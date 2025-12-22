Altres veus: “El extranjero” / “L’Étranger” / “Lo straniero”, de François Ozon

Amb 732.184 espectadors que ja l’han vista al mercat cinematogràfic francès (des del 29 d’octubre), ara prova sort al sud dels Pirineus El extranjero / L’Étranger / Lo straniero, de François Ozon, adaptació de la prestigiosa novel·la ‘L’Estrany’, d’Albert Camús, ambientada a l’Algèria dels anys trenta, on la vida quotidiana d’en Meursault, un francès buit, passiu, indiferent i sense capacitat per a participar veritablement en la comunitat, es veu sacsejada per la mort de la seva mare i una trobada fatídica a la platja.
Ran de l’estrena francesa, els mitjans de comunicació i les xarxes socials d’allà es van bolcar en l’actor Benjamin Voisin (París, 14.12.1996), que hi interpreta en Meursault. Voisin va concedir innombrables entrevistes (en què va desplegar el seu amable i simpàtic carisma personal), va copar moltíssimes portades de revistes (de cinema, de moda, d’actualitat…), etc. I pertot arreu on s’ha estrenat la pel·lícula, la crítica coincideix a elogiar-ne el seu treball i presència: Un esplèndid Benjamin Voisin dona vida a aquest noi atractiu però desconnectat emocionalment del món (Eulàlia Iglesias). Estranya en el seu diàleg entre la sobrietat i la sensualitat, la seva adaptació sosté el profund misteri d’un individu aparentment vulgar mitjançant la gran interpretació de Voisin (Desirée de Fez). Hi havia alguna cosa aixafada, arrugada, en el Mastroianni de la versió de Visconti. No és així amb en Benjamin Voisin, un actor que l’Ozon va descobrir a “L’estiu del 85” i que aquí continua tenint una aura seductora, sexualitzada, sobretot quan l’hem d’entendre com a amant i, potser, futur marit. L’Ozon no pot evitar sentir-se atret pel seu atractiu, filmant-lo com si fos un nou Alain Delon i permetent que la posada en escena de la pel·lícula, d’un blanc i negre brillant, diamantí, s’impregni d’aquesta bellesa (Sergi Sánchez). En Meursault continua sent un enigma, un home que sembla buit per dins, sense monòleg interior, un hom que actua per reflex. Interpretat amb la cara més inexpressiva possible per Benjamin Voisin (Diego Lerer). El Meursault de Benjamin Voisin, així com la parella que forma amb la Rebecca Marder, desprèn una sensualitat més pròpia de ‘L’estiu’, l’oda gojosa de Camus al salnitre i a la indolència estival, que de la fredor kafkiana d’algú que se sent estrany en un món absurd (Philipp Engel). La pel·lícula destaca gràcies a un Meursault molt corporal que sembla absent del món, gràcies al registre críptic d’en Benjamin Voisin (Rolling Stones). El cineasta no pot evitar buscar glamur en tota aquesta desolació (el blanc i negre ajuda a fetitxar els pentinats i vestits de l’època), alhora que erotitza en Meursault (Benjamin Voisin), la seva pell, el seu cos, els seus gestos i fins i tot el seu crim.(Cahiers du Cinéma). Funciona fins a cert punt a la primera part, amb un Meursault antonionesc (en Benjamin Voisin està impecable), el fantasma d’una existència que brunz pertot arreu (Première). La jove estrella francesa Benjamin Voisin ofereix un retrat magistral de la desafecció en una adaptació del llibre a la pantalla (..). Encarnant l’enigma al cor de tot hi ha Benjamin Voisin, que interpreta en Meursault, un personatge que, com és ben sabut, mata un home a la platja pocs dies després d’assistir al funeral de la seva mare, en el qual no va plorar. I Voisin està superb en un paper que el retroba amb el director després d’haver-se fet famós amb “L’estiu del 85” d’Ozon, però que li exigeix actuar en un registre radicalment diferent, tot contenció, autocontrol rígid i distanciament. No és fàcil fer que l’absència buida que és l’essència de l’ésser de Meursault es percebi a la pantalla com una presència (Variety). Voisin — que va interpretar un altre heroi d’un clàssic francès a l’adaptació que Xavier Giannoli va fer el 2021 de *Les il·lusions perdudes* de Balzac — sosté tot el drama com una ànima perduda, la bellesa física de la qual (mandíbula perfecta, abdominals d’infart) amb prou feines pot amagar el buit interior (The Hollywood Reporter) I troba en Benjamin Voisin – un àngel caigut que va descobrir en l’inolvidable “Estiu del 85” – un actor monumental per la seva capacitat d’encarnar l’avorriment i el dolor, la calma i el vigor, l’apatia i la fama (Lorenzo Codelli)…
En canvi, no hi ha pas tanta unanimitat crítica en la valoració de la pel·lícula…
FOTO: “L’Étranger” (autora: Carole Bethuel © 2025 Foz – Gaumont – France 2 Cinema – Macassar Productions)
‘L’estrany’ de Camus segons Ozon, article de Nando Salvà, al diari El Periódico:
“Avui ha mort la mama. O potser ahir. No ho sé”, diu el que sens dubte és una de les arrencades de novel·la més cèlebres i impactants de la història de la literatura. Pertany al primer llibre publicat per Albert Camus, ‘L’estrany’, que 80 anys després de la seva publicació continua sent no només un dels llibres francesos més llegits de tots els temps –concretament el tercer, després d’’El petit príncep’, d’Antoine de Saint-Exupéry, i ‘Vint mil llegües de viatge submarí’, de Jules Verne– sinó també un dels més intensament rebatuts.
