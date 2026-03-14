Altres veus: “El testamento de Ann Lee” — “Le Testament d’Ann Lee” — “Il Testamento di Ann Lee” (Mona Fastvold, 2025)

Llegint un munt d’articles publicats arreu, se’m confirma que es tracta d’una pel·lícula important, The Testament of Ann Lee, de Mona Fastvold. Certament, divideix molt, però molt, la crítica; però, en general se li reconeix l’ambició, sobretot un gran treball formal, i l’aportació del compositor Daniel Blumberg, de la coreògrafa Celia Rowlson-Hall… i especialment de la protagonista, una Amanda Seyfried que hi fa un treball absolutament destacat. Ara bé, com que tracta la llegenda d’Ann Lee, fundadora de la secta utopista dels Shakers, que «practicaven rituals per aconseguir l’èxtasi religiós a través del cant coral i dels balls grupals espasmòdics», tant l’actuació de Seyfried com la pel·lícula mateixa, per a uns resulta imponent i fascinant, i per a d’altres, tot plegat excessiu i carregant. Vaja, que la sobredosi d’exhuberància no va precisament bé a tothom! I, temàticament, no es pot pas dir que acabi de convèncer: se li retreu ambigüitat envers a aquella religiositat i no acaba de trobar gaire adhesions al tractament que fa de la qüestió (proto)feminista.
Nota: L’enllaç que encapçala cada article esmentat du a la seva publicació original.
És difícil resistir-se a comparar The brutalist amb El testamento de Ann Lee, dues pel·lícules escrites per Mona Fastvold i Brady Corbett en què aquesta parella creativa i sentimental s’ha alternat en el rol de direcció. Els dos films poden llegir-se com a relectures crítiques del mite fundacional dels Estats Units a través del retrat de dos personatges heterodoxos que, de maneres diferents, proposen utopies que posen en qüestió l’statu quo de la seva època. Les similituds acaben aquí, ja que, en el seu segon llargmetratge com a directora, Fastvold proposa una mirada arriscada i insòlita cap a un personatge femení inclassificable.
El testamento de Ann Lee és alhora un drama històric biogràfic i un musical de subtil discurs feminista centrat en la figura real d’Ann Lee (una Amanda Seyfried descomunal), pionera líder religiosa del segle XVIII i fundadora de la secta dels Shakers. Els seus seguidors eren pacifistes i cèlibes, creien en la igualtat entre gèneres i practicaven rituals per aconseguir l’èxtasi religiós a través del cant coral i dels balls grupals espasmòdics, en una comunió febril entre esperit i cos. El film, artísticament impecable –els números musicals són prodigiosos i combinen fisicitat extrema i virtuosisme tècnic, i la banda sonora de tonalitats experimentals va a càrrec de Daniel Blumberg, guanyador de l’Oscar per The brutalist–, acaba resultant esgotador narrativament i força ambigu en la seva opaca descripció d’aquesta mística avançada a la seva època i convençuda de ser la reencarnació de Déu a la Terra. (..) Tour de force actoral, físic i musical de Seyfried, més a prop de la revelació divina i de la possessió sobrenatural que de qualsevol mètode interpretatiu terrenal.
