Altres veus: Enllaç amb crítiques i articles en català sobre estrenes recents

En aquest apunt, he recollit l’enllaç amb crítiques i articles sobre pel·lícules d’interès estrenades entre maig i juny de 2026, n’hagi publicat la fitxa o no.
La situació especial de totes aquestes setmanes (i encara dura!), m’ha impedit fer-ne la transcripció habitual dels apunts ‘Altres veus’. No descarto acabar editant-ne (algun, si més no), a partir del 10 de juliol. Ara, també us vull dir que m’estic rumiant de, als propers mesos, complementar els apunts “Altres veus” amb d’altres similars a aquest.
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula
Bernat Salvà. Article, al diari El Punt Avui: Spielberg torna a mirar cap a les estrelles.
Quim Casas. Article, al diari El Periódico: Amb Spielberg no estem sols.
Xavi Serra. Crítica, al diari Ara: Spielberg culmina la seva trilogia més personal sobre la vida extraterrestre. Al ‘thriller’ fantàstic ‘El día de la revelación’, una conspiració amaga des de fa dècades la presència d’alienígenes a la Terra.
Agus Izquierdo. Crítica, a Núvol · El digital de cultura: El dia de la decepció. A “Disclosure Day” Spielberg proclama una anunciació moralista tan decepcionanadament fallida com maldestre i supèrflua.
Nando Salvà. Crítica, al diari El Periódico: Spielberg ja no s’entén amb els ‘aliens’.
Informació, en aquest blog: Setmana de la Crítica de Canes 2025: els llargmetratges
María Adell Carmona. Crítica, al diari Ara: Una història d’amor, maternitat i orgull lèsbic. Alice Douard debuta amb ’15 pruebas de amor’, ‘opera prima’ poderosa que parteix de l’aprovació del matrimoni igualitari a França.
Cloe Masotta Lijtmaer. Crítica, a Filmtopia: 15 pruebas de amor: La bona mare. En el seu primer llargmetratge, la directora francesa Alice Douard, coneguda i guardonada per curtmetratges com “L’attente” (2022), ens acosta a la maternitat de dues dones lesbianes, explorant a través d’un retrat coral la idea de família nuclear.
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, Con Un Pack
Bernat Salvà. Article, al diari El Punt Avui: Pèrdua, dol i redempció a ‘La memòria de les papallones’.
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies, Elastica, Metropolitan Filmexport, I Wonder Pictures
María Adell Carmona. Crítica, al diari Ara: El director de només vint anys que revoluciona el cinema de terror amb ‘Backrooms’. Kane Parsons debuta amb un film que inaugura un nou paradigma visual.
Agus Izquierdo. Crítica, a Núvol · El digital de cultura: No hi ha res més terrorífic que uns grans magatzems de mobles. A “Backrooms”, la celebrada proposta de liminal horror de Kane Parsons, el monstre és l’espai i l’enemic els angles morts des dels quals alguna entitat ens observa.
Bernat Salvà. Article, al diari El Punt Avui: ‘Backrooms’, l’infern infinit que salta de YouTube al cinema.
Rafael Tapounet. Article, al diari El Periódico: ‘Backrooms’ i ‘Obsession’, les dues pel·lícules firmades per ‘youtubers’ de vint anys que han revolucionat el cine de terror. La irrupció de Kane Parsons i Curry Barker, que estan batent rècords de taquilla amb els seus primers llargmetratges, ha sigut comparada a l’aparició, als anys 70, de la generació encapçalada per Steven Spielberg, John Carpenter i Wes Craven
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula
Paco Vilallonga. Article, al Full de Sala del Cinema Truffaut: Reconstrucció vital.
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula
Eulàlia Iglesias. Crítica, al diari Ara: La gran diva italiana que va flirtejar amb el feixisme.
Àngel Quintana. Article, al Full de Sala del Cinema Truffaut: La memòria del divisme.
Imma Merino. Article, al diari El Punt Avui: Valeria i la Duse.
