bé que Jarmusch canviï el pas al final, perquè llavors és quan la pel·lícula respira i demostra que el cinema, com la vida, és molt millor sense tenir un guió tancat.
Tragicomèdia familiar en tres actes, article de Nando Salvà, al diari El Periódico:
És més que probable que ni el mateix Jim Jarmusch cregués que el seu nou llargmetratge, “Father mother sister brother” , tingués opcions reals de guanyar el Lleó d’Or en la passada Mostra de Venècia, com finalment va passar. Com tot el cine del d’Ohio, al cap i a la fi, és una obra humil i modesta, indiferent a les modes i mancada tant de l’ambició formal o temàtica com de l’afany per cridar l’atenció habituals entre les pel·lícules que competeixen per aquest tipus de premis (..).
(..) El seu cognom s’ha convertit en sinònim d’un cine basat en els ritmes pausats i un enginy lacònic. “Quan sento la paraula jarmuschià no entenc res, perquè no m’he esforçat mai per desenvolupar un llenguatge cinematogràfic propi. John Lennon va dir que els artistes originals són aquells que no aconsegueixen imitar eficaçment els seus ídols, així que suposo que, si tinc un estil distintiu, és simplement perquè no tinc prou talent per assemblar-me a Robert Bresson i Yasujiro Ozu”.
Estructurada en tres capítols no relacionats entre si des del punt de vista argumental, “Father mother sister brother” se serveix d’un repartiment estel·lar (..) per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l’absurditat i l’emoció mentre exploren el desconcert, el secretisme, les decepcions i els retrets que sovint condicionen les relacions de consanguinitat.
“He de confessar que la pel·lícula no intenta dir res transcendental sobre la institució familiar, no sé si tinc una opinió interessant sobre la qüestió –adverteix Jarmusch– (..).
(..) “Father mother sister brother” se centra en personatges que es defineixen molt més pel que callen que pel que diuen. “Com que també em dedico a la música, sé que les notes que no es toquen permeten que destaquin les que sí que es toquen”, explica Jarmusch, actualment membre del duo experimental SQÜRL junt amb Carter Logan. “Els silencis en el cine funcionen igual, i una cosa semblant es pot dir de les escenes en aparença insignificants. Sempre m’ha agradat prestar atenció al que passa quan sembla que no passa res. Les pel·lícules d’acció, especialment aquestes en les quals cada pla dura menys de tres segons, em provoquen un intens mal de cap” (..).
FOTO DE L’APUNT: Vicky Krieps i Cate Blanchett -retallada per motius d’edició de l’apunt- autor Yorick Le Saux © Vague Notion