(..) El segon risc que pren Fastvold, i possiblement el que planteja més dubtes, és el to distanciat i, per tant, ambigu, que el film presenta davant un personatge femení replet de clarobscurs. La pel·lícula, narrada de manera retrospectiva per Mary, una de les fidels seguidores d’Ann Lee, pretén assumir aquest to asèptic i descriptiu de la biografia històrica, deixant espai al públic perquè decideixi què pensar sobre el personatge central. Enfront de l’aposta intensament emocional d’altres cineastes contemporànies (penso en el Hamnet de Chloé Zhao), aquest distanciament és una opció interessant per part de Fastvold, que atorga a la pel·lícula una certa naturalesa discursiva, assagística, a costa de limitar (segurament de manera conscient) la implicació emocional del públic. No obstant això, la visió de la directora, que sembla defensar, en diverses ocasions, el rol de pionera d’Ann Lee (va ser de les primeres dones missioneres i predicadores als EUA, ocupant uns espais de poder i de visibilitat reservats als homes) i la seva posició com a precursora d’un pensament feminista, en un moment en què aquest concepte encara no existia, trenca amb aquest suposat distanciament, i acosta a vegades la pel·lícula al to hagiogràfic. Fastvold és, això sí, implacable i alhora molt directa a l’hora de descriure la situació subsidiària de les dones al segle XVIII (i, en general, al llarg de la història de la humanitat); l’exemple perfecte és l’extraordinària i sintètica seqüència de muntatge en la qual alterna el creixement de la vocació espiritual d’Ann, i la seva escalada en els llocs de poder de la secta a la qual pertany, amb les contínues pràctiques sexuals humiliants a les quals la sotmet el seu marit i, sobretot, els quatre embarassos, parts (que es mostren de forma molt gràfica) i les consegüents morts traumàtiques dels seus quatre nadons. Amb només aquesta seqüència de muntatge, Fastvold explica, sense subratllar, l’origen del dogma creat per Ann Lee d’imposar el celibat als homes i dones que volguessin unir-se als Shakers; una proposta complexa que el film entén com una mena de decisió protofeminista que va permetre alliberar, de manera radical, a les dones Shaker de les càrregues del matrimoni i la maternitat. Al llarg de la pel·lícula, i malgrat aquest to distanciat que la cineasta pretén adoptar, es revela per tant una certa fascinació, completament comprensible, cap a aquesta societat utòpica i alternativa creada per Ann Lee i els seus seguidors i les seves seguidores (que creien en la igualtat entre homes i dones, abominaven de l’esclavitud i eren pacifistes), i tal vegada s’intueix amb molta menys intensitat les evidents conseqüències i el revers fosc d’un ordre social tan reglamentat, devot i jeràrquic. En diverses entrevistes, Fastvold ha parlat obertament de la seva intenció de capturar la “bogeria” d’Ann Lee i de les persones creients que la van seguir i que la consideraven una reencarnació divina, però El testamento de Ann Lee, al llarg dels seus 136 esplendorosos i, també, esgotadors minuts (després del cinquè número musical, és difícil que els següents et sorprenguin de la mateixa manera), sembla situar-se en una posició molt més ambigua del que aquestes declaracions de la seva directora permeten entreveure.
(..) Amanda Seyfried, protagonista de ¡Mamma Mia! i Los Miserables, interpreta l’Ann, una jove que s’uneix als quàquers shakers a Manchester, insatisfeta amb els ensenyaments de l’Església d’Anglaterra. La seva vida, com la de qualsevol figura religiosa, està marcada pel patiment: els seus quatre fills moren de petits, Ann Lee és reclosa en un manicomi i posteriorment processada i empresonada per la naturalesa subversiva de les sessions de pregària dels shakers. Purgant els seus pecats a través de moviments i càntics extàtics, aquests devots també practiquen el celibat voluntari. De fet, gran part de la pel·lícula gira al voltant de la relació ambivalent de l’Ann amb la carnalitat i el sexe, especialment pel que fa al desig del seu marit Abraham (Christopher Abbott). Abbott ha participat a les tres pel·lícules de Fastvold, sempre en papers definits per la frustració sexual, perfeccionant les seves interpretacions com un home de rostre angelical i caràcter bel·ligerant que estima, desitja i odia amb totes les seves forces. Agressiu i ressentit pel vot de castedat de la seva dona, sembla gelós del mateix Déu.
El guió (..) segueix la lògica lineal i acumulativa dels textos hagiogràfics (il·luminació, proves i tribulacions, providència divina i martiri), però la gran diferència és que The Testament of Ann Lee no et demana que creguis. Tampoc no convida exactament a l’escepticisme, sinó que aconsegueix trobar un equilibri molt delicat entre l’empatia i la curiositat pel personatge de la Mare Ann. Per exemple, hi ha poques escenes de predicació i oració, i la pel·lícula evita les clàssiques composicions centrades. El director de fotografia William Rexer aconsegueix dotar la pel·lícula d’un aspecte dinàmic i lleugerament desajustat, a més de recórrer a una llum natural tènue que aporta a totes les cares una brillantor suau, gairebé de porcellana.
Les cançons de Blumberg es recolzen en la cristal·lina veu de soprano de Seyfried, i fins i tot quan aquesta es debilita i tremola a les octaves més altes, hi ha alguna cosa veritablement angelical en la seva ressonància. El problema és que els altres actors empal·lideixen en comparació, ja que els seus números musicals són plens d’inflexions que s’adapten perfectament al seu timbre elevat. The Testament of Ann Lee és una pel·lícula meticulosament elaborada sobre la fe, però que també funciona com una història autònoma: el guió mai no es deixa portar per l’elogi excessiu a la Mare Ann com una icona feminista avançada al seu temps, ni exagera la seva comprensió de la igualtat de gènere i racial a l’Anglaterra del segle XVIII i l’Amèrica colonial. En comptes d’això, manté la distància justa per delectar-nos amb la seva narració, fruit d’una investigació minuciosa, plasmada i representada amb les conviccions del cinema “que vindrà”.
