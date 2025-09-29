Altres veus: “Els sudaris” / “The Shrouds”, de David Cronenberg (FilminCat)

En Karsh (Vincent Cassel), de 50 anys, és un important home de negocis. Inconsolable des de la mort de la seva esposa, inventa ‘GraveTech’, una tecnologia revolucionària i controvertida que permet als vius vigilar els seus éssers estimats difunts dins les seves mortalles. Una nit, diverses tombes —inclosa la de l’esposa d’en Karsh— són profanades. En Karsh es proposa localitzar-ne els autors.
FOTO: “Els sudaris” (Pyramide)
De David CRONENBERG, Els sudaris / Los sudarios | Les Linceuls / The Shrouds – Segreti sepolti / The Shrouds. Producció: Canadà, França. Any: 2024. Durada: 1h56. Guió: David Cronenberg. Amb: Vincent Cassel (Karsh), Diane Kruger (Becca / Terry / Hunny), Guy Pearce (Maury), Sandrine Holt (Soo-Min), Elizabeth Saunders (Gray Foner), Jennifer Dale (Myrna Slotnik), Eric Weinthal (Dr. Hofstra), Jeff Yung (Dr. Zhao), Steve Switzman (Dr. Jerry Eckler), Al Sapienza (Luca Difolco). Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, altres enllaços. Festivals i premis: Canes 2024 – Competició | D’A 2025 | Altres reconeixements. Distribuïdores i estrena als cines: DF: Pyramide Distr, EF: 25.09.2024, DI: Europictures, EI: 03.04.2025. Al mercat espanyol, ha anat directe a la plataforma FilminCat / Filmin.
FOTO: “Els sudaris” (Pyramide)
Observar el cos mort de la persona estimada, crítica d’Eulàlia Iglesias, al diari Ara: L’any 1954 Luis Buñuel culminava “Abismos de pasión”, la seva fascinant adaptació de ‘Cims borrascosos’, amb el protagonista colant-se en un cementiri i forçant el panteó familiar per arribar fins al taüt on reposa la seva estimada i abraçar el seu cadàver. El director espanyol condensava en una escena d’arrauxada necrofília la pulsió d”amour fou’ que travessa la novel·la d’Emily Brontë, i que entusiasmava els surrealistes. En la seva última pel·lícula, David Cronenberg arrenca amb una idea similar traslladada a un dels seus universos hipertecnificats. Després de la mort de la seva adorada esposa Becca, el protagonista, el Karsh (un Vincent Cassel que recorda de forma inquietant el mateix Cronenberg), ha ideat un dispositiu que li permet contemplar-ne en tot moment el cadàver i la seva descomposició. Una manera de cristal·litzar l’ideal de l’amor més enllà de la mort, que comercialitza amb èxit al seu propi cementiri. I una altra volta de cargol a l’obsessió eròtica i voyeurística del cineasta canadenc per la naturalesa orgànica dels cossos, sobre la qual plana el record de la seva dona, Carolyn Zeifman, morta l’any 2017 / Però la potència d’aquest punt de partida, que inclou una cita amorosa impossible al cementiri en qüestió, no es manté, malauradament, al llarg de la pel·lícula. El director, d’una banda, expandeix la passió de Karsh per la seva dona al vincle que manté amb la germana de la Becca, la Terry (Diane Kruger), en una relació pertorbadora marcada per l’ombra de “Vertigo” d’Alfred Hitchcock. De l’altra, enreda el protagonista en una intriga internacional pròpia d’un ‘thriller high-tech’ que complica de manera innecessària el film sense aportar-li la tensió argumental que caldria. “Els sudaris” queda com una poderosa però malaguanyada reflexió sobre el dol i els fantasmes eròtics que convoca, per part del sempre recomanable David Cronenberg.
La relació entre vius i morts, article del diari El Periódico: (..) Interpretada per Vincent Cassel, el seu actor fetitxe des de fa dues dècades, “Los sudarios” va un pas més enllà en la relació de Cronenberg amb la mort després de la mort de la seva dona Denise. Cassel inventa una tecnologia revolucionària que permet als vius vigilar els difunts en les seves mortalles, veure com els cossos es descomponen, seguir amb ells fins al final. La trama es fa espessa, es coagula a través de relacions retorçades, profanadors de tombes i assumptes residuals / On alguns veuran redundància i deixadesa, d’altres veurem depuració i essencialitat malgrat que “Los sudarios” tingui una superfície rugosa i diversos moments tumultuosos. Molts cineastes han plasmat en una pel·lícula el seu dol personal, però cap ho ha fet de manera tan clara com “Los sudarios”, un film que mostra el dolor del seu autor davant la pèrdua de l’ésser estimat i les complexes i controvertides possibilitats de seguir endavant malgrat que el dolor no mitigui.
