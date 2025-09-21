Altres veus: “El cautivo”/ “Cervantès avant Don Quichotte” / “Il prigioniero”, d’Alejandro Amenábar

Any 1575. Corsaris àrabs capturen en alta mar el jove soldat Miguel de Cervantes i el duen a Alger com a ostatge. Conscient que allà li espera una cruel mort si la seva família no paga aviat el rescat, en Miguel trobarà un refugi en la seva passió per explicar històries. Els seus relats fascinants tornen l’esperança als companys de presó i acaben cridant l’atenció d’en Hassan, el misteriós i temut Baixà d’Alger, amb qui comença a desenvolupar una estranya afinitat. Mentre els conflictes creixen entre els companys de captiveri, en Miguel, portat pel seu infrangible optimisme, començarà a idear un arriscat pla de fugida.
VO.
FOTO: “El cautivo” (© Lucia Faraig – Haut et Court)
D’Alejandro Amenábar, El cautivo / Cervantès avant Don Quichotte / Il prigioniero. Producció: Espanya, Itàlia. Any: 2025. Durada: 2h14. Guió: Alejandro Amenábar, a partir d’una història d’Amenábar i Alejandro Hernández. Amb: Julio Peña Fernández (Miguel de Cervantes), Alessandro Borghi (Hasan Baixà), Miguel Rellán (Antonio de Sosa), Fernando Tejero (Blanco de Paz), José Manuel Poga (Diego Castañeda). Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, ICAA. Festivals i premis: Toronto 2025 | Altres reconeixements. Distribuïdores i estrenes als cines, DE: Disney, EE: 12.09.2025, DF: Haut et Court, EF: 01.10.2025, DI: pendent, EI: pendent.
FOTO: “El cautivo” (© Lucia Faraig – Haut et Court)
Amenábar lloa el poder de la imaginació a través d’un Cervantes ‘queer’, crítica d’Ignasi Franch, al diari Ara: El director expandeix al luxós drama ‘El cautivo’ les maneres més acrítiques d’explicar el passat imperial espanyol / Molt abans d’escriure ‘El Quixot’, i després de participar en una guerra entre forces cristianes i musulmanes, Miguel de Cervantes va estar empresonat a l’Alger. Alejandro Amenábar utilitza aquest període fosc de la vida del novel·lista per emplaçar-hi un ‘biopic’ fantasiós que, a través d’un protagonista astut i una mica mentider, fa èmfasi en la màgia d’explicar històries. I així, explicant històries, el personatge regala moments d’evasió als companys captius i alhora es guanya el favor del seu captor com feia la Xahrazad de ‘Les mil i una nits’ / “El cautivo” sembla una mostra de cinema d’autor que comparteix pors i desitjos amb l’audiovisual corporatiu: por d’avorrir el públic, de no estimular-lo prou, de no deixar-li les coses prou clares, i desig de connectar emocionalment, costi el que costi (..).
Cervantes abans del ‘Quixot’, crítica de Quim Casas, al diari El Periódico: (..) “El cautivo” no és un biopic, sinó una fantasia (provocadora, fins i tot polèmica si es vol) ambientada a la presó d’Alger on arriba el jove Cervantes després d’haver sigut capturat pels corsaris àrabs. Apropiant-se de la idea de ‘Les mil i una nits’, el protagonista salva la vida explicant històries als seus companys que es converteixen també en fascinants relats per al paixà d’Alger. Amenábar explica la relació amorosa entre tots dos, les tensions entre els reclusos –soldats, arxivers, frares, inquisidors–, i perd de vista allò que dona força a la pel·lícula en la seva primera meitat: el conte, el relat, la invenció, com a motor de totes les coses, amb elements que estan relacionats amb les posteriors aventures del quixotesc cavaller de ficció.
FOTO: Alejandro Amenábar i Julio Peña, al rodatge (Disney)
Alejandro Amenábar: “Vaig declarar la meva homosexualitat perquè la premsa deixés de preguntar-me per la meva noia ideal”. Xavi Serra parla amb el cineasta, al diari Ara.
***
FOTO DE L’APUNT: “El cautivo” (© Lucia Faraig – Haut et Court)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!