Bernat Salvà. Al diari El Punt Avui, entrevista Pietro Marcello: “Al cinema ningú vol veure els errors, només les victòries”. Estrena el film ‘Eleonora Duse, la divina’, centrat en la decadència de la que va ser considerada la millor actriu de la seva època. “Els que fem cinema sempre hem de començar de zero; a la vida es comença de nou constantment”, diu el cineasta.
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula
Àngel Quintana. Article, al Full de Sala del Cinema Truffaut: La impunitat policial i la democràcia.
Joan Millaret Valls. Article, a cinemacatala·net: Crònica amarga d’un abús policial (crònica de Canes 2025).
Imma Merino. Article, al diari El Punt Avui: Crònica de Canes 2025.
Paco Vilallonga. Article, al Diari de Girona: Crònica de Canes 2025.
Xavi Serra. Article, al diari Ara: Crònica de Canes 2025.
Nando Salvà. Article, al diari El Periódico: Crònica de Canes 2025.
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula
Gerard Casau. Crítica, al diari Ara: Jessica Chastain i el final amarg del somni americà. L’actriu protagonitza el drama de Michel Franco ‘Dreams’, que explora en clau al·legòrica l’amor i l’odi entre els Estats Units i Mèxic.
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula
Eulàlia Iglesias. Crítica al diari Ara: Aina Clotet celebra la vida per fer les paus amb la idea de la mort. L’actriu dirigeix i protagonitza la pel·lícula ‘Viva’, premiada a la Setmana de la crítica de Canes.
Imma Merino. Crítica, al diari El Punt Avui: Jocs sexuals per ajornar la mort.
Joan Millaret Valls. Crítica, a cinemacatala·net: Fugida endavant.
Eva Piquer. Article, a Catorze14 · Cultura viva: Aina Clotet fa brillar Aina Clotet. La protagonista de ‘Viva’, més desesperada que lúcida, és prou semblant a tots els que ja tenim una edat i encara no sabem del cert què voldrem ser quan siguem grans.
Paco Vilallonga. Article, al Full de Sala del Cinema Truffaut: Aferrar-se a la vida.
Diversos crítics, d’arreu. En aquest blog: Cròniques de Canes 2026 i declaracions de/sobre “Viva”.
Núria Vidal. A Filmtopia, entrevista: Aina Clotet — Més viva que mai. Acaba d’arribar de Canes i, encara amb la ressaca de la gran acollida que ha tingut “Viva” al festival, del qual ha tornat amb el Premi Revelació de la Setmana de la Crítica, Aina Clotet compagina la promoció de la pel·lícula amb la preparació de la segona temporada d'”Això no és Suècia”, que començarà a rodar-se a la tardor. Sense cap dubte, l’Aina està més viva que mai.
Joan Vehils. Crònica, al diari El Periódico: Aina Clotet celebra el seu debut com a directora i protagonista. El cine Phenomena va estrenar ‘Viva’ després del seu premiat pas pel Festival de Canes. La directora va estar acompanyada per Pep Guardiola i nombrosos amics de professió.
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, Los Ilusos Films
Quim Casas. Article, al diari El Periódico: Una pel·lícula renascuda 13 anys després.
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula
María Adell Carmona. Crítica, al diari Ara: La malaltia mental de la corredora de fons.
Marla Jacarilla. Crítica, a Filmtopia: Corredora: Acceleracionisme i col·lapse al costat de la línia de meta. Salut mental i esport d’alta competició són els temes abordats a l’òpera prima de Laura García Alonso.
Agus Izquierdo. Crítica, a Núvol · El digital de cultura: Una última cursa. El 29 de maig s’estrena “Corredora”, el debut al llarg de Laura Garcia Alonso que planteja un drama esportiu sobre la salut mental, l’obsessió i les cures.
Paco Vilallonga. Article, al Full de Sala del Cinema Truffaut: Les espines de la bombolla esportiva.