FOTO: “Els sudaris” (Pyramide)
Xavi Serra, a la crònica per al diari ‘Ara’ El dol segons Cronenberg: una comèdia conspiranoica, necròfila i tecnosexual -nota: posteriorment, s’ha canviat el títol de la crònica-: (..) El director va perdre el 2017 la dona, Carolyn Zeifman, amb qui portava casat 43 anys, i l’experiència plana de manera evident sobre “The shrouds”, però transmutada per la sensibilitat del canadenc en una història inclassificable i negríssima que reflexiona sobre l’amor i el desig i que protagonitza un home (Vincent Cassel, ‘alter ego’ físic de Cronenberg) que ha construït una tecnologia [anomenada GraveTech] per observar en directe a través de càmeres en 3D la descomposició del cadàver de la dona, morta d’un càncer que la va devorar a poc a poc. (..) Malgrat el to contingut de les converses que són el gruix del film, es tracta d’una comèdia amb la paraula com a gran protagonista i un sentit de l’humor tenebrós i desconcertant. Cronenberg no ha rodat un drama íntim i biogràfic sobre el dol, sinó una estranya faula sobre conspiranoies que activen el desig sexual en els personatges. Amb una envejable sobrecàrrega d’idees, “The shrouds” es desentén de la lògica del relat i del naturalisme per construir un retaule d’escenes tan potents com el ‘flashback’ en què Cassel i la seva dona (una excel·lent Diane Kruger) intenten fer l’amor tot i la fragilitat i els estralls (mutilacions, cicatrius) que li ha deixat la malaltia. L’escena contrasta amb una altra escena de sexe en què el més excitant (..) són els diàlegs que s’intercanvien els amants durant el fornici. Amb tot, es tracta d’una pel·lícula molt cerebral i verbal, que barreja en una mateixa escena la tendresa absoluta, l’humor negre i la incomoditat, una obra lliure i sense concessions, molt singular en la carrera de Cronenberg, i que va introduint noves idees amb una generositat força absent de la competició.
Àngel Quintana, l’article per a ‘Caimán’ -avançat per Facebook-: L’arrencada de “The Shrouds” -els sudaris- és esplèndida i ens introdueix al millor cinema de David Cronenberg. Després d’haver enterrat la nova carn a “Crímenes del futuro”, ens en mostra la lenta descomposició, la seva putrefacció. En Karsh -Vincent Cassel convertit sorprenentment en l’alter ego de Cronenberg- ha creat un sofisticat cementiri on les tombes disposen de càmeres d’alta definició que filmen i escanegen la descomposició dels cossos. En Karsh observa, des de la seva sofisticada talaia, com el cos de la seva dona, morta uns mesos abans i embolicat per un sudari es consumeix, com la seva carn es descompon i està envoltada de cucs. En Karsh és un necròfag que és capaç d’estimar i desitjar amb més força el cos mort de la dona que el cos en vida. En Cronenberg dissecciona el voyerisme d’en Karsh amb la seva fredor, situant-nos al millor del seu cinema. Transcorreguts els vint primers minuts, la història perversa d’en Karsh comença a transformar-se en altres coses i sorgeixen moltes pel·lícules possibles. El cementiri és profanat i comença una investigació. Cronenberg deriva la seva pel·lícula cap a un thriller on es produeixen alguns girs inesperats, mentre s’intenta descobrir el motiu de la profanació i el destí de les tombes. També apareix una germana de l’esposa morta del protagonista que suplanta el seu lloc i activa altres formes del desig en què el fantasma del cos mutilat pel càncer de l’esposa és sublimat pel de la seva germana bessona. Finalment, tot deriva en una especulació sobre les noves imatges, sobre el control del món a partir dels nous poders de la intel·ligència artificial i del destí d’una imatge que ja no és com a “Videodrome” un cementiri de moments viscuts, sinó una visió del món on tot s’ha transformat en imatge per establir una confusió entre la carn dels vius i la carn dels difunts. Cronenberg allarga la seva pel·lícula, divaga, la desplaça cap a territoris propis del thriller de sèrie B i acaba submergint-se en un estrany laberint dins del qual resulta molt complicat trobar la sortida.
