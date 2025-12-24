Altres veus: “Emergency Exit”, de Lluís Miñarro

El diari El Punt Avui i de la mà de l’excel·lent Bernat Salvà ha omplert el buit mediàtic català a l’estrena d’Emergency Exit, de Lluís Miñarro, amb un article que ens informa i ens permet capbussar-nos en aquesta pel·lícula que, protagonitzada per Marisa Paredes (en el seu treball pòstum), Oriol Pla, Emma Suárez, Francesc Orella, Albert Pla, Arielle Dombasle, Naomi Kawase, Aida Folch… es presenta com un divertiment coral en el qual una sèrie de personatges viatgen en un autobús del qual no poden sortir. El vehicle es desplaça per paisatges fantàstics en un viatge entre la realitat i el somni, entre la vida i la mort.
Els espais tancats i el cinema obert i lliure de Lluís Miñarro (Bernat Salvà, al diari El Punt Avui):
Lluís Miñarro porta un grapat de personatges molt diversos de viatge en autobús a “Emergency exit”, la cinquena pel·lícula que dirigeix el productor català, que ha portat el seu cinema a gairebé tots els festivals internacionals.“L’autobús és l’excusa per poder concentrar un grup de personatges a qui els costa sortir d’aquest espai tancat, i això sí que està present en totes les meves pel·lícules”, reflexiona el cineasta.
En aquest autobús, un model de Pegaso del 1969 que travessa valls i muntanyes, hi pugen personatges interpretats per un bon grapat d’actors coneguts: Marisa Paredes (en el seu treball pòstum), Oriol Pla, Emma Suárez, Francesc Orella, Albert Pla, Arielle Dombasle, Aida Folch, Gonzalo Cunill… I també dos debutants: la cineasta japonesa Naomi Kawase, amiga del director, i el model brasiler Jhona Burjack.(..) En tots els films que ha dirigit hi ha “aquest fons de ‘huis clos’, d’espai tancat, que obliga que surti tot, que surti l’humor i tota la merda, també”. “Hi ha una connexió entre totes les pel·lícules que he fet.”
En el cas d’”Emergency exit”, aquesta reflexió va més enllà: “Aquesta pel·lícula neix de la necessitat d’escapar d’un altre tancament, que és la pandèmia. Vaig fer el primer guió tancat a la Gomera en una habitació. Es produeix durant una pandèmia que ens ha portat a la situació actual de precarietat, perquè tots som més pobres, i estem en un estat més de crispació. (..) Lluís Miñarro considera que la covid-19 marca “un moment molt crític, de canvi de paradigma”: “Ens ha modificat a tots. I ha modificat també el cinema, i la manera de veure el cinema. I cada vegada és més difícil poder fer un cine lliure, perquè, entre altres coses, la pandèmia va propiciar que es divulguessin més les plataformes, les sèries, que estan posant fi al cinema com l’havíem entès fins ara. Si a sobre Netflix compra Warner, es perdrà llibertat d’expressió.”
Com tot el cinema de Lluís Miñarro, “Emergency exit” neix des de la llibertat creativa absoluta. “La voluntat de llibertat sempre hi ha estat, i jo diria que amb la situació actual del món en general encara és més necessària. Potser per això he partit d’aquesta base de deixar vomitar, quasi, moltes coses que són preocupacions, però que d’alguna manera també formen part de situacions col·lectives que ens interpel·len a tots.” Els personatges expressen, en aquest viatge en bus, tots aquests temes i preocupacions: “Per un cantó, la idea de treure importància a la mort, de desdramatitzar aquest fet, que sempre és una cosa que ens ha preocupat molt a la cultura occidental. Donem poca importància a pensar en el més enllà, perquè sempre estem pensant en el diari, en l’immediat, però, d’una altra banda, tenim terror d’afrontar que això té una dinàmica que és aquesta. La vida i la mort estan entrellaçades i, d’alguna manera, formen part en si mateixes de la nostra experiència. No podem deslligar una de l’altra.”
El director i productor subratlla tres línies principals del film: “Per un cantó, el desig com a motor de les nostres relacions, del nostre anar pel món. La segona és el procés creatiu i els seus inconvenients. I la tercera podria ser la poca diferència que hi ha entre somni i realitat, vida i mort. Nosaltres, sobretot a Occident, tenim això molt compartimentat, però la vida diària i la vida dels somnis van íntimament entrellaçades.”
També connecta el seu film amb el tema de l’atzar i el destí (..).
Els personatges i els actors que els interpreten a la pel·lícula estan íntimament relacionats. “Cadascun dels personatges no l’hauria pogut fer un altre actor –comenta el director– (..) Naomi Kawase, a qui ha produït a “Aigües tranquil·les” (2014), interpreta una antropòloga. “No és una actriu i, en canvi, s’aplica al mètode que deu aplicar ella a les seves pròpies actrius, i acaba fent una minipel·lícula d’ambient japonès dintre de la pel·lícula general.”D’Oriol Pla, destaca que “és un actor que inventa contínuament, i tu li pots donar un concepte i ell te’l pot modificar a millor”. El va escollir perquè li recordava “un capellà de quan jo anava a col·legis de capellans quan era petit: el seu físic, els seus ulls, la seva cara; em va anar bé per fer de capellà libidinós”. Albert Pla interpreta un director amb posat, aspecte físic i reflexions que fan pensar en Albert Serra. Reconeix que hi ha una picada d’ullet en aquest personatge: “M’identifico amb el que diu a vegades, amb la seva postura com a director: no necessito ningú, jo m’ho faig tot, jo m’ho produeixo… Això inevitablement fa pensar en l’Albert Serra, i més perquè jo he treballat amb ell i el conec bé. Està en pla una mica de broma, però té connotacions reals, podríem dir, amb el personatge.”En general, diu que “hi ha una simbiosi entre actor i personatge difícil d’explicar, però que penso que és molt carnal, molt real, i que s’enganxa molt al paper que fan cadascun d’ells”. “Per sort vaig poder comptar amb tots ells –subratlla–. Tots van voler participar-hi sense saber gairebé cap on anava això. Sí que hi havia una idea bàsica, lògicament, però no sabien com acabaria i s’hi van apuntar.”Lluís Miñarro ha convençut també el model brasiler Jhona Burjack perquè debuti com a actor. “Hi ha el desig que està representat per aquest actor, que és un model. És una mena d’àngel o dimoni que va pul·lulant per tot arreu i d’alguna manera intenta apropar-se a tots.”
Un altre dels temes que planteja “Emergency exit” és el pas del temps, i la relació que té amb el desig (..).
Aquest és justament un altre dels temes que posa sobre la taula: “A mi em va impressionar molt a l’hora de fer aquesta pel·lícula uns comentaris del doctor Sans, que ha contactat amb persones que han tingut experiències properes a la mort. (..).
FOTOS: “Emergency Exit” (Eddie Saeta)