Bernat Salvà. Al diari El Punt Avui, entrevista Laura García Alonso: “Molts malvats del cinema tenen alguna patologia mental” . Estrena ‘Corredora’, premi a la millor òpera prima de Màlaga. “L’obsessió per ser el número u es dona en molts àmbits diferents”.
Joan Millaret Valls. A l’AMIC, entrevista Laura García Alonso: “Volia abordar el tema de la salut mental i fer un exercici d’empatia”.
Agus Izquierdo. A Núvol · El digital de cultura, entrevista: Laura Garcia Alonso: «Les vides dels esportistes d’elit són tan sacrificades que esdevenen fràgils». La directora catalana debuta al llarg amb un cru i humanista relat, a cavall entre el drama i el thriller, sobre la salut mental en l’elit esportiva.
Informació, en aquest blog: Berlín 2025: la Competició
Gerard Casau. Crítica, al diari Ara: ¿Hi ha res més incòmode que presentar-se als sogres? Arriba als cinemes ‘Què et diu aquesta natura?’, la nova filigrana formal del coreà Hong Sangsoo.
Nando Salvà. Crònica des de Berlín 2025, al diari El Periódico: Hong Sang-soo no defrauda els seus fans a la Berlinale. El coreà presenta ‘What Does that Nature Say to You’, film que inclou bona part de les característiques que dibuixen el seu segell d’identitat.
Informació: Inicia Films, Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, Filmax
Bernat Salvà. Article, al diari El Punt Avui: Drogues, violència i corrupció a la Mallorca dels 2000.
Xavi Serra. article, al diari Ara: Lolita, matriarca d’un clan de la droga que parla mallorquí. El narcotràfic i la corrupció de Mallorca arriben al cinema amb el ‘thriller’ ‘Mallorca confidencial’.
Rafael Tapounet. Al diari El Periódico, entrevista: Lolita Flores: «Moltes dones gitanes s’han hagut de guanyar la vida venent mort». L’artista interpreta una poderosa matriarca d’un poblat de barraques que dirigeix un negoci de narcotràfic a ‘Mallorca Confidencial’, un thriller dirigit per David Ilundain que arriba als cines divendres vinent.
Informació, en aquest blog: Festival de Canes 2025: Un Certain Regard
Imma Merino. Crítica, al diari El Punt Avui: Una dona que vol ser lliure.
Imma Merino. Article, al Full de Sala del Cinema Truffaut: Una dona disposada a pagar el preu de la llibertat.
Eulàlia Iglesias. Crítica, a Filmtopia: Love Me Tender: Vicky Krieps, icona queer. Amb un carisma irradiant, l’actriu luxemburguesa dona vida a Constance Debré, l’escriptora que va narrar la seva lluita per exercir de mare queer a la França contemporània, en aquesta adaptació del llibre homònim firmada per Anna Cazenave Cambet.
Producció: França, Tuníssia. Any: 2026. Durada: 1h53. Versió original: en francès i àrab.
Informació, en aquest blog: De la Berlinale i la Mostra de Venècia, avui, a Perpinyà
Elena del Olmo. Crítica, a Filmtopia: Tres mujeres: Silenci heretat. El tercer llargmetratge de la directora tunisiana Leyla Bouzid estudia el silenci com un mecanisme d’invisibilització que oculta allò queer en el context social islàmic. Present a la Secció Oficial de la 76a edició de la Berlinale, la pel·lícula segueix la Lilia, una jove tunisiana que torna a casa seva després de la mort sobtada del seu oncle Daly.
Informació: D’A 2026 · Especials, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, A Contracorriente
Jordi Camps Linnell. Article, al diari El Punt Avui: Els crítics? A vendre pizzes… o crispetes! El director i la guionista Carlo Padial i Desirée de Fez reivindiquen amb ‘Pizza Movies’ la llibertat davant de la indústria en un Cinema Truffaut amenaçat per la privatització.
El Periódico, article: La parella de comèdia romàntica de l’any.
Bernat Salvà. Al diari El Punt Avui, entrevista l’actriu Judit Martín: “La bombolla del cinisme és a punt d’explotar”. Debuta com a protagonista d’un llargmetratge amb ‘Pizza movies’.