Joan Millaret Valls, a l’article per a ‘cinemacatala.net’: (..) nova i valenta proposta de Cronenberg (..). Cronenberg fa una reflexió sobre el dol fruit de la seva experiència personal de perdre la dona i connecta el món dels vius i els morts fent reviure els difunts com una manera de vèncer la mort, com una derivada necrófila. Cronenberg manté la seva debilitat latent per la nova carn, amb cossos amb membres amputats o travessats per cicatrius. També li agrada burxar en el paper de les noves tecnologies, com la intel·ligència artificial i la virtualitat amb els avatars. I, també, s’ocupa de les conspiracions internacionals amb països poderosos al darrere d’aquestes tecnologies (..).
Diego Lerer, a la crítica per a ‘Micropsia’: (..) una pel·lícula que per una banda és molt densa i fosca i, de l’altra, s’organitza com una mena de thriller conspiratiu amb mil fils per estirar. Les dues pel·lícules conviuen, no sempre de la millor manera, en aquest retrat d’un home vidu que no sap com sortir de la depressió/obsessió que sent per la mort de la seva dona, anys enrere. (..) Mentre en Karsh i companyia busquen resoldre el misteri [dels atacs a les tombes], per altra banda en Cronenberg va posant en discussió el més interessant que té la pel·lícula, que és parlar de la relació amb el dol, amb els nostres morts, amb la manera com ens permetem o no seguir amb les nostres vides o si només ens quedem «penjats» amb la tragèdia. (..) El costat de la investigació barreja espies xinesos, hackers russos, ecologistes islandesos, ex amants, milionaris hongaresos, metges i fins i tot els mateixos protagonistes com els sospitosos d’estar destruint des d’endins aquesta càmera de seguretat que veu gent morta. La cadena de sospitosos i teories conspiratives estan jugats tan a l’absurd que, en un punt, deixa de ser important, per la qual cosa costa entendre els motius pels quals Cronenberg torna una vegada i una altra a intentar resoldre-ho. “The Shrouds” brilla (és una manera de dir ja que es tracta d’una pel·lícula fosca) quan es treu els ‘plot points’ de sobre i es dedica a entendre la vida del protagonista. (..) Entre altres aspectes entre tecnològics i pertorbadors que presenta el director de “La zona morta” hi ha una assistent d’IA que li contesta (amb la veu de Kruger també) les preguntes al protagonista, li resol problemes i potser també l’espia sense saber-ho, com estem segurs que ho fa el nostre telèfon mòbil també. (..) Però dins del tenebrós univers que la pel·lícula presenta com una cosa que podria passar tan sols en uns anys, el més impactant segueix sent el que va més enllà de la tecnologia, aquest tipus de preguntes tan cares al cinema de l’octogenari realitzador canadenc ‘Què és un cos real en un món intel·ligència artificial?’ ‘Es pot continuar pensant en una persona com una cosa física concreta quan aquesta persona ja va morir?’ I ‘què passa quan una abraçada forta pot destrossar els ossos d’algú?’ Cronenberg ha fet tota la vida pel·lícules amb metàfores tecnològiques que «alimenten» idees profundament humanes. I “The Shrouds” se suma a aquesta carrera que té en “Videodrome”, potser, el seu millor exemple. Aquesta pel·lícula dialoga també molt amb [“Dead Ringers” / “Inseparables”], “Spider” i altres films seus sobre dobles en què es barregen la realitat i la imaginació de maneres persistents i pertorbadores. En algun punt, l’obsessió per resoldre l’enigma de qui està destrossant les tombes de GraveTech no és tan important com a tal. És un McGuffin que porta el protagonista –i els espectadors– a intentar entendre el que és inentendible i així no haver de pensar que, una vegada [s’és] a dos metres sota el terra, ja ningú se n’anirà enlloc.