(..) un filme histórico, religioso, biográfico y musical sin duda alguna singular y valiente, que propone una experiencia radical propicia para el debate y la división de opiniones. El objeto de estudio de la película es Ann Lee (impecable Seyfried), una devota de Dios que será conocida como Madre Ann, nacida en Manchester en 1736, en el seno de una familia humilde y trabajadora. Abrazó la fe desde la infancia, y en su juventud ya fue una predicadora con madera de líder. (..) La segunda etapa de su carrera religiosa se desarrolló en América, primero en Niskayuna y luego en Massachusetts y Connecticut, donde ya su papel adquirió proporciones de Nueva Mesías. A Madre Ann y sus seguidores se les llamó shakers, agitadores, por su manera de escenificar o coreografiar sus oraciones cantadas: espasmos y gestualidad elevada al paroxismo, como si estuvieran en éxtasis o poseídos; más que una congregación de feligreses, se diría una secta próxima al satanismo(..).
Estas canciones, la mayoría muy pegadizas (Beautiful treasures, Hunger and thirst, All is summer, I love Mother, etc.), la cámara las filma exaltando su lado histérico y exasperante, forzando los límites de nuestra resistencia. El resultado es de una potencia visual y sonora fascinante, muy parecida a la que desprendía The Brutalist. Y no es casual: (..).
Más allá de sus virtudes como análisis del fanatismo religioso (..), la obra brilla a gran altura en su escrupulosa recreación de la época, algo así como una mezcla del rigor expositivo de James Gray en Z, la ciudad perdida, refractario al registro académico, y la poesía y el realismo trascendente de Terrence Malick en El nuevo mundo.
Más cerca de una opera o de un severo musical de Broadway que de una película convencional, The Testament of Ann Lee es una experiencia audiovisual intensa, imponente y con toda la intención de transmitirle al espectador un impacto místico-religioso similar al que atraviesan los protagonistas de esta biografía de la fundadora de los «Shakers», tal el nombre de uso común de lo que luego oficialmente pasó a conocerse como la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo. Esta iglesia –que existe aún, con poquísimos creyentes– tiene como su característica más llamativa la manera en la que sus miembros «bailan» en sus rezos, una mezcla de convulsión y sacudón físico que la realizadora Mona Fastvold transformó en coreografías con música de Daniel Blumberg.
Coescrita con su marido Brady Corbet, El testimonio de Ann Lee tiene una similar ambición tonal a El brutalista. Si bien la historia que se cuenta es muy distinta –lo más importante que tienen en común es que tratan de historias de inmigrantes a los Estados Unidos y de sus dificultades de adaptación allí–, hay una grandilocuencia formal que ambas logran en la manera en la que combinan puesta en escena con música que las hacen transmitir una sensación al espectador de estar atravesando algo más «imponente» que una simple película. La otra gran diferencia entre ambas es que el film de Fastvold intenta envolver al espectador en una experiencia devocional, como si lo hiciera ingresar a una ceremonia religiosa de alguna curiosa secta con gente que baila, canta y hace coreografías dedicadas a Dios y a su representante en la Tierra.
(..) De todas las particulares características del film, acaso la más llamativa sea la manera respetuosa y seria con la que se toma a Ann Lee y a los Shakers. Si bien son un grupo de hábitos peculiares y extravagantes, Fastvold los muestra por lo general como personas devotas, sensibles, creyentes y humanistas, poniéndose en contra de la esclavitud y teniendo una relación con la naturaleza poco usual en cultos de la época. A tal punto es así que –salvo por el «detalle» del celibato– por momentos bien podría parecer una proto-comunidad hippie (como The Farm, por ejemplo) dedicada al cultivo de la tierra, a una organización social horizontal y a un utilitario diseño de muebles que hoy bien podrían comprarse en IKEA o similares tiendas. Esa característica casi devocional en un género de biopics religiosas que, de los años ’50 a esta parte, tiende a ser mucho más crítico, es lo que más sorprende y llama la atención.
Si bien hay conflictos internos, actitudes cuestionables, peculiaridades varias y un evidente grado de delirio místico por parte de la protagonista y los suyos, Fastvold no busca cuestionarlos ni encontrar algún oscuro secreto en sus tradiciones. A su manera, es como una celebración de una manera de encarar la religión que fue dejada de lado por intereses y poderes mucho más fuertes que impidieron todo el tiempo su crecimiento y expansión. Claro que los Shakers no fue la única iglesia de ese tipo que se desarrolló a fines del siglo XIX –algunos, de hecho, continúan hoy como empresas privadas–, pero sí quizás la que ofrecía características más llamativas y la más similar –por la experiencia física, emocional y comunitaria de sus ceremonias– a las iglesias afrocristianas.
Fastvold funciona como una suerte de «Ann Lee» de la propia película, generando un proyecto enorme y de seguramente complicadísima realización que no dejará a nadie indiferente y que –forzando los paralelismos entre el cine y su iglesia– fue completamente ignorado por las «autoridades» (que en este caso serían los miembros de la Academia que dan los premios Oscar) en la materia. La potencia de la película es innegable, conducida también por una Seyfried casi poseída que sigue marchando a su propio ritmo y con sus propias convicciones aún cuando todo se le vaya volviendo en contra (..).
(..) un musical abstracto trufado de secuencias de canto y baile que mezclan lo tradicional con anacronismos contemporáneos en busca de un estado superior de éxtasis religioso.
Las orgásmicas contorsiones que vehiculan esas coreografías invitan a ser entendidas como síntomas de histeria colectiva y represión sexual por parte de una comunidad que promulgaba la negación de la carne, y contribuyen a acercar la película al terreno de la comedia involuntaria a pesar de que Fastvold en todo momento la trata como un texto sagrado. Esencialmente reverencial en su retrato de Lee, y quizá temerosa de empañar sus valores protofeministas y su deseo de paz e igualdad sugiriendo que también pudo haber sido una fanática perturbada, la directora muestra un desconcertante desinterés por explorar los efectos de su poder e interrogar su legado.
(..) Adapté d’un document des années 1810, recueil de souvenirs miraculeusement préservés par une contemporaine d’Ann Lee, le scénario coécrit par la réalisatrice et Brady Corbet (The Brutalist) ressuscite la possession mystique d’Anne Lee, sans ironie ni jugement, évitant de réduire l’extase religieuse à une hystérie féminine ou à un symptôme de folie, comme l’ont trop souvent fait les récits sur les visionnaires marginales. Mona Fastvold saisit même une physicalité, comme une sorte de religiosité corporelle, incarnée. Elle est exprimée au travers des chorégraphies minutieuses de Celia Rowlson-Hall, entre convulsions extatiques et danses rituelles, sur la partition originale de Daniel Blumberg, fusionnant folk primitif et dissonances modernistes.
Amanda Seyfried incarne une Ann Lee magistrale, comme habitée par l’esprit même de son modèle : son regard illuminé, ses gestes fiévreux, sa voix qui oscille entre murmure prophétique et cri d’apocalypse, confèrent à la « Mère Ann » une aura charismatique. L’actrice, possédée par cette ferveur, élève le rôle au rang d’une icône cinématographique, où le corps féminin, souvent nié dans les récits religieux traditionnels, devient le temple vivant de la divine révélation.
Mona Fastvold, soignant les séquences immersives lors des scènes collectives – ces tournoiements, ces chants et ces piétinements qui rappellent les « shakings » originels du culte quaker –, instaure un rythme hypnotique qui fait du film une expérience sensorielle, presque liturgique. Parfois excessif dans son intensité, ce drame projette dans notre époque l’utopie shaker, son idéal d’égalité contestataire des structures patriarcales. Le Testament d’Ann Lee n’est pas seulement un hommage à une oubliée de l’histoire, mais fait de son mysticisme radical une contestation des normes sociales.
(..) long-métrage, épique et touché par la grâce (..). Improbable et envoûtant drame musical extatique sur fond de religion, Le Testament d’Ann Lee retrace le destin de cette cuisinière illettrée de Manchester du XVIIIe siècle, devenue la meneuse des Shakers.
Surnommés « les trembleurs agités », ils exprimaient leur foi à travers des chants et des danses exaltés. Ann Lee trouve chez les Shakers l’apaisement et l’expiation qu’elle ne trouve pas dans son mariage forcé, marqué par la mort de ses quatre enfants en bas âge. Mais le zèle de ces croyants bruyants dérange l’Église anglicane : Ann est jetée en prison. Assoiffée et affamée, elle développe des visions qui la convainquent qu’elle est le messie des Shakers. Pour fuir les persécutions, elle rallie le Nouveau Monde, où elle établit une communauté fondée sur le partage, le célibat et l’abstinence.
(..) Pour dépeindre les Shakers qui, à leur apogée, comptaient 6 000 fidèles, Mona Fastvold comprend, non sans trépidation, qu’il faut aller sur le terrain du film musical. « Leur manière de pratiquer ressemble à nos raves modernes », pointe Mona Fastvold. Avec son compositeur, Daniel Blumberg, ils imaginent des séquences musicales dans lesquelles cris, fredonnement, frappement des mains, des pieds, et respiration des chanteurs font partie intégrante des morceaux, ceux-ci reprenant le langage de leur vénération. Le résultat, accompagné par les cordes, les tintements de clochettes, est profondément hypnotique pour le spectateur, invité à cette communion des sens.
Choisie pour incarner Ann Lee, la star de Mamma Mia !, Amanda Seyfried, en transe, est une révélation et aurait mérité une nomination aux Oscars. À mille lieues des reprises pop d’Abba, sa voix se fait vacillante, susurrante et frêle. Y suintent l’espoir et la résilience. Mona Fastvold maîtrise les scènes intimistes de culte, comme celles plus spectaculaires de la traversée de l’Atlantique de son héroïne, confrontée aux éléments, et des raids punitifs qui visent les siens dans une Amérique déchirée par la guerre d’indépendance. Aujourd’hui, les Shakers ne comptent plus que deux représentants. Ils viennent d’être rejoints par un troisième acolyte.
Avant tout, on se réjouit de retrouver la musique hypnotique de Daniel Blumberg, mêlant hymnes, percussions et fulgurances électriques. Une musique cruciale pour cette biographie filmée de l’Anglaise Ann Lee (1736- 1784), cheffe religieuse visionnaire, pionnière de l’égalité des sexes et peu encline à la bagatelle, qui alla prêcher sa bonne parole jusque dans le nord des États- Unis. Habité par une ferveur mystique, donc, mais aussi doté d’une sensualité troublante, Le Testament d’Ann Lee est signé par Mona Fastvold, qui avait aidé son compagnon, Brady Corbet, à écrire The Brutalist.
On retrouve leur sensibilité architecturale et une structure quasi baroque qui rend la mise en scène ultra-sensorielle. Et riche d’audaces graphiques assorties à l’itinéraire personnel et spirituel d’Ann Lee… Habité par une Amanda Seyfried saisissante, tourné en 35 mm, porté par les rituels extatiques des Shakers, ces disciples qui dansaient jusqu’à la transe, ce Testament d’Anne Lee bénéficie du travail chorégraphique minutieux de Celia Rowlson-Hall.
Après le succès de «The Brutalist», co-écrit avec son compagnon Brady Corbet, Mona Fastvold signe un biopic musical, aussi barge qu’ambitieux, sur une prophétesse oubliée du XVIIIe siècle à la tête d’une communauté de «Shakers» abstinents et extatiques.
(..) Amanda Seyfried (Jennifer’s Body, Mamma Mia !, et, plus récemment, La Femme de ménage) fait montre d’une maturité d’interprétation inédite, portant tous les visages de ce personnage singulier avec une ferveur, un dévouement et une justesse extrêmes – regard brûlant, traits tirés, corps abîmé par la vie et par les hommes.
Le challenge était de taille à l’affiche de cette comédie musicale d’un autre genre, exercice de style rythmé par les coups de boutoir de percussions aliénantes. Un tour de force esthétique si bien pensé, que son formalisme en éclipse parfois le fond, la dimension sectaire de l’organisation se voyant occultée par l’enthousiasme qui infuse ce destin de femme hors-norme
Audacieux mais étouffant de démonstration formelle, le troisième film de Mona Fastvold retrace le parcours d’une figure mystique du milieu du XVIIIe siècle.
(..) Fragmenté, répétitif et sensoriel, le film vise une forme de transe formelle, d’épuisement de ses spectateur·rices, avec la croyance qu’un public éreinté est un public heureux.
FOTO DE PORTADA: Amanda Seyfried, a The Testament of Ann Lee (© 2025 Searchlight Pictures)
