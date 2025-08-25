Altres veus: “El regreso de Ulises” / “Le retour d’Ulysse” / “Itaca – Il Ritorno” / “The Return”, d’Uberto Pasolini

Després de 20 anys de no saber-ne res, l’Odisseu -Ulisses- apareix a les costes d’Ítaca, demacrat i irreconeixible. El rei ha tornat per fi a casa, però moltes coses han canviat al seu regne d’ençà que va marxar per lluitar a la guerra de Troia. Ara, es veurà obligat a enfrontar-se al seu passat per salvar la seva família i recuperar l’amor que ha perdut.
D’Uberto Pasolini, El regreso de Ulises / Le retour d’Ulysse / Itaca – Il Ritorno / The Return. Producció: Anglaterra, França, Itàlia, Grècia. Any: 2024. Durada: 1h56. Guió: Uberto Pasolini, Edward Bond, John Collee, basat en L’Odissea, d’Homer. Amb: Ralph Fiennes (Odisseu -Ulisses-), Juliette Binoche (Penèlope), Charlie Plummer (Telèmac), Marwan Kenzari (Antinous), Claudio Santamaria (Eumeas), Ángela Molina (Euriclea), Nikitas Tsakiroglou (Laertes), Tom Rhys Harries (Pisandre), Jamie Andrew Cutler (Eurimac). Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. Festivals i premis: Toronto 2024 – Gala Presentations | Altres reconeixements. Distribuïdores i estrenes al cine, DE: A Contracorriente. EE: 22.08.2025, DF: Maverick Distribution, EF: 18.06.2025, DI: 01 Distribution, EI: 30.01.2025. Cinemes de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona).
El retrobament de Binoche i Fiennes, crítica d’Imma Merino, al diari El Punt Avui: (..) Passats trenta anys, Uberto Pasolini els ha reunit [Juliette Binoche i Ralph Fiennes] de nou a “The return” , inspirada en la part final de ‘L’Odissea’ que comença amb el retorn d’Ulisses a Ítaca sense ser reconegut / En la seva maduresa, Fiennes i Binoche, doncs, s’han retrobat assumint uns personatges pels quals el temps ha passat deixant-hi unes empremtes doloroses. Ulisses és un home devastat, amb el cos ple de cicatrius que també són emocionals, amb sentiment de culpa per l’absència i per la guerra, que, com diu ressonant en el present, continua veient arreu: la seva ‘venjança’ final sembla fer-la per força, fastiguejat per no poder-se desfer de la violència. Penèlope, presentada amb una perspectiva actual que assumeix la reinterpretació que s’ha fet del personatge, no és només la dona passiva que espera (ni tan sols està clar que continués esperant) mentre teixeix, sinó que les seves estratègies ho són per defensar-se de l’assetjament, de les ambicions, de la brutalitat, al capdavall, dels homes que volen ocupar el lloc d’Ulisses. Sense èpica, austera, ombrívola, aquesta ‘pel·lícula de cambra’ i fins claustrofòbica, que quasi només transcorre en els interiors del palau d’Ítaca, confia en la presència de dos grans actors que, sobretot quan estan junts, hi aporten força i consistència.
Joc de trons homèric amb un cara a cara emocionant entre Ralph Fiennes i Juliette Binoche, crítica de Manu Yáñez, al diari Ara: Mentre les sales de cinema esperen omplir-se d’èpica i riuades d’espectadors durant l’estiu del 2026 gràcies a la versió de l”Odissea’ que ha dirigit Christopher Nolan, el públic pot apaivagar la impaciència anant a veure “El regreso de Ulises”, un retrat intimista de la tornada a Ítaca de l’heroi homèric (..) / (..) Pasolini aplica de forma rutinària els trets distintius de la ficció mitològica a l’era de ‘Joc de trons’, des de la posada en escena televisiva a la banda sonora emfàtica, les pinzellades d’erotisme i una certa exaltació de la diversitat ètnica. El que no resulta pas rutinari és el ‘tête à tête’ entre Fiennes i Binoche, que interpreten amb una emoció continguda un Odisseu devorat per la culpa i els remordiments i una Penèlope consternada per la barbàrie dels homes. En les millors escenes, “El regreso de Ulises” esdevé una ombrívola peça de cambra en què la parella d’intèrprets denuncia la brutal i expansiva força destructora dels conflictes bèl·lics (..).
Salvada pels actors, crítica de Desirée de Fez, al diari El Periódico: (..) La interpretació dels dos actors és el millor de la pel·lícula d’Uberto Pasolini. Tant és així que “El regreso de Ulises” es mou en el delicat terreny de la pel·lícula redimida pels seus actors. Binoche i Fiennes són imponents en les seves encarnacions de la temperància i la culpa. Tot i que m’atreviria a dir que és més una qüestió de presència (aquests rostres travessats per la història del cine) que de treball interpretatiu. No perquè estiguin malament, que no ho estan, sinó perquè es mouen en registres en què ja els coneixem. Ells són l’únic agafador d’una pel·lícula molt poc interessant a nivell formal, amb una direcció artística pobra i una mica encartonada.
Amor infinit, article de Guillem Terribas, al Full de Sala del Cinema Truffaut: (..) ‘L’Odissea’ d’Homer, és una magnífica història que ha estat explicada, resumida o completa moltes vegades. S’han fet diverses versions cinematogràfiques, algunes d’elles espectaculars i amb molta acció (..) . Aquesta versió, la d’Uberto Pasolini, és més
tranquil·la, reflexiva, té els seus moments tensos, molt ben controlats i en els moments adequats. També hi haurà espais més íntims, amb una música de Rachel Portman, que és la dona del director, molt adequada i ben col·locada / (..) Està tan ben muntada, pensada i meditada cada escena, que no es fan pesades ni feixugues, ans al contrari. En aquest punt la crítica en general no s’acaba de posar d’acord amb aquest sentit, alguns diuen que és molt lenta (118 minuts, els mateixos que la versió de Mario Comencini) i amb escenes allargades i inútils, i d’altres que és una meravella, extraordinària… A mi m’ha atrapat pràcticament des del seu inici. Està molt ben explicada i en alguns moments, la manera de fer, fa pensar amb “Medea” (1969) de Pier Paolo Pasolini / S’ha de dir que el director ha pogut explicar aquesta història d’amor i de guerra, de passions i enveges, de violència, de poc valor de la vida de les persones, gràcies a dues immenses interpretacions de l’actor i actriu, que estan, sens dubte, en el millor moment de la seva carrera. Extraordinari Ralph Finnes, amb aquest personatge contingut, destrossat i turmentat que fa d’Ulisses. Pel que fa a la Juliette Binoche, està fenomenal amb la interpretació del personatge que hi veus, la Penèlope, i no a la Juliette Binoche. Una meravella. (..) Ep! I no oblidem les esplèndides aparicions d’Àngela Molina interpretant a Euriclea, un paper secundari però molt interessant / Tota la pel·lícula té moments d’una força extraordinària, però la part final és realment impressionant i creïble per la manera que està muntada i planejada. Amb una intensitat que va ‘in crescendo’ / Estem davant d’una fantàstica història, coneguda, explicada d’una manera intimista, amb un gran contingut social i una gran història d’amor. Gràcies a la manera de dirigir la pel·lícula i la manera d’interpretar-la, fan que entris en aquest fantàstic món imaginari de l’Homer, amb una facilitat i entrega extraordinària.
