Altres veus: “El último vikingo” – “The Last Viking” – “Mio fratello è un vichingo” (Anders Thomas Jensen, 2025)

«Barreja -autèntic còctel- de gèneres cinematogràfics, amb drama a partir d’un trauma que s’arrossega, thriller pengim-penjam, humor negre, comèdia desbocada, personatges estrafolaris… els Beatles, un botí enterrat…», el tàndem Mads Mikkelsen i Nikolaj Lie Kaas… és The Last Viking — El último vikingo — Mio fratello è un vichingo
(..) una altra barreja desconcertant de gèneres fílmics i tons. Els protagonistes del relat són dos germans que semblen extrets de pel·lícules diferents: l’Anker és un home dur que pertany a un thriller criminal, mentre que l’ultrasensible Manfred podria habitar un drama sobre els reptes del trastorn de l’espectre autista (..).
En el trepidant primer tram del film, Anders Thomas Jensen desplega moltes situacions inusuals entre girs abruptes, gags físics i esclats de violència. A poc a poc es va configurant una sàtira (¿amable?) sobre identitats i diversitats que és també un terrible drama familiar sobre el llegat d’un pare intolerant. Algunes escenes podrien esdevenir mems antiwoke, però Jensen sembla advertir alhora sobre la crueltat de no acceptar les diferències, d’exigir integracions i normalitats. Potser l’obra va perdent força. I els tocs d’humor negríssim poden fer que alguns passatges emotius sonin impostats (la música potencia aquest risc). Amb tot, aquestes friccions, polisèmies i contradiccions resulten interessants (..).
(..) Vinculat en el seu moment al famós Dogma 95 impulsat per Lars von Trier i Thomas Vinterberg (..), Jensen ha tingut una prolífica i extensíssima trajectòria com a guionista però també, més puntualment, com a director.
Com a director, la seva filmografia és més breu, però igualment destacada: 3 curts -un dels quals Noche de elecciones es va endur l’Oscar al millor curt de ficció el 1998- i 6 llargmetratges. Mentre el seu perfil com a guionista és força més eclèctic -tot i que habitualment es mou en el terreny del drama intimista, també ha fet incursions en les pel·lícules històriques o en la comèdia pura-, com a director el seu estil és força més reconeixible, amb films que barregen diversos registres, però sempre amb elements de comèdia negra, de personatges al límit, de situacions entre surrealistes, grotesques i esperpèntiques, combinades amb espurnes de sensibilitat. Una constant del seu cinema ha estat treballar amb un equip força estable, des dels col·laboradors tècnics fins als actors, amb una menció especial pel gran Mads Mikkelsen, protagonista de les sis pel·lícules dirigides per Jensen (..).
El darrer treball d’Anders Thomas Jensen comença i acaba amb imatges animades referides a una llegenda de l’època dels vikings que ens parla de solidaritat, diferència i co-
munitat. L’objectiu d’aquesta obertura i aquest tancament és sobretot situar-nos en el terreny de l’antropologia i les tradicions nòrdiques, sense les quals és difícil entendre
alguns dels referents emocionals que orientaran les accions dels personatges. Aquí els protagonistes són dos germans, interpretats per Mikkelsen i Nikolaj Lie Kaas, (..) que arrosseguen un trauma de la infància que es projecta a l’edat adulta, mentre intenten recuperar el botí d’un atracament que van amagar quinze anys abans, però que només un
d’ells –Mikkelsen– saps on és, però aparentment no pot recordar-ho pels problemes de dissociació cognitiva que pateix a conseqüència del trauma.
Amb aquest material, Jensen construeix una pel·lícula arriscada en la qual es combinen diversos nivells i que constitueix tot un repte pel director equilibrar en una única obra. Hi ha la història dramàtica de com el passat traumàtic es projecta i incideix en el present, hi ha el thriller desendreçat i desmitificador de la recerca del botí -que actua com un MacGuffin que fa avançar la trama-, i hi ha la comèdia desbocada farcida de personatges estrafolaris que volen muntar un grup d’imitadors dels Beatles com a teràpia. Tot i tenir moments més reeixits que altres jugant amb un material tan portat al límit, Jensen torna a demostrar l’habilitat per saltar pràcticament sense transicions progressives de l’esglai a l’atac de riure, passant per la vergonya aliena o la commoció sentimental. El seu cinema és sempre un salt al buit sense xarxa. En un moment d’esquemes argumentals tremendament pautats, conservadors i que no es mouen un mil·límetre dels canons pre-establerts o de buscar com sigui cenyir-se als “gustos” de l’espectador, l’enèrgic inconformisme d’Anders Thomas Jensen és, encara, tot i les seves irregularitats, una alenada d’aire fresc.
FOTO DE PORTADA: Mads Mikkelsen i Nikolaj Lie Kaas, a The Last Viking (© Anders Overgaard | TrustNordisk)