Diego Batlle, a la crítica per a ‘Otros Cines’: (..) En aquesta pel·lícula sempre mutant (les trames de Cronenberg s’han tornat cada vegada més intricades) conviuen traumes personals amb estudis sobre el càncer, nus i escenes de sexe amb cossos mutilats, una assistenta via IA que comparteix informació sensible, una enigmàtica multimilionària franco- coreana anomenada Soo-Min (Sandrine Holt) i una Diane Kruger que interpreta tres papers: la difunta esposa (Re)Becca, la seva neuròtica germana Terry i Hunny, l’esmentat “personatge” d’Intel·ligència Artificial. Amb producció i vestuari d’Anthony Vaccarello, de Saint Laurent, que és present com a financer i dissenyador en diverses pel·lícules d’aquesta edició de Canes, “The Shrouds” va perdent part del seu encant i la fascinació inicial i té una mica menys de vol visual que altres treballs previs de Cronenberg, però no deixa de ser una pel·lícula provocadora, inquietant, que aborda múltiples qüestions molt pertinents i contemporànies des de la perspectiva sempre intel·ligent d’aquest autor fonamental i indefugible del cinema dels últims 55 anys.
Imma Merino, a la crònica per al diari ‘El Punt Avui’: (..) L’exploració del dol és l’aspecte més interessant del film, amb el qual Cronenberg es perd en un dels seus grans temes (les mutacions del cos, en aquest cas dels cadàvers) i en una deriva cap al ‘thriller’ en què entren en joc la intel·ligència artificial, l’espionatge informàtic, els experiments mèdics i tota mena d’hipotètiques conspiracions. Potser massa en un ambient morbós marca de la casa (..).
Sergi Sánchez, a Facebook: (..) El resultat és molt decebedor. El 2021, en Cronenberg va dirigir un curt d’un minut de durada, “The Death of David Cronenberg”, en què el cineasta es trobava amb el seu propi cadàver al seu llit. Acabava abraçant-lo, i la confusió entre les dues cares era pertorbadora: impossible distingir quin era el viu i quin el mort. La por a la mort -o la mort com a porta a una altra dimensió de la carn- és un dels temes recurrents de la filmografia de Cronenberg. Aquesta fascinació, en què el dol participa d’una relació amb la imatge del cos descompost de l’ésser estimat, és el motor narratiu de “The Shrouds”. La idea té un fantàstic potencial, però ben aviat descobrim que es queda estancada en una trama on una suposada conspiració, un jardí de senders que no paren de bifurcar-se, impliquen el protagonista, (..), el seu germà, la germana bessona de la seva dona i el fantasma de la seva dona morta (totes dues són Diane Kruger). La conspiració és un tema típicament cronenbergià, però aquí només és un pretext per emmascarar una cosa més greu: que la complexitat metafísica tan afí al discurs del cineasta canadenc brilla per la seva absència (..).
Nando Salvà, a la crònica per al diari ‘El Periódico’: (..) és temptador donar la culpa al dolor causat per aquesta tragèdia [la mort de la seva dona] a l’intentar explicar com és possible que un director de la seva talla hagi fet ara una pel·lícula com “The Shrouds”. Que per fer-la s’ha inspirat en el seu propi procés de dol és evident (..) El canadenc mostra un menyspreu absolut cap al pols narratiu, la lògica argumental, el gust estètic i el sentit comú en general. És, de llarg, la seva pitjor pel·lícula. Li desitgem de debò una ràpida recuperació. Altres reaccions (només enllaços).-
Luc Chessel, crònica per a ‘Libération’, en què remarca: El cineasta canadenc va una mica més enllà de la seva vena abstracta amb una pel·lícula amb un to absurd sobre el dol, les imatges i la tecnologia on tot acaba caient en picat.
Peter Bradshaw, crònica per a ‘The Guardian’, en què li posa 3 estrelles sobre 5 i en què comença dient-ne:La nova pel·lícula de David Cronenberg és una esfinx retorçada sense secret, una meditació necrofílica erotitzada sobre el dolor, l’enyor i la pèrdua que retorna aquest director als seus fetitxes ballardians, ara ben familiars.És intrigant i esgotador: un misteri de quasi assassinat i un drama sexual doble combinat amb un thriller de conspiració de ciència-ficció (..). No obstant això, per tot això, la pel·lícula té la seva pròpia atmosfera de mausoleu esgarrifosa i envoltant de inquietud, ajudada per la discordante partitura electrònica de Howard Shore (..).
Owen Gleiberman, ressenya per a ‘Variety’, en què remarca: David Cronenberg fa una pel·lícula sobre el dol, i l’horror corporal i les làpides digitals, que a la seva manera ombrívola s’aproxima a l’autoparòdia.