Malgrat el poder de seducció gairebé hipnòtic d’aquest inici, però, la versió homònima del text que el cineasta François Ozon (..) ha convertit en el seu 24è llargmetratge dona començament amb un altre dels seus passatges, també aclaparador: “He matat un àrab”, paraules pronunciades per un colon francès a Alger anomenat Mersault, personatge principal igualment mític, a l’ingressar a la presó i ser preguntat pel seu delicte. “Començar la meva adaptació amb aquesta frase és una manera d’explicar la meva visió del llibre –afirma Ozon–. L’he fet per intentar comprendre millor les seves pàgines i, sobretot, comprendre millor Meursault, que no és sinó un gran enigma. No sabem res d’ell; no hi ha psicologia, ni passat, ni present, ni motius. I em vaig proposar esbrinar si ens és possible connectar amb ell malgrat no entendre’l”.
En la pel·lícula com en el llibre, tant la incapacitat de Mersault per mostrar emocions després de la mort de la seva mare com la fredor i la falta de raons que exhibeix després de cometre un assassinat l’aboquen a la pena de mort. La seva actitud i les seves paraules, considerades inacceptables, es deriven de la seva incapacitat per mentir ni si més no en la seva pròpia defensa. (..) Aquest home es nega a seguir el joc a l’ordre establert, rebutja les ficcions legals o religioses imposades per la societat. “La seva història és l’encarnació mateixa de l’absurd”, assenyala Ozon. “Meursault no és condemnat per matar un àrab; la justícia colonial algeriana del 1940 no condemnaria un europeu a mort per això. És condemnat per la seva indiferència, que xoca amb els valors de la societat colonial europea (..).
‘L’estrany’ ja va ser objecte d’adaptació a la pantalla el 1967 en mans de Luchino Visconti i, durant molt temps, la tíbia recepció obtinguda per la seva pel·lícula va desaconsellar noves versions cinematogràfiques del relat; directors com Youssef Chahine en els 70 i Abdellatif Kechiche en els 00 van arribar a treballar en la seva pròpia, però cap es va materialitzar. L’adaptació d’Ozon difereix notablement de la de Visconti: no té gairebé per complet veu en off, i substitueix la llum abrasadora i els colors encegadors utilitzats pel mestre italià –ideals per representar l’atmosfera mediterrània i la calor insuportable, elements essencials de la novel·la–, per una fotografia en blanc i negre.
“Em va semblar l’estètica idònia per recrear una època perduda i un món extint, perquè tots els records d’aquella època són en blanc i negre”, explica el director francès. (..) Potser mogut per la correcció política, Ozon no adapta Camus, sinó que, més aviat, el comenta (..).
¿Es pot matar algú per un cop de sol?, crítica d’Eulàlia Iglesias, al diari Ara:
(..) François Ozon ens trasllada a l’Algèria ocupada pels francesos mitjançant un blanc i negre estilitzat que l’ajuda a reconstruir una idea idealitzada en l’imaginari francès d’aquell període colonial. És en aquesta imatge tan bella com falsa que inscriu el seu protagonista, Meursault, el jove que desestabilitza aquesta aparença de normalitat quan assassina un noi àrab per un presumpte cop de sol.
Un esplèndid Benjamin Voisin dona vida a aquest noi atractiu però desconnectat emocionalment del món, a qui acaben jutjant més per abúlia sentimental que no pas per homicidi. En la primera part del film, Ozon es manté força fidel a Camus, per com copsa aquest distanciament interior del personatge en un país lluminós i d’aparença esplèndida. Però en la segona part subratlla en excés el subtext de la novel·la en el to de farsa del judici o en com s’entesta en aproximar-nos de forma compassiva al turment interior del protagonista. També intenta resoldre l’últim gran repte d’una adaptació contemporània de ‘L’estranger’: la naturalització del colonialisme, tot explicitant de manera prosaica la invisibilització d’aquesta víctima àrab sense nom.
Misteriosa i suggerent, crítica de Desirée de Fez, al diari El Periódico:
(..) Té sentit que el director d’”A la casa” (2012) porti al cine aquest clàssic adaptat abans per Luchino Visconti. Per diverses raons.
La primera, l’estreta relació d’Ozon amb la literatura i la paraula: ha adaptat textos aliens, ha pensant els processos creatius literaris i ha reflexionat en part de la seva obra sobre les paraules i la seva relació amb les emocions i les idees que suposadament comuniquen. La segona, la seva atracció per les personalitats misterioses, difícils de desxifrar. I una tercera, la forma en què en algunes de les seves pel·lícules ha explorat el contrast i el conflicte entre l’individu i el que es pressuposa d’ell.
(..) Rodada en blanc i negre (fotografia de Manuel Dacosse) i estranya en el seu diàleg entre la sobrietat i la sensualitat, la seva adaptació sosté el profund misteri d’un individu aparentment vulgar mitjançant la gran interpretació de Voisin i abundants (i suggerents) idees de direcció i posada en escena.
FOTO: “L’Étranger” (© Foz – Gaumont – France 2 Cinema)
Encegat pel sol, crítica de Sergi Sánchez, al seu compte de Facebook:
És l’apatia d’en Meursault un estat d’ànim contemporani que serveix per definir l’ascens global de l’extrema dreta i entendre la indolència general davant d’una civilització que es descompon lentament? En Camus diria que són temps apocalíptics, però quan no ho són? Va publicar ‘L’estrany’ enmig de la Segona Guerra Mundial, el 1942, quan els crits de l’Holocaust ressonaven per tota Europa. Ara els conflictes són uns altres, però en Meursault continua encegat pel sol, deixant-se arrossegar pel vent com un penell rovellat, disposat a dir la veritat sobre el que sent (o, sobretot, el que no sent) a qui el vulgui escoltar. L’Ozon hi posa l’orella, perquè sempre li ha interessat l’ambigüitat del mal. I admira l’escriptura d’en Camus i no té por de fer una pel·lícula literària. Pretén demostrar que el discurs filosòfic de la novel·la segueix vigent, explicant la nostra insondable complexitat moral sense filtres.
Hi havia alguna cosa aixafada, arrugada, en el Mastroianni de la versió de Visconti. No és així amb en Benjamin Voisin, un actor que l’Ozon va descobrir a “L’estiu del 85” i que aquí continua tenint una aura seductora, sexualitzada, sobretot quan l’hem d’entendre com a amant i, potser, futur marit. L’Ozon no pot evitar sentir-se atret pel seu atractiu, filmant-lo com si fos un nou Alain Delon i permetent que la posada en escena de la pel·lícula, d’un blanc i negre brillant, diamantí, s’impregni d’aquesta bellesa. No estem pas segurs que això afavoreixi un film que potser hauria de ser més neutre, més distant, més esquerp en les seves formes. Ara fa la impressió que respon a una subjectivitat, la de Meursault, que embellix el món molt més del que la seva ànima anestesiada seria capaç d’imaginar.
El millor: a Ozon li resulta relativament fàcil demostrar la urgència moral d’adaptar un cop més el clàssic de Camus.
El pitjor: la seva posada en escena és excessivament bonica i estètica, li manca la indolència del seu protagonista.
(..) Figura enigmàtica i, per tant, fascinant, en Meursault es complica quan es tracta de donar-li un cos, una cara i fer-lo entrar en escena. Funciona molt bé a la literatura, no n’hi ha cap dubte. Al cinema, però, és un os dur de rosegar. Aquest és l’os metafòric que François Ozon tracta amb elegància en aquesta adaptació meticulosa, fidel i força inquietant, que aconsegueix donar cares, cossos i moviments a les idees filosòfiques expressades en el famós llibre de 1942.
Més enllà d’alguns canvis cosmètics (..), en Meursault continua sent un enigma, un home que sembla buit per dins, sense monòleg interior, un hom que actua per reflex. Interpretat amb la cara més inexpressiva possible per Benjamin Voisin, en Meursault és un francès que viu a Algèria als anys trenta i treballa com a gris funcionari administratiu.
(..) Entre l’absurd i les connexions amb l’existencialisme, la novel·la de Camus sempre s’ha considerat una mirada a la manca de sentit de la vida, la manca d’empatia, el desinterès, la banalitat (del bé i del mal) i la futilitat de trobar una justificació més o menys lògica per a l’existència. No és que al protagonista no li importi res, sinó que – almenys durant gran part de la història – ni tan sols es planteja aquesta pregunta (..).
Rodada en un elegant blanc i negre, amb un cridaner respecte pel text original (..), l’Ozon aconsegueix donar vida a una història el protagonista de la qual sembla no tenir vida interior, potser el repte més gran de qualsevol obra narrativa, i encara més quan és audiovisual i ha de plasmar aquestes idees en un cos i un rostre que existeixen en el món real. Tot i que en alguns passatges pot caure en una certa preciositat visual i utilitzar aquesta dura història per crear una mena d’objecte elegant per posar a la tauleta de nit, l’Ozon aconsegueix mantenir l’enigma desesperat que recorre la novel·la i que roman irresolt gairebé un segle després.
(..) Avui dia, hom té la sensació d’estar envoltat de possibles Meursaults: al carrer, a les xarxes socials, en aquell espai liminal entre el real i el virtual. I “El extranjero” en la seva versió cinematogràfica ho reflecteix. No pas en termes de posada en escena o d’escenaris (encara és l’Algèria dels anys trenta, no la França del 2025), sinó pel que fa a l’esperit inquietant que la impregna. Personatges com en Meursault continuen sent rellevants i temibles perquè aquestes maneres de veure el món persisteixen i fins i tot semblen estendre’s cada dia. La pel·lícula ho captura en la seva part final, en la seva explosió de fúria davant del capellà que el visita a la presó, quan per primera vegada ens adonem que alguna cosa s’està remenant dins aquella closca que sempre havia semblat buida. «El dia de la meva execució, que hi hagi molts espectadors i que em rebin amb crits d’odi», diu el protagonista aquí i en el text. I aquesta frase és tan estremidora avui com ho era aleshores.
(..) D’una banda, el Meursault de Benjamin Voisin, així com la parella que forma amb la Rebecca Marder, desprèn una sensualitat més pròpia de ‘L’estiu’, l’oda gojosa de Camus al salnitre i a la indolència estival, que de la fredor kafkiana d’algú que se sent estrany en un món absurd. D’altra banda, l’Ozon posa de relleu el sistema racista i colonial de l’Algèria de Camus, un autèntic ‘pied-noir’ que el va relegar a un racó fosc, la qual cosa fa que aquesta reinterpretació sigui més rellevant avui dia.
La pel·lícula comença com un homenatge, potser excessivament solemne, i deriva cap a un malson més recargolat a mesura que l’acusat s’acosta a la mort, condemnat més per no sentir res al funeral de la seva mare que per matar un altre ‘moro’. El problema és que no és ni un crit esgarrifós a l’estil de The Cure ni una pulcra adaptació acadèmica, ni tampoc una apropiació massa personal. Dit això, et fa venir ganes de treure el llibre de la prestatgeria i començar a llegir: «Aujourd’hui maman est morte, ou peut-être hier» [Avui la mare ha mort, o potser ahir], la millor frase d’obertura de tots els temps, substituïda aquí per un senzill i directe «J’ai tué un arabe» [He matat un àrab].
Aquesta versió de ‘L’estrany’ és més reeixida que la llegendària adaptació de Visconti. Optant per un blanc i negre texturat tan impressionant com en Meursault pel sol, el cineasta francès ha creat una obra tan taciturna com el seu antiheroi. Tot i això, parla molt sobre l’absurditat de l’existència humana i de la justícia, amb les escenes del judici especialment magistrals…
Contextualitzant la ficció amb imatges d’arxiu de l’Algèria colonial, la pel·lícula destaca gràcies a un Meursault molt corporal que sembla absent del món, gràcies al registre críptic d’en Benjamin Voisin. Pel que fa a les dones, tenen els millors papers: Marie, l’amant interpretada per Rebecca Marder, és la germana digna de la víctima d’en Meursault, desviació ficcional del llibre. Finalment, si aquest “Étranger” es permet algunes infidelitats a Camus, ens ofereix, als crèdits finals, el famós i, en el seu moment, incomprès “Killing an Arab”, de The Cure..
