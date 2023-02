Altres veus: “El agua”, d’Elena López Riera

Quan El agua, d’Elena López Riera, es va presentar mundialment a la Quinzena dels Realitzadors de Canes, els cronistes ens en van fer saber tot de coses ben interessants. El recull que en vaig fer, deixeu-m’ho dir, és dels més apassionants que mai he fet. I ara el reprodueixo, acompanyat del recordatori de la sinopsi del film.

Sinopsi: És estiu a Oriola. Una tempesta amenaça de tornar a desbordar el riu que la travessa. Una antiga creença popular assegura que algunes dones estan predestinades a desaparèixer amb cada nova riuada, perquè tenen “l’aigua dins seu”. Un grup de joves intenten sobreviure al tedi de l’estiu, fumen, ballen, es desitgen. En aquest ambient elèctric, l’Ana i el José viuen una història d’amor, fins que esclata la tempesta.

Algunes reaccions a Canes 2022.

Imma Merino, a la crònica del diari El Punt Avui: A Elena López Riera, nascuda i crescuda a Oriola, les dones de la seva família li explicaven llegendes, com ara que si el riu s’enamorava d’una noia se l’enduia i desapareixia. A El agua, (..) poua d’aquest imaginari transmès per abordar una família conformada per tres dones de diferents generacions (..) Tres dones lliures estigmatitzades pels homes de la localitat com a portadores de desgràcies (..) El film de López Riera, molt aplaudit, barreja el realisme (totes les converses entre adolescents traspuen una gran frescor) amb el fantàstic d’una manera molt suggeridora. També la ficció amb elements documentals incorporant la veu de diverses dones que aporten la seva versió de la llegenda de les dones d’aigua. Xavi Serra, a la seva crònica al diari Ara: (..) La pel·lícula connecta amb el naturalisme rural d’Alcarràs i el costumisme tocat de fantàstic de Chema García Ybarra, però l’aposta de López Riera va més en el sentit de fer un coming of age arravatat i visceral (..) López Riera s’entrega al magnetisme de [Luna] Pamies –revelació del film i segurament de l’any– per retratar la sensació de claustrofòbia dels pobles petits i la manera com els mites populars s’instal·len en la consciència col·lectiva. Tèrbola, personal i hipnòtica, El agua és una de les millors notícies que ha donat el cinema valencià en els últims anys. Paco Vilallonga, a Twitter: el debut de la directora d’Oriola és un film molt interessant i suggerent. Diàleg intergeneracional, llegendes i tradició oral es donen la mà en una obra plena d’idees, meticulosa, molt ben treballada. I a la seva crònica per a Diari de Girona afegeix: A partir d’una llegenda local, jugant puntualment amb la tènue frontera entre el relat ficcionat i la tradició oral, López Riera teixeix un entramat en el que dialoguen tres generacions de dones amb unes mateixes arrels identitàries. És una pel·lícula amb molts detalls, amb un guió molt treballat, un film que respira vida i que transmet veracitat. Àngel Quintana, a Caimán: (..) una història que ens parla de possessions, desaparicions, però sobretot d’amors (..) Elena López Riera acaba configurant una pel·lícula poètica, d’una bellesa estranya, en què hi ha una estranya simbiosi entre la mirada realista i el procés de transgressió d’aquesta pròpia mirada. El agua parla d’un món rural tancat en si mateix, atrapat en les seves llegendes però també expandeix la crònica d’aquest món i el seu amor a la terra, cap a una mena de cosmologia tel·lúrica en què les imatges documentals acaben transformant els propis límits de la ficció. Screen Internacional, a Twitter: Una pel·lícula que sempre se sent acuradament equilibrada a la vora del surrealisme, on les coses fosques sempre semblen apretar. Alejandro G. Calvo, a Twitter: Quina meravella em sembla El agua, d’Elena López Riera (..) La seva mirada realista sobre la joventut d’ara, el seu caràcter fantàstic que es torna més i més opressiu, el suport amb imatge documental… rendit a ella. Alfonso Rivera, a Cineuropa: Resident a França i amb un prestigi artístic fonamentat en l’experimentació, l’avantguarda i la modernitat, López Riera ja va donar pistes de com seria la seva primera pel·lícula a través de les imatges i sons del seu treball anterior, el curt Los que desean (..) Film d’una escriptura cinematogràfica de precisió puntillista, plena de simbolismes, sobreentesos i metàfores, amb el líquid element com a eix i tema central, però amb nombrosos corrents subterranis recorrent el seu subsòl, que poden representar tant la passió amorosa com la pulsió del creixement o la necessitat imperiosa i vital de posar-se a volar lliurement, abandonant nius i estretors socials. Sergi Sánchez, a Facebook: (..) una faula fascinant sobre com la relectura dels mites populars reconfigura, des d’un hipnòtic realisme poètic, els codis de la identitat femenina (..) És, també, el retrat d’un espai, Oriola, enigmàtic com a bressol de ritus i llegendes, que serveix com a cordó umbilical per unir “L’aigua” amb els curts de López Riera (..)