Agus Izquierdo. A Núvol · El digital de cultura, entrevista: Carlo Padial: «Hi ha massa pel·lícules emprenyades». El cineasta presenta “Pizza Movies”, una comèdia homenatge a les screwball dels seixanta i setanta amb Judit Martín i Berto Romero.
Rafael Tapounet. Al diari El Periódico, entrevista: Carlo Padial, cineasta, escriptor, guionista i ‘podcaster’: “Em carrega aquest cine cínic que reflecteix l’enuig actual”. El director estrena la comèdia ‘Pizza Movies’, sobre una parella que munta una pizzeria temàtica per fugir de la precarietat.
Informació, en aquest blog: L’òpera prima “Little Trouble Girls”, de l’eslovena Urška Đukić, captiva Berlín 2025
Marla Jacarilla. Crítica, a Filmtopia: La noia del cor: D’hormones i harmonies. En el seu primer llargmetratge, la directora eslovena Urška Djukić aborda amb tendresa el despertar sexual de Lucija, una adolescent tímida i religiosa.
Informació: UPF, Dones Visuals, D’A 2025 · Un impulso colectivo, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, La Casa del Cine
Belit Lago. Crítica, a Núvol · El digital de cultura: Un amic et salva. L’òpera prima “Dies d’estiu i de pluja” parla dels obstacles que de sobte ens trobem pel camí i hem d’intentar sortejar, sabent que mai cap pedra s’acomiada definitivament.
Bernat Salvà. Article, al diari El Punt Avui: ‘Dies d’estiu i de pluja’, molt més a prop del miracle que del desastre.
Informació: Espai Texas, Unifrance, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies
Eulàlia Iglesias. Crítica, al diari Ara: Mon cor estima un arbre! Amb un esplèndid ‘Ginkgo biloba’ com a centre de gravetat, aquest preciós melodrama botànic explora una nova forma d’encarar els vincles entre els éssers humans i el món vegetal.
El Periódico, article: Les lliçons de l’arbre.
Nuria Vidal i Marta Armengou. A Filmtopia, entrevista: Ildikó Enyedi — Aprendre a connectar amb la natura. “El amigo silencioso”, de la directora hongaresa Ildikó Enyedi, es va estrenar a la Mostra de Venècia 2025, on va obtenir el premi a la millor actriu emergent per a Luna Wedler i el Premi FIPRESCI de la crítica. Presentat a la Seminci de Valladolid, aquest bell film sobre les connexions amb la natura va guanyar l’Espiga de Plata a l’últim festival dirigit per José Luis Cienfuegos. Allà, Marta Armengou va tenir l’oportunitat de parlar amb la directora.
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula
Joan Pons. Crítica, al diari Ara: Elogi del dubte raonable.
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula
Imma Merino. Crítica, al diari El Punt Avui: Amor contra l’explotació.
Joan Pons. Crítica, al diari Ara: L’amor entre caixes de tomàquets. El cineasta d’Almeria forjat a l’ESCAC Ian de la Rosa debuta com a director amb ‘Ivan & Hadoum’, premi Teddy a la millor pel·lícula LGBTIQ+ de la Berlinale.
Xavi Serra. Al diari Ara i arran de la Berlinale 2026, va entrevistar Ian de la Rosa: “Si no sentim que els nostres cossos poden desitjar i ser desitjats, no tindrem vides plenes”. Ian de la Rosa estrena a la Berlinale ‘Ivan & Hadoum’, ‘opera prima’ que supera els tòpics de les històries trans.
Nando Salvà. Al diari El Periódico, també a Berlín 2026, va entrevistar Ian de la Rosa: «Cal dir-ho més: ser trans és realment meravellós». El creador d’‘Iván & Hadoum’, estrenada a la Berlinale, parla de com va crear aquesta història d’amor entre un jove trans i una noia d’origen magribí ambientada a l’horta d’Almeria.
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies, Diamond Films, Metropolitan Filmexport, Notorious Pictures
Manu Yáñez. Crítica, al diari Ara: Robatoris, amor i cinefília a ritme de jazz. Un afinador de pianos amb una malaltia auditiva descobreix la seva habilitat per obrir caixes fortes al ‘thriller’ en clau de comèdia ‘Un talento único’.
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula]
María Adell Carmona. Crítica, a Filmtopia: Yo no moriré de amor: Fer-se adulta, acompanyar en la malaltia. Amb la seva Òpera prima, Marta Matute va arrasar en el passat Festival de Màlaga. “Yo no moriré de amor” es va emportar la Biznaga d’or a millor pel·lícula, i també dues Biznagas de Plata: a la millor actriu (la debutant Júlia Mascort) i al millor actor de repartiment (a Tomás del Estal). Uns guardons que reconeixen el valor d’una pel·lícula basada en les vivències de la directora, i que aborda un tema important: la manera en què la malaltia, i les cures que comporta, poden convertir-se en una prova de resistència per a una família.
Jordi Camps Linnell. Article, al Full de Sala del Cinema Truffaut: Créixer mentre algú s’apaga.
Bernat Salvà. Al diari El Punt Avui, entrevista Júlia Mascort, actriu: “Sempre em feien fer d’arbre i arribava a casa plorant” . Amb ‘Yo no moriré de amor’ va guanyar, amb només 22 anys, el premi a la millor actriu del darrer Festival de Màlaga. “La nostra és una professió molt surrealista, precària i inestable. Encara em costa dir que soc actriu”.
Xavi Serra. Article al diari Ara, amb declaracions de Marta Matute: “Tinc una por terrible a envellir perquè sé molt bé com són les residències”. Marta Matute retrata l’experiència de cuidar una mare amb demència a ‘Yo no moriré de amor’, la gran triomfadora del Festival de Màlaga.
Rafael Tapounet. Article, al diari El Periódico: ‘Yo no moriré de amor’ mira a la cara l’Alzheimer. L’opera prima de Marta Matute, que parteix d’una experiència pròpia, ha entrat ja en la carrera dels Goya després de triomfar amb magnificència al Festival de Màlaga.
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula
Imma Merino. Crítica, al diari El Punt Avui: A la superfície del món de la moda.
Imma Merino. Article, al Full de Sala del Cinema Truffaut: La fragilitat dels cossos.
Eulàlia Iglesias. Crítica, al diari Ara: Angelina Jolie i la superficial profunditat de l’alta costura. Angelina Jolie protagonitza el drama ‘Couture (Alta costura)’, que vol revelar la dimensió humana de les professionals de la moda.
Nuria Vidal. A Filmtopia, entrevista: Alice Winocour — Cosint vides. Un dels moments àlgids del passat Festival de Sant Sebastià va ser la visita llampec d’Angelina Jolie, que va assistir al certamen per donar suport al film “Couture (Alta Costura)”, de la francesa Alice Winocour. En aquesta pel·lícula, l’estrella es posa en la pell de Maxine Walker, una cineasta nord-americana de films de terror que arriba a París per fer un documental sobre la Setmana de la Moda.
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula
Gerard Casau. Crítica, al diari Ara: Un ‘Call me by your name’ escrit en minúscula. Robin Campillo dirigeix ‘Enzo’, el testament fílmic de Laurent Cantet.
Bernat Salvà. Article, al diari El Punt Avui: ‘Enzo’, un jove que no encaixa, al film pòstum de Cantet.
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula
Joan Millaret Valls. Crítica, a cinemacatala·net: L’amarg despertar del somni nazi.
Bernat Salvà. Article, al diari El Punt Avui: Innocència i culpa a les acaballes de la Segona Guerra Mundial.
Paco Vilallonga. Article, al Full de Sala del Cinema Truffaut: L’esfondrament d’un món.
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula
Jordi Camps Linnell. Article, al Full de Sala del Cinema Truffaut: El contagi de pertànyer.
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PORTADA: Des preuves d’amour (Tandem)
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