François Ozon ofereix una brillant reinterpretació contemporània de la novel·la clàssica d’Albert Camus, dotant en Meursault, el monstre de la indiferència al cor de la història, d’una consistència terrenal, colonial i nihilista (..).
(..) En contrast amb l’adaptació literal de Luchino Visconti el 1967, el director ofereix una actualització intel·ligent i sensible de la novel·la d’Albert Camus amb un caire més polític (..).
‘L’estrany’ d’en Camus, novel·la inadaptable amb què fins i tot en Visconti es va estavellar, obliga en François Ozon a adoptar una forma de sequedat i contenció que pot decebre els seus admiradors.
Tanmateix, potser l’Ozon mai no és tant ell mateix que quan, abandonant les fantasies artificials, redescobreix part de la fredor i la crueltat dels seus curtmetratges. Aquest “Étranger” ens inspira sentiments contradictoris, que es poden resumir en el seu ús del blanc i negre. En primer lloc, aquesta elecció està en consonància amb la foscor de la novel·la, fent que el paisatge algerià sigui nítid, mineral, banyat per una llum encegadora. Sentim la materialitat agressiva del món que esclafa els éssers humans, pesant sobre la seva voluntat.
El blanc i negre, com a “Frantz”, també ancora la pel·lícula en l’època de la seva narrativa, a principis dels anys quaranta, i l’Ozon recull alguna cosa del cinema francès d’aquella època: una mena de realisme poètic sòrdid, amb els seus personatges ingenus que són superats pels esdeveniments (el personatge de Marie, interpretat per Rebecca Marder), els seus cabrons integrals (Raymond, interpretat per Pierre Lottin) i els seus desesperats patètics (el veí interpretat per Denis Lavant com un bocamoll menyspreable).
Aquí, la pel·lícula adopta un aire d’una qualitat francesa una mica rància, impregnada d’una desil·lusió cínica a l’estil de Duvivier o Clouzot, que és, al capdavall, una possible interpretació de la novel·la. Finalment, una mica contradictòriament amb la resta, el cineasta no pot evitar buscar glamur en tota aquesta desolació (el blanc i negre ajuda a fetitxar els pentinats i vestits de l’època), alhora que erotitza en Meursault (Benjamin Voisin), la seva pell, el seu cos, els seus gestos i fins i tot el seu crim. Aquí, ens allunyem de Camus, que es manté fidel al flux de consciència del seu protagonista, però estem plenament en el món d’Ozon, on el voyeurisme sempre fa acte de presència.
(..) Adaptar “L’Estrany” a imatges significa topar amb un mur d’interpretació que està condemnat a ser insuficient. En Visconti hi va fracassar. L’Ozon, també. El director francès superposa capes (blanc i negre immaculat, la suavitat i l’erotització dels cossos, música mesclada amb habilitat, la dissonància de la interpretació, etc.) per subratllar millor la subjectivitat de la seva lectura. Funciona fins a cert punt a la primera part, amb un Meursault antonionesc (en Benjamin Voisin està impecable), el fantasma d’una existència que brunz pertot arreu. Malauradament, l’Algèria francesa, el costat invasiu de la qual està encarnat per Raymond Sintès (Pierre Lottin és de mà dura), es veu com un escenari oníric on “l’àrab” es manté a una certa distància del quadre, completament al servei d’un mecanisme que el redueix a un cos que cal prendre. A la segona meitat, la pel·lícula deriva cap a l’«explicació textual» amb seqüències de judicis (fallides) i presó (ídem). L’Ozon busca el fantàstic en la realitat, però topa amb la implacabilitat d’una inspiració massa decorativa per transportar-nos al vertigen d’aquest gran text que ho resisteix tot. Inclòs a si mateix.
L’adaptació de la novel·la d’Albert Camus no aconsegueix trobar l’equilibri adequat entre el glamur i l’abjecció.
(..) Tant és així que al final, siguin quins siguin els mèrits o l’audàcia d’un projecte així, el que queda és “l’economia mecànica d’un pastís de capes” i la desagradable impressió de fer malabars amb paradoxes morals i polítiques el caràcter suposadament inquietant o modern de les quals ja no és realment evident (..).
(..) Les raons profundes que han dut François Ozon a adaptar ‘L’estrany’ de Camus continuen sent tan misterioses com el mateix enigmàtic Meursault. La seva adaptació es presenta en un elegant blanc i negre, cosa que té el desagradable efecte d’estovar la imatge (..).
FOTO: “L’Étranger” (Music Box Films)
FOTO DE L’APUNT: “L’Étranger” (autora: Carole Bethuel © Foz – Gaumont – France 2 Cinema – Macassar Productions)