Altres veus: “El mago del Kremlin” – “Le Mage du Kremlin” – “Il Mago del Cremlino · Le origini di Putin” (Olivier Assayas, 2025)

El crític i professor universitari Àngel Quintana, bon coneixedor del cinema d’Olivier Assayas, ha publicat un article molt documentat sobre Le Mage du Kremlin — El mago del Kremlin — Il Mago del Cremlino · Le origini di Putin
La novel·la de Giuliano da Empoli (Gran Premi de Novel·la de l’Acadèmia Francesa, 2022, versió catalana Edicions 62) parteix del personatge de ficció Vadim Baranov per articular una mena d’assaig polític sobre els darrers anys de la història russa, posant el focus en el procés de construcció, gairebé escenogràfic, de la figura de Vladímir Putin. Baranov —personatge inspirat, entre d’altres, en el primer cap de gabinet de Putin— es presenta com un director teatral d’avantguarda i expert en formats de telerealitat que aplica una visió profundament cínica dels mecanismes del poder per alimentar el seu tsar fins a consolidar un nou ordre polític. El seu objectiu, és clar, vol evitar que Rússia esdevingui la Disneyland oligàrquica de l’era Ieltsin. Per aconseguir-ho, ha de restaurar la verticalitat del poder estatal, apostant amb el rearmament ideològic de la nació a partir d’un nacionalisme d’Estat que recuperi el pes simbòlic i geopolític de la “gran Rússia”. El discurs de la novel·la resulta especialment potent perquè, a través de la ficció, dissecciona els dispositius contemporanis de dominació. Da Empoli parla de la fabricació del lideratge carismàtic, de la manipulació mediàtica, de la conversió de la política en espectacle i de la instrumentalització del conflicte militar com a eina de cohesió interna. En aquest marc s’entenen la preocupació de Putin davant la deriva europeista d’Ucraïna, que és viscuda com una amenaça existencial a l’espai d’influència rus. També es reflexiona sobre com el govern rus va promoure estructures paramilitars com el grup Wagner o de l’ús sistemàtic de tècniques pròpies de la telerealitat per construir un relat d’estabilitat i revenja històrica. En la Rússia de Putin, la política deixa de ser gestió i esdevé dramatúrgia del poder, amb una clara rehabilitació del valor militar com a eix vertebrador de la identitat nacional.
Olivier Assayas —amb la col·laboració de l’escriptor Emmanuel Carrère— adapta a El mago del Kremlin, aquesta difícil novel·la-assaig per convertir-la en una ficció que pretén il·luminar les estratègies de poder d’una Rússia després del col·lapse soviètic. El mago del Kremlin es presenta com una gran producció, parlada de manera discutible en anglès, i interpretada per estrelles com Paul Dano en el paper de Baranov i Jude Law com un Putin caricaturesc però funcional dins la proposta. El film s’articula a partir de les converses entre un Baranov apartat del poder i un periodista nord-americà, un recurs que permet introduir el relat retrospectiu, però que, en la primera part, cau en certs excessos. Rússia hi apareix retratada com una orgia permanent de la democràcia postcomunista, dominada per l’hedonisme, la corrupció i l’acumulació obscena de riquesa. Assayas es mou sovint en la caricatura, especialment en la representació de les borratxeres de Borís Ieltsin i el seu progressiu desgast polític. Ieltsin és presentat com l’artífex d’un model ultraliberal que va sotmetre l’Estat als interessos oligàrquics i que, segons el relat, calia revertir per evitar la desintegració del país. L’aparició de Vladímir Putin com a figura d’ordre enmig del caos fa que la pel·lícula guanyi solidesa narrativa. Assayas ens condueix, per capítols, a través d’alguns dels moments clau de la Rússia del segle XXI, com l’enfonsament del submarí Kursk l’agost del 2000, la guerra de Txetxènia, les reaccions del Kremlin davant les primeres mobilitzacions de la plaça del Maidan de Kíiv el 2004 i, finalment, l’annexió de Crimea.
El film pot llegir-se com la crònica de l’ascens d’un nou tsar, centrada no tant en el líder com en els seus “cuiners”, és a dir, en els arquitectes simbòlics i comunicatius que
van modelar el relat del poder. A diferència de la novel·la, Assayas desplaça el centre de gravetat cap a la dimensió més fictícia del relat, atorgant més pes al personatge de Baranov, però no renuncia a una dissecció dels sistemes de poder contemporanis que, en els seus millors moments, resulta lúcida i incisiva. La proposta obre un debat pertinent sobre la naturalesa del lideratge autoritari en l’era mediàtica i sobre la fragilitat de les democràcies liberals davant la combinació de ressentiment nacional, control informatiu i voluntat de restauració imperial.
FOTO DE PORTADA: Paul Dano és Vadim Baranov, a Le Mage du Kremlin (DeAPlaneta | Sant Sebastià 2